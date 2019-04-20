За «козлов» ответили

20 апреля 2019, 17:30

«Соккер.ру» рассказывает о том, как «Кёльн», отправивший своих лидеров на пенсию, стал чемпионом.

Бундеслига семидесятых – это, в первую очередь, спор двух больших Б – «Баварии» и «Боруссии» из Мёнхенгладбаха. С 1969 по 1977 годы два коллектива сменяли друг друга на чемпионском троне. Но нашёлся смельчак, сумевший разбавить эту компанию и выиграть Серебряную салатницу. Как вы догадались, им стал именно «Кёльн».

Хённес и почтенные ветераны

Заняв второе место в сезоне-1972/73, «козлы» после этого долго не могли попасть в тройку. Даром, что в их рядах играли три звезды западногерманского футбола – защитник Вольфганг Вебер, полузащитник Вольфганг Оверат и нападающий Ханнес Лёр. Вебер был участником знаменитого матча на «Уэмбли» – финала чемпионата мира-1966 и участником первенства мира-1970, откуда немцы привезли серебряные награды (за третье место). Оверат смог сделать то, что не получилось у его тёзки Вебера – выиграть чемпионат мира 1974 года. Лучший бомбардир в истории «Кёльна» Ханнес Лёр мог похвастать золотой медалью чемпиона Европы 1972 года. Но чемпионат Германии форвард не выигрывал, в отличие от двух Вольфгангов.

Но в 1976 году «Кёльн» возглавил знаменитый в ту пору Хённес Вайсвайлер. Архитектор большинства побед «Боруссии» после годичного пребывания в «Барселоне» вернулся в родной город, вспомнив о своих корнях. Ведь в бытность футболистом Хённес играл именно за «Кёльн». Ему был обязан своим именем первый живой талисман клуба козёл Хённес. С тех пор всех козлов называли Хённесами, а сам Вайсвайлер творил в Мёнхенгладбахе. Настало время помочь родному городу.

Вайсвайлер не выгонял великих стариков, он просто сказал, что будет строить новый «Кёльн». И в первом же сезоне выиграл Кубок Германии. Финал, проходивший в Ганновере, оказался двухраундовым. В первом матче «Кёльн» и «Герта» разошлись миром. Понадобилась переигровка, в которой верх взяли «козлы». Единственный мяч на счету Дитера Мюллера. Оверат играл только в первой встрече. Во втором матче Вайсвайлер решил обойтись без ветерана. Вольфганг радовался вместе со всеми, а потом объявил о своём уходе.

Вебер и вовсе не играл в тех финалах. Уже по ходу турнира он проиграл конкуренцию за место в основе Герхарду Штраку. Как оказалось, навсегда. И хотя Вольфганг не последовал примеру Оверата и остался игроком «козлов», в «Кёльне» на него больше не рассчитывали.

В сезоне-76/77 «козлы» играли с тремя нападающими, и Лёр действовал слева, в тройке с Дитером Мюллером и Роже ван Гулом. Но в новом первенстве Вайсвайлер предпочитал схему 4-4-2, и Лёр потерял место в стартовом составе. Были ли ветераны обижены на нового тренера? Во всяком случае публично об этом они никогда не говорили. Хотя, наверное, все трое чувствовали, что не доиграли. Лёру в 1977-м было 34, а его товарищам и того меньше – 33 Оверату и 32 Веберу. Но решения Вайсвайлера обсуждению не подлежали.

Вот мы и подобрались к составу «козлов». Ворота защищал Харальд «Тони» Шумахер, считавшийся одним из наследников Зеппа Майера в воротах сборной ФРГ . Так оно потом и случилось. Как и большинство немецких вратарей, Тони мог иной раз пропустить кучу мячей. Но и при этом он умел выручать, вытаскивать матчи. Да и «дни открытых ворот» Шумахер устраивал реже своих коллег. На лавочке сидел 19-летний Герхард Эрманн, в будущем знаменитый специалист по подготовке вратарей.

Мюллер, который Кастер

За место на правом фланге обороны боролись Харальд Конопка и Дитер Престин. Оба любили помогать атаке, иной раз в ущерб своим прямым обязанностям. В итоге Вайсвайлер решил оставить Конопку в защите, а Престина отрядить в среднюю линию. Слева играл Герберт Циммерманн, начинавший в «Баварии» как нападающий. Защитником Герберт стал уже в «Кёльне», и то ввиду необходимости. Но именно на этой позиции футболист смог раскрыться и вырасти в игрока сборной. Пара центральных – Роланд Гербер и Герхард Штрак. Первый считался мастером персональной опеки, второй отличался прыгучестью и выигрывал большинство воздушных дуэлей. В резерве Герхард Хайн, Райнер Никот и чемпион мира Вольфганг Вебер.

Бернд Кульманн во всех справочниках числился защитником, что не мешало Вайсвайлеру использовать его в опорной зоне. Кульманн выполнял огромный объём работы в центре поля, разгружая нового капитана Хайнца Флоэ от разных ненужных диспетчеру дел. Ближе к правому флангу держался Хайнц Зиммет, а Герберт Нойманн - к левому. Наличие активных крайних защитников освобождало их от необходимости бороздить края. И если место Нойманна сомнению не подвергалось, то у Зиммета имелись соперники в лице Престина и экзотического для тех лет легионера – Ясухико Окудеры. Первый в истории Бундеслиги японец был более атакующим игроком и иногда пренебрегал работой в обороне. Но впереди он был весьма полезен. Мог забить сам, заработать опасный штрафной или пенальти. Во всяком случае в Кёльне никогда не жалели о его приглашении. Также в распоряжении Вайсвайлера имелись опорник Хольгер Виммер, крайний полузащитник Юрген Гловац и специалист широкого профиля Нобби Шмитц.

Главной фигурой в атаке был уже не стареющий Ханнес Лёр, а Дитер Мюллер, нападающий сборной ФРГ , видный бомбардир. Правда, болельщики «Баварии» недолюбливали Дитера, называли его лже-Мюллером, чтобы не путать с Гердом. Дитер и правда был не совсем Мюллером. До достижения совершеннолетия Дитер носил фамилию Кастер. Как его отец Хайнц Кастер, игравший в защите «Санкт-Паули». Но семья распалась, а Дитер взял фамилию своего отчима. Из-за уважения к оному, а не ради подражания великому Герду Мюллеру. В паре, а ранее в тройке, играл уже немолодой бельгиец Роже ван Гул, приглашённый Вайсвайлером из «Брюгге». Который был хорош и в подыгрыше, и сам мог забить. Третий нападающий Ханнес Лёр, а четвёртый ещё неизвестный никому датчанин Пребен Элькьер.

Топот копыт за спиной

Хуже старта, чем 1:5 в Дюссельдорфе, трудно было придумать. «Фортуна» откровенно издевалась над «козлами». Началось всё хорошо - уже на второй минуте Виммер вывел «Кёльн» вперёд. А что произошло во втором тайме – никто толком и не понял. Шумахер только и успевал вытаскивать мячи из сетки. Во втором туре – вымученная победа над «Бохумом». Оба гола на счету ван Гула. Зато с «Вердером» была славная охота - 7:2. Шесть из семи мячей в ворота Дитера Бурденски отправил его тёзка Мюллер. Потом пришла очередь расправы над «Баварией» в Мюнхене – 3:0. А там и брауншвейгскому «Айнтрахту» шесть штук отгрузили. После такой серии «козлы» поднялись на вершину, откуда потом покатились кубарем – три проигрыша «Саарбрюкену», «Шальке» и «Гамбургу» отбросили аж на девятое место. Нужно было снова карабкаться вверх.

Сентябрьский провал совпал с началом европейской кампании и её окончанием. В 1/16 Кубка Кубков «Кёльн» играл с «Порту». Голов Лёра и Мюллера не хватило для домашней победы – 2:2. У себя дома «драконы» забили всего один мяч, и этого оказалось достаточно.

Освободившись от европейских забот, «Кёльн» сосредоточился на работе над ошибками. Сначала «козлы» разгромили дома дортмундскую «Боруссию» 4:1. А потом навестили чемпиона в Мёнхенгладбахе и устроили порку бывшей команде Вайсвайлера - 5:2. «Боруссия» бросила все силы на нейтрализацию Мюллера. Дитер всё же забил, но уже после того как это сделали Престин (дважды), Конопка и Нойманн.

Потом была обыграна «Герта» (3:1), «Дуйсбург» (2:1) и «Мюнхен 1860» (6:2), после чего «Кёльн» снова оказался на первой позиции. Которую он уже сохранил до конца чемпионата. Нельзя было сказать, что стать чемпионом было легко. Сначала рядом шли «Шальке» и «Кайзерслаутерн». Ближе к средине чемпионата проснулась гладбахская «Боруссия». Чемпион пустился в погоню. Тем более что «Кёльн» не смог сделать серьёзный отрыв. Первый круг «козлы» выиграли, но преимущество составило лишь очко. Зато разница мячей +23 против +12 в пользу тогдашней команды Хённеса Вайсвайлера.

Но «Боруссия» вдруг резко встала в начале второй части чемпионата. Грех было не воспользоваться таким подарком. Но дальше, чем на пять очков, «жеребцы» лидера не отпустили. Ответная встреча претендентов завершилась вничью 1:1 – Флоэ с трудом сравнял счёт в концовке. Мир этот был на пользу чемпиону. «Кёльн» не смог увеличить отрыв, кроме того, проиграл морально. «Боруссия» дала знать, что её отставание – вопрос времени. Да и календарь у «жеребцов» был легче. Вот только разница мячей висела камнем на шее: +33 и +18.

Они сравнялись в 32-м туре. По 42 очка у «Кёльна» и «Боруссии». Разница мячей +37 и +25. В двух оставшихся турах «жеребцам» нужно совершить нечто невероятное, чтобы обскакать «козлов». Надежд на то, что лидер потеряет очки, не было. «Штутгарт», правда, дал бой и едва не увёз из Кёльна ничью. Да Окудера не позволил – 2:1. «Боруссия» разгромила «Гамбург» в гостях 6:2. соответственно

После 33 туров по 46 очков. Разница мячей +40 и +30. В заключительном туре «Боруссия» играла со своей тёзкой из Дортмунда, которую недавно возглавил молодой Отто Рехагель. И «жеребцы» были близки к тому, чтобы невозможное стало возможным. Двенадцать безответных мячей побывало в воротах дортмундской команды.

И быть мёнхенгладбахцам снова первыми, если бы «козлы» не подстраховались и не разгромили «Санкт-Паули» 5:0. При равенстве очков, разница голов всё же осталась лучше у «Кёльна». Он и стал чемпионом. В третий и пока в последний раз. Дитер Мюллер поделил лавры лучшего бомбардира с Гердом Мюллером, чья «Бавария» провалила второй сезон кряду – 12-е место. Однофамильцы забили по 24 мяча.

Но одним чемпионством «козлы» не ограничились. Они сохранили у себя и Кубок Германии. Легко добравшись до полуфинала – по дороге попадались команды низших лиг, «Кёльн» сломил сопротивление «Вердера» за счёт гола Штрака. А в финале, проходившем в Гельзенкирхене, они дожали с помощью голов Кульманна и ван Гула «Фортуну». Рассчитались с ней за 1:5 в первом круге.

Золотой дубль «Кёльна» вовсе не стал началом заката «козлов». Клуб ещё долго входил в число ведущих в Бундеслиге, достойно представлял Западную Германию в Европе. Увядание пришлось на 90-е. Возрождение же пока не наступило.