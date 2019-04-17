Уничтожение гранда в четвертьфинале ЛЧ

вчера, 11:00

В противостоянии с ярчайшей вывеской настоящей борьбы не получилось. «Соккер.ру» - о хладнокровном уничтожении «красных дьяволов».

Существует определенный лимит на чудесные результаты и невероятные преображения. В какой-то степени «Аякс» и «Манчестер Юнайтед» находились в схожем положении. Обе команды на предыдущей стадии Лиги чемпионов сотворили яркие сенсации. Амстердамцы разобрали «Реал» в гостях после домашнего поражения, а МЮ сделал то же самое с ПСЖ .

Но перенести эти чудеса на четвертьфинал удалось только «Аяксу», который и с «Ювентусом» повторил свой трюк. А вот у «Юнайтед» лимит оказался исчерпанным. Подопечные Оле-Гуннара Сульшера проиграли дважды, оба раза всухую. И если дома ограничились поражением со счетом 0:1, то в гостях уступили уже разгромно – 0:3. «Барселона» не слишком напрягалась в этой битве.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 13 (6) – 9 (3)

Главным стрелком в этом противостоянии стал Лионель Месси, который, видимо, оказался впечатлен потрясающей статистикой Криштиану Роналду в четвертьфиналах Лиги чемпионов. Поэтому решил поправить свои показатели. Аргентинец нанес семь ударов по воротам МЮ – это почти столько же, сколько все игроки соперника вместе. А главное – Лео записал на свой счет дубль, причем сделал это уже к середине первого тайма в течение четырех минут, поставив крест на надеждах «Юнайтед» повторить парижский сценарий.

А ведь в какой-то степени МЮ был близок к этому. В дебюте гости ринулись вперед и серьезно придавили «Барселону», критический момент наступил, когда Маркус Рэшфорд в самом начале попал в перекладину. Все могло перевернуться. Горячий дебют оставался на стороне англичан и за пределами поля – в комнате ВАР. Судья назначил было пенальти за фол Фреда на Иване Ракитиче, но видеоассистенты подсказали, что нарушения не было. К исходу четверти часа МЮ исчерпал везение, а в дело вступила убийственная «Барселона». Не без помощи игроков «Юнайтед». В первом случае Эшли Янг упустил мяч на Месси, а во втором Давид Де Хеа грубо ошибся. Лионель такими подарками не разбрасывается. И всё, после этих ударов можно было сворачиваться. На такой стадии, с таким соперником, так ошибаться непозволительно.

Владение мячом (точность передач): 65,8% (92%) – 34,2% (86%)

Когда-нибудь «Барселона» достигнет стопроцентной точности передач и пройдет эту игру. Пока же она впечатляет имеющимися цифрами. Более девяти из десяти передач – точные. Это внушительный показатель. При достаточно высоком проценте владения мячом. МЮ не мог захватить контроль над ним, но сам даже в таком режиме показал довольно неплохую точность пасов.

«Барселона» своим выходом в полуфинал Лиги чемпионов поддержала реноме чемпионата Испании. Клубы из этой лиги уже 12-й год подряд выходят в полуфинал. Это испанский рекорд.

«Барселона» в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов еще ни разу не уступала в счете по ходу матча. Это единственная такая команда в турнире. На счету каталонцев семь побед и три ничьих.

Помним недавний восторг от дебюта Сульшера в «Манчестере». Но наступают суровые времена, поэтому пришла пора считать другие серии. В семи последних матчах во всех турнирах МЮ проиграл пять раз. До этого у Сульшера в 17 матчах было только одно поражение.

«Барселона» забила 101 гол на своем поле в Лиге чемпионов. Это первая команда в Европе, преодолевшая отметку в сто голов в этом турнире дома.

Все три гола «Барселона» забила ударами из-за штрафной. Она это сделала впервые за последние девять лет. В 2010 году в ворота «Штутгарта» (4:0) также влетели три мяча после ударов из-за пределов штрафной.

Месси забил 24 мяча в ворота английских команд в Лиге чемпионов, установив рекорд. Всего он провел 32 матча против клубов из Англии. Любит их, что поделать. Больше всех, конечно, любит «Арсенал», которому забивал девять раз. А МЮ получил от него четыре мяча.

По числу матчей в Лиге чемпионов Месси вышел на второе место в истории «Барселоны». Эта игра была для него 133-й, он обошел Андреса Иньесту с его 132 играми. Больше пока только у Хави – 157 матчей.

Слова

Оле-Гуннар Сульшер (главный тренер «Манчестер Юнайтед»):

Должен отметить, что Лео Месси играет на топ-уровне, и сегодня он, безусловно, сыграл ключевую роль. После того, как счет стал 2:0, игра была окончена. Он на другом уровне, вместе с Криштиану Роналду последние 10 лет он является лучшим игроком, это все знают. Месси показал свой уровень. Мы должны стремиться к тому, чтобы играть на уровне «Барселоны». Нам это по силам, но впереди много работы. Если мы хотим вернуться на реальный уровень «Манчестер Юнайтед», к истинным традициям клуба, мы должны соперничать с «Барселоной». Сейчас они по игре на несколько уровней выше нас.

Эрнесто Вальверде (главный тренер «Барселоны»):

Это Лига чемпионов. Ни в коем случае нельзя чувствовать себя в безопасности, поэтому мы знали, что результат первого матча ничего не гарантирует. Мы всегда знаем, что Месси проявит себя. И не только в определенном моменте, чтобы забить гол, но и чтобы поддержать игру всей команды. К «Барселоне» всегда повышенные требования, потому что мы должны побеждать везде, всегда играть хорошо и ярко, забивать голы.

Гари Невилл (бывший защитник МЮ ):

Первые пару месяцев Сульшера в клубе всё было прекрасно и здорово. Футболисты играли на том уровне, которого я у них, честно говоря, ранее не видел. Они его не показывали. Сейчас мы видим нечто более похожее на их раннюю игру. Погба снова играет так, как играл до прихода Сульшера. Мне показалось, что сегодня он был очень плох: постоянно прокатывал мяч под ногой, играл сам за себя, не выскакивал на мяч и не бежал. Временами создавалось впечатление, что он не слишком заинтересован в результате. Однако он отличный игрок и может показать это на поле. Ему просто нужно вернуть свой прежний настрой.

Сейчас Сульшеру и его команде важно пережить непростой период. Никто же не думал, что сказка, которая началась в декабре, продлится вечно. Следовало ждать отрезка спада – главное – пережить его грамотно и попытаться все же зацепиться за первую четверку в чемпионате Англии. А «Барселона» впервые за три года вышла в полуфинал Лиги чемпионов, где теперь уж точно главный фаворит.