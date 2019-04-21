Дед и его команда. Легендарное «Торпедо» 60-х

21 апреля 2019, 17:00

«Соккер.ру» рассказывает, как «Торпедо» Виктора Маслова сделало золотой дубль в 1960 году.

Наш сегодняшний рассказ посвящён некогда знаменитому и популярному московскому «Торпедо». А именно первой победе автозаводцев в чемпионате страны. В 1960 году коллектив ЗИЛа выиграл не только золото, он подкрепил этот успех и победой в Кубке. И этим триумфом москвичи обязаны тренеру Виктору Александровичу Маслову. Который не так давно был включён World Soccer в число 50 лучших тренеров в истории футбола.

Тренер из народа

Виктор Маслов или, как его называли в футбольном мире, Дед оставил о себе хорошую память и в Киеве, и в Ростове-на-Дону, и в Ереване. Но в первую очередь, Маслов был торпедовцем. Молодой полузащитник Виктор Маслов в конце двадцатых пришёл в команду «Пролетарская кузница». В 1931 году на АМО была создана футбольная команда, куда и проследовал Маслов. При Викторе рабочий коллектив получил имя, под которым и прославился. Маслов участвовал во всех довоенных чемпионатах «Торпедо», а после войны возглавил ставший родным коллектив. Он несколько раз приходил и уходил в «Торпедо». Выиграл один Кубок, другой. И при этом с ним нередко обходились несправедливо. И всё же «Дед» осуществил свою мечту – сделал «Торпедо» сильнейшей командой страны. Он закончил всего восемь классов - этот седой улыбчивый старик в вязаной шапочке с помпоном. Но за этим обликом скрывался крупнейший теоретик и практик футбола, опередивший своё время.

Но именно этот футбольный самородок предвосхитил своё время – первым ввёл в нашей стране расстановку 4-4-2, стал использовать зонную защиту. «Дед» уделял много внимания даже таким мелочам, как цвет формы. Например, он считал, что белые футболки помогают игрокам лучше видеть друг друга и быть более сконцентрированными на поле. Он всегда что-то придумывал. «Если в течение года тренер не изобрёл что-то нового, то год прожит зря». Тренировки Маслова были интенсивны и в то же время интересны. Что касается отношений с игроками, то порою Виктору Александровичу ставилось в вину чуть ли не панибратство – например он мог отметить победу вместе с футболистами. При этом Маслов не допускал непослушания и создания группировок внутри коллектива.

К 1960 году сложился интересный, сильный ансамбль, который был тесно связан с заводским коллективом. «Торпедо» выигрывало серебряные и бронзовые медали чемпионата страны, дважды выигрывало Кубок СССР . Возможно, результаты могли быть и лучше, если б не та история с Эдуардом Стрельцовым. Выдающийся нападающий оказался в заключении. Но даже без Стрельцова автозаводцы располагали одним из сильнейших составов в классе А - олимпийский чемпион Валентин Иванов, технарь Слава Метревели, взошла звезда Валерия Воронина. А вообще давайте познакомимся с командой.

Заводская команда

Ворота защищал крепкий плечистый сибиряк Анатолий Глухотко. Пришёл из Кемерово и сразу стал первым номером. В запасе Алексей Поликанов. Первому 22 года, второму - 21. Маслов хотел применить бразильскую схему 4-2-4. Но четырёх защитников в распоряжении Деда не было, поэтому линию обороны составляли три игрока, а Валерий Воронин исполнял роль опорника. В обороне действовали Леонид Островский, Виктор Шустиков и Александр Медакин. Ветеран Николай Сенюков и молодой Владимир Хомутов были готовы подменить любого из этой тройки. В полузащите Валерий Воронин, Николай Маношин и капитан команды Юрий Фалин. Последний был освобождён от оборонительных работ и действовал ближе к нападению. Наконец, линия атаки, которой можно было только восхищаться - Валентин Иванов, Слава Метревели, Геннадий Гусаров и пришедший из «Зенита» Борис Батанов. И это ещё не всё. Могли усилить атаку Кирилл Доронин, Олег Сергеев, которому за внешнее сходство с героем фильма «Путёвка в жизнь» присвоили прозвище «Мустафа», Валентин Денисов, он же «Пеле», и русский испанец Михаил, по паспорту Немесио Посуэло.

Поступательное движение

Чемпионат СССР 1960 года был двухфазным. Сначала разделенные на две группы по 11 участников команды проводили двухкруговой турнир. По итогам которого определялась шестёрка сильнейших - по три из каждой группы - разыгрывала медали.

Автозаводцы оказались в группе I. И пока весна в столице вступала в свои права, «Торпедо» проводило четыре апрельских встречи в гостях. Гол Валентина Иванова принёс победу в Ташкенте над «Пахтакором». Прекрасно сыграл Фалин, который в окружении защитников сумел сделать передачу Валентину Козьмичу. Отлично сыграл и вратарь Поликанов.

В Ростове снова отличился Иванов, огорчивший армейцев на 10 минуте. После перерыва Фалин воспользовался паникой в штрафной ростовчан, а Доронин со штрафного установил окончательный счёт - 3:0.

В Харькове торпедовцы смотрелись предпочтительнее местного «Авангарда». Но хозяев выручал вратарь Николай Уграицкий. Но он получил травму и был заменён Евгением Власенко. Ошибка которого привела к голу Метревели на 85 минуте. «Торпедо» продолжило победное турне в Кишинёве, где голы Иванова и Гусарова принесли в копилку очередные два очка.

Первый домашний матч с «Динамо» и первая потеря - ничья 1:1. В первом тайме динамовцы разыграли штрафной, и Валерий Короленков после передачи Игоря Численко не оставил шансов Глухотко. В начале второго тайма ошибка динамовского защитника Константина Крижевского привела к голу Метревели. Автозаводцы могли выйти вперёд. Но удар Гусарова пришёлся в перекладину. В конце встречи Лев Яшин ошибся, подарив мяч Иванову, но сам же и исправил свою оплошность - ничья 1:1.

Тяжело далась победа и в следующей игре - с тбилисским «Динамо». Москвичи вели 2:0 после ударов Батанова и Иванова. Но гости дали бой. Автандил Гогоберидзе сократил отставание, Иванов снова поразил ворота Сергея Котрикадзе. Но второй гол Гогоберидзе поставил победу команды Маслова под сомнения и до конца держал аудиторию стадиона «Динамо» в напряжении. Поездка в Ленинград принесла красивую победу 3:1 - не пожалело «Торпедо» своего будущего стража ворот Анзора Кавазашвили, защищавшего в том сезоне последний рубеж «Зенита».

Две крупные домашние победы - над ереванским «Спартаком» (3:0) и таллинским «Калевом» 6:0, и вот уже «Торпедо», взявшее 17 очков из 18 возможных, уверенно лидировало в подгруппе. Тбилисское «Динамо» отстало на 7 очков, остальные ещё больше. Но игра с рижской «Даугавой» стала холодным душем. Недооценили соперника, недоглядели за Георгием Смирновым - главной звездой футбольной Латвии той поры, не смогли пробить Владислава Тучкуса, игравшего в Риге после отчисления из «Спартака». В итоге домашние 1:2 и дубль Смирнова. Который после того матча получил приглашение от «Торпедо» и ответил отказом.

На игру с «Молдовой» торпедовцы вышли предельно мотивированными и аккуратными. Уже на пятой минуте Гусаров реализовал пенальти, назначенный за снос Маношина. После перерыва Иванов после паса Метревели забил второй мяч. «Торпедо» - первое в таблице с преимуществом в шесть очков над СКА .

Выезд в Закавказье принёс две ничьи - 0:0 в Тбилиси и 1:1 в Ереване. Отрыв от ростовчан сократился до пяти очков. Отличная победа над «Пахтакором» 3:1, затем выигрыш у «Авангарда» 2:1 - ошибка Глухотко в концовке сделала последние минуты нервными. Второй матч с московским «Динамо» прошёл при значительном, если не подавляющем, преимуществе «Торпедо». Но оно было реализовано лишь раз - в начале второго тайма Гусаров использовал передачу Батанова.

В Ригу «Торпедо» отправилось с намерением взять реванш. Но «Даугава» снова оказалась сильнее 1:0. Смирнов подкараулил свой момент в конце игры, а Тучкус снова сыграл выше всех похвал. Выиграв у «Калева» в Таллине 2:1 и у ростовчан в «Лужниках», «автозаводцы» не просто гарантировали себе участие в большой шестёрке, но и победу в своей группе. Поэтому в домашней игре с «Зенитом» можно было особо не стараться. Вот они и проиграли 2:3. После этого всю команду пригласили на завод, где простые рабочие высказали любимцам немало претензий, сравнив их работу с браком.

Коронация в Киеве

Наверное, встреча со своими болельщиками стала дополнительным стимулом перед решающими матчами. Игра с московским «Динамо», третья в чемпионате, оказалась сложнейшей. Лев Яшин неоднократно выручал «бело-голубых», да и Алексей Поликанов был хорош. За три минуты до конца встречи Лев Иванович выскочил за пределы штрафной, пытаясь отобрать мяч у Гусарова. Это был единственный просчёт великого вратаря в той игре, ибо нападающий «Торпедо» поразил ворота «Динамо», забив победный гол. Торпедо» с победы стартовало в финальной пульке.

Зато с ЦСКА автозаводцы расправились, забив четыре мяча до перерыва. Три гола на счету Гусарова, четвёртый записал на свой счёт Сергеев. А с другими армейцами - ростовскими, пришлось довольствоваться ничьей - 1:1. Да еще отыгрываться довелось. Воронин выручил.

Матч с киевским «Динамо» должен был стать едва ли не ключевым. После трёх туров у москвичей было 5 очков, у киевлян - 4. И одна игра могла решить очень многое.

Восемьдесят тысяч пришли в «Лужники» сентябрьским вечером. Начало за киевлянами. Они могли выйти вперёд, отдай Валерий Лобановский мяч свободному Андрею Бибе. Но Валерий Васильевич пробил сам и не попал в ворота. Зато торпедовцы разыграли безупречную комбинацию, точку в которой поставил Борис Батанов.

Лобановский снова взял игру на себя, и снова пожадничал. Один удар прямо в Поликанова. Потом ещё в небеса. А «Торпедо» дожало. Вратарь «Динамо» Олег Макаров отбил удар Николая Маношина, но рядышком был Батанов - 2:0. Так москвичи упрочили лидерство. Семь очков из восьми возможных. И тут же проигрыш «Локомотиву» 1:2. Многое решила игра вратарей. Если Владимир Маслаченко был безупречен, то Поликанов действовал не лучшим образом при розыгрыше штрафного - 1:2. «Торпедо» выиграло первый круг, но преимущество над киевлянами всего очко, а над «железнодорожниками» - два. Ещё ничего не ясно.

Московское «Динамо» обыграно 2:0. Великий Яшин был бессилен против ударов Сергеева и Батанова. Гол Сергеева принёс два очка в игре с ЦСКА . Три тура до финиша. 11 очков у «Торпедо», 8 - у Киева. В Ростове ничья - 2:2. Дважды пришлось отыгрываться. Незабивавший слета Метревели наконец-то смог прервать безголевую серию.

И вот 16 октября. Киев. На стадионе, тогда носившем имя Никиты Хрущёва, собралось 70 тысяч. Не забывайте, что динамовцы тоже ещё не становились чемпионами. Команды разделяло всего два очка.

Уже на третьей минуте гости провели молниеносную комбинацию, точку в которой поставил Метревели. Но через 10 минут Виктор Серебряников после передачи Лобановского восстановил равенство. Киевляне воодушевлены, хотели развить успех. И растранжирили несколько моментов. Олег Базилевич всё же переиграл Поликанова, но гол был отменён из-за положения «вне игры» у динамовца. Всё решил гол Гусарова, забитый через 10 минут после перерыва. Удар торпедовца не был сильным, но Олег Макаров на него не среагировал. Штурм динамовцами ворот Алексея Поликанова был яростным, но бесплодным. «Торпедо» выиграло и матч 2:1, и свой первый чемпионский титул. Проигрыш «Локомотиву» в последнем туре даже не испортил автозаводцам настроения.

Но оставался Кубок СССР . В четвертьфинале было обыграно московское «Динамо» - натерпелись динамовцы в тот год от «чёрно-белых». В полуфинале «Торпедо» уже в ранге нового чемпиона разделалось с одесским СКА . На последний день октября был назначен финал, в котором команде Виктора Маслова противостояло тбилисское «Динамо».

На 25 минуте Слава Метревели, грузин, никогда не игравший в Грузии, был остановлен в динамовской штрафной. Киевский судья Александр Цаповецкий указал на точку. Геннадий Гусаров был точен. И через три минуты Владимир Баркая застал Поликанова врасплох - 1:1. Во втором тайме Батанов и Иванов вывели Гусарова к воротам, и Геннадий Александрович не промахнулся. Но тбилисцы снова быстро отыгрались. Заур Калоев с близкого расстояния точно пробил головой - 2:2. Снова в атаках москвичи. Моменты у ворот Сергея Котрикадзе возникают один за другим. И вот Валентин Иванов в падении сумел точно пробить - 3:2. Победа? Нет. За три минуты до конца основного времени Тенгиз Мелашвили в сутолоке протолкнул мяч в ворота Поликанова - 3:3.

Дополнительное время. Казалось, переигровки не избежать. Но, когда до свистка арбитра оставалась минута, Валентин Иванов ворвался в штрафную «Динамо» и пробил без шансов для Котрикадзе - 4:3. Кубок у «Торпедо».

Так команда Виктора Маслова сделала золотой дубль. А ещё заводской коллектив вышел за рамки родного ЗИЛа. Игру автозаводцев оценили во всей стране. Сразу возросло число болельщиков. Валерий Воронин, начинавший сезон подающим надежды, закончил чемпионат зрелым мастером и игроком сборной страны.