«Спартак» Карреры. Каким он мог быть сейчас?

вчера, 12:47

Олег Кононов за почти полгода не смог поставить «Спартаку» обещанную игру, а «Соккер.ру» в 55-й день рождения Массимо Карреры заглядывает в альтернативную реальность.

Каков «Спартак» наших дней?

В прошедшем туре «Спартак» выиграл у «Енисея», худшей команды чемпионата, и не сказать, что сделал это феерично, особенно если учесть, что соперник треть матча играл в меньшинстве, потому что только-только появившийся на поле Артур Саркисов получил травму, а замен уже не осталось. Команда тренера, на багаже которого Каррера выиграл чемпионство (это дань популярному в свое время мему, не воспринимайте всерьез), безнадежна, это признает даже сам Аленичев. Однако «Спартак» со своими стеночками, забеганиями и бесковско-романцевским футболом не сумел поиздеваться даже над «кошками». Ну какие из «Енисея» «львы»?

В концовке трибуны свистели, болельщики были явно недовольны пассивностью «Спартака», а Олег Кононов, обещавший поставить внятную игру за четыре месяца, вынужден оправдываться, и на вопрос о том, стал ли «Спартак» под его руководством лучше, отвечает, что процесс идет. Мол, все работают, и в процессе этой работы команда, конечно, становится лучше. Правда, придирчивый взгляд со стороны это не вполне подтверждает, зато уверенно цепляется за огрехи и нестыковки. В защите по-прежнему неспокойно, вот и «Енисей» мог забить, если бы никем не встреченный Александр Зотов прицельным ударом со средней дистанции попал не в перекладину, а чуть ниже. Максименко не выручил бы.

Спасибо Кононову, что устающий к 60-й минуте Глушаков хотя бы не играл по «тактическим соображениям», при этом реджисту Фернандо мы увидели на позиции десятки, а в атаке Луис Адриано, когда в настроении, тянет лямку за себя и тех парней. На флангах атаки у «Спартака» огромные проблемы. Мельгарехо неплохо выглядит по движению, технической подготовке и взаимодействию с партнерами, но не умеет решать моменты. Но слева все гораздо хуже: Ханни, Мелкадзе, Ташаев, Ломовицкий – кого ни поставь, будет куча брака и совсем мало остроты. А еще недавно на этой позиции действовал Квинси Промес…

Что такое «Спартак» Карреры»?

«Каким был бы сейчас „Спартак“ Карреры?» и «Как сейчас выглядел бы „Спартак“, не будь Каррера уволен осенью?», - это не только разные формулировки, но и разные реальности, потому что к отставке Массимо подвела ситуация – и результаты, и обстановка в команде. Нужно принять за константу тот факт, что «Спартак» начал увольнять Карреру сразу после завоевания чемпионства, не пригласив его на гала-вечер РПЛ , где он должен был получить награду лучшему тренеру сезона. И дальше были события, которыми клуб выбивал почву из-под ног итальянского тренера – это и несогласие с его ключевыми требованиями по формированию состава, и избавление от тренерского штаба, который он собрал, и продажа Квинси Промеса.

Одним словом, по состоянию на осень 2018 года «Спартак» Карреры уже не существовал, хотя Массимо продолжал формально оставаться главным тренером. Я вовсе не вижу в нем святого, какие-то ошибочные решения итальянца и его близкая дружба с агентами тоже приблизили крах, но что действительно интересует – почему Каррера не ушел после того, как клуб хладнокровно расправился с его помощниками и выбрал ему в свиту всяких «рианчей»? Вот тут бы ему проявить принципиальность и сойти на берег, беззлобно высказав напоследок свое видение ситуации Федуну. Глядишь, последующие события заставили бы Леонида Арнольдовича пересмотреть свое отношение к нынешней верхушке клуба и вернуть Массимо на королевские полномочия. Ничего не напоминает? «Реал», Зидан и Перес.

В последние несколько месяцев в «Спартаке» Каррера пытался ехать на мертвой уже лошади, которая скончалась под ним, а его «Спартак» остался в чемпионском и постчемпионском сезоне. В первом из них были титулы – «золото» РПЛ и Суперкубок России, во втором – самый яркий игровой отрезок «красно-белых» при Массимо, когда осенью 2017-го «Спартак» обыгрывал «Зенит», громил «Краснодар», ЦСКА и «Севилью». Да, в той же кампании 2017/18 случился вылет из Кубка России от «Тосно» и поражение от «Динамо», стоившее путевки в Лигу чемпионов, но весной кобыла под Массимо начала умирать – случился новый виток разлада с Глушаковым, за который всем пришлось заплатить высокую цену.

Каким мог быть «Спартак» Карреры сейчас?

Самое интересное, что в первое же трансферное окно после ухода Карреры «Спартак» выполнил требования по составу, которые Массимо ставил еще после чемпионского сезона – приобрел замены Глушакову и Комбарову. Речь о Гулиеве и Айртоне. Итальянцу был нужен подвижный игрок-разрушитель в центр поля, чтобы страховал Фернандо и давал свободу Зобнину. Глушаков, выдавший завидный оверперфоминг в чемпионском сезоне, - и по объему работы, и по голам, больше никогда не играл на таком уровне. Комбаров всю карьеру ужасно обороняется, но с годами у Дмитрия упала стартовая скорость, и если раньше он мог компенсировать свои позиционные огрехи за счет быстрых включений, то теперь его вредительство оказалось как на ладони.

По слухам, разлад в «Спартаке» начался с того, что Каррера после завоевания чемпионства предоставил руководству список игроков, которые достигли своего потолка и даже прыгнули выше головы, но дальше будут тянуть «Спартак» только вниз. В списке этом были Глушаков и Комбаров. Мало того, что требование Карреры не было удовлетворено, так кто-то еще слил эту информацию футболистам, что было воспринято ими как нож в спину от тренера. Уже здесь «Спартак» свернул не туда и не стал тем «Спартаком» Карреры, который хотел строить Массимо.

Если бы у Карреры был карт-бланш, в его «Спартаке» уже не было бы Глушакова и Комбарова – просто потому, что они уже давно «не тянут». Думаю, не было бы у «Спартака» и проблем с физической подготовкой, которой итальянец уделял особое внимание. При Кононове «Спартак» как будто вернулся в сезон под руководством Аленичева, где тоже декларировалась комбинационная игра, и команда тоже вставала в середине второго тайма. У Карреры «Спартак» носился по полю и часто добивался результатов именно за счет выносливости, хотя за это приходилось платить травмами. И не факт, что проблема в неправильно рассчитанных нагрузках, может быть, всему виной изнеженные в условиях РПЛ организмы футболистов, не привыкших пахать, как в Европе.

Возможно, оставайся Массимо в Москве, за «Спартак» до сих пор играл бы Квинси Промес, хотя это не точно, ведь голландец стремился в Европу, только уехал совсем не так, как это представлялось. Думается, Каррера дал бы закончить карьеру в «Спартаке» Александру Самедову, как тот мечтал, не отпустил бы Романа Еременко, а еще несколько раньше не выложил бы огромную сумму за Педро Рошу. Некоторые шокирующие подробности этого трансфера недавно стали известны.

И главное, самое главное: есть полная уверенность, что «Спартак» Карреры собирал бы больше позитивно настроенных болельщиков на трибунах, не было бы раскола в красно-белых рядах. Как написали на баннере болельщики в матче с «Енисеем»: «Неудачу можем понять, безволие не простим». «Спартак» под руководством Массимо Карреры побеждал красиво и на жилах, случалось, упускал, казалось бы, верные победы и проигрывал с треском, но безвольным никогда не выглядел. Для кого-то Каррера хороший, для кого-то плохой, для кого-то злой, но стоит признать, что он был стержнем «Спартака», до него при Аленичеве и после него при Кононове основными атрибутами команды являются аморфность, идеологическая и игровая бесформенность.