Единственная загадочная команда в РПЛ

24 апреля 2019, 13:30

В РПЛ в конце футбольного сезона один непонятный коллектив. «Соккер.ру» выясняет причины, почему так произошло.

Все команды разгаданы, кроме одной

«Зенит» меняется весной, и не к худшему. «Спартак» возвращается, откуда пришел. «Локомотив» стабилен, но сил на подвиг не хватает, очки набирают реже. «Краснодар» близок к вершине, но нужно к атаке добавить защиту. ЦСКА весной набивает опыт для своей молодости. У «Енисея» нет везения и класса тренера, у «Анжи» - денег.

Все команды РПЛ легко понять, присмотревшись. «Уфа» расплачивается за старт в Лиге Европы. «Крылья Советов» лучше, чем их результаты. «Уралу» интересно взять Кубок России. «Рубин» выживает, Бердыев воспитывает молодежь. «Ахмат»? Играющая команда без невероятных результатов. «Арсенал» - еще один веселый и понятный коллектив. «Ростов» Карпина изучили – интересные, боевитые и симпатичные.

Про «Оренбург» внимательному зрителю все понятно – как и туляки, обожают бить фаворитов, за исключением одного. Получается, 15 из 16 команд к концу сезона ответили на вопрос, какие они. А одна молчит. И речь о «Динамо» Хохлова. Как может клуб, у которого всего 19 пропущенных мячей (третий результат лиги), есть игроки с опытом в сборной и Жоаозиньо – лучший ассистент РПЛ , быть так низко?

Также у «Динамо» не получилось себя представить на футбольном рынке настолько успешно, как это сделал, например, «Ростов». И это прокол. В результате их домашняя победа над «Зенитом» получила куда меньший отклик, чем надпись фанатов на сцене Цоя. Забавно обвинять в «осквернении» стены с граффити… с помощью граффити. Но пустяковой теме фанаты футбола уделили больше внимания, чем поискам ответа на главный вопрос сезона.

Каким образом команда, которая по составу как парочка тех, кто сейчас в первой восьмерке, оказалась настолько низко? И ответ не от публики ждем, а от клуба «Динамо». Вправду, почему всего на 12-й строчке?

Москвичам не хватает управленцев

Это важно знать для понимания футбольной ситуации. В феврале за 1 рубль «Динамо» вернулось под крыло ВТБ. Прошло несколько месяцев, за это время успел уйти в отставку по состоянию здоровья и покинуть этот мир бывший руководитель клуба – Сергей Федоров. Сейчас появился и.о. на замену, и непонятно, кто управляет и отдает приказы.

Вероятно, такого человека пока нет. В структуре руководства набрал вес представитель ВТБ, которого обычно бросают на сложные направления, кризисный менеджер. То говорят, что позиции Широкова – куратор по спортивным вопросам, пошатнулись и якобы руководство на стороне Хохлова. А другие твердят, что не так часто Роман и Дмитрий ругались, чтобы противопоставлять их друг другу.

Например, в последнем интервью Широков отчасти защитил тренера, заявив, что хотя задача на сезон не выполняется, но для него игра «Динамо» понятная. А как дела с финансированием? Обещали расплатиться с долгами до конца апреля. Причем причина задолженности в смене собственника, деньги якобы есть. Похоже на правду, ведь до передачи клуба в старые руки намекали на бюджет в размере 2.5 млрд рублей – в районе 35 млн евро.

Получается, если в «Рубине» обязательства не выполняют, то «Динамо» - шестой клуб РПЛ по деньгам. Причем в сумму не заложены траты на возведение-реконструкцию арены, как в случае с тем же ЦСКА . Денег для серьезной борьбы больше, чем у девяти конкурентов. Вот только футболистам Хохлова за сезон внятно и вовремя не ответили на массу важных вопросов о бюджете, четких задачах, подписании контрактов и трансферных возможностях.

Когда великий клуб передают за один рубль, а до этого годами платили миллиардные рублевые долги предыдущих управленцев – команде непросто собраться, ведь по-прежнему нет главного босса, который знает, куда ведет «Динамо». Широков и компания словно комментируют с дистанции, а не участвуют в процессах.

Первая проблема – реализация моментов

Когда Хохлов раздраженно отвечает, что не понимает, почему нет голов, то показывает собственные слабые места. С другой стороны, а разве не видим стиля как такового? «Динамо» непонятное как раз потому, что если смотреть по линиям и по цифрам, то команда для борьбы за шестое место. А реальность другая.

Вратарь Шунин – из сборной. Проводит не худший сезон, хотя дальние удары так и не полюбил. Шунич (по оценкам и субъективно тоже один из лучших беков РПЛ ), Хольмен, Евгеньев и Рыков отрезками показывали футбол, который обеспечил всего 19 результативных ошибок в 24 турах. По воротам «Динамо» наносят всего по 10.6 удара за матч. Защитная линия строже, чем у Акинфеева! Только «Ростов» к своим воротам подпускает реже.

По фланговым подачам «Динамо» среди лучших. Но чему удивляться? Рауш и Козлов – игроки с опытом в первой сборной, Морозов входит в золотой возраст для футболиста. Мало пропускают также из-за опорной зоны, где появился умный Юсупов, а жесткий Соу – мастер отборов, на первом месте во всей РПЛ по их количеству за игру. Жоаозиньо – 7 ассистов, Кардосо – нестабильный, но может лучше. Появился Грулев, а хава молодость позволяет ставить на разные позиции.

Наконец, в атаке Панченко - наносит по 4.7 удара каждые 90 минут, первый результат лиги, у Азмуна и Чалова показатели скромнее. Также в наличии Луценко – таскает рояль, а Марков – форвард, который умеет играть в паре с «тараном». Если посмотреть на все цифры, констатировать, что есть люди для атаки, флангов и обороны, то можно прийти к выводу, почему у «Динамо» намного больше ударов, чем у «Оренбурга» (в том числе метких), а на 10 голов меньше.

Пока клуб передавали с рук в руки, пока на совещаниях Широков и компания ругались между собой, пока решали, увольнять Хохлова или нет (и решают до сих пор), забыли о команде. Если формулировать строго, то у «Динамо» тактически всадник без головы – не хватает жутко результативного форварда. В РПЛ нет команды, у которой была бы такая огромная разница между показателем xG – ожидаемыми голами, исходя из моментов, и реальным количеством забитых мячей.

И винить одного Панченко с его неточными ударами странно. Кирилла усадили на скамейку, а важнейшие три очка с «Крыльями Советов» получили благодаря его выстрелу. Но не забываем о матче с «Анжи», когда москвичи создали 34 подхода, 9 раз попали в створ, а потеряли 2 очка. Игра событийная, если говорить строго о количестве оборонительных и атакующих действий. Но пока у 6-й команды по ударам (345 попыток) реализация точных попыток всего 21 %. А надо хотя бы 30 % для 6-го места вместо 12-го.

Причем дело не всегда строго в классе форвардов – хотя Луценко и Марков явно не как Мбаппе по шустрости, но и в психологии. Неопределенность в клубе сказывается, а по Торресу в «Челси» помним, что реализация, даже когда речь о форварде невероятного класса, чемпионе мира и Европы, зависит от эмоционального состояния.

Снова разговоры о переходном сезоне

Пока «Торпедо» на дне, «Динамо» явно не самый несчастный великий клуб столицы. В принципе, у них и сейчас состав, с которым можно штурмовать первую восьмерку, разве что глубины скамейки не хватает. Но сравните поименно кадры «Оренбурга» и москвичей – не увидите причин принижать Шунина, Рауша, Хольмена, Шунича, Соу, Жоаозиньо или Панченко. Так что часть вины точно на тренере – Хохлов какой-то никакой, хотя раньше был более дерзким, а часть – на игроках.

«Динамовцы» хорошо катают обязательную программу. Они изучают соперников (есть отдел аналитики), у них получается игра в пас, коллекционируют удары, неплохо держат удар. Но где темп, где лидеры в составе в атаке, кроме Жоаозиньо, почему голов так мало? Можно поискать причину в физике – часто агрессивность сменяется вялостью, но вряд ли с учетом скудности финансирования многих клубов можно называть 12-ю строчку той, что соответствует статусу или составу «Динамо».

Что не так – понятно, теперь ключевая часть задачи. Что делать? Ничего невероятного, но пунктов для реализации немало. Нужно назвать главного руководителя. Кто в ответе за «Динамо»? Определить судьбу Широкова и Хохлова. «Ростов» с аналогичным бюджетом жив – можно крутиться на трансферном рынке с такими деньгами, подключая аренды. Пора переехать на новую арену и научиться рекламировать матчи «Динамо» в Москве – понятная задача и решаемая.

Убедить лучших игроков не уходить – список не очень большой, но Шунича или Жоазоиньо терять не хочется. А главное – купить результативного форварда. И тогда непонятная команда станет более успешной. А пока «Динамо» немножко как «Анжи» - если правдивые слухи, что тренер и футболисты скидывались на медикаменты, то это печально. Немножко как «Спартак» из прошлого – из-за ударов.

Точно как «Рубин» - из-за частой смены собственников и сопутствующих проблем. Впрочем, нельзя быть излишне строгим, когда несоответствие между игрой и результатам - математический факт. В системе ожидаемых очков, созданной по общим правилам для всех клубов РПЛ , у «Динамо» недобор в 7.6. А у многих часто перебор! Есть только один клуб, у которого зацепок на очки было больше – «Енисей», у них был шанс на целых 13 пунктов.

Но если представить, что «Динамо» ровно такое везучее, как «Оренбург», то у них должно быть не 28, и даже не 35, а целый 41 пункт. Знаете, у кого столько очков? У ЦСКА , с которым «динамовцы» сыграли 0:0. Вот потому москвичи и загадочные. Впрочем, когда завалили возвращение домой в день дерби со «Спартаком» – серьезнейший прокол, то вся эта невезучесть и непонятность может быть подсознательным ответом команды на то, как клубом управляют.

Нужны четкие задачи и цели, понимание, что свои 35 миллионов евро в год команда от спонсоров получит и сможет двигаться вверх. А пока важно не провалить концовку, показать, что умеют не только драться, но и вырывать результат. Сегодня матч против «Зенита» в гостях – сложное испытание, на три очка второй раз за сезон замахнуться почти нереально (прошлая победа в гостях была технической 0:3 в результате прорыва фанатов на поле).

Но если что и понятно о «Динамо» сезона 2018/19 – дерутся успешнее, чем набирают очки. Значит, устроить одному или парочке фаворитов веселый вечер в состоянии. И если не сегодня – так завтра, ведь в расписании еще ЦСКА и «Ростов». Концовка чемпионата нужна, чтобы команда дала фанатам и руководству надежду на рост и рывок вверх. Если в следующем сезоне спонсор выдаст бюджет, как у ростовчан, и переедут на новый стадион, что всегда улучшает настроение футболистов и фанатов, то будут бороться за те же места, что «Ростов» или «Оренбург».

Перебираясь на арену имени Яшина – спортивный комплекс назван в честь спонсора, а футбольный стадион-то имени Льва Ивановича, нельзя допускать домашние поражения от аутсайдера («Енисея»), как было в ноябре. А вот победы над «Зенитом» и компанией не должны быть исключением, поскольку характер и упрямство даже у этого состава есть. В клубе четко понимают, что выше «Динамо» немало клубов с еще меньшим финансированием, а сказочных целей – вышибить московских соседей из топ-5, никто не ставит.

Но кто мешает обыгрывать «Спартак» в дерби? Никто, даже сами «красно-белые». Значит, через год при грамотной работе клубного руководства увидите другие результаты при точечной селекции и спокойной оценке непростого сезона, который пока не окончен – нужно драться за очки в каждом поединке.