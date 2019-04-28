«Норвич» возвращается в Премьер-Лигу

28 апреля 2019, 00:15

«Норвич» обеспечил себе выход в Премьер-Лигу, откуда вылетел в 2016 году. Это стало возможно после победы над «Блэкберном» (2:1) в матче 45-го тура Чемпионшипа.

Уже в воскресенье к «Норвичу» может присоединиться «Шеффилд» в случае, если «Лидс» не обыграет «Астон Виллу».

Ранее «Метц» обеспечил себе выход в элитный дивизион Франции.