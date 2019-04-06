Скаут. Замена Влашичу или просто очередной бразильский талант. Бруниньо

вчера, 13:00

Бразильский футбол всегда была богат талантами. Каждый год европейские гранды скупают бразильцев «пачками». Для европейских середняков все сложнее и сложнее выкупить перспективного футболиста уже проявившего себя во взрослом футболе. Именно поэтому мой взор пал на юниора. Главный талант Атлетико Минейро 18-летний атакующий полузащитник Бруниньо только начинает свой путь, но уже сейчас его подписал знаменитый агент Фабио Мелло, который кстати ведет дела полузащитника сборной Бразилии Фреда. Впрочем, чего еще можно ожидать, когда юнец показывает столь яркую игру. Стартовая скорость, ловкость, дриблинг, удар, видение поле - все это делает из Бруниньо алмаз, который уже совсем скоро захотят огранить многие клубы. Но пока нет громких слухов, такие команды как: ЦСКА , Шахтер, Спортинг и др. могут побороться за игрока.

На мой взгляд, такой игрок очень нужен армейцам. Своим умением развернуться с мячом, оторваться от соперник бразилец очень напоминает Влашича. Да, хорват зрелый игрок, находящийся в нескольких шагах от мирового класса, но и он в 18 лет не был супер звездой. На данный момент бразилец сыграл лишь 11 игр за основную команду, в основном на замену, в среднем на 20 минут. Результативными действиями не отметился, но более чем уверен, что все на за горами. Буду продолжать следить за ним, расскажу о его успехах через несколько месяцев, а пока предлагаю ознакомиться с моей небольшой нарезкой.