Выстрел дуплетом. Победный сезон «Арсенала» Арсена Венгера

вчера, 17:01

Как «Арсенал» Арсена Венгера выиграл чемпионат и Кубок в сезоне-1997/98 - в рассказе «Соккер.ру».

В предыдущем рассказе об «Арсенале» вы могли прочитать, как в Лондоне появился французский специалист Арсен Венгер. Первый, причём неполный, сезон получился успешным. Однако новому тренеру ещё только предстояло подтвердить – и правомерность своего назначения, и верность выбранного курса.

Французский язык в раздевалке

Самой печальной новостью для болельщиков «Арсенала» в межсезонье стал уход Пола Мерсона в «Мидлсбро». Атакующий полузащитник отыграл за «Арсенал» 12 лет, выходил на поле больше 400 раз и забил 99 мячей. 29-летний Пол ожидал, что ему предложат новый выгодный контракт. Однако Венгер, уставший бороться с пьянством футболиста, решил иначе. Договор Полу предложили, но далеко не тот, который бы его устроил. Мерсон уверял, что он снова готов лечиться – первый курс он прошёл за два года до появления в клубе Венгера. Но услышан не был и был продан «Боро» за три с половиной миллиона фунтов. Джон Хартсон не нашёл общего языка с Венгером и ушёл в «Вест Хэм». Расставание с Мэтью Роузом, Йаном Селли и Гленном Хелдером огорчило разве что самих игроков.

Приобретения. Вот тут Венгер, а ни один трансфер не совершался без его визирования, несколько удивил. Нет, недовольных покупкой Марка Овермарса за 7 миллионов не было. Левый крайний полузащитник «Аякса» и сборной Голландии стоил этих денег. Но остальные – два француза из «Монако» за 5 миллионов – 3,5 за полузащитника Эмманюэля Пети и полтора за игрока обороны Жиля Гриманди. Миллион и 750 тысяч за нападающего «Спортинга» Луиша Боа Морте, чьим главным достоинством было внешнее сходство с Йаном Райтом. Молодой защитник «Лутона» Мэттю Апсон за полтора. И ещё один игрок «Монако» нападающий Кристофер Вре всего за 300 тысяч. Вре был двоюродным братом самого Джорджа Веа. Однако, что в плане мастерства Вре далеко не Веа, стало ясно довольно скоро. И наконец 20-летний австрийский вратарь Александр Маннингер ценою в миллион.

Из всех купленных только двое – Пети и Овермарс стали игроками основного состава. Остальные присели на лавочку или вовсе угодили «в обойму» - число тех, кому в запасе посидеть было радостью. С учётом уже имевшихся в команде Гарда, Виейра и Анелька количество французов увеличилось до пяти. Что дало повод для упрёков в адрес Венгера. Ворчали и «старички», которым было непривычно слышать в раздевалке французскую речь.

Состав «Арсенала» выглядел так. Основной вратарь Дэвид Симен. За право быть вторым спорили ветеран Джон Лукич и молодой Александр Маннингер. Справа в обороне Ли Диксон, слева Найджел Уинтербёрн, в центре Тони Адамс в паре со Стивом Боулдом либо Мартином Киоуном. Трёх центральных защитников Венгер не выпускал. В запасе два француза Жиль Гриманди c Реми Гардом и Мэттью Апсон. В центре поля обязанности распределили Эмманюэль Пети и Патрик Виейра. Белокурый француз занимался разрушением, а темнокожий – творчеством. Справа бегал Рэй Парлор, слева Марк Овермарс. Дэвид Платт обычно начинал встречи на скамейке запасных, рядом со Стивеном Хьюзом. В нападении Деннис Бергкамп и Йан Райт, но последнего всё чаще теснил молодой и наглый Николя Анелька. Луиш Боа Морте и Кристофер Вре выходили по мере надобности.

Осенние заморозки

Чемпионат для «Арсенала» начался матчем в Лидсе, в котором Йан Райт и Джимми Хассельбайнк обменялись голами в первом тайме. Потом последовали две уверенные победы над «Ковентри» дома 2:0 и «Саутгемптоном» в гостях 3:1. Хет-трика Бергкампа не хватило для победы над «Лестером» 3:3, а скучные ноль-ноль с «Тоттенхэмом» на «Хайбери» огорчили Венгера. Зато три гола Райта обеспечили крупную победу над «Болтоном».

Европейская кампания для «Арсенала» завершилась, едва начавшись. В 1/32 дорогу перебежал ПАОК . В Салониках выиграли хозяева, в Лондоне был подписан мир – 1:1. Еврокубки так и не стали сильной стороной венгеровского «Арсенала». Зато в чемпионате были одержаны ряд красивых побед – над «Челси» 3:2, «Вест Хэмом» 4:0. Прекрасно работала атакующая тройка Овермарс – Бергкамп – Райт, рвавшая в клочья оборону. Так «Арсенал» вышел в лидеры и оставался им на протяжении четырёх туров.

А потом, уже в конце октября наступил некий спад. Ничьи с «Кристал Пэлас» и «Астон Виллой», обидные 0:3 от «Дерби Каунти». После которых последовала победа над «Манчестер Юнайтед» на «Хайбери». Лондонцы довольно легко забили первый мяч – Анелька, второй – Виейра. Но два раза ожил в чужой штрафной Тедди Шерингем, и 2:0 превратились в 2:2. Вот тут-то и пригодился Платт, удачно вышедший на замену – 3:2.

Однако победа над чемпионом не означала выхода из спада. «Арсенал» продолжало трясти весь декабрь – проигрыши «Шеффилд Уэнсдей», «Ливерпулю», «Блэкберну». «Канониры» завершили первый круг шестыми, а Венгер и его «французики» уже слышали свист на трибунах «Хайбери».

Новый год к нам мчится

Но пришёл новый 1998 год. И проснулся «Арсенал», стал похож на команду ранней осени, а потом превзошёл её. В следующих двадцати матчах чемпионата «пушкари» лишь трижды сыграли вничью. Остальные матчи были выиграны. Пал «Челси» на «Хайбери». «Арсенал» постепенно сокращал своё отставание от «Манчестер Юнайтед». Более того, команда Алекса Фергюсона начала испытывать некоторую дрожь от бросившего ему вызов коллектива.

В 29 туре «Арсенал» догнал «красных дьяволов» по очкам. Но разница мячей была на стороне манкунианцев +34 против +22. Поэтому просто догнать было мало, требовалось обойти. И вот настал день очной встречи. Признал своё поражение МЮ на «Олд Траффорд» – только ради этого гола стоило купить Овермарса. «Канониры» вырвались вперёд, но оставалось ещё восемь туров.

Выдержал «Арсенал» эту погоню, но в конце сезона сломался Бергкамп. В 35 туре МЮ притормозил в игре с «Ньюкаслом» 1:1, а «пушкари» разнесли вдребезги «Уимблдон» 5:0. Отрыв увеличился до четырёх очков. Теперь для завоевания титула лондонцам нужно было выиграть у «Дерби Каунти». И он сделал этот шаг. Единственный гол забил Пети. Затем на кураже новый чемпион разгромил «Эвертон». Потом можно было расслабиться, поставить в ворота Маннингера и проиграть «Ливерпулю» с «Астон Виллой». В итоговой таблице команда Венгера опередила коллектив Фергюсона на очко.

«Арсенал» в год своего столетия в 11 раз стал чемпионом Англии. Арсен Венгер оказался первым небританским тренером, добившимся подобного успеха. Француз покорил Премьер-Лигу, не проработав в ней и двух лет.

Но выигрышем чемпионского титула «Арсенал» не ограничился. Он ещё и Кубок Англии взял. Не без труда, с несколькими переигровками «канониры» добрались до финала. Даже скромный «Порт Вейл» пришлось побеждать с помощью серии 11-метровых. Но в финале «Арсенал» довольно уверенно разобрался с «Ньюкаслом». В середине первого тайма Овермарс воспользовался длинной передачей Пети и отправил мяч между ног Шея Гивена. Во втором тайме Николя Анелька после паса Рэя Парлора закрепил успех – 2:0. Есть дубль.

С треблом не вышло. В полуфинале Кубка Лиги «Арсенал» обыграл «Челси» на «Хайбери» 2:1. На «Стэмфорд Бридж» хозяева к 52 минуте отправили три мяча в ворота Маннингера. Бергкамп один гол с пенальти отыграл, но этого было мало. Кстати, Кубок Лиги так и не покорился Венгеру за весь период его работы в Лондоне.