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«Спартак» Карреры. Каким он мог быть сейчас?

вчера, 12:47

Олег Кононов за почти полгода не смог поставить «Спартаку» обещанную игру, а «Соккер.ру» в 55-й день рождения Массимо Карреры заглядывает в альтернативную реальность.

Каков «Спартак» наших дней?

В прошедшем туре «Спартак» выиграл у «Енисея», худшей команды чемпионата, и не сказать, что сделал это феерично, особенно если учесть, что соперник треть матча играл в меньшинстве, потому что только-только появившийся на поле Артур Саркисов получил травму, а замен уже не осталось. Команда тренера, на багаже которого Каррера выиграл чемпионство (это дань популярному в свое время мему, не воспринимайте всерьез), безнадежна, это признает даже сам Аленичев. Однако «Спартак» со своими стеночками, забеганиями и бесковско-романцевским футболом не сумел поиздеваться даже над «кошками». Ну какие из «Енисея» «львы»?

В концовке трибуны свистели, болельщики были явно недовольны пассивностью «Спартака», а Олег Кононов, обещавший поставить внятную игру за четыре месяца, вынужден оправдываться, и на вопрос о том, стал ли «Спартак» под его руководством лучше, отвечает, что процесс идет. Мол, все работают, и в процессе этой работы команда, конечно, становится лучше. Правда, придирчивый взгляд со стороны это не вполне подтверждает, зато уверенно цепляется за огрехи и нестыковки. В защите по-прежнему неспокойно, вот и «Енисей» мог забить, если бы никем не встреченный Александр Зотов прицельным ударом со средней дистанции попал не в перекладину, а чуть ниже. Максименко не выручил бы.

Спасибо Кононову, что устающий к 60-й минуте Глушаков хотя бы не играл по «тактическим соображениям», при этом реджисту Фернандо мы увидели на позиции десятки, а в атаке Луис Адриано, когда в настроении, тянет лямку за себя и тех парней. На флангах атаки у «Спартака» огромные проблемы. Мельгарехо неплохо выглядит по движению, технической подготовке и взаимодействию с партнерами, но не умеет решать моменты. Но слева все гораздо хуже: Ханни, Мелкадзе, Ташаев, Ломовицкий – кого ни поставь, будет куча брака и совсем мало остроты. А еще недавно на этой позиции действовал Квинси Промес…

Что такое «Спартак» Карреры»?

«Каким был бы сейчас „Спартак“ Карреры?» и «Как сейчас выглядел бы „Спартак“, не будь Каррера уволен осенью?», - это не только разные формулировки, но и разные реальности, потому что к отставке Массимо подвела ситуация – и результаты, и обстановка в команде. Нужно принять за константу тот факт, что «Спартак» начал увольнять Карреру сразу после завоевания чемпионства, не пригласив его на гала-вечер РПЛ, где он должен был получить награду лучшему тренеру сезона. И дальше были события, которыми клуб выбивал почву из-под ног итальянского тренера – это и несогласие с его ключевыми требованиями по формированию состава, и избавление от тренерского штаба, который он собрал, и продажа Квинси Промеса.

Одним словом, по состоянию на осень 2018 года «Спартак» Карреры уже не существовал, хотя Массимо продолжал формально оставаться главным тренером. Я вовсе не вижу в нем святого, какие-то ошибочные решения итальянца и его близкая дружба с агентами тоже приблизили крах, но что действительно интересует – почему Каррера не ушел после того, как клуб хладнокровно расправился с его помощниками и выбрал ему в свиту всяких «рианчей»? Вот тут бы ему проявить принципиальность и сойти на берег, беззлобно высказав напоследок свое видение ситуации Федуну. Глядишь, последующие события заставили бы Леонида Арнольдовича пересмотреть свое отношение к нынешней верхушке клуба и вернуть Массимо на королевские полномочия. Ничего не напоминает? «Реал», Зидан и Перес.

В последние несколько месяцев в «Спартаке» Каррера пытался ехать на мертвой уже лошади, которая скончалась под ним, а его «Спартак» остался в чемпионском и постчемпионском сезоне. В первом из них были титулы – «золото» РПЛ и Суперкубок России, во втором – самый яркий игровой отрезок «красно-белых» при Массимо, когда осенью 2017-го «Спартак» обыгрывал «Зенит», громил «Краснодар», ЦСКА и «Севилью». Да, в той же кампании 2017/18 случился вылет из Кубка России от «Тосно» и поражение от «Динамо», стоившее путевки в Лигу чемпионов, но весной кобыла под Массимо начала умирать – случился новый виток разлада с Глушаковым, за который всем пришлось заплатить высокую цену.

Каким мог быть «Спартак» Карреры сейчас?

Самое интересное, что в первое же трансферное окно после ухода Карреры «Спартак» выполнил требования по составу, которые Массимо ставил еще после чемпионского сезона – приобрел замены Глушакову и Комбарову. Речь о Гулиеве и Айртоне. Итальянцу был нужен подвижный игрок-разрушитель в центр поля, чтобы страховал Фернандо и давал свободу Зобнину. Глушаков, выдавший завидный оверперфоминг в чемпионском сезоне, - и по объему работы, и по голам, больше никогда не играл на таком уровне. Комбаров всю карьеру ужасно обороняется, но с годами у Дмитрия упала стартовая скорость, и если раньше он мог компенсировать свои позиционные огрехи за счет быстрых включений, то теперь его вредительство оказалось как на ладони.

По слухам, разлад в «Спартаке» начался с того, что Каррера после завоевания чемпионства предоставил руководству список игроков, которые достигли своего потолка и даже прыгнули выше головы, но дальше будут тянуть «Спартак» только вниз. В списке этом были Глушаков и Комбаров. Мало того, что требование Карреры не было удовлетворено, так кто-то еще слил эту информацию футболистам, что было воспринято ими как нож в спину от тренера. Уже здесь «Спартак» свернул не туда и не стал тем «Спартаком» Карреры, который хотел строить Массимо.

Если бы у Карреры был карт-бланш, в его «Спартаке» уже не было бы Глушакова и Комбарова – просто потому, что они уже давно «не тянут». Думаю, не было бы у «Спартака» и проблем с физической подготовкой, которой итальянец уделял особое внимание. При Кононове «Спартак» как будто вернулся в сезон под руководством Аленичева, где тоже декларировалась комбинационная игра, и команда тоже вставала в середине второго тайма. У Карреры «Спартак» носился по полю и часто добивался результатов именно за счет выносливости, хотя за это приходилось платить травмами. И не факт, что проблема в неправильно рассчитанных нагрузках, может быть, всему виной изнеженные в условиях РПЛ организмы футболистов, не привыкших пахать, как в Европе.

Возможно, оставайся Массимо в Москве, за «Спартак» до сих пор играл бы Квинси Промес, хотя это не точно, ведь голландец стремился в Европу, только уехал совсем не так, как это представлялось. Думается, Каррера дал бы закончить карьеру в «Спартаке» Александру Самедову, как тот мечтал, не отпустил бы Романа Еременко, а еще несколько раньше не выложил бы огромную сумму за Педро Рошу. Некоторые шокирующие подробности этого трансфера недавно стали известны.

И главное, самое главное: есть полная уверенность, что «Спартак» Карреры собирал бы больше позитивно настроенных болельщиков на трибунах, не было бы раскола в красно-белых рядах. Как написали на баннере болельщики в матче с «Енисеем»: «Неудачу можем понять, безволие не простим». «Спартак» под руководством Массимо Карреры побеждал красиво и на жилах, случалось, упускал, казалось бы, верные победы и проигрывал с треском, но безвольным никогда не выглядел. Для кого-то Каррера хороший, для кого-то плохой, для кого-то злой, но стоит признать, что он был стержнем «Спартака», до него при Аленичеве и после него при Кононове основными атрибутами команды являются аморфность, идеологическая и игровая бесформенность.

Каррера – это в любом случае лучшее, что случалось со «Спартаком» в XXI веке, завоеванное спустя столько лет чемпионство нескоро выветрится из памяти болельщиков, особенно, если команда не предложит новых позитивных впечатлений похожего масштаба в ближайшие годы. Каррера стал тренером-явлением для «Спартака» и РПЛ в целом, сегодня он отмечает свой 55-й день рождения, и сложись обстоятельства иначе, мог бы встретить юбилей у руля «Спартака», возможно, находясь по уши в борьбе за новое чемпионство. Но Массимо отметит личный праздник на родине в семейном кругу, хотя и получит тысячи поздравлений из России. Поздравил итальянца и бывший клуб, причем не фотографией со стадионом, а нарезкой ярких моментов Карреры в «Спартаке». Это было недавно и это было так давно. С днем рождения, Массимо!

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Все комментарии
Lu4nik
Lu4nik
   845 / 986
вчера в 21:34
а мне любопытно, каким был бы сейчас Спартак Эмери
Сп62
Сп62 ответил dinoel
   767 / 986
вчера в 20:51
Ого!
Сп62
Сп62
   767 / 986
вчера в 20:48
Сивой кобылы сон, а не статья. Каррера сам по себе, а команда отдельно? Как это понимать?
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   70 / 986
вчера в 19:24
kingoffam
kingoffam ответил serh62
   256 / 986
вчера в 19:03
задолбали уже этим макаронником..уже год прошел а все талдычат об этом тренере на побегушках. о других. более лучших тренерах не пишут. надоела уже эта рожа. тренеришка одного сезона. если бы не судьи, никто и не вспоминал бы эту рожу
Так он знатно имел лошадей-до сих пор беситесь.
kingoffam
kingoffam ответил serh62
   256 / 986
вчера в 18:59
спартаковским болелам нет разницы какую ставить аву. они готовы и за ЦСКА болеть, надевать наши шарфы и кричать ЦСКАвперед, как то было и такое лет 5-7 назад, когда им выгодна была наша победа. не удивлюсь если в 28 туре они повяжут зенитовские шарфы и будут славить питерцев. им же будет нужно что бы зенит выиграл у ЦСКА. СЛОВОМ , У СПАРТАЧЕЙ НИ СОВЕСТИ НИ ЧЕСТИ
Два 56а-это сила!
Aris
Aris
   339 / 986
вчера в 17:56
СМ Карреры - на месте Анжи!
serh62
serh62 ответил Дед за ЦСКА
   78 / 986
вчера в 16:49
Ава армейскаа, а Ник соответствует. СпаМу. Отсюда и грубость. Свиньи.
спартаковским болелам нет разницы какую ставить аву. они готовы и за ЦСКА болеть, надевать наши шарфы и кричать ЦСКАвперед, как то было и такое лет 5-7 назад, когда им выгодна была наша победа. не удивлюсь если в 28 туре они повяжут зенитовские шарфы и будут славить питерцев. им же будет нужно что бы зенит выиграл у ЦСКА. СЛОВОМ , У СПАРТАЧЕЙ НИ СОВЕСТИ НИ ЧЕСТИ
mangoх12
mangoх12
   25 / 986
вчера в 16:39
верните Карреру!
mugik1973
mugik1973 ответил Дед за ЦСКА
   437 / 986
вчера в 16:14
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА ответил mugik1973
       55 / 986
    вчера в 16:09
    Ава армейскаа, а Ник соответствует. СпаМу.
    Отсюда и грубость. Свиньи.
    mugik1973
    mugik1973 ответил cska plus
       437 / 986
    вчера в 16:01
    По твоим словам ЦСКА еще долго чемпионат не выиграет
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
       55 / 986
    вчера в 16:00
    Чего там Каррера, а тренеришку Унаи Эмери помните как слили?
    У СпаМа виноваты ВСЕ кроме Федуна,)))).
    Своё 62о не пахнет)))).
    BVI30
    BVI30
       911 / 986
    вчера в 15:57
    Хуже бы точно не было
    saha100
    saha100 ответил Jum13
       88 / 986
    вчера в 15:56
    Гончаренко смог повторить успех качалкина 4 место в группе лч которое за конями зарезервировано!
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил Оливье Гpуйяp
       19 / 986
    вчера в 15:54
    дружище,записывай:
    240 передач точностью 66% ,есть калькулятор?)))))))
    saha100
    saha100
       88 / 986
    вчера в 15:53
    При карьере Спартак на своем поле побеждал конебомжей по 2 раза
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
       151 / 986
    вчера в 15:52
    Запутанное это дело с увольнениеи Массимо. Если бы то кабы.... Надо сейчас не гнобить Коннонова. За это время ни кто не восстановил бы Спартак. Просто ему самому надо меньше давать интервью, которые сейчас против него самого.
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев ответил serh62
       236 / 986
    вчера в 15:47
    задолбали уже этим макаронником..уже год прошел а все талдычат об этом тренере на побегушках. о других. более лучших тренерах не пишут. надоела уже эта рожа. тренеришка одного сезона. если бы не судьи, никто и не вспоминал бы эту рожу
    Да и ещё вот что ! В каком матче своего чемпионского сезона Спартак забил при помощи судей ??? )))
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев ответил serh62
       236 / 986
    вчера в 15:45
    задолбали уже этим макаронником..уже год прошел а все талдычат об этом тренере на побегушках. о других. более лучших тренерах не пишут. надоела уже эта рожа. тренеришка одного сезона. если бы не судьи, никто и не вспоминал бы эту рожу
    Вот рассмешил ! А о ком писать , о вашем картофельном папе ,который себе даже на приличную одежду заработать не может ? И что о нём писать-то ,не подскажите ? Не ,не интересный персонаж ! ))))
    cska plus
    cska plus
       14 / 986
    вчера в 15:45
    Все понимают, что не игроки и ни Каррера не имеют никакого отношения к чемпионству спартака, чемпионство подарили Симоняну в честь красивого юбилея!
    wingback
    wingback
       211 / 986
    вчера в 15:27
    Расформировали бы давно...
    mugik1973
    mugik1973 ответил serh62
       437 / 986
    вчера в 15:02
    А ты не вспоминай и у тебя будет все в поряд. А вспоминаешь ты его потому что его команда нагибала команду самого лучшего тренера из сивых меренов
    dinoel
    dinoel
       726 / 986
    вчера в 14:38
    Очень обидно, что Каррера ушел... Такого человека-тренера в России и даже в СССР не было
    С юбилеем Максим!!!
    Оливье Гpуйяp
    Оливье Гpуйяp ответил 25процентный клоун
    вчера в 14:38
    Да пиши уже сразу одна передача. Аха-ха.
    То ты писал 500 передач, затем 350, теперь 150. Или тебе мало передач дают?
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       19 / 986
    вчера в 14:13
    Когда уже на соккере выйдет материал про чемпионский футбол Семака ,про его 150-200 точных передач за матч ,это ведь рекорд на все времена,не примомню такого чемпиона,хотя нет,конечно же помню ,это казанский Рубин ,времен своего лучшего футбола
    В ЛЧ питерцам даже 100 касаний мяча не дадут сделать с мастерами типо Смольникова и Жиркова с Анюковым
    serh62
    serh62
       78 / 986
    вчера в 14:04
    задолбали уже этим макаронником..уже год прошел а все талдычат об этом тренере на побегушках. о других. более лучших тренерах не пишут. надоела уже эта рожа. тренеришка одного сезона. если бы не судьи, никто и не вспоминал бы эту рожу
    МКС
    МКС
       39 / 986
    вчера в 13:58
    Спасибо Чистяков

    Редко но метко

    Очень грамотная и хорошо написанная статья

    Не убавить ни прибавить

    Твердая пятерка
    Правдин Семён
    Правдин Семён
       99 / 986
    вчера в 13:50
    Он,конечно, не увидит наших сообщений.Но..С днём рождения, Мистер! Здоровья и успехов, дон Массимо!
    Байкал-38.
    Байкал-38.
       46 / 986
    вчера в 13:43
    От перестановки тренеров цирк не меняется!
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