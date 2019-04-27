Назван лучший игрок 25-го тура РПЛ

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба признан лучшим игроком 25-го тура РПЛ.
Футболист набрал 63,77% голосов болельщиков. В поединке против московского «Динамо» 30-летний игрок забил гол и отдал голевую передачу.
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич занял второе место (12,56%), а третьим стал игрок «Локомотива» Джефферсон Фарфан (9,27%).
Отметим, что Дзюба становится лучшим игроком по мнению болельщиков второй тур подряд.
Я не хочу принижать заслуги других футболистов, да и вам, как болельщику Локомотива (судя по аве и тому как вы его отстаивается, хорошо видно сколько сделал полезных действий ваш игрок) Но и мне, как болельщику зенита хорошо видно как делает работу Дзюба. Поверьте Д.зюба тоже деслет много черновой работы, полезной для команды. И то что вы этого упорно не замечаете, говорит лишь о вашей предвзятости и нежелании признавать правду только на основании личной неприязни к клубу "Зенит".
Да и вас просто бесит что не ваш клуб на первом месте, ибо ни свой клуб, ни Зенит так не критиковали за отвратную и скучную игру, когда прошлом году шли первыми.
Это говорит о двойных стандартах и личной неприязни. Что в частности выливается и в нежелание видеть полезной работы футболиста Зенита и считать что от него всё тупо случайно отскакивает.
Я не хочу принижать заслуги других футболистов, да и вам, как болельщику Локомотива (судя по аве и тому как вы его отстаивается, хорошо видно сколько сделал полезных действий ваш игрок) Но и мне, как болельщику зенита хорошо видно как делает работу Дзюба. Поверьте Д.зюба тоже деслет много черновой работы, полезной для команды. И то что вы этого упорно не замечаете, говорит лишь о вашей предвзятости и нежелании признавать правду только на основании личной неприязни к клубу "Зенит".
Да и вас просто бесит что не ваш клуб на первом месте, ибо ни свой клуб, ни Зенит так не критиковали за отвратную и скучную игру, когда прошлом году шли первыми.
Это говорит о двойных стандартах и личной неприязни. Что в частности выливается и в нежелание видеть полезной работы футболиста Зенита и считать что от него всё тупо случайно отскакивает.
Наркоман Ерёма бегал за вас без проблем, Рома БананаМама тоже, Панов вон вообще лидером фратрии стал. Дзюба два сезона тише воды, ниже травы ходил, пока не приняли - и до сих пор у не хайповых фанов и болельщиков он уважения особого не вызывает.
Наркоман Ерёма бегал за вас без проблем, Рома БананаМама тоже, Панов вон вообще лидером фратрии стал. Дзюба два сезона тише воды, ниже травы ходил, пока не приняли - и до сих пор у не хайповых фанов и болельщиков он уважения особого не вызывает.
Да здравствует сранцевый газ - спонсор лучшего клуба Восточной Европы!)))
Да здравствует сранцевый газ - спонсор лучшего клуба Восточной Европы!)))
Барриоса схавали?! А как кичились то!)))
Барриоса схавали?! А как кичились то!)))