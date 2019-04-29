Приказано пропустить. Где Бьелса – там безумие!

Марсело Бьелса и его «Лидс» лишились возможности напрямую выйти в АПЛ и сделали это эпично. «Соккер.ру» рассказывает занимательную историю из английского Чемпионшипа.
Марсело Бьелса в «Лидсе». Краткое содержание предыдущих серий
Аргентинец по прозвищу Эль Локо возглавил йоркширскую команду перед этим сезоном, его пригласил в Англию Виктор Орта, бывший глава скаутской службы «Зенита» и большой поклонник таланта Бьелсы, а ныне – спортивный директор «Лидса». Перед Марсело была поставлена четкая цель – вывести команду в АПЛ, и он смело взялся за ее выполнение, не забывая попутно напоминать о своей странной помешанности. В один из первых рабочих дней в «Лидсе» Бьелса заставил футболистов три часа кряду убирать мусор на клубной базе, после чего объявил: «Примерно столько должен работать наш фанат, чтобы заработать на один билет на игру».
Бьелса мог пробежать полполя, чтобы поздравить футболиста с хорошим действием на тренировке, а в декабре он переехал на базу «Лидса», чтобы полностью сосредоточиться на работе. И все было хорошо, и «павлины» лидировали в турнирной таблице Чемпионшипа, пока не грянул шпионский скандал: на базе «Дерби Каунти» засекли тайных наблюдателей, и Марсело Бьелса, не дожидаясь итогов расследования, признался, что шпионил за всеми своими соперниками. С начала 2019 года «Лидс» как будто сбился с шага: сначала уступил первое место «Норвичу», а потом и вовсе выпал из тройки, уступив инициативу в борьбе за путевку в АПЛ «Шеффилд Юнайтед».
Перед матчем «Лидс» - «Астон Вилла»
Накануне предпоследнего тура в Чемпионшипе «Норвич Сити» уже заработал повышение в классе, а за вторую путевку в Премьер-Лигу вели сражение «Шеффилд Юнайтед» и «Лидс Юнайтед». Команда Марсело Бьелсы после поражений от «Брентфорда» и «Уигана» отставала на три очка, а осечка в матче с «Астон Виллой» окончательно ставила крест на надеждах отобраться в АПЛ без участия в утомительном плей-офф. Итак, «Лидс» принимал на своем поле «Астон Виллу» и должен был побеждать кровь из носу. Кровь из носу пошла, а победы добиться не удалось.
Что случилось в матче «Лидс» - «Астон Вилла»?
Опустим ненужные подробности, переносимся сразу в 72-ю минуту матча, когда «Лидс» выходит вперед благодаря голу Матеуша Клиха. Но все не так просто. Мяч был забит с нарушением правил «честной игры», по крайней мере, многим так показалось. В центре поля лежал игрок «Астон Виллы», но футболисты «Лидса» продолжили атаку – в общем-то, они и не обязаны были останавливаться, контроль над такими ситуациями входит в зону ответственности арбитра.
Человек со свистком никак не отреагировал, «Лидс» провел голевую атаку, во время которой бирмингемцы забыли, что играть нужно до свистка. Иными словами, ситуация пограничная – то ли это попрание правил фейр-плей, то ли просто игрокам «Виллы» нужно всыпать по 20 ударов плетью за то, что бросили играть, когда мяч был в поле.
Так или иначе, «Лидс» забил, их соперники почувствовали себя ограбленными и оскорбленными. Началась драка, в результате которой игрок «Астон Виллы» Анвар Эль Гази получил красную карточку, а на скамейках разворачивался свой спектакль, одну из главных ролей в котором играл Джон Терри, помощник главного тренера «Виллы» Дина Смита.
The most controversial goal of the season, bar NONE! 😲— Soccer AM (@SoccerAM) 28 апреля 2019 г.
Leeds United score whilst Aston Villa's Jonathan Kodjia is down injured ￼🤕
A mass brawl kicks off! 👊
Anwar El Ghazi gets sent off 🔴 pic.twitter.com/BHbLhr2uGb
Но Марсело Бьелса быстро заткнул Терри за пояс и вышел на авансцену с удивительным приказом: позволить «Астон Вилле» свободно забить ответный мяч! Напомню, «Лидс» в этот момент все еще вел борьбу за прямую путевку в АПЛ, а гол Клиха в виртуальной таблице сравнивал «павлинов» по очкам с «Шеффилд Юнайтед», который проводил свой матч позже. Но Эль Локо был непреклонен.
The most incredible scenes we have EVER seen! You need to see this to believe it 😲— Soccer AM (@SoccerAM) 28 апреля 2019 г.
Marcelo Bielsa makes his team let Aston Villa score after Leeds United scored extremely controversially! 🤯
￼ pic.twitter.com/hzoiH4oRBR
Не всем футболистам «Лидса» пришелся по душе приказ Марсело Бьелсы, так, Понтус Янссон в одиночку преследовал Альберта Адома, а потом разразился длинной матерной тирадой в адрес скамейки и партнеров. Хочется верить, это был шведский язык, и Янссона никто не понял, ведь он, боюсь, наговорил, часов на 120 исправительных работ по кодексу Марсело Бьелсы. В оставшееся время «Лидс» не сумел дожать играющего в меньшинстве противника, матч завершился со счетом 1:1.
После игры главный тренер «Астон Виллы» назвал поступок Марсело Бьелсы и «Лидса» «изумительным примером фейр-плей», также он отметил, что автор гола Матеуш Клих принес свои извинения. Марсело Бьелса не стал развернуто комментировать эпизод, подчеркнув, что подобное могло случиться в любом матче любой лиги. Мол, английский футбол славится своим духом честного соперничества, поэтому отдать гол в такой ситуации – не подвиг, это просто нормально. А вы как думаете: Эль Локо окончательно сбрендил, или, напротив, заслуживает миллион респектов?
Что дальше?
Через несколько часов «Шеффилд Юнайтед» выиграл свой матч у «Ипсвича» и оформил путевку в АПЛ. У «Лидса» и Марсело Бьелсы тоже есть шанс начать следующий сезон в элите английского футбола, но для этого нужно выиграть плей-офф Чемпионшипа. Кстати, есть вероятность новой встречи с «Астон Виллой», также за путевку в АПЛ побьются «Вест Бромвич» и, вероятно, «Дерби Каунти», то есть Фрэнк Лэмпард и Джон Терри тоже могут встретиться. Но любопытно другое: в каком состоянии подойдет к плей-офф «Лидс» после произошедшего в матче с «Астон Виллой»? Приказ Марсело Бьелсы и последовавшая потеря очков определенно взбудоражили команду, и это может возыметь самые неожиданные последствия.
Сколько можно терпеть эти остановки игры через каждые 5-10 секунд ?(Утрирую,но очень частые)
Сколько можно падать от малейшего столкновения, а то и вовсе без него ?
Во время просмотра какого-либо матча из испанского чемпионата к примеру возникает желание посмотреть более "мужской" вид спорта, да простят меня поклонники ла-лиги. Латиноамериканцы, баски и т.д., конечно, очень техничные ребята, но актёры из них гораздо лучше.
Футбол эволюционировал, что отрадно, вот только развивается он и в хитрости. А уж это не радует, полагаю, не только меня. Брутальные бородатые мужчины с ног до головы забитые татуировками валятся на газон и картинно катаются по нему, требуя немедленной остановки и внимания к их скромной персоне...
Правила ужесточили, теперь играют "до свистка", но особо одаренные все еще разгневанно машут руками перед лицом судьи требуя немедленно повесить/посадить на кол/обезглавить/дать желтую карточку(нужное подчеркнуть) тому, кто посмел проигнорировать лежащего на газоне сокомандника. Для кого были созданы футбольные правила, я уже не понимаю...
Сколько можно терпеть эти остановки игры через каждые 5-10 секунд ?(Утрирую,но очень частые)
Сколько можно падать от малейшего столкновения, а то и вовсе без него ?
Во время просмотра какого-либо матча из испанского чемпионата к примеру возникает желание посмотреть более "мужской" вид спорта, да простят меня поклонники ла-лиги. Латиноамериканцы, баски и т.д., конечно, очень техничные ребята, но актёры из них гораздо лучше.
Футбол эволюционировал, что отрадно, вот только развивается он и в хитрости. А уж это не радует, полагаю, не только меня. Брутальные бородатые мужчины с ног до головы забитые татуировками валятся на газон и картинно катаются по нему, требуя немедленной остановки и внимания к их скромной персоне...
Правила ужесточили, теперь играют "до свистка", но особо одаренные все еще разгневанно машут руками перед лицом судьи требуя немедленно повесить/посадить на кол/обезглавить/дать желтую карточку(нужное подчеркнуть) тому, кто посмел проигнорировать лежащего на газоне сокомандника. Для кого были созданы футбольные правила, я уже не понимаю...
Угу, через несколько часов и сутки назад. Епт, о футболе ж пишете. Не смотрите игры, хоть расписание матчей глянули бы
Угу, через несколько часов и сутки назад. Епт, о футболе ж пишете. Не смотрите игры, хоть расписание матчей глянули бы
Это что за параллельная реальность сейчас была? Клинки провели свой матч РАНЬШЕ. Выиграли его и довели разрыв до 6 очков. У клинков остается последняя игра, у Лидса оставалось две. Теоретически лисы могли обойти клинков, если бы выиграли два своих поединк, клинки проиграли свой, ну и попутно лисы бы отыграли разницу мячей в -13. Что прямо скажем, не совсем было веротяно.
Так что там накал интриги был не таким жестким, как описывается в статье.
Это что за параллельная реальность сейчас была? Клинки провели свой матч РАНЬШЕ. Выиграли его и довели разрыв до 6 очков. У клинков остается последняя игра, у Лидса оставалось две. Теоретически лисы могли обойти клинков, если бы выиграли два своих поединк, клинки проиграли свой, ну и попутно лисы бы отыграли разницу мячей в -13. Что прямо скажем, не совсем было веротяно.
Так что там накал интриги был не таким жестким, как описывается в статье.
Кто смотрел видео, тот видел, что игроки Лидса действительно проявили благородство и даже наорали на Янссона, который пытался помешать забить. Респект однозначно!
Кто смотрел видео, тот видел, что игроки Лидса действительно проявили благородство и даже наорали на Янссона, который пытался помешать забить. Респект однозначно!
Судья был рядом и не увидел в этом нарушение правил .
Видно у Бьелсы стояла ставка : ничья или х2
Красавчик , нашел выход из ситуации ))
Судья был рядом и не увидел в этом нарушение правил .
Видно у Бьелсы стояла ставка : ничья или х2
Красавчик , нашел выход из ситуации ))