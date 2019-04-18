Коронация Марадоны. История о международном триумфе «Наполи»

вчера, 16:00

Как Диего Марадона и его «Наполи» тридцать лет назад взяли Кубок УЕФА .

В 1987 году неаполитанцы впервые в истории стали чемпионами Италии. Главными слагаемыми исторической победы стали тренерский дар Оттавио Бьянки и гений Диего Марадоны. Но праздновать исторический успех нельзя было слишком долго. Иначе был риск превратиться во вторую «Верону».

Ты почему не Лысый?

И «Наполи» не стал стоять на месте. Бьянки видел, что линия атаки нуждается в усилении. Первая реакция - куда ещё, ведь есть Диего Марадона и Бруно Джордано. Но аргентинец мог получить травму, а итальянец был уже немолод. В итоге на «Сан-Паоло» прибыл из «Сан-Паулу» бразилец Антонио де Оливейра Фильо, более известный как Карека. На чемпионате мира 1982 21-летний в ту пору Карека не сыграл из-за травмы. В последний момент его заменил в заявке Роберто «Динамит». В 1986 году бразилец забил пять мячей, столько же, сколько Марадона. Но «Золотая бутса» досталась отличившемуся шесть раз англичанин Гари Линекеру.

Карека по-португальски значит «Лысый», но это прозвище как-то не очень подходило брюнету с густой шевелюрой. Оказывается, лысым был не сам нападающий, а его любимец - бразильский клоун Карека. От него всё и пошло. Но Бьянки больше волновала не причёска футболиста, а то, как он сработается с другими игроками. Вдруг не сойдутся характерами с Марадоной. Но опасения были напрасны. Карека, оказывается, давно мечтал играть рядом с Диего.

Бразилец в первом же своём сезоне забил 13 мячей, что позволило ему стать вторым бомбардиром Серии А вслед за Марадоной. Диего забил на мяч больше. Но защитить чемпионский титул неаполитанцы не смогли - заняли второе место вслед за «Миланом», который расцвёл под руководством Арриго Сакки. Но дебют «партенопейцев» в Кубке чемпионов не удался. Жребий сразу отправил их на встречу с «Реалом» - 0:2 в Мадриде, 1:1 - в Неаполе. Не сложилось и с Кубком Италии. Покорение вершин было отложено на год.

Немец из Бразилии

Летом 1988 в составе «Наполи» произошли некоторые перемены. Бруно Джордано ушёл в более спокойный «Асколи». Вратарь Клаудио Гарелла перебрался в «Удинезе». Морено Феррарио отдал Неаполю десять лет и уехал в Рим, а именно в «Рому». Лучиано Сола присоединился к «Падове».

Был ослаблен лимит на легионеров, можно было заявить не двух, а трёх зарубежных футболистов. Третьим иностранцем стал бразильский опорник Алемао, что в переводе с португальского означает Немец. Рикардо Рожерио де Брито был приглашён из мадридского «Атлетико». Вратарь Джулиано Джулиани проследовал из «Вероны» по протоптанной его предшественником Гареллой дорожке. Два футболиста - защитник Джанкарло Коррадини и полузащитник Массимо Криппа пришли из «Торино». Вернулся из «Асколи» игрок обороны Антонио Каррананте. Приглашённый из «Сампдории» Лука Фузи мог сыграть в обороне и опорной зоне. Для усиления атаки из «Анконы» позвали Маурицио Нери.

По традиции знакомимся с составом. Джулиано Джулиани славился своей реакцией и умением выручать в ближнем бою. Но при этом 30-летний голкипер не всегда уверенно чувствовал себя на перехватах, а также мог проспать дальний удар. Это случалось с ним и в «Комо», и в «Вероне». Зато Джулиани умел построить оборону, командовать защитниками не только, особо не подбирая слов. Даже Марадоне приходилось выслушивать от Джулиано. Рафаэле Ди Фуско уже много лет сидел на лавочке, не помышляя о больших подвигах.

Линяя обороны - Чиро Феррара, Джанкарло Коррадини, Алессандро Реника и Джованни Франчини. В резерве Тиобальдо Бильярди, Массимо Филарди и Антонио Каррананте. Три центральных полузащитника - Лука Фузи, Алемао и Фернандо Де Наполи. Запасные Массимо Криппа, Франческо Романо, Маурицио Нери, Антонио Букьярелли. И атакующий треугольник - Диего Марадона и выдвинутые вперёд Карека и Антонио Карневале. В запасе Симоне Джиачьетта, Марко Ферранте и Маурицио Нери.

Вперёд за Кубком УЕФА

Серия А стартовала только в октябре. К тому времени «Наполи» успел преодолеть первый барьер Кубка УЕФА . В первом матче с ПАОКом всё решил пенальти, забитый Марадоной. В Салониках вовремя забил Карека. Греки отыгрались, но дальше, в 1/16 финала прошёл итальянский клуб.

Первый гол в новом чемпионате пришёлся на долю Джиачьетты, который затолкал единственный мяч в ворота «Аталанты» в добавленное время. А в следующем туре вице-чемпион ни с того, ни с сего проиграл «Лечче». Перед поездкой в Лейпциг на встречу с «Локомотивом» неаполитанцы отвели душу на «Пескаре» 8:2 - хет-трик Карневале, по дублю Марадоны и Кареки, одинокий гол Алемао.

В Лейпциге пришлось сложнее. Гол Франчини спас «партенопейцев» от поражения - 1:1. Перед ответной встречей с «Локомотивом» команда Бьянки скромно обыграла «Чезену» и упустила победу над «Лацио» - 1:1. Левый защитник Франчин оказался специалистом по клубу из Лейпцига. Он забил в Неаполе. Второй мяч немцы забили себе сами, и «Наполи» прошёл в одну восьмую, где его ожидал «Бордо». Но нужно было ещё сыграть в домашнем первенстве с «Ювентусом» в Турине.

В первом тайме «Юве» подвергся поруганию - Карневале, потом два раза Карека расписались в воротах Стефано Таккони. Но после перерыва «старая синьора» проснулась. Сначала Роберто Галия подарил небольшую надежду туринцам, а затем Александр Заваров обнадёжил - 2:3. Карека попросил хозяев успокоиться. Но ближе к концу встречи снова последовало обострение. Луиджи Де Агостини с пенальти переиграл Джулиани. Но Реника с пенальти закрепил победу гостей 5:3.

Из Бордо неаполитанцы вернулись с победой. Гол Карневале оказался единственным. Как выяснилось, не только в первой встрече, но и во всём противостоянии. А потом «Наполи» обрушил всю энергию на чемпиона - «Милан» был разгромлен на «Сан-Паоло» 4:1. С «Фиорентиной» обошлись не столь жестоко - всего 2:0. «Наполи» расположился на втором месте за «Интером». Отставание было небольшим, в два очка. Но это был тот случай, близок локоток, да не укусишь.

Постепенно этот отрыв превращался из щёлочки в дверцу и вырос до 11 очков на финише. Но свою вторую строчку «Наполи» никому не отдал. Как и в предыдущем сезоне, неаполитанцы стали вторыми. На этот раз после другого миланского гиганта - «Интера». В какой-то момент «партенопейцы» почувствовали, что скудетто им не светит, а нужно сосредоточиться на борьбе за Кубок УЕФА . И тут начиналось самое интересное. Ибо соперником по четвертьфиналу стал «Ювентус».

Первый раунд за «бьянконери» - 2:0. Забили неаполитанцам два защитника - сначала чужой Паскуале Бруно, а потом и свой - Джанкарло Коррадини. Отыграть такой дефицит было непросто. Но в Неаполе он был отыгран ещё до перерыва - Марадона с пенальти и Карневале с игры. Дело дошло до дополнительного времени, то тоже почти истекло. Тренеры Оттавио Бьянки и Дино Дзофф уже составляли списки бьющих, когда Реника избавил команды от лотереи. Титулованный «Ювентус» ушёл с дороги. А «Наполи» угодил в полуфинал, где ожидала мюнхенская «Бавария». А тут ещё Диего получил травму.

Врачи худо-бедно «починили» аргентинца. Марадона упросил Бьянки выпустить его против «Баварии». Но капитан неаполитанцев был, мягко говоря, не похож на себя. Однако выяснилось, что «Наполи» это не только Марадона. Это ещё и Карека с Карневале. Бразилец забил в первом тайме, итальянец - во втором. В итоге победа 2:0, и теперь уже западногерманскому клубу нужно было думать, как отыграться в Мюнхене.

Восемьдесят тысяч пришло поддержать баварцев и увидеть, как «Бавария» поставит на место Марадону с его товарищами. Но вместо этого болельщикам пришлось посмотреть, как их любимый клуб дважды отыгрывал голы Кареки. И не более того. Ничья 2:2 вывела в финал клуб из Неаполя. А там ещё один немецкий клуб - третий в этой кампании. А именно - «Штутгарт». Финал состоял из двух встреч. Первая проходила в Неаполе.

У «Штутгарта» не смог сыграть дисквалифицированный Юрген Клинсманн. Зато Маурицио Гаудино отработал за двоих. Именно сын итальянских иммигрантов (и не просто итальянцев, а неаполитанцев) забил первый мяч, умело выполнив штрафной. Вратарь неаполитанцев Джулиани сыграл не лучшим образом. Этот гол оставался единственным с 17 минуты по 68-ю. Пока Гюнтер Шефер не обнял Марадону в штрафной. Судья Герасимос Германакис назначил пенальти, а Диего не дрогнул.

А на 87 минуте Карека сумел нанести разящий удар по воротам Айке Иммеля - 2:1. Первый раунд за «Наполи».

Но ещё предстояла поездка в Штутгарт, где отбывший наказание Клинсманн был готов положить парочку голов. Забил один, и тот в ответ на гол Алемао. «Немец» пробил на удачу, словно ждал, что Иммель поскользнётся и не дотянется до мяча. Клинсманн же забил после розыгрыша углового, перепрыгнув Феррару.

Чиро Феррара исправился, не дожидаясь перерыва. Использовал передачу Марадоны после розыгрыша штрафного - 1:2. В середине второго тайма Диего убежал к воротам «Штутгарта», но забивать сам не стал, выложил мяч Кареке - 1:3. «Штутгарт» отыграл два мяча, даже Де Наполи ему в этом помог, поразив собственные ворота. В итоге 3:3. Но «Штутгарту» нужен был результат 5:3 и больше. Так Кубок УЕФА достался «Наполи».

Может быть, Кубок УЕФА - не самый престижный трофей. Для кого как. Но в Неаполе радовались так, словно их любимцы выиграли что-то сверхъестественное. «Наполи» показал себя командой не только домашнего потребления. Напротив, неаполитанцы оказались вполне состоятельны на международной арене. Кроме того, при всей значимости Марадоны, «Наполи» не был театром одного актёра.

«Наполи» мог завершить сезон ещё лучше, выиграй он Кубок Италии. Но победив «Сампдорию» в первом матче 1:0 за счёт гола Реники, неаполитанцы были биты со счётом 0:4. Кубок достался тем, кому он был нужнее. В Неаполе особо не огорчились. Ведь там считали, что эра Марадоны кончится ещё не скоро и принесёт немало трофеев - домашних и международных.