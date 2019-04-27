150 млн евро за Погба – деньги на ветер

Зидан открыто позвал Поля в Мадрид, Райола обо всем договорился с Пересом, а «Соккер.ру» сомневается, что это сильное решение.
Почему «Юнайтед» отпускает Погба сейчас?
Поль не плохой футболист, чемпион мира, вице-чемпион Европы, «Аякс» в финале ЛЕ обыграл в 2017 году. У него есть ассисты и голы в АПЛ – и нет в ЛЧ, что показательно. Но платить 150 млн евро за трансфер, который себя не сможет окупить, когда есть альтернативы – большая глупость.
Одновременно футбольных причин, чтобы разбрасываться чемпионами мира, даже с синдромом Питера Пена, у МЮ Сульшера точно нет. Рой Кин прав – супервезды не пойдут к «красным дьяволам», особенно если останутся без путевки в ЛЧ. Отдать Погба и Де Хеа – дать сигнал остальным.
Вот только Моуриньо, ван Гал и отчасти Мойес наделали покупок на нереальные деньги – больше полумиллиарда фунтов, почти не расставаясь с дорогими игроками. У МЮ растут долги и вряд ли увеличатся доходы, учитывая скатывание в район шестого места.
Продажа Погба нужна, чтобы свести финансовые показатели и двигаться дальше. Если условно «обменять» Поля на Бэйла и Кулибали – можно выиграть. Сульшер будет искать своих футболистов, а Поль в Манчестере всегда принадлежал только себе. Делал, что хотел и когда хотел. И конфликтовал с Моуриньо - Жозе лично подтвердил.
Сульшеру и так несладко придется. Зачем ему обуза в виде хавбека, который может и умеет играть феноменально, но меняет футбольное величие на побрякушки и понты? При этом Погба падок на деньги. В МЮ получал 17 млн евро до вычета налогов, а «Реал» вроде как собирается раскрутить на 12 после уплаты всех сборов.
То есть Рамос и компания увидят парня, которому сразу выдадут намного больше денег. И два факта – что Райола не явился на переговоры с боссами МЮ по новому контракту хава, и что Поль не спешит делать визу для летнего китайского турне англичан, говорят в пользу ухода француза в «Реал».
Зачем «Реалу» французский полузащитник?
Трудно сказать, ведь Погба не похож на футболиста формата «Реала». И точно не отработает 150 млн евро, как не отработал сотку в МЮ. Зато Зидану обещали деньги – Зинедин их получает. Погба не входил в планы Переса под первым номером, скорее приобрел бы Эриксена или Пьянича к Азару, но Зинедину нужны те, кто нравится.
Так что Эден будет в «Реале». А вот Рабьо не хотят видеть, ведь можно урвать хавбеков с большими возможностями и опытом. Нацелились на Канте и Погба по просьбе Зинедина – информация от изданий, где работают фанаты «Реала», близкие к клубу. Давно раскрыли все возможные детали трансфера Азара, а теперь объясняют, что Погба согласовал личный контракт.
Зачем хавбек «Реалу»? Чтобы переиначить работу в центре поля. Но Погба не может играть на месте Каземиро в опорной зоне. Получается, если покупаете Поля, то автоматически убираете из основы или Модрича, или Крооса, или двух сразу, переходя на «4-2-3-1». Но существует опасность, что Погба не потянет игру в паре в центре.
Если слева у «Реала» будет немолодой и атакующий Марсело – постоянно надо страховать в защите, чего Погба не делал для Шоу. Кроме того, покупка Погба смотрится странно, если вспомнить об Азаре. Эден обожает смещаться в центр в поисках мяча, будет так делать, формально оставаясь левым инсайдом. А Погба помешает. Неужели Зидан видит в нем «десятку»? Но куда девать Асенсио с Иско? Трудно понять, чего такого нет у «Реала», что может дать только Погба.
Откуда у Погба такие противоречивые оценки?
Официально вошел в сборную сезона, где не нашлось места Азару. Но разные эксперты включают Погба в список разочарований сезона. Причем правы обе стороны. Ведь есть два Поля Погба. Один - это чемпион мира, который в России попросту выполнял все приказы Дешама, – поэтому Дидье в личных беседах с Зиданом и нахваливал хавбека.
А другой Погба – мастер смены причесок. Ассисты придумает, но провалится в решающий момент при черновой работе. Зидан полагается на свой авторитет, подписывая Поля в команду, где все сложно. Но, скорее всего, Зинедин промахнется. Это для Мбаппе, Канте или Азара фигура его футбольного масштаба может быть священной – слушались бы, попади в «Реал».
А вот для Неймара или Погба лысый француз – очередной тренер. Люди с таким складом характера могут сделать исключения для родной страны – за сборную оба рубятся, но не для клуба. Неймар плевать хотел на задачи «Барселоны» и ее интересы. А Погба уходит из МЮ, поскольку ему там нечего ловить в трофейном плане.
Ничего личного – только бизнес. Понимает, какой отрыв от «Ливерпуля» и «Манчестер Сити», поэтому решил сбежать. Погба и в «Реале» будет играть ровно так, как ему захочется. К сожалению, тут проблема в голове, в психологии. Поль слишком ленивый, чтобы пахать, и хотя душа закрытой компании – в личном общении весь пафос пропадает, как говорят.
Поэтому сборная Франции получила от Погба чемпионские перстни в подарок, как в баскетболе, считают хавбека МЮ мировым парнем. Для родных, друзей и знакомых, наверное, так и есть – Лукаку, например, очень адекватный дядька, а дружит с Погба. Но интересы клубных фанатов Поля никогда не интересовали. Он скандалил в МЮ, «Ювентусе», снова в МЮ. А «Реал» буквально создан для придворных интриг.
Существует сразу два Погба или второй как Озил?
На поле не тот Поль, что нравится близким и знакомым. А тот, что не будет бежать в оборону и не подстрахует. Еще один Озил, хотя Месут обошелся «Реалу» дешевле, могли себе его позволить. С другой стороны, с немцем так и не выиграли ЛЧ. Тяжело быть в меньшинстве, когда талантливый игрок с пасом отказывается пахать на команду.
Погба такой же, пусть не смущает его физика. Например, в этом сезоне оказался главным пешеходом среди центральных хавбеков АПЛ – 64 % дистанции прошел. Француз в «Реале» не выдаст нужный темп, провалит центральные матчи – в том числе Эль Класико. Зидан подписывает человека, который никак свою готовность не контролирует.
Играет по наитию, лучшие решения выбирает спонтанно. Всегда отказывается пахать, так что «сливочным» срочно нужно купить еще и Канте, если хотят увидеть баланс в центре поля. Но Погба на клубном уровне требует большей опеки и создает больше проблем, чем выигрывает ключевых матчей и трофеев. Так было всегда. Зидан делает ошибку, подписывая Поля в надежде, что тот повзрослеет.
К Погба отлично относятся очень рациональные, расчетливые и профессиональные футболисты, вроде Ибрагимовича. Поль был прекрасен в России на поле, являлся лидером сборной – настраивал ее на финал. Но не умеет уважать толпу. Хавбеки, у которых нет покорности – а податливость тактике и команде была у Бускетса, Пирло, Хави, Модрича и Иньесты в лучшие годы, редко играют стабильно и долго.
Погба будет мастером ярких отрезков в «Реале», но в решающий момент провалится в центре. Кроос, Каземиро и Модрич создали тройку, которая готова была терпеть и побеждать в больших матчах, а француз из другого теста. В мире есть хавбеки, которые принесли бы «Реалу» не меньше пользы, а покупают парня, который еще и будет наступать на пятки всем, кого может встретить на поле.
Зинедин берет на себя огромную ответственность?
Зидан собрал победы в ЛЧ, когда не делал громких трансферов. А что, если как селекционер Зинедин бездарен и у него не получится перестроить «Реал» по кадрам? Погба ведь не Бензема. Карим вправду для тренера верный друг. Будет выполнять все приказы. Но Поль - другой. Аллегри это понял, Моуриньо уяснил, для Сульшера не стало сюрпризом неумение француза подчиняться тренеру.
Хитрый Дешам, скорее всего, заключил сделку – или Погба не входит в заявку на ЧМ-18, как Бензема, или играет с закрытым ртом. Но у Зидана такого рычага не будет. Покупка за 150 млн евро Погба – один из самых рискованных трансферов «Реала» в истории, ведь проблема француза в том, что даже сам себя не контролирует, а Зидан наивно думает, что справится со стороны. «Реалу» нужен свой Коутиньо на полгода за дикие деньги?
Хотя еще посмотрим, как Погба начнет себя вести в окружении тех, кто намного авторитетнее в мире футбола и выиграл больше значимых титулов. Как сын полка в «Ювентусе» часто был уместнее и органичнее, чем как потенциальный и ожидаемый по сумме трансфера лидер МЮ. В Манчестере оставляет после себя руины. Если у него призвание быть разрушителем легенд – «Реал» ждет второй провальный сезон подряд.
Всегда опасно подписывать жутко талантливых, но ленивых игроков. Ведь только молодая сыгранная команда, как сборная Франции, может таких позволить. «Реал» старый, больной, побитый, уставший и растерянный. У них есть деньги, но средства не спасли МЮ от потери статуса фаворита ЛЧ. Странно отдавать 150 млн евро за футболиста, который легко разрушит «Мадрид» изнутри, не выходя из раздевалки, если ему что-то не понравится.
Когда МЮ платил за Погба 100 млн евро, все крутили пальцем у виска – слишком много, а игрок не масштаба Месси и Роналду. Финансово англичане проиграли, но не сильно – получат больше, чем отдали. Но в чем тут выгода для «Реала»? Зидан переоценивает лидерские качества и стабильность Погба. Нет сомнений, что может выдать крутой отрезок, но это не футболист, который тащит на себе в трудную минуту.
Погба забьет в финале чемпионата мира, если вся команда будет нестись к трофею. А где был в плей-офф ЛЧ против «Севильи» или «Барселоны» или на Евро-2016 против Португалии? Поль играет через раз, так что фактически 150 млн евро Зидан собрался заплатить за оружие, которое в половине случае дает осечки. И Погба уже 26 лет, отпраздновал рождение первенца голами и ассистами с МЮ, но по традиции остановился и вернулся к смене причесок.
Если Погба станет лидером «Реала», то это будет чудом. Если не помешает Зидану вернуться к трофеям и не испортит Азару первый год в «Мадриде», перетягивая на себя удары и пробуя играть «десятку» - увидим серию чудес. Впрочем, не думайте, что только фанаты догадываются об опасности трансфера. Говорят, Перес пытался переубедить Зидана и просил выбрать другого хавбека. Судя по всему, Зинедин победил. Зато взял на себя ответственность. Если Погба не заиграет – винить будут именно тренера.
Сегодня 18:32
Надеюсь купят и в пустую потратят 150 млн.
Это не Барселона чтобы потратить на Коутиньо 130 млн в пустую
Сегодня 18:32
Надеюсь купят и в пустую потратят 150 млн.
Это не Барселона чтобы потратить на Коутиньо 130 млн в пустую