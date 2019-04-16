Скаут. 17-ти летний колумбиец на которого стоит обратить внимание

вчера, 10:25

10-й номер молодежной сборной Колумбии очень ярко проявил себя на чемпионате Южной Америки u-17. Более чем уверен, что его игра в матчах со сборными Уругвая и Бразилии по достоинству были оценены скаутами многих команд. Чем же выделился этот парнишка? Попробуем разобраться.В матчах с Уругваем и Бразилии Борреро опустили чуть ниже нежили в предыдущем игре с Аргентиной, ближе к опорной зоне игрок почувствовал себя более уверенно. Именно на этой позиции игрок проявил невероятную для своих лет скорость мышления, показал нацеленность на атаку. Благодарю своему дриблингу с лёгкостью создавал свободные зоны в обороне соперника. Быстро и уверенно расставаясь с мячом, проявил себя как породистый плеймейкер. Не боялся Борреро и дальних передач, пусть и иногда с браком. После молодежного турнира Дилан попал в основной состав Санта ФЕ, и не просто попал, а получил 9-й номер. Главный тренер колумбийской команды Герардо Бадойа прокомментировал это следующий образом: «Я и раньше понимал, что Борреро очень хорош, но ставить в состав 16-ти летнего паренька было рискованно (семнадцать футболисту исполнилось лишь в январе этого года).» В Санта Фе парень играет на фланге, что как мне кажется ему не очень подходит. Продолжу следить за ним и через некоторое время выпущу дополнение. А пока предлагаю оценить его «нарезку»

https://www.youtube.com/watch?v=olku-MVGPvM&t=1s