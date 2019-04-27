Мстители: финал битвы за четверку в АПЛ

вчера, 13:00

«Соккер.ру» разбирается, на кого ставить в борьбе за оставшиеся два места в ЛЧ . Или путевок будет больше? Выясняем все важные детали.

«Тоттенхэм» успешен в Лиге чемпионов – никогда в истории не были так близки к финалу, и третьим местом в АПЛ , которое гарантирует приключения в престижном турнире на новой арене осенью, клуб словно мстит за годы без успехов в Англии, ведь поставили неплохой футбол с Почеттино.

«Манчестер Юнайтед» наоборот расплачивается за везение – судьба мстит за многочисленные клубные просчеты крупнее, чем у «Спартака». Ведь нельзя быть по тратам вторым клубом в АПЛ , но рисковать финишировать на шестом месте – так в британском футбольном капитализме не выжить. И состав не сохранить.

Но у самого Сульшера накопились причины отомстить за ужасную серию с поражениями. Как и у «Арсенала» есть причины пойти за Эмери и после странных осечек напомнить, что в 50 первых матчах Унаи на посту испанец показал результат, который превзошел показатели всех наставников в истории клуба. А ведь там были гении, великие тренеры!

У «Челси» нет великого тренера, а Сарри постоянно сватают то в «Рому», то в «Милан» - непонятно, останется ли на посту. Зато Азару на прощание хочется отомстить всем, кто не верил, что из бельгийца получится легенда АПЛ . Эдена в сборную сезона не взяли, хотя его «Челси» может занять чистое третье место, а «пешеход» Погба с МЮ финишировать на шестом – в команде года присутствует.

Борьба фантастическая, развязка может стать эпичной, и чтобы вам было проще ориентироваться и выбрать своего фаворита за три матча до финиша – напоминаем о состоянии команд, их показателях, календаре, а также сделаем в итоге прогноз.

Текущее состояние претендентов

Кто в какой форме? Сначала напомним, как было всего пять туров назад, когда все соперники сыграли по тридцать поединков. Тогда на третьем месте шел «Тоттенхэм», но от «Арсенала» оторвался всего на одно очко. «Манчестер Юнайтед» отставал от четвертой строчки на два пункта, «Челси» - на три. Шли нос к носу, разрыв между «Челси» и «шпорами» был четыре пункта.

Теперь ситуация изменилась для троих клубов из этой четверки. «Тоттенхэм» умудрился проиграть два матча из пяти, но сохраняет третью строчку. Из 15 возможных пунктов они взяли 9 – нормальный результат, учитывая параллельный проход «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов. «Арсенал» из 15 очков взял всего 6, это очень мало для успеха, ведь проколы раззадорили соперников. «Лестер» явно не сдастся в ближайшем матче.

«Манчестер Юнайтед» тоже нечем похвастаться – те же шесть пунктов из пятнадцати возможных, три поражения, а два из них – безвольные, и оба болезненные. И только «Челси» сделал выводы на самом финише сезона, ведь команда Сарри из 15 пунктов взяла целых 10, а это лучший показатель. Впрочем, отвлечение на ЛЕ сказывается, «Ливерпулю» уступили, с «Бернли» была глупая ничья. Никто в четверке не идеален, все упускают победы.

Календарь и показатели конкурентов

Только МЮ в четверке завершил еврокубковый путь, так что поединки в ЛЧ и ЛЕ будут отвлекать. А еще сильнее повлияют имена оппонентов в финальных турах АПЛ . «Тоттенхэму» играть против «Вест Хэма» в дерби, «Борнмута» и «Эвертона». И хотя в списке нет никого, кто может вылететь или выйти в еврокубки, не забываем о премиальных в АПЛ – зависят от итоговых мест в таблице.

Так что «шпор» все встретят недружественно, как и «Арсенал». Эмери проиграл два матча за четыре дня, но кто знает о характере «канониров» - осознает, что «Лестер», «Брайтон» и «Бернли» сыграют против непредсказуемой команды, которую подводит оборона. Зато атака проспала пару матчей – могут проснуться в любой момент. «Арсеналу» нужно набрать 9 пунктов, чтобы надеяться на четверку, но вряд ли получится.

А у «Челси» и «Манчестер Юнайтед» точно не будет стопроцентного результата одновременно, ведь завтра сыграют между собой. Матч на «Олд Траффорд» не гарантирует спокойную жизнь для Де Хеа, но если у Давида и других, кто может покинуть команду Сульшера летом – в списке и Погба, и Лукаку, есть совесть, то сделают все, чтобы три матча против «Челси», «Хаддерсфилда» и «Кардиффа» получились достойными.

Сарри тоже может уйти и хотел бы уйти победителем, но для этого нужно не забывать о Лиге Европы как отвлекающем факторе, а также помнить о сложности ближайших соперников. «Уотфорд» и «Лестер» опасные, даже когда не будут иметь никакой мотивации. И для «Манчестер Юнайтед» битва с «Челси» после всех поражений стала решающей. Кто наберет в ней три очка – получит преимущество. Судя по календарю, легко не будет никому.

А если начинать сравнивать, чтобы выяснить фактор по качеству футбола, то самый результативный – «Арсенал», самый нацеленный на чужие ворота – «Челси». У Сарри также лучший процент владения и точность паса. По отборам три соперника, кроме МЮ , равны, а перехваты чаще удаются «канонирам». Реже остальных допускают удары по своим воротам футболисты «аристократов», а у «красных дьяволов» рекорд по ударам в створ, но реализация подводит.

Если выбирать одну команду и учитывать, как «Тоттенхэм» может относиться к матчам, если надо будет все силы бросить на «Аякс», то можно выделить «Челси» - с их качеством игры в обороне заслуживали пропустить чуть меньше, а общие показатели позволяют сыграть три тура, доминируя, даже против МЮ . «Арсенал» в непонятном состоянии, но на пике формы равны «шпорам» и «аристократам», а вот у Сульшера аутсайдер четверки по игре в футбол, но команда с большим объемом точных ударов – такой подход часто позволяет отбиться и выиграть в один мяч.

Расписание претендентов на топ-4

«Тоттенхэм» – «Вест Хэм» (д), «Борнмут» (г), «Эвертон» (д).

«Челси» – «Манчестер Юнайтед» (г), «Уотфорд» (д), «Лестер» (г).

«Арсенал» – «Лестер» (г), «Брайтон» (д), «Бернли» (г).

«Манчестер Юнайтед» – «Челси» (д), «Хаддерсфилд» (г), «Кардифф» (д).

Лазейка для пятого счастливчика из АПЛ

Не исключено, что групповой этап ЛЧ 2019/20 будет на 15.6 % английским. Еще в начале марта англичане обратились в УЕФА за разъяснением и получили ответ. Если английские клубы выиграют и ЛЧ , и ЛЕ – а такой шанс сохраняется, то лишь 5, а не 6 клубов АПЛ попадут в Лигу чемпионов, ведь это по регламенту максимум. Причем тогда был вариант, если бы еврокубки выиграли клубы АПЛ из-за пределов топ-4, то четвертая команда сезона отправилась бы в ЛЕ .

Но сейчас вероятность, что «шпоры» окажутся на пятой строчке, но выиграют ЛЧ , а «Челси» на шестой, но возьмет ЛЕ , кажется невысокой – хотя вариант теоретически возможный. Но скорее в случае победы англичан хотя бы в одном из европейских турниров у них просто появится пятая путевка в Лигу чемпионов. Что еще больше спутывает карты, ведь гарантий становится меньше, опасений – больше. Например, «канониры» не большие мастера по сбору побед в еврокубках, чтобы забросить АПЛ .

«Арсенал», «Тоттенхэм», «Ливерпуль» и «Челси» в полуфиналах международных турниров, и хотя в этом списке нет гарантированных победителей, клубы АПЛ вплотную к финалам. Получается, «Манчестер Юнайтед» может пройти в ЛЧ пятого места, если им поможет победа «Арсенала» или «Челси» в Лиге Европы. С другой стороны, если «Челси» будет на шестой строчке, но возьмет ЛЕ – пятое место лишится магической возможности одарить путевкой в ЛЧ .

Прогноз «Соккер.ру». 3 место. «Тоттенхэм» - 79 очков. 4 место. «Челси» - 74 пункта. 5 место. «Арсенал» - 73 очка. 6 место. «Манчестер Юнайтед» - 71 пункт.