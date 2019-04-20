Овертайм после ЛЧ. Снова «Манчестер Сити» против «Тоттенхэма»

20 апреля 2019, 17:00

Шоу продолжилось по правилам добавленного времени – одно решение перевесило остальные. О важной для лидеров АПЛ игре – на «Соккер.ру».

«Тоттенхэму» не хватило сил, чтобы обыграть «Манчестер Сити» в гостях и второй раз в истории «шпор» в АПЛ получить победы над двумя клубами из Манчестера спустя десять лет после первого и единственного такого случая. Но моральное состояние вкупе с другими причинам – Почеттино сделал много перемен в основе и поставил троих центральных, помешали создать зрелище.

Гранды АПЛ между собой не всегда играют красиво – давний грешок чемпионата, слишком большие ставки. «Шпоры» не хотели уступать, но вспомните, кто выиграл в среду. Хосеп заявил, что ни одна команда в Европе не создает столько моментов, как его банда. И он прав. У «Манчестер Сити» в среднем по 7 точных ударов по чужим воротам за игру, а еще по 11 промахов. По точным ударам в АПЛ им нет равных – на втором месте МЮ , f в Европе конкуренция скупая – шансы МС верные, у них xG равно количеству голов.

«Бавария» в Бундеслиге попадает в створ чуть чаще, но ее соперники слабее – главный конкурент проиграл «Тоттенхэму» в ЛЧ , а «Барселона» хороша в реализации, но по объему шансов уступает «Манчестер Сити» значительно. Аргументы Гвардиолы крыть нечем – из еврокубков вылетели после победы, а в гостях вполне могли получить ничью, и тогда отмененный по делу гол после повтора не вспоминали бы каждый день.

Но вылет случился, а Хосепу приходится с ним жить, не забывая о задачах концовки сезона – выиграть второй и третий трофеи после победы по пенальти над «Челси» в Кубке лиги. Сегодня один шаг к успеху в АПЛ сделали, ведь «шпоры» не смогли отобрать очки у лидера в пользу «Ливерпуля».

Важно знать о матче «Манчестер Сити» - «Тоттенхэм»

- «Манчестер Сити» продолжил серию победы в АПЛ до 11 поединков. Солидно, но не удивительно – Гвардиола ведь переиграл «Тоттенхэм» дома в ЛЧ , а после такого вылета фаворитом были «горожане», что и доказали делом;

- до встречи со «шпорами» в 17 из 18 матчей МС в лиге видели как минимум два забитых мяча. Но после того шоу, что показали в Лиге чемпионов, сегодня снизили результативность. Хотя помним по моменту у двух ворот, но голкиперы сыграли лучше атакующих. Однако второй гол от МС не увидели;

- домашние поединки «Манчестер Сити» против «Тоттенхэма» обычно очень результативные – в 9 играх было: «тотал больше 2.5», а сегодня в десятом матче решили нарушить традицию, поскольку были для этого веские причины. Уже по стартовому составу «шпор» было ясно, что без ошибки хозяев они очки не потеряют;

- лишь дважды из последних теперь уже 11 поединков «Тоттенхэм» переигрывал «Манчестер Сити». И если в Лиге чемпионов хватило поражения с нужным счетом и выездными голами Сона и Льоренте, то сегодня лидер АПЛ не мог потерять все, забив на гол больше;

- «Тоттенхэм» сегодня смог продолжить свою черную серию в АПЛ – проиграл пятый выездной поединок чемпионата. Как видите, эйфория от выхода в полуфинал ЛЧ не помешала проваливаться в чемпионате. Такими темпами и третью строчку можно потерять;

- главная проблема «Тоттенхэма» в АПЛ – часто соглашаются на поражения. У них была одна ничья до очередного визита на «Этихад», а теперь 11 поражений в 34 турах. Это больше, чем у МЮ или «Челси». «Шпоры» не убеждают врагов так, как «Ливерпуль» - у «красных» всего 1 поражение от МС ;

- с Кейном или без, у Почеттино атакующая команда. По количеству атак они отстают от «Манчестер Сити» незначительно, ведь развивают по 65-67 нападок на соперника за поединок. Из них две трети являются острыми, сегодня удалось нанести 10 ударов по чужим воротам, а 4 были точными;

- в Манчестере на полном серьезе считают, что ключевая проблема команды в ЛЧ в защите – отсутствие Зинченко. Сегодня Александр смог сыграть после травмы, и хотя украинский универсал не был ключевым на поле, а игра чаще шла через фланг Уокера – не считая атак через Стерлинга слева, везение обороне вернул.

Герой матча. Бернарду Силва («Манчестер Сити»)

Если конечный результат противостояния в ЛЧ лишил Де Брюйне – автор трех голевых передач (здоровья Кевину, сегодня получил обидную травму), или автора дубля Стерлинга в среду – на первый план вышли недочеты Гвардиолы, то сегодня никто не мешает выделить именно футболиста «Манчестер Сити». Голевую передачу отдал Агуэро, забил молодой Фоден, но лучше многих сыграл Бернарду Силва, который развил единственную успешную атаку. У фанатов «горожан» есть флешмоб, в котором призывают выпускать на поле Сане, но разве молодой португалец хуже? Бернанду разноплановый – играл в центре и в атаке, а это классика жанра - «недооцененный игрок», вроде Иньесты в молодости.

Только МЮ может остановить МС на пути к защите титула?

Кроме «Ливерпуля» - не можем исключать вариант, при котором «красные» сами оступятся и потеряют жизненно важные чемпионские очки против тех, с кем им играть неудобно. Такие соперники остались, хотя у «Манчестер Сити» календарь казался в целом более сложным – как раз из-за «шпор» и соседей в календаре.

После сегодняшнего поединка надежды «Ливерпуля» разве что на «Манчестер Юнайтед», но между клубами такая вражда, что если провести опрос среди фанатов вторых, кто им в качестве чемпиона милее, то ответ может получиться алогичным – скорее проголосуют за очередной успех «Сити», чем за первый титул «Ливерпуля» в АПЛ .

Но надежды Клоппа на упрямство Сульшера должны быть связаны с тем, что звезды МЮ в случае непопадания в Лигу чемпионов потеряют в деньгах. Поговаривают, есть такие пункты в контрактах. Поэтому Де Хеа и компания будут драться в дерби в среду отчаяннее, чем это делал сегодня «Тоттенхэм». Конечно, не за «Ливерпуль» выступят «красные дьяволы», но за собственные деньги – абсолютно точно.

Давид или Погба всегда могут уйти, а кто-то, как Марсьяль, подписал новый контракт и должен себя показать. Так что не спешите хоронить интригу, хотя рана, которую «Тоттенхэм» нанес рукой и бедром Льоренте двигает «Манчестер Сити» к краю остервенения – сегодня увидели, что в среду из ЛЧ вправду вылетела сильная команда. У «Барселоны» есть Месси, но тут мощные ребята во всех линиях, и если бы чуть реже шли на поводу у соперников, предлагающих уличную драку, как это сделали «Монако», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» в ЛЧ , то проходили даже таких симпатичных оппонентов.

«Шпоры» тоже крутые, но когда им нужно за пару недель сыграть против «Манчестер Сити» трижды, то получаете победу в один мяч, дикое поражение 4:3 – один из главных матчей сезона без сомнения, а также скучный перевес в один мяч. Счет мог измениться, но Газзанига удачно сыграл ногой, а потом Эдерсон ответил ему своей надежной работой – «Тоттенхэм» не сравнял счет, а это значит, что если «Манчестер Сити» выиграет у «Манчестер Юнайтед» в среду, то «Ливерпуль» рискует снова остаться без чемпионства. Гвардиола явно хочет не столько отомстить «шпорам» - в АПЛ это не месть, а успокоить команду и заставить ее сконцентрироваться на концовке чемпионата и финале Кубка Англии против «Уотфорда».