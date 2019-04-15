Позор ПСЖ вместо чемпионства

вчера, 11:00

Этот «шкаф» своим падением громыхнул на всю Европу. «Соккер.ру» - об унизительном поражении ПСЖ в матче с «Лиллем».

Для ПСЖ этот матч мог стать чемпионским. И это был бы особый случай. Ведь у парижан была возможность завоевать титул в игре со второй командой Лиги 1, то есть по факту – с самой сильной командой страны после самого ПСЖ , который, как известно, выступает в другой лиге. Однако сам матч показал, что если эта лига и иная, то рангом ниже. Об этом, кстати, в сердцах после матча заявил форвард парижан Килиан Мбаппе:

Никто не говорит, что ПСЖ должен постоянно выигрывать, но нельзя проигрывать таким образом. Это недопустимо. Мы играли как любители. Нам нужно исправиться, впереди еще остается несколько матчей.

Но футбол ПСЖ нельзя назвать игрой любительской лиги. Любители, выходя против сильного соперника, относятся к нему с уважением и показывают запредельный настрой, возможно, не демонстрируя какой-то выдающейся игры с точки зрения качества, содержания. ПСЖ , напротив, обладает потрясающими исполнителями, но вышел на игру с «Лиллем» с такой короной на голове, которая буквально размозжила череп и заставила потрудиться персонал стадиона «Пьер Моруа», чтобы за парижанами отскребали с газона.

Кстати, стоит оценить фон разговоров и обсуждений, который принес этот унизительный для ПСЖ результат. Кто-то всерьез рассуждает, что это случайность, что это не делает парижан менее сильными, что это единичный случай за долгое время? Нет. Всюду царит злорадство и еще раз злорадство.

Что снова подчеркивает наши прежние слова о том, как тяжело ПСЖ завоевать искренних поклонников и заставить себе сопереживать. Команда по-прежнему воспринимается как искусственный орган, который загубил футбол во Франции и ничего не может делать в Лиге чемпионов, танцуя там по грязным лужам с брызгами каждый год. Поэтому данному позору ПСЖ на внутренней арене так радуется огромное число людей. Клуб вызывает не восторг от игры, а раздражение от высокомерия.

Если разбирать игру, то можно обратить внимание на ужасные события первого тайма для гостей. Во-первых, быстрый гол «Лилля», который в свои ворота отправил защитник парижан Тома Менье. Причем он оставался на поле совсем недолго – не успел реабилитироваться. Получил травму и был заменен на Муссу Диаби. Еще раньше травмировался лидер обороны ПСЖ Тиаго Силва, которого сменил Тило Керер. К тому моменту парижане счет сравняли – Хуан Бернат поразил цель через четыре минуты после пропущенного мяча.

Казалось, что парижане сейчас в своем стиле встрепенутся и добьются победы с досрочным чемпионством. Однако ближе к концу тайма Бернат еще и удаление заработал. ПСЖ за тайм собрал почти все беды, что могли приключиться. Если бы Томас Тухель знал о такой драме, наверное, не стал бы так вальяжно относиться к выбору состава. Ведь в заявке не оказалось Неймара, Эдинсона Кавани, Анхеля Ди Марии, Маркиньоса. Сэкономил ресурсы, так сказать. После матча Тухель вообще произнес парадоксальное оправдание для тренера команды, которая может потратить легко сотни миллионов на покупку новичков:

Нам было сложно играть вдесятером. Кроме того, на поле вышли не до конца здоровые футболисты, которые в идеале не должны были играть. Нельзя иметь в обойме 16 футболистов. Учитывая обстоятельства, мы сыграли хорошо, вдесятером нам стало очень тяжело. Обыграть «Нант»? Не думаю, что мы победим. Возможно, туда поедет 13 футболистов. ПСЖ не хватает игроков, нам не хватает Ласса Диарра и Адриена Рабьо. Все это видят, и я скажу об этом руководству. Раньше не говорил, потому что мы побеждали. Теперь пора подумать.

Кстати, в последнем выражении есть признаки того, что Тухель, как говорится, психанул. Ведь отсутствие Диарра и Рабьо – это сознательное решение менеджмента ПСЖ . Клуб сам пошел на конфликт с полузащитниками и отстранил их от работы. Не тренер это делал, а спортивный директор Антеро Энрике, которым не все довольны в Париже. Теперь и Тухель решил добавить на него давления. И это отчасти верно. Ведь за результат отдувается главный тренер, а директор из-за каких-то практически личных обид ставит сам команде палки в колеса.

Но это лирика – отвлеклись. Сама по себе жалоба со стороны кого-то из ПСЖ на нехватку кадровых ресурсов выглядит парадоксальной. Да, меньшинство. Но «Лилль» играл так на фоне парижан, что было ощутимо: он выиграет и в равных составах. «Лилль» просто выходил играть в футбол и доказывать свою силу лидеру чемпионата и богатейшему клубу Европы, а ПСЖ приехал в Лилль за короной – не более – играть тут никто не собирался.

Поэтому второй тайм стал представлением для фанатов «Лилля» и противников ПСЖ . «Доги» делали на поле, что хотели, раскатывая парижан и увеличивая отрыв в счете до неприличного. Остановились на счете 5:1, продемонстрировав весь свой шикарный атакующий игровой потенциал, а также проблемы ПСЖ , точнее, ключевую проблему – отсутствие самоидентификации игроков и должной мотивации.

Причем это же становится бедой парижан не только в Лиге 1, где на самом деле проблемы нет – ПСЖ выигрывает и без мотивации, ходя пешком. Это создает проблемы в Лиге чемпионов, где после 2:0 на выезде или 4:0 дома случается приступ самоуспокоенности и громкое присаживание в лужу. Урокам ПСЖ не учится. Потому что не знает, как это делать.

А у «Лилля» блистала будущая звезда европейского футбола Николя Пепе, за которым охотятся гранды. Летом он точно уйдет, миллионов за 80 евро. Тот же ПСЖ им интересовался, но у ивуарийца есть варианты и попривлекательнее, пожалуй, потому что он сам поучаствовал в разборе этого дорогого катарского цирка посреди Франции.