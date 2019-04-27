150 млн евро за Погба – деньги на ветер

вчера, 16:15

Зидан открыто позвал Поля в Мадрид, Райола обо всем договорился с Пересом, а «Соккер.ру» сомневается, что это сильное решение.

Почему «Юнайтед» отпускает Погба сейчас?

Поль не плохой футболист, чемпион мира, вице-чемпион Европы, «Аякс» в финале ЛЕ обыграл в 2017 году. У него есть ассисты и голы в АПЛ – и нет в ЛЧ , что показательно. Но платить 150 млн евро за трансфер, который себя не сможет окупить, когда есть альтернативы – большая глупость.

Одновременно футбольных причин, чтобы разбрасываться чемпионами мира, даже с синдромом Питера Пена, у МЮ Сульшера точно нет. Рой Кин прав – супервезды не пойдут к «красным дьяволам», особенно если останутся без путевки в ЛЧ . Отдать Погба и Де Хеа – дать сигнал остальным.

Вот только Моуриньо, ван Гал и отчасти Мойес наделали покупок на нереальные деньги – больше полумиллиарда фунтов, почти не расставаясь с дорогими игроками. У МЮ растут долги и вряд ли увеличатся доходы, учитывая скатывание в район шестого места.

Продажа Погба нужна, чтобы свести финансовые показатели и двигаться дальше. Если условно «обменять» Поля на Бэйла и Кулибали – можно выиграть. Сульшер будет искать своих футболистов, а Поль в Манчестере всегда принадлежал только себе. Делал, что хотел и когда хотел. И конфликтовал с Моуриньо - Жозе лично подтвердил.

Сульшеру и так несладко придется. Зачем ему обуза в виде хавбека, который может и умеет играть феноменально, но меняет футбольное величие на побрякушки и понты? При этом Погба падок на деньги. В МЮ получал 17 млн евро до вычета налогов, а «Реал» вроде как собирается раскрутить на 12 после уплаты всех сборов.

То есть Рамос и компания увидят парня, которому сразу выдадут намного больше денег. И два факта – что Райола не явился на переговоры с боссами МЮ по новому контракту хава, и что Поль не спешит делать визу для летнего китайского турне англичан, говорят в пользу ухода француза в «Реал».

Зачем «Реалу» французский полузащитник?

Трудно сказать, ведь Погба не похож на футболиста формата «Реала». И точно не отработает 150 млн евро, как не отработал сотку в МЮ . Зато Зидану обещали деньги – Зинедин их получает. Погба не входил в планы Переса под первым номером, скорее приобрел бы Эриксена или Пьянича к Азару, но Зинедину нужны те, кто нравится.

Так что Эден будет в «Реале». А вот Рабьо не хотят видеть, ведь можно урвать хавбеков с большими возможностями и опытом. Нацелились на Канте и Погба по просьбе Зинедина – информация от изданий, где работают фанаты «Реала», близкие к клубу. Давно раскрыли все возможные детали трансфера Азара, а теперь объясняют, что Погба согласовал личный контракт.

Зачем хавбек «Реалу»? Чтобы переиначить работу в центре поля. Но Погба не может играть на месте Каземиро в опорной зоне. Получается, если покупаете Поля, то автоматически убираете из основы или Модрича, или Крооса, или двух сразу, переходя на «4-2-3-1». Но существует опасность, что Погба не потянет игру в паре в центре.

Если слева у «Реала» будет немолодой и атакующий Марсело – постоянно надо страховать в защите, чего Погба не делал для Шоу. Кроме того, покупка Погба смотрится странно, если вспомнить об Азаре. Эден обожает смещаться в центр в поисках мяча, будет так делать, формально оставаясь левым инсайдом. А Погба помешает. Неужели Зидан видит в нем «десятку»? Но куда девать Асенсио с Иско? Трудно понять, чего такого нет у «Реала», что может дать только Погба.

Откуда у Погба такие противоречивые оценки?

Официально вошел в сборную сезона, где не нашлось места Азару. Но разные эксперты включают Погба в список разочарований сезона. Причем правы обе стороны. Ведь есть два Поля Погба. Один - это чемпион мира, который в России попросту выполнял все приказы Дешама, – поэтому Дидье в личных беседах с Зиданом и нахваливал хавбека.

А другой Погба – мастер смены причесок. Ассисты придумает, но провалится в решающий момент при черновой работе. Зидан полагается на свой авторитет, подписывая Поля в команду, где все сложно. Но, скорее всего, Зинедин промахнется. Это для Мбаппе, Канте или Азара фигура его футбольного масштаба может быть священной – слушались бы, попади в «Реал».

А вот для Неймара или Погба лысый француз – очередной тренер. Люди с таким складом характера могут сделать исключения для родной страны – за сборную оба рубятся, но не для клуба. Неймар плевать хотел на задачи «Барселоны» и ее интересы. А Погба уходит из МЮ , поскольку ему там нечего ловить в трофейном плане.

Ничего личного – только бизнес. Понимает, какой отрыв от «Ливерпуля» и «Манчестер Сити», поэтому решил сбежать. Погба и в «Реале» будет играть ровно так, как ему захочется. К сожалению, тут проблема в голове, в психологии. Поль слишком ленивый, чтобы пахать, и хотя душа закрытой компании – в личном общении весь пафос пропадает, как говорят.

Поэтому сборная Франции получила от Погба чемпионские перстни в подарок, как в баскетболе, считают хавбека МЮ мировым парнем. Для родных, друзей и знакомых, наверное, так и есть – Лукаку, например, очень адекватный дядька, а дружит с Погба. Но интересы клубных фанатов Поля никогда не интересовали. Он скандалил в МЮ , «Ювентусе», снова в МЮ . А «Реал» буквально создан для придворных интриг.

Существует сразу два Погба или второй как Озил?

На поле не тот Поль, что нравится близким и знакомым. А тот, что не будет бежать в оборону и не подстрахует. Еще один Озил, хотя Месут обошелся «Реалу» дешевле, могли себе его позволить. С другой стороны, с немцем так и не выиграли ЛЧ . Тяжело быть в меньшинстве, когда талантливый игрок с пасом отказывается пахать на команду.

Погба такой же, пусть не смущает его физика. Например, в этом сезоне оказался главным пешеходом среди центральных хавбеков АПЛ – 64 % дистанции прошел. Француз в «Реале» не выдаст нужный темп, провалит центральные матчи – в том числе Эль Класико. Зидан подписывает человека, который никак свою готовность не контролирует.

Играет по наитию, лучшие решения выбирает спонтанно. Всегда отказывается пахать, так что «сливочным» срочно нужно купить еще и Канте, если хотят увидеть баланс в центре поля. Но Погба на клубном уровне требует большей опеки и создает больше проблем, чем выигрывает ключевых матчей и трофеев. Так было всегда. Зидан делает ошибку, подписывая Поля в надежде, что тот повзрослеет.

К Погба отлично относятся очень рациональные, расчетливые и профессиональные футболисты, вроде Ибрагимовича. Поль был прекрасен в России на поле, являлся лидером сборной – настраивал ее на финал. Но не умеет уважать толпу. Хавбеки, у которых нет покорности – а податливость тактике и команде была у Бускетса, Пирло, Хави, Модрича и Иньесты в лучшие годы, редко играют стабильно и долго.

Погба будет мастером ярких отрезков в «Реале», но в решающий момент провалится в центре. Кроос, Каземиро и Модрич создали тройку, которая готова была терпеть и побеждать в больших матчах, а француз из другого теста. В мире есть хавбеки, которые принесли бы «Реалу» не меньше пользы, а покупают парня, который еще и будет наступать на пятки всем, кого может встретить на поле.

Зинедин берет на себя огромную ответственность?

Зидан собрал победы в ЛЧ , когда не делал громких трансферов. А что, если как селекционер Зинедин бездарен и у него не получится перестроить «Реал» по кадрам? Погба ведь не Бензема. Карим вправду для тренера верный друг. Будет выполнять все приказы. Но Поль - другой. Аллегри это понял, Моуриньо уяснил, для Сульшера не стало сюрпризом неумение француза подчиняться тренеру.

Хитрый Дешам, скорее всего, заключил сделку – или Погба не входит в заявку на ЧМ -18, как Бензема, или играет с закрытым ртом. Но у Зидана такого рычага не будет. Покупка за 150 млн евро Погба – один из самых рискованных трансферов «Реала» в истории, ведь проблема француза в том, что даже сам себя не контролирует, а Зидан наивно думает, что справится со стороны. «Реалу» нужен свой Коутиньо на полгода за дикие деньги?

Хотя еще посмотрим, как Погба начнет себя вести в окружении тех, кто намного авторитетнее в мире футбола и выиграл больше значимых титулов. Как сын полка в «Ювентусе» часто был уместнее и органичнее, чем как потенциальный и ожидаемый по сумме трансфера лидер МЮ . В Манчестере оставляет после себя руины. Если у него призвание быть разрушителем легенд – «Реал» ждет второй провальный сезон подряд.

Всегда опасно подписывать жутко талантливых, но ленивых игроков. Ведь только молодая сыгранная команда, как сборная Франции, может таких позволить. «Реал» старый, больной, побитый, уставший и растерянный. У них есть деньги, но средства не спасли МЮ от потери статуса фаворита ЛЧ . Странно отдавать 150 млн евро за футболиста, который легко разрушит «Мадрид» изнутри, не выходя из раздевалки, если ему что-то не понравится.

Когда МЮ платил за Погба 100 млн евро, все крутили пальцем у виска – слишком много, а игрок не масштаба Месси и Роналду. Финансово англичане проиграли, но не сильно – получат больше, чем отдали. Но в чем тут выгода для «Реала»? Зидан переоценивает лидерские качества и стабильность Погба. Нет сомнений, что может выдать крутой отрезок, но это не футболист, который тащит на себе в трудную минуту.

Погба забьет в финале чемпионата мира, если вся команда будет нестись к трофею. А где был в плей-офф ЛЧ против «Севильи» или «Барселоны» или на Евро-2016 против Португалии? Поль играет через раз, так что фактически 150 млн евро Зидан собрался заплатить за оружие, которое в половине случае дает осечки. И Погба уже 26 лет, отпраздновал рождение первенца голами и ассистами с МЮ , но по традиции остановился и вернулся к смене причесок.

Если Погба станет лидером «Реала», то это будет чудом. Если не помешает Зидану вернуться к трофеям и не испортит Азару первый год в «Мадриде», перетягивая на себя удары и пробуя играть «десятку» - увидим серию чудес. Впрочем, не думайте, что только фанаты догадываются об опасности трансфера. Говорят, Перес пытался переубедить Зидана и просил выбрать другого хавбека. Судя по всему, Зинедин победил. Зато взял на себя ответственность. Если Погба не заиграет – винить будут именно тренера.