Закладка фундамента. Как советский клуб начал поход за еврокубком

вчера, 17:00

«Соккер.ру» рассказывает о том, как тбилисское «Динамо» отправилось за своим самым главным трофеем.

Вы уже успели познакомиться с прекрасной командой Нодара Ахалкаци. Как динамовцы стали чемпионами страны в 1978-м, обыграли «Ливерпуль», завоевали Кубок СССР в 1979-м. Как сборная Грузии заняла второе место на возрождённой Спартакиаде. Переносимся в олимпийский 1980 год, в котором, собственно, и началось восхождение «Динамо» к европейской вершине.

Больше не снится мудрый Мачаидзе

Позиции Нодара Ахалкаци на посту старшего тренера только укрепились. Теперь Нодар Парсаданович мог обновить команду, омолодить состав. Чем он и занялся. Ушёл вратарь Давид Гогия, потеряли место в основе полузащитники Вахтанг Коридзе и Вахтанг Копалейшвили. Но главное произойдёт уже в разгар сезона - расставание с многолетним капитаном Манучаром Мачаидзе. Трения между Ахалкаци и капитаном возникли не в восьмидесятом. Просто конфликт не гасился, а, напротив, усиливался. В какой-то момент противоречия достигли критической массы. Постепенно Манучар потерял капитанскую повязку - она перекочевала на плечо Александра Чивадзе, и место в основе. А летом мудрый Мачаидзе, как пел Владимир Винокур в пародии на Вахтанга Кикабидзе, уже выходил на поле в составе «Пахтакора». Вместе с Манучаром попал под раздачу и его младший брат Гоча, оставшийся вовсе без клуба.

Зато всё ближе к основе была целая плеяда молодых воспитанников грузинского футбола - полузащитник Нугзар Какилашвили и Константин Кереселидзе, нападающие Важа Жвания и Григорий Цаава, защитники Гоча Джохадзе и Георгий Тавадзе. Но основная нагрузка ложилась на костяк, сложившийся в двух предыдущих сезонах. Признанный в 1979 году лучшим вратарём страны Отар Габелия теперь был твёрдым первым номером. Юрий Маминошвили и Нодар Месхия были довольны ролью запасных. Ключевая фигура в обороне - свободный центральный защитник Александр Чивадзе. Нодар Хизанишвили лечился большую часть сезона, но другой ветеран Шота Хингчагашвили был здоров и надёжен. Иногда они выходили вместе, и наличие пяти защитников в составе не делало игру «Динамо» менее атакующей и зрелищной. За правый фланг отвечал Тамаз Костава. На левом фланге начинал Гоча Мачаидзе. Но потом на этой позиции обосновался Георгий Чилая. В ближайшем резерве Давид Муджири, Георгий Тавадзе и Гоча Джохадзе.

В опорной зоне действовал Тенгиз Сулаквелидзе, игравший в сборной СССР на позиции правого защитника. Ключевой фигурой в средней линии был 23-летний Виталий Дараселия, выполнявший гигантский объём работы. Давид Кипиани в тот год тоже был скорее разыгрывающим полузащитником, нежели нападающим. Особенно после ухода Мачаидзе. Что не мешало Давиду много забивать. В запасе уже упоминавшиеся Вахтанг Коридзе и его тёзка Копалейшвили, Амиран Минашвили и Нугзар Какилашвили. Кто-то из них и был тем самым четвёртым полузащитником при расстановке 4-4-2. Однако оставалось ощущение, что в средней линии не хватает одного бойца.

Один из лучших крайних нападающих страны Владимир Гуцаев больше лечился, нежели играл. Основную пару нападающих составили Реваз Челебадзе и Рамаз Шенгелия. Первую половину сезона лучше провёл Реваз, попавший в состав олимпийской сборной СССР , во второй сильнее смотрелся Рамаз. Иногда успешно выходили на поле Важа Жвания и Григорий Цаава.

На этот раз без Кубка

«Динамо» в стартовом матче не смогло сломить впечатление минских одноклубников в домашней встрече. Но во втором туре хет-трик Челебадзе обеспечил крупную победу над «Кайратом» 3:0.Пару ничьих, победа над московским «Динамо», осечка в Одессе. И четыре победы подряд - над ЦСКА , «Зенитом», «Карпатами» и СКА . Особенно досталось ленинградцам 5:1 и ростовчанам 4:1. Эта серия вывела команду Ахалкаци в лидеры. Но следующие четыре тура принесли команде из столицы советской Грузии лишь одно очко. Матч в Тбилиси со «Спартаком» доставил удовольствие всем любителям футбола. Даже тбилисским, даром что их команда проиграла чемпионам 2:4. Игра стала украшением чемпионата.

Первый круг «Динамо» завершило крупной победой в Ташкенте 3:0, что принесло третье место на контрольной отметке. Отставание от «Спартака» и киевлян - три очка. Через несколько дней динамовцам предстояло сыграть в финале Кубка с донецким «Шахтёром».

Тбилисцы грамотно провели кубковую кампанию. Выиграли все матчи группового турнира, проходившего у них дома. Разгромили «Таврию» в Симферополе 4:0. Не без труда в четвертьфинале был обыгран «Пахтакор». В полуфинале - волевая победа над киевскими одноклубниками 2:1. «Динамо» было близко к тому, чтобы второй год подряд выиграть Кубок СССР .

На 24-й минуте Виталий Старухин подставил голову под навес Михаила Соколовского, и мяч спланировал в ворота Габелии. «Горняки» очень хотели удержать победный счёт. Однако за десять минут до конца второго тайма нечасто забивавший Георгий Чилая перечеркнул их усилия. До дополнительного времени дело не дошло. Угловой у тбилисских ворот, подача Соколовского и точный удар капитана «Шахтёра» Владимира Пьяных. С Кубком не сложилось. Хотя в ближайшем розыгрыше Кубка Кубков Союз представлял победитель турнира 1979 года - то есть Тбилиси.

«Деревянные медали» и пропуск в весну

То ли неудача в кубковом финале подействовала угнетающе, то ли иные проблемы привели к тому, что «Динамо» неважно начало второй круг. Вскоре они оказались третьими лишними в борьбе «Спартака» и Киева за золото. Тбилисцы вступили в спор с «Зенитом» за бронзу. С тем самым «Зенитом», что был унижен в первом круге с результатом 5:1.

Но куда больше Нодара Ахалкаци волновала еврокубковая кампания. Тем более что наконец-то выздоровел и вернулся в строй Гуцаев. Первым соперником по Кубку Кубков была греческая «Кастория». Нулевая ничья в Салониках оставляла поводы для беспокойства. Но дома, на стадионе носившем имя В.И.Ленина, Гуцаев сначала помог забить Рамазу Шенгелии, а потом и сам отличился. Первый барьер был взят.

Следующий соперник ирландский «Уотефорд», не путать с английским «Уотфордом». Гол Рамаза Шенгелии в гостях сделал полдела. В Тбилиси динамовцы предстали во всей красе, разгромив островитян 4:0. Ирландцы продержались первый тайм, но рассыпались во втором. Два гола записал на свой счёт Дараселия, по мячу забили Чивадзе и Чилая. Так тбилисское «Динамо» выполнило одну из задач сезона и вышло в четвертьфинал Кубка Кубков. Как закончилась эта кампания, вы знаете или догадываетесь. Во всяком случае, вы об этом прочитаете.

В чемпионате страны «Динамо» наступало на пятки «Зениту». Судьба бронзовых медалей решилась в Ленинграде. Два гола юного Сергея Швецова и точный удар Юрия Желудкова, казалось бы, поставили точку в споре. Но Чивадзе и Шенгелия едва не лишили «Зенит» победы. Однако команда Юрия Морозова выиграла 3:2 и увеличила отрыв до трёх очков.