Приказано пропустить. Где Бьелса – там безумие!

Марсело Бьелса и его «Лидс» лишились возможности напрямую выйти в АПЛ и сделали это эпично. «Соккер.ру» рассказывает занимательную историю из английского Чемпионшипа.

Марсело Бьелса в «Лидсе». Краткое содержание предыдущих серий

Аргентинец по прозвищу Эль Локо возглавил йоркширскую команду перед этим сезоном, его пригласил в Англию Виктор Орта, бывший глава скаутской службы «Зенита» и большой поклонник таланта Бьелсы, а ныне – спортивный директор «Лидса». Перед Марсело была поставлена четкая цель – вывести команду в АПЛ , и он смело взялся за ее выполнение, не забывая попутно напоминать о своей странной помешанности. В один из первых рабочих дней в «Лидсе» Бьелса заставил футболистов три часа кряду убирать мусор на клубной базе, после чего объявил: «Примерно столько должен работать наш фанат, чтобы заработать на один билет на игру».

Бьелса мог пробежать полполя, чтобы поздравить футболиста с хорошим действием на тренировке, а в декабре он переехал на базу «Лидса», чтобы полностью сосредоточиться на работе. И все было хорошо, и «павлины» лидировали в турнирной таблице Чемпионшипа, пока не грянул шпионский скандал: на базе «Дерби Каунти» засекли тайных наблюдателей, и Марсело Бьелса, не дожидаясь итогов расследования, признался, что шпионил за всеми своими соперниками. С начала 2019 года «Лидс» как будто сбился с шага: сначала уступил первое место «Норвичу», а потом и вовсе выпал из тройки, уступив инициативу в борьбе за путевку в АПЛ «Шеффилд Юнайтед».

Перед матчем «Лидс» - «Астон Вилла»

Накануне предпоследнего тура в Чемпионшипе «Норвич Сити» уже заработал повышение в классе, а за вторую путевку в Премьер-Лигу вели сражение «Шеффилд Юнайтед» и «Лидс Юнайтед». Команда Марсело Бьелсы после поражений от «Брентфорда» и «Уигана» отставала на три очка, а осечка в матче с «Астон Виллой» окончательно ставила крест на надеждах отобраться в АПЛ без участия в утомительном плей-офф. Итак, «Лидс» принимал на своем поле «Астон Виллу» и должен был побеждать кровь из носу. Кровь из носу пошла, а победы добиться не удалось.

Что случилось в матче «Лидс» - «Астон Вилла»?

Опустим ненужные подробности, переносимся сразу в 72-ю минуту матча, когда «Лидс» выходит вперед благодаря голу Матеуша Клиха. Но все не так просто. Мяч был забит с нарушением правил «честной игры», по крайней мере, многим так показалось. В центре поля лежал игрок «Астон Виллы», но футболисты «Лидса» продолжили атаку – в общем-то, они и не обязаны были останавливаться, контроль над такими ситуациями входит в зону ответственности арбитра.

Человек со свистком никак не отреагировал, «Лидс» провел голевую атаку, во время которой бирмингемцы забыли, что играть нужно до свистка. Иными словами, ситуация пограничная – то ли это попрание правил фейр-плей, то ли просто игрокам «Виллы» нужно всыпать по 20 ударов плетью за то, что бросили играть, когда мяч был в поле.

Так или иначе, «Лидс» забил, их соперники почувствовали себя ограбленными и оскорбленными. Началась драка, в результате которой игрок «Астон Виллы» Анвар Эль Гази получил красную карточку, а на скамейках разворачивался свой спектакль, одну из главных ролей в котором играл Джон Терри, помощник главного тренера «Виллы» Дина Смита.

Но Марсело Бьелса быстро заткнул Терри за пояс и вышел на авансцену с удивительным приказом: позволить «Астон Вилле» свободно забить ответный мяч! Напомню, «Лидс» в этот момент все еще вел борьбу за прямую путевку в АПЛ , а гол Клиха в виртуальной таблице сравнивал «павлинов» по очкам с «Шеффилд Юнайтед», который проводил свой матч позже. Но Эль Локо был непреклонен.

