«Ювентус» снова первый. Приговор или двигатель Серии А?

21 апреля 2019, 16:00

Команда Роналду тащит лигу вперед или роняет со скалы? «Соккер.ру» предлагает провести дискуссию, ведь на этот счет бытуют разные мнения.

Двигатель. Приманка для супервезд

Остаток сезона Роналду потратит, чтобы догнать и перегнать Квальяррелу? Не исключено, хотя и так в новом составе в 27 играх создал 29 голов (19+10). Лучше, чтобы в Серии А не было клуба, который может позволить покупку такого мастера? Вряд ли. Пирло открыл путь к возрождению, Погба играл за «Ювентус», Зидан подумывал их возглавить, Буффон выиграл девять чемпионских титулов с клубом, а у Кьеллини и Барцальи теперь по восемь Скудетто. Дибала и Канселу не выбрали АПЛ , Пьянич не уходил много лет. Благодаря тому, что в Серии А есть финалист Лиги чемпионов, чемпионат не потерял статус. Не единственная причина, но немаловажная. Повоевать за «Наполи» или «Рому» против «Ювентуса» тянутся талантливые футболисты.

Приговор. Вечные чемпионы надоедают

Прыгали в раздевалке, обливались шампанским, но для публики со всего мира чемпионство «Ювентуса» восемь лет подряд – скучнейшая развязка. Кто смотрел Лигу 1, где «Лион» никто не мог обыграть семь лет? А Бундеслига с «Баварией» выживает за счет богатства немецких зрителей, в мире у нее тоже скромные показатели – во многом из-за мюнхенцев, хотя футбол там веселый и результативный. Серии А восьмой подряд рекордный титул «Ювентуса» точно мешает быть продуктом, который купят за огромные деньги. Телевизионные права АПЛ продает в три раза дороже, чем итальянцы, хотя у любителей пасты и пиццы свои крупные медиа-холдинги.

Двигатель. Титулы честнее, чем раньше

Лига очистилась, подозрений куда меньше, VAR внедрили с горем пополам. Нельзя категорично, когда говорим об Италии, утверждать, что всё и всюду чисто, пока не прошло определенное время и не провели расследования в стиле комиссара Катанни. Но после Кальчополи «Ювентус» поднялся из Серии В не ради того, чтобы снова работать с арбитрами и покупать титулы, как об этом утверждают некоторые. Обвинения звучат, конечно же, время от времени, ведь оправдательные приговоры не значат, что раньше все были чистыми. «Ювентус» скорее доказывает, что все хитрили и нарушали закон, а наказали в основном только их. Зато сейчас в Серии А клуб, который сыграет еще лучше, чем «Ювентус», победит. Раньше было иначе.

Приговор. Полное доминирование в лиге

Деморализация соперников налицо. Причем они, в отличие «Ювентуса», еще и сами себе вредят. У туринцев есть придворные разборки – то жену не поделят, то Маротту отправят на пенсию, а он окажется в «Интере». Но если говорим об игре, то все максимально скучно. У «Ювентуса» 2 поражения, оба ничего не меняют и не от конкурентов. 28 побед в 33 турах, рекорды по забитым и пропущенным мячам в сезоне. Как бы «Наполи» ни пыжился – Анчелотти поставил игру с большим количеством ударов, процентом владения и точностью паса, «Ювентус» отстает ровно настолько, чтобы опережать всех минимум на 17 пунктов (если «Наполи» сегодня выиграет). Отрыв от четвертого места, что тоже пускает в ЛЧ – 31 очко. Жесть, как она есть.

Двигатель. Умнейшая примерная селекция

Подписать Рэмзи бесплатно, но с царским окладом – спорный трансфер. Но количество свободных агентов, которых «Ювентус» умно завербовал, зашкаливает. За десять лет бесплатно забирали чемпионов мира Каннаваро, Пирло, Хедиру и Погба (последний тогда еще не брал «золото», но вырос в звезду). Также приезжали Коман, Льоренте, Алвес и Джан. За копейки получили Барцальи, Эвра тоже вовремя пригласили. Разве не красавцы? А переход Роналду из «Реала» в «Ювентус» показал звездам всего мира, что Италию одобрил сам Криштиану. Вернее, одобрил один клуб из Турина, где Дибала, Бернардески, Манджукич и компания. «Ювентус» показывает, как можно собирать чемпионский состав всем клубам Серии А.

Приговор. Любые ошибки монарха прощаются

Аллегри взял пятый титул подряд, и это признак кризиса тренерской мысли в стране, которая вначале девяностых благодаря Сакки все изменила в целом мире. Теперь Массимилиано в шаге от Трапаттони – у легенды 7 титулов (а у Аллегри еще один с «Миланом»), и может ощутить себя непогрешимым. Наличие серии – приговор. Бундеслига может нарваться на похожий исход, если «Баварии» простится этот сезон, а «Боруссия» Д не сможет их опередить. А вот ПСЖ получал по носу от «Монако» - пускай монегаски дорого заплатили за тот успех, но это плюс для Лиги 1, где звезды появляются в разных клубах. В Серии А нет проблем с яркими личностями – от Иммобиле до Кьезы, но сам факт, что «Ювентус» всегда первый, как бы ужасно ни играл, сколько бы раз ни проигрывал, огорчает.

Мнение читателей. «Ювентус» - локомотив или приговор Серии А?

На ваш вкус, конечно же, ведь спор субъективный и не отменяет заслуженные успехи туринского клуба в Италии. Но разговор важен, поскольку лига одного чемпиона всегда рискует оказаться лишней в вашем футбольном меню. В принципе, это уже произошло… У «Наполи» нет выдающейся международной базы фанатов. «Рома» и «Лацио» в начале этого века были популярнее – сейчас во дворах разных стран не играют в футболках с фамилиями их игроков, как раньше было с Нестой, Тотти, Недведом или Батистутой.

О том, что случилось с миланскими градами – раньше делили место в финале ЛЧ , а теперь из ЛЕ вылетают, можно не начинать. «Милан» и «Интер» так глубоко, что выбраться крайне сложно. Могущество «Ювентуса» уничтожило остальные клубы Серии А. Видим попытки начать реформацию по примеру чемпиона, но пока ни одну не завершили успехом. В принципе, происходит то же, что в других больших лигах. Побеждают деньги. «Бавария», «Барселона» и «Реал», ПСЖ и «Ювентус» - самые богатые.

Только в АПЛ , где богачи все, в том числе аутсайдеры, возможны перемены на вершине. Хотя и там «Манчестер Сити» мечтает стать местным «Ювентусом». Судя по набранным очкам, может получиться. Но в Серии А все не настолько хорошо с экономикой, как в АПЛ , которую спонсируют миллиардеры четырех континентов. Поэтому есть «Ювентус», а есть –остальные. Поздравляя команду с заслуженным и легким титулом – отрыв от «Наполи» колоссальный, не стоит забывать, что они вылетели от «Аякса».

Самому «Ювентусу» порой вредит слишком легкий путь на вершину в Италии. Те же голландцы давно не были чемпионами Эре, голодные к трофеям. А Роналду получил 28-й кубок в карьере, поет гимн нового клуба и обещает, что на 1000 % останется в Турине. Но из-за дикого отрыва сложно сохранять концентрацию. У «Ювентуса» это далеко не самый сильный сезон по игре. И подспудно есть причины видеть в гегемонии туринцев – 8 подряд чемпионств раньше не выиграли ни в одной из больших лиг, помеху для всей Серии А.

Будь отрыв по возможностям и всему остальному чуть меньше, глядишь, появилась чемпионская мотивация сразу у нескольких великих клубов – «Наполи», «Интера», «Милана», «Лацио» и «Ромы». И тогда командные усилия принесли итальянскому футболу больше пользы, чем монархия семьи Аньелли. С другой стороны, разве «Ювентус» мешает с умом вкладывать деньги, приглашать правильных тренеров или себя обыгрывать?

Кроме того, математически длина серии увеличивает вероятность обрыва. Как только в Италии подготовят команду сильнее, чем «Ювентус» - нам дадут знать на поле. Так что Серии А припрятала парочку сюрпризов в ближайшем будущем, ведь никто не вечен, даже Роналду с Кьеллини.