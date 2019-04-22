Выиграть чемпионство – как почистить зубы

вчера, 11:15

Главные стахановцы европейского футбола отстрелялись заранее – вслед за «Ювентусом» чемпионат у себя выиграл и ПСЖ . «Соккер.ру» - о титуле, которого ждали еще раньше.

Матч в Париже с «Монако» был для хозяев уже чемпионским, еще до окончания. Все из-за «Лилля», который не сумел на выезде обыграть «Тулузу». Там случилась нулевая ничья. В принципе, титул для ПСЖ был неизбежен, но наверняка было бы больше драмы и эмоций, проведи парижане свой чемпионский поединок, а не завоюй звание просто по математическим причинам. Зато с «Монако» могли сыграть расслабленно – без мандража и недоразумений последних туров.

ПСЖ в предыдущих матчах было не узнать. Команда Томаса Тухеля, благополучно вылетев из Лиги чемпионов, начала хандрить. Причем не столько в физическом, сколько в моральном плане. И если ничью со «Страсбуром» (2:2) несколько туров назад можно было списать на силу соперника, который действительно в нынешнем сезоне хорош, то последовавшие затем поражения от «Лилля» со счетом 1:5 и от «Нанта» со счетом 2:3 заставили всерьез задуматься о зрелости этой команды и Тухеля как тренера-победителя.

Чемпионство валяется на дороге буквально, парижане сами своим тотальным доминированием сделали его таким доступным, а подобрать не могли три тура. Пока математическая неизбежность не сделала все за них. Тухель пытался оправдываться тем, что у парижан слишком много потерь из-за травм и дисквалификаций. Но даже если вычесть тот действительно приличный набор исполнителей, на которых ПСЖ не мог рассчитывать в последних матчах, стыдно товарищу Тухелю жаловаться на подбор игроков, например, после встречи с тем же «Нантом».

Да и «Лиллю» в условиях травм и при игре в меньшинстве ПСЖ не должен уступать с такой разницей. Это отговорки в пользу бедных, которые как раз и показывают ту хлипкость психологическую, которой стал обладать ПСЖ , изнежив себя легкостью завоеванных титулов. Парижане совершенно отвыкли напрягаться на внутренней арене и предпочитают искать виноватых в своем недонастрое уже в каких-то объективных сторонних факторах, хотя следовало бы отхлестать себя по щекам и собраться с мыслями. Хотя сделать это очень сложно, когда ты с самого первого тура знаешь, что будешь чемпионом. Все это приедается.

На матч с «Монако» ПСЖ выходил уже в ранге чемпиона. Поэтому мог расслабиться и получать удовольствие, купаясь в овациях болельщиков, которые забыли, как в последних матчах их любимые титаны получали пинки от соперников. И в этом матче ПСЖ был самим собой образца большинства матчей в Лиге 1. Парижане тотально владели преимуществом и на старательность действительно очень пыхтевшего «Монако» как-то не обращали внимания.

Главными событиями матча помимо собственно его чемпионского статуса стали хет-трик Килиана Мбаппе, который не постеснялся огорчить команду, выведшую его в люди, а также возвращение Неймара на поле и, конечно, гол Александра Головина как и сама игра российского полузащитника. Он, видимо, подобно ПСЖ особую мотивацию обретает, играя с самыми сильными соперниками. Во встрече с парижанами россиянин был признан лучшим футболистом «Монако» - как по мнению экспертов и различных сервисов со статистикой, так и с точки зрения болельщиков.

Головин пять раз пробивал по воротам Альфонса Ареоля, отдал 33 передачи с точностью 85 процентов и блестяще ориентировался в плотной полузащите ПСЖ . Как результат – красивый гол в концовке встречи, когда счет был уже 3:0 в пользу парижан. Вот что по этому поводу думает сам Головин:

После поражения всегда преобладают негативные эмоции. Понятно, что мы выходим на поле, чтобы побеждать. С другой стороны, сложно в чем-то упрекнуть наших игроков. Все боролись до конца, выложились без остатка. Конечно, соперник оказался выше классом на данный момент, есть индивидуально очень сильные игроки. Не просто так они досрочно стали чемпионами. Но у нас свои задачи, поэтому мы в любом случае серьезно настраивались. Эпизодами игра у нас получалась лучше, иногда хуже, но сейчас нужно уже готовиться к следующему матчу. Момент с голом? Мяч удачно отскочил ко мне, оставалось только точно пробить в угол.

Но главной звездой, конечно, был Мбаппе. Он хет-триком разом достиг отметки до 30 голов за сезон в чемпионате Франции, став самым молодым футболистом, который этого добился. Всего же в нынешнем сезоне 20-летний француз в 40 матчах забил 36 мячей и сделал 17 голевых передач. Поэтому неудивительно, что спрашивали его после игры о «Реале», который снова наверняка пустил слюну по бомбардиру.

Но Килиан обсек сразу все варианты, сказав, что болеет за Зинедина Зидана, но и продолжит смотреть за играми «Реала» как болельщик – переходить не собирается. О решающем вкладе Мбаппе говорил и Леонарду Жардим, который и раскрыл этого форварда:

Матч был достаточно равным. Килиан Мбаппе проявил свою эффективность на поле, он решил судьбу матча. Будущее? Оно заключается в следующих матчах, которые нам предстоит сыграть. Мы хотим сохранить свое место в Лиге 1. Я не обеспокоен, потому что знаю, что борьба за спасение продлится до самого конца сезона. Главное - это не терять серьезный настрой и думать о предстоящих матчах. Чтобы остаться в чемпионате Франции, нам понадобится заработать шесть очков в последних пяти матчах.

Томас Тухель продолжал гнуть свою линию про потери, хотя в этом матче помимо уже упомянутого Неймара вернулся и Эдинсон Кавани. У него диаметрально противоположный взгляд на игру, чем у Жардима:

Первый тайм был очень непростым. Сейчас у нас не лучший период, но мы провели хороший матч. Мы могли забить больше. В первый час игры мы действовали с хорошим ритмом, но после третьего гола мы немного упустили владение мячом. Но мы победили, это было важно. У нас было только 14 игроков, это всегда сложно. Если мы выиграем Кубок Франции, этот сезон будет успешным.

Более дежурными фразами о чемпионском титуле высказался президент ПСЖ Насер Аль-Хелаифи, который пытался сделать вид, что победы на внутренней арене его команде не приелись:

Каждый раз, выигрывая такой престижный трофей, как чемпионат Франции, мы испытываем радость и гордость. При этом наши чувства не ослабевают и остаются прежними. Лига 1 – важный турнир страны, находящейся с прошлого лета на вершине мирового футбола. И мы всегда придаем огромное значение титулам, завоеванным во Франции, в поистине футбольной державе. Я горжусь своими игроками, тренером, персоналом и всеми сотрудниками ПСЖ , которые беспрерывно работают на благо клуба.