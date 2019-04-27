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Назван лучший игрок 25-го тура РПЛ

27 апреля 2019, 11:25

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба признан лучшим игроком 25-го тура РПЛ.

Футболист набрал 63,77% голосов болельщиков. В поединке против московского «Динамо» 30-летний игрок забил гол и отдал голевую передачу.

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич занял второе место (12,56%), а третьим стал игрок «Локомотива» Джефферсон Фарфан (9,27%).

Отметим, что Дзюба становится лучшим игроком по мнению болельщиков второй тур подряд.

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Все комментарии
Саня Локомотив
Саня Локомотив ответил Danila Selin
   36 / 954
27 апреля в 23:21
Я только имел ввиду,что Фарфан,в этом туре,был лучше Дзюбы...Где я выразил неприязнь к Зениту?Даже если она есть?
Костик Смирнов
Костик Смирнов ответил saha100
27 апреля в 22:18
    drug01
    drug01
       118 / 954
    27 апреля в 21:04
    Дзюба просыпается.... Надолго ли?
    saha100
    saha100 ответил ПерекатиПоле
       132 / 954
    27 апреля в 20:35
      Danila Selin
      Danila Selin ответил SHMEL
         232 / 954
      27 апреля в 19:11
      А я бы на первое место поставил Резиуана Мирзова из Арсенала,вот уж кто рвал и метал на поле.Благодаря его игре свиньи влетели по крупному.
      Дзюба больше на слуху и виду за счёт удачного ЧМ и выступления за "Зенит". Отсюда и результат что его игра осталась не замеченной для большинства голосовавших.
      Danila Selin
      Danila Selin ответил tolctoy
         232 / 954
      27 апреля в 19:10
      Зенит должен пройти очищение пердивом вместе с цска.Очень стыдно за эти клубы.
      стыдно за Спартак. такие ресурсы а так лажают, да ещё и в ЛЕ даже в плей-оф не выходят из не самой сильной группы. Что смогли сделать другие команды.
      Danila Selin
      Danila Selin ответил Саня Локомотив
         232 / 954
      27 апреля в 19:09
      В том и дело,что нельзя,дважды отскочить мяч в ворота от игрока в одном матче,да тем более с такой защитой у соперника,не может!Да и даже не учитывая голы Фарфана,он и без них много полезного,в каждом матче,делает!
      Так и Дзюба без голов полезен. Посмотрите сколько голевых передач он сделал за период без голов. По сути, при Семаке у него изменилась роль. Дзюба стал больше работать на команду, смещаться а не стоять в центре штрафной и ждать подачу.
      Я не хочу принижать заслуги других футболистов, да и вам, как болельщику Локомотива (судя по аве и тому как вы его отстаивается, хорошо видно сколько сделал полезных действий ваш игрок) Но и мне, как болельщику зенита хорошо видно как делает работу Дзюба. Поверьте Д.зюба тоже деслет много черновой работы, полезной для команды. И то что вы этого упорно не замечаете, говорит лишь о вашей предвзятости и нежелании признавать правду только на основании личной неприязни к клубу "Зенит".
      Да и вас просто бесит что не ваш клуб на первом месте, ибо ни свой клуб, ни Зенит так не критиковали за отвратную и скучную игру, когда прошлом году шли первыми.
      Это говорит о двойных стандартах и личной неприязни. Что в частности выливается и в нежелание видеть полезной работы футболиста Зенита и считать что от него всё тупо случайно отскакивает.
      tolctoy
      tolctoy
         261 / 954
      27 апреля в 17:06
      Зенит должен пройти очищение пердивом вместе с цска.Очень стыдно за эти клубы.
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
         21 / 954
      27 апреля в 16:22
      Дзюба проснулся! Бойтесь!!!
      SHMEL
      SHMEL
         157 / 954
      27 апреля в 16:04
      А я бы на первое место поставил Резиуана Мирзова из Арсенала,вот уж кто рвал и метал на поле.Благодаря его игре свиньи влетели по крупному.
      EAGuar As
      EAGuar As ответил Ваня лучший
         62 / 954
      27 апреля в 15:54
      Согласен .
      Leningrad 84
      Leningrad 84
         56 / 954
      27 апреля в 15:30
      Все справедливо!
      Doping87
      Doping87
         91 / 954
      27 апреля в 15:28
      Лучший тренер тура Кононов! Защиту классную выстроил в команде, дисциплина на высоте, да и нападение не отстаёт. А ещё он мастер интервью, его в глаза опускают, а он просто встал и пошёл.
      Саня Локомотив
      Саня Локомотив ответил Danila Selin
         36 / 954
      27 апреля в 15:12
      В том и дело,что нельзя,дважды отскочить мяч в ворота от игрока в одном матче,да тем более с такой защитой у соперника,не может!Да и даже не учитывая голы Фарфана,он и без них много полезного,в каждом матче,делает!
      Михаил Славнов
      Михаил Славнов
         405 / 954
      27 апреля в 14:56
      Свиньям пока желудей не дашь, они хрюкать не перестанут.
      ПерекатиПоле
      ПерекатиПоле ответил ziborock
         81 / 954
      27 апреля в 14:47
      Кого вы там не простите, хряки лицемерные?!
      Наркоман Ерёма бегал за вас без проблем, Рома БананаМама тоже, Панов вон вообще лидером фратрии стал. Дзюба два сезона тише воды, ниже травы ходил, пока не приняли - и до сих пор у не хайповых фанов и болельщиков он уважения особого не вызывает.
      Дед за ЦСКА
      Дед за ЦСКА
         37 / 954
      27 апреля в 14:46
      И Артём и Никола были лучшими в этом туре. ИМХО.
      firtreeman
      firtreeman ответил ziborock
         152 / 954
      27 апреля в 14:43
      Он Спартаку три года забить не может, а пол года вообще никому забить не мог! Футбольные его качества я не принижаю, по Российским меркам он игрок выше среднего,но как человек - истинный Зенитовец! А вообще, так уж сложилось, но лучшие бомбардиры ЧР чаще всего были из Спартака! Да здравствует сранцевый газ - спонсор лучшего клуба Восточной Европы!)))
      Он нормально играть начинает, только когда у него мотивация зашкаливающая. В этом году побоялся долгожданный шанс на золотую медаль на шею упустить.Только с годами уже труднее удается. Классический игрок настроения - когда хочет - просто зверюга, который рвет и мечет, а когда нет - так без слез на его игру не взглянешь.
      Правдин Семён
      Правдин Семён
         93 / 954
      27 апреля в 14:32
      Заслужил.
      ziborock
      ziborock ответил parallels
         35 / 954
      27 апреля в 14:21
      Он Спартаку три года забить не может, а пол года вообще никому забить не мог! Футбольные его качества я не принижаю, по Российским меркам он игрок выше среднего,но как человек - истинный Зенитовец! А вообще, так уж сложилось, но лучшие бомбардиры ЧР чаще всего были из Спартака!
      Да здравствует сранцевый газ - спонсор лучшего клуба Восточной Европы!)))
      ziborock
      ziborock ответил ПерекатиПоле
         35 / 954
      27 апреля в 14:15
      Приятнее наблюдать не метомарфозу хряка в благородного льва, а переображение лидера, капитана, идола - глушака в гон-на.
      Вот ты и подтвердил мои слова! Если в бочку с медом добавить ложку *****, то это уже будет бочка *****! Если из ***** слепить льва, то это все равно будет *****, хоть ты его в голубые цвета покрась хоть в розовые! Глушакова мы не простим, Дзюбу тоже, а вы схаваете все, как в той поговорке: ему что не дай он все в рот тянет!
      ziborock
      ziborock ответил parallels
         35 / 954
      27 апреля в 14:06
      а ты думаешь, мы сразу должны были носить его на руках? твоей наивности можно только поражаться.
      Если Заболотный бревно, то для Спартачей он им и останется даже если перейдет в Спартак! А вы обычные флюгеры, куда сранцевый газ дунет, туда и вы!
      Барриоса схавали?! А как кичились то!)))
      ПерекатиПоле
      ПерекатиПоле ответил ziborock
         81 / 954
      27 апреля в 14:02
      Приятнее наблюдать не метомарфозу хряка в благородного льва, а переображение лидера, капитана, идола - глушака в гон-на.
      ПерекатиПоле
      ПерекатиПоле ответил parallels
         81 / 954
      27 апреля в 14:00
        cska plus
        cska plus
           20 / 954
        27 апреля в 13:58
        Артём заслужил, главное федун и хрющи плачут.
        Ваня лучший
        Ваня лучший
           65 / 954
        27 апреля в 13:45
        А по моему лучший этоМирзов, причём без вариантов
        Союзник противников
        Союзник противников ответил ziborock
           17 / 954
        27 апреля в 13:44
        Как приятно наблюдать как серо-водородные из ненавистников Дзюбы превратились в почитателей его таланта! А ведь Быстрова после Спарака до сих пор гнобят! Вывод - воспитанник Спартака это вам не выходец из голубых львов! parallels 04 июня 2015 в 08:50 вот свинью же нас угораздило взять! бухаров-2, только с сомнительным прошлым. как бы лампочки в коридорах выкручивать не стал, на продажу. спартаковская школа! parallels 24 апреля в 23:00 дзюба - чемпион!
        ГлЫбоко копаешь,я восхищён! Я тебе подскажу :Он ещё в детстве пелёнки марал! Кстати,а про себя так можешь,а то мне леннн-нь-нь...
        Союзник противников
        Союзник противников
           17 / 954
        27 апреля в 13:41
        Все спартачи тайно проголосовали за Дзюбу,как россияне за Путина:Говорят одно(особенно в сети-по понятиям),а голосуют правильно...
        Danila Selin
        Danila Selin ответил Саня Локомотив
           232 / 954
        27 апреля в 13:39
        Джефф дважды поразил ворота клуба,которому,в этом сезоне,один мяч всей командой проблемотично забить,и весь матч боролся,но победил сомнительный парень,от которого мяч просто отскочил в ворота...Как так???
        Тоже самое можно и про вашего игрока Фарфана сказать: повезло, от его головы мяч отскочил в ворота.
        Hypnoz
        Hypnoz
           104 / 954
        27 апреля в 13:31
        Нормальный нап для бомжей ))))) !
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