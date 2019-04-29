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Приказано пропустить. Где Бьелса – там безумие!

сегодня, 12:30

Марсело Бьелса и его «Лидс» лишились возможности напрямую выйти в АПЛ и сделали это эпично. «Соккер.ру» рассказывает занимательную историю из английского Чемпионшипа.

Марсело Бьелса в «Лидсе». Краткое содержание предыдущих серий

Аргентинец по прозвищу Эль Локо возглавил йоркширскую команду перед этим сезоном, его пригласил в Англию Виктор Орта, бывший глава скаутской службы «Зенита» и большой поклонник таланта Бьелсы, а ныне – спортивный директор «Лидса». Перед Марсело была поставлена четкая цель – вывести команду в АПЛ, и он смело взялся за ее выполнение, не забывая попутно напоминать о своей странной помешанности. В один из первых рабочих дней в «Лидсе» Бьелса заставил футболистов три часа кряду убирать мусор на клубной базе, после чего объявил: «Примерно столько должен работать наш фанат, чтобы заработать на один билет на игру».

Бьелса мог пробежать полполя, чтобы поздравить футболиста с хорошим действием на тренировке, а в декабре он переехал на базу «Лидса», чтобы полностью сосредоточиться на работе. И все было хорошо, и «павлины» лидировали в турнирной таблице Чемпионшипа, пока не грянул шпионский скандал: на базе «Дерби Каунти» засекли тайных наблюдателей, и Марсело Бьелса, не дожидаясь итогов расследования, признался, что шпионил за всеми своими соперниками. С начала 2019 года «Лидс» как будто сбился с шага: сначала уступил первое место «Норвичу», а потом и вовсе выпал из тройки, уступив инициативу в борьбе за путевку в АПЛ «Шеффилд Юнайтед».

Перед матчем «Лидс» - «Астон Вилла»

Накануне предпоследнего тура в Чемпионшипе «Норвич Сити» уже заработал повышение в классе, а за вторую путевку в Премьер-Лигу вели сражение «Шеффилд Юнайтед» и «Лидс Юнайтед». Команда Марсело Бьелсы после поражений от «Брентфорда» и «Уигана» отставала на три очка, а осечка в матче с «Астон Виллой» окончательно ставила крест на надеждах отобраться в АПЛ без участия в утомительном плей-офф. Итак, «Лидс» принимал на своем поле «Астон Виллу» и должен был побеждать кровь из носу. Кровь из носу пошла, а победы добиться не удалось.

Что случилось в матче «Лидс» - «Астон Вилла»?

Опустим ненужные подробности, переносимся сразу в 72-ю минуту матча, когда «Лидс» выходит вперед благодаря голу Матеуша Клиха. Но все не так просто. Мяч был забит с нарушением правил «честной игры», по крайней мере, многим так показалось. В центре поля лежал игрок «Астон Виллы», но футболисты «Лидса» продолжили атаку – в общем-то, они и не обязаны были останавливаться, контроль над такими ситуациями входит в зону ответственности арбитра.

Человек со свистком никак не отреагировал, «Лидс» провел голевую атаку, во время которой бирмингемцы забыли, что играть нужно до свистка. Иными словами, ситуация пограничная – то ли это попрание правил фейр-плей, то ли просто игрокам «Виллы» нужно всыпать по 20 ударов плетью за то, что бросили играть, когда мяч был в поле.

Так или иначе, «Лидс» забил, их соперники почувствовали себя ограбленными и оскорбленными. Началась драка, в результате которой игрок «Астон Виллы» Анвар Эль Гази получил красную карточку, а на скамейках разворачивался свой спектакль, одну из главных ролей в котором играл Джон Терри, помощник главного тренера «Виллы» Дина Смита.

Но Марсело Бьелса быстро заткнул Терри за пояс и вышел на авансцену с удивительным приказом: позволить «Астон Вилле» свободно забить ответный мяч! Напомню, «Лидс» в этот момент все еще вел борьбу за прямую путевку в АПЛ, а гол Клиха в виртуальной таблице сравнивал «павлинов» по очкам с «Шеффилд Юнайтед», который проводил свой матч позже. Но Эль Локо был непреклонен.

Не всем футболистам «Лидса» пришелся по душе приказ Марсело Бьелсы, так, Понтус Янссон в одиночку преследовал Альберта Адома, а потом разразился длинной матерной тирадой в адрес скамейки и партнеров. Хочется верить, это был шведский язык, и Янссона никто не понял, ведь он, боюсь, наговорил, часов на 120 исправительных работ по кодексу Марсело Бьелсы. В оставшееся время «Лидс» не сумел дожать играющего в меньшинстве противника, матч завершился со счетом 1:1.

После игры главный тренер «Астон Виллы» назвал поступок Марсело Бьелсы и «Лидса» «изумительным примером фейр-плей», также он отметил, что автор гола Матеуш Клих принес свои извинения. Марсело Бьелса не стал развернуто комментировать эпизод, подчеркнув, что подобное могло случиться в любом матче любой лиги. Мол, английский футбол славится своим духом честного соперничества, поэтому отдать гол в такой ситуации – не подвиг, это просто нормально. А вы как думаете: Эль Локо окончательно сбрендил, или, напротив, заслуживает миллион респектов?

Что дальше?

Через несколько часов «Шеффилд Юнайтед» выиграл свой матч у «Ипсвича» и оформил путевку в АПЛ. У «Лидса» и Марсело Бьелсы тоже есть шанс начать следующий сезон в элите английского футбола, но для этого нужно выиграть плей-офф Чемпионшипа. Кстати, есть вероятность новой встречи с «Астон Виллой», также за путевку в АПЛ побьются «Вест Бромвич» и, вероятно, «Дерби Каунти», то есть Фрэнк Лэмпард и Джон Терри тоже могут встретиться. Но любопытно другое: в каком состоянии подойдет к плей-офф «Лидс» после произошедшего в матче с «Астон Виллой»? Приказ Марсело Бьелсы и последовавшая потеря очков определенно взбудоражили команду, и это может возыметь самые неожиданные последствия.

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Все комментарии
Ruslan3132
Ruslan3132 ответил 71
   144 / 939
сегодня в 15:59
Это все замечательно, честная игра и так далее, но... Сколько можно терпеть эти остановки игры через каждые 5-10 секунд ?(Утрирую,но очень частые) Сколько можно падать от малейшего столкновения, а то и вовсе без него ? Во время просмотра какого-либо матча из испанского чемпионата к примеру возникает желание посмотреть более "мужской" вид спорта, да простят меня поклонники ла-лиги. Латиноамериканцы, баски и т.д., конечно, очень техничные ребята, но актёры из них гораздо лучше. Футбол эволюционировал, что отрадно, вот только развивается он и в хитрости. А уж это не радует, полагаю, не только меня. Брутальные бородатые мужчины с ног до головы забитые татуировками валятся на газон и картинно катаются по нему, требуя немедленной остановки и внимания к их скромной персоне... Правила ужесточили, теперь играют "до свистка", но особо одаренные все еще разгневанно машут руками перед лицом судьи требуя немедленно повесить/посадить на кол/обезглавить/дать желтую карточку(нужное подчеркнуть) тому, кто посмел проигнорировать лежащего на газоне сокомандника. Для кого были созданы футбольные правила, я уже не понимаю...
Мне кажется это издержки внедрения системы ВАР. Скоро игроки, симулянты, хамы и прочие поймут что как раньше не выйдет, все фиксируется камерами и пересматривается и просто СМЫСЛ потеряется это все делать. Ну так сейчас видится мне.
71
71
сегодня в 15:16
Это все замечательно, честная игра и так далее, но...
Сколько можно терпеть эти остановки игры через каждые 5-10 секунд ?(Утрирую,но очень частые)
Сколько можно падать от малейшего столкновения, а то и вовсе без него ?
Во время просмотра какого-либо матча из испанского чемпионата к примеру возникает желание посмотреть более "мужской" вид спорта, да простят меня поклонники ла-лиги. Латиноамериканцы, баски и т.д., конечно, очень техничные ребята, но актёры из них гораздо лучше.
Футбол эволюционировал, что отрадно, вот только развивается он и в хитрости. А уж это не радует, полагаю, не только меня. Брутальные бородатые мужчины с ног до головы забитые татуировками валятся на газон и картинно катаются по нему, требуя немедленной остановки и внимания к их скромной персоне...
Правила ужесточили, теперь играют "до свистка", но особо одаренные все еще разгневанно машут руками перед лицом судьи требуя немедленно повесить/посадить на кол/обезглавить/дать желтую карточку(нужное подчеркнуть) тому, кто посмел проигнорировать лежащего на газоне сокомандника. Для кого были созданы футбольные правила, я уже не понимаю...
Медив
Медив
   269 / 939
сегодня в 15:04
Через несколько часов «Шеффилд Юнайтед» выиграл свой матч у «Ипсвича» и оформил путевку в АПЛ.

Угу, через несколько часов и сутки назад. Епт, о футболе ж пишете. Не смотрите игры, хоть расписание матчей глянули бы
mihaluch
mihaluch
   67 / 939
сегодня в 15:03
Если бы у Марадонны не было божьей руки,то однозначно он бы признан королём футбола. Вся грязь в футбол пришла из Южной Америки и Африки.А когда за эту грязь их начинают освистывать и выкрикивать всю правду,завелась старая песня про расизм.
Медив
Медив
   269 / 939
сегодня в 14:59
Напомню, «Лидс» в этот момент все еще вел борьбу за прямую путевку в АПЛ, а гол Клиха в виртуальной таблице сравнивал «павлинов» по очкам с «Шеффилд Юнайтед», который проводил свой матч позже.

Это что за параллельная реальность сейчас была? Клинки провели свой матч РАНЬШЕ. Выиграли его и довели разрыв до 6 очков. У клинков остается последняя игра, у Лидса оставалось две. Теоретически лисы могли обойти клинков, если бы выиграли два своих поединк, клинки проиграли свой, ну и попутно лисы бы отыграли разницу мячей в -13. Что прямо скажем, не совсем было веротяно.
Так что там накал интриги был не таким жестким, как описывается в статье.
Viduka
Viduka
   620 / 939
сегодня в 14:52
Полностью поддерживаю позицию Янссона. Если игроки Виллы не знают, что играть нужно до свистка судьи, то это их проблемы.
Саня Локомотив
Саня Локомотив
   52 / 939
сегодня в 14:50
Да,неординарный случай!
ZjzoRe
ZjzoRe
   665 / 939
сегодня в 14:44
там дело в том, что игрок Лидса сделал вид, что выбивает мяч в аут, все бросили играть, а он отдал пас вперед. Это некрасиво и действительно не в рамках честной игры.


Кто смотрел видео, тот видел, что игроки Лидса действительно проявили благородство и даже наорали на Янссона, который пытался помешать забить. Респект однозначно!
3ton
3ton
   214 / 939
сегодня в 14:24
Мдааа... оруу...тут фейер плей и не пахло
Судья был рядом и не увидел в этом нарушение правил .
Видно у Бьелсы стояла ставка : ничья или х2
Красавчик , нашел выход из ситуации ))
abrek123
abrek123
   169 / 939
сегодня в 14:22
Очень красивый поступок просто нету слов, у нас бы в чемпионате удавились но не поступили благородно по человечески, все прогнило в нашем болоте до безобразия..Вот с кого надо брать пример с Английского чемпионате где судьи и тренера еще дают играть и соблюдают правила фейрплей, а не с Испанских симулянтов где какбы обмануть и нагадить дело чести...
YRunner
YRunner
   350 / 939
сегодня в 14:15
Если после каждого падения игрока останавливать матч......ну я не знаю....
13 RUS
13 RUS
   99 / 939
сегодня в 14:02
В чемпионшипе в 100 раз интереснее играют ,чем в нашей рпл,тут куда не посмотришь позор от пупсиков
Roger Young
Roger Young
   739 / 939
сегодня в 13:39
Тренер конечно сделал красивый жест, но по-моему первый гол был забит честно и не нужно было давать подачки сопернику.
Самедов Агил
Самедов Агил
   118 / 939
сегодня в 13:34
Вот такие поступки и не дадут сдохнуть фэйр плейу... А то получается игрок лежит а игра идёт...может с сердцем у него или ещё какая серьёзная беда где каждая секунда дорога!
25процентный клоун
25процентный клоун
   32 / 939
сегодня в 13:19
Чемпионшип интереснее в разы рпл((
Andryha84
Andryha84
   641 / 939
сегодня в 13:10
Респект! Однозначно
Правдин Семён
Правдин Семён
   74 / 939
сегодня в 13:09
Бьелса-гений.Лидс должен пройти в АПЛ.
zenit_forever2014
zenit_forever2014
   431 / 939
сегодня в 12:45
Могу сказать, что это фантастический поступок тренера. Очень надеюсь теперь, что Лидс пройдёт в АПЛ....всё таки футбольный бог должен помочь после такого благородства.
Николай 86
Николай 86
   481 / 939
сегодня в 12:41
Очень даже красивый поступок. Не понимаю почему автор на тренера так накинулся. А вот игрок Лидса, отдавший голевую передачу повел себя не по-мужски, всем видом показал, что выбьет мяч, а сам сделал пас. В футболе сейчас полно симуляций, провокаций и прочей грязи, и на этом фоне за такой поступок тренеру респект.
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