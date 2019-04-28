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«Норвич» возвращается в Премьер-Лигу

28 апреля 2019, 00:15
Норвич СитиЛоготип футбольный клуб Норвич Сити2 : 1Логотип футбольный клуб БлэкбернБлэкбернМатч завершен

«Норвич» обеспечил себе выход в Премьер-Лигу, откуда вылетел в 2016 году. Это стало возможно после победы над «Блэкберном» (2:1) в матче 45-го тура Чемпионшипа.

Уже в воскресенье к «Норвичу» может присоединиться «Шеффилд» в случае, если «Лидс» не обыграет «Астон Виллу».

Ранее «Метц» обеспечил себе выход в элитный дивизион Франции.

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Все комментарии
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил Deville
   162 / 954
28 апреля в 16:41
Один лифт уже вернулся обратно, с чем Норвич поздравлю, Шеффилд тоже выйдет на прямую, а белое хавно лидс пролетит в плейофф)))) видуке привет, нечего за Ливерпульль глорить весь сезон, невыход лидса в апл опять это ему в наказание будет
А кого он должен был поддерживать Шитнайтед? Ты отношение между командами знаешь? Для него как бывшего игрока Лидса лучше Ливерпуль чем команды из Скамчестера.
Deville
Deville
   447 / 954
28 апреля в 15:14
Один лифт уже вернулся обратно, с чем Норвич поздравлю, Шеффилд тоже выйдет на прямую, а белое хавно лидс пролетит в плейофф)))) видуке привет, нечего за Ливерпульль глорить весь сезон, невыход лидса в апл опять это ему в наказание будет
Timeless
Timeless
   644 / 954
28 апреля в 12:28
Канарейкам поздравления.
galem72
galem72
   333 / 954
28 апреля в 12:25
Канарейки прокачали. ))
la-respect0
la-respect0
   457 / 954
28 апреля в 10:34
Постараемся помочь ШЮ с промом - заслужили все таки).А через Плейофф , надеюсь , мы выйдем 😄 , а то пол состава растащат...
YRunner
YRunner
   324 / 954
28 апреля в 09:52
Вэлком!
DXTK
DXTK
   140 / 954
28 апреля в 08:55
Канарейки бек то АПЛ!!! давно ждал их.

Лидс скорей всего будет играть в стыках возможно с Дерби........... давно не было принципиального матча между ними.
КЭТиК
КЭТиК
   205 / 954
28 апреля в 05:40
Солидный сезон выдали.
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
   162 / 954
28 апреля в 04:35
Норвидж уже вышел, скорее всего вторым будет Шеффилд Юнайтед, а Лидсу придется рубиться в плей офф, но сами виноваты, что упустили второе место, а хотелось бы снова их увидеть в АПЛ.
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
   74 / 954
28 апреля в 01:18
Любимая команда Л. Суареса)
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил вoлгoдoн
   122 / 954
28 апреля в 00:31
Все уже поняли Ваши желания,не переживайте найдется какой-нибудь пьяный Вася,который уже исполнит Ваши желания
Bayern Best
Bayern Best
   193 / 954
28 апреля в 00:31
Норвич молодцы!
вoлгoдoн
вoлгoдoн
   137 / 954
28 апреля в 00:21
норвич будут все иметь,хочется чтобы лидс возвратился
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