Великий! 600 голов за «Барселону» и другие невероятные цифры Месси 

сегодня, 14:00

В полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Ливерпуля» Лионель Месси забил 600-й гол в футболке «Барселоны». «Соккер.ру» приводит величественные цифры Лео.

Это просто удивительно, как два величайших футболиста современности – Роналду и Месси, идут в ногу. Отметки в 600 голов в клубной карьере они достигли с разницей в несколько дней: Криштиану забил свой юбилейный гол в субботу в ворота «Интера», а Лео в ближайшую среду разразился дублем в ворота «Ливерпуля».

Да, Роналду на пару лет старше, и, соответственно, ему потребовалось больше матчей для достижения грандиозной отметки результативности – 803 матча против 683 у Месси, но очень символично, что португалец и аргентинец вошли в эту арку практически одновременно, а теперь уже готовы разменять седьмые сотни. На этом покончим со сравнениями, дальше – только о Месси!

1-й гол за «Барселону» Месси забил в ворота «Альбасете» (2:0), этот матч состоялся 1 мая 2005 года.

#OnThisDay in 2005, a certain Lionel Messi scored his first ever @LaLigaEN goal.



He's now on 417 😳pic.twitter.com/KbxK4pAE2W — International Champions Cup (@IntChampionsCup) May 1, 2019

5 раз Лионель Месси выигрывал «Золотой мяч». По этому показателю он наравне с Роналду, но по итогам этого года имеет все шансы вырваться вперед.

5 раз Лионель Месси примерял «Золотую бутсу» - это мировой рекорд, а по итогам нынешнего сезона аргентинец почти наверняка завоюет шестую в карьере престижную награду лучшему бомбардиру европейских лиг.

21-матчевая голевая серия в национальном чемпионате. С ноября 2012 года по май 2013-го Месси забивал в каждом матче испанской Ла Лиги. Такое больше никому не удавалось ни в Испании, ни в других профессиональных чемпионатах.

26 голов в Эль Класико. Месси является самым результативным игроком противостояния «Реала» и «Барселоны». Второе место делят Альфредо Ди Стефано и Криштиану Роналду (по 18 забитых мячей).

26 голов в 33 играх забил Месси в ворота представителей АПЛ . Никто не ушел с пустыми руками!

«Арсенал» - 9 голов

«Манчестер Сити» - 6

«Манчестер Юнайтед» - 4

«Челси» - 3

«Тоттенхэм», «Ливерпуль» - 2

34 команды пострадали от Месси в еврокубках, «Ливерпуль» пополнил этот список. Всего Лео играл за «Барсу» против 39 разных команд из 16 национальных ассоциаций в турнирах под эгидой УЕФА и не смог поразить ворота только пяти из них: «Атлетико» (забивал «матрасникам» во внутрииспанских турнирах, но не в Лиге чемпионов), «Интер», «Бенфика», «Удинезе» и наш казанский «Рубин».

36 командных трофеев завоевал Лионель Месси. 34 кубка он выиграл с «Барселоной», по одному – с юношеской и олимпийской сборными Аргентины. Лео мечтает привести к большой победе главную команду своей страны.

42 гола за «Барсу» Лионель Месси забил прямыми ударами со штрафных (7% от общего числа голов). В текущем сезоне Лео забил 8 голов ударами со штрафных, и у него самая высокая реализация ударов по статичному мячу в карьере: 8 из 57, 14%. Недаром официальный Твиттер Ла Лиги недавно писал: «Для Месси штрафные – как пенальти».

50 голов в одном сезоне чемпионата Испании. Рекордная цифра, Лео забил полсотни мячей в сезоне 2011/12.

C 65 голами Лионель Месси является самым результативным игроком в истории сборной Аргентины.

91 гол в 2012 году. Ни одному профессиональному футболисту не удавалось забить такое количество голов за календарный год. Месси в Книге рекордов Гиннеса.

100-й гол за «Барселону» Месси забил в ворота «Севильи» (4:0), этот матч состоялся 16 января 2010 года. «Севилья» - самый любимый соперник в карьере Лео, в ворота андалусийцев он забил 36 голов в 35 матчах.

115 голов Лионель забил в турнирах под эгидой УЕФА . На это ему потребовалось 11379 игровых минут, то есть он забивает гол каждые 99 минут.

200-й гол за «Барселону» Месси забил в ворота «Виктории Пльзень» (4:0), этот матч состоялся 1 ноября 2011 года. 200-й гол за «Барсу» пришелся на матч Лиги чемпионов.

232 забитых мяча на счету второго в истории «Барсы» бомбардира – Сесара Родригеса. У Месси уже 600…

300-й гол за «Барселону» Месси забил в ворота «Гранады» (2:1), этот матч состоялся 16 февраля 2013 года. У Лео все рассчитано: любит забивать юбилейные голы 1-го или 16-го числа.

400-й гол за «Барселону» Месси забил в ворота «Валенсии» (2:0), этот матч состоялся 18 апреля 2015 года.

417 мячей на счету Лионеля Месси в матчах испанской Ла Лиги. Он лучший бомбардир в истории чемпионатов Испании. Отрыв от занимающего вторую строчку Роналду составляет 106 мячей и продолжит расти.

491 гол Месси забил рабочей левой ногой, 85 мячей – правой ногой, 22 – головой, 1 – туловищем и 1 рукой. Рукой – в ворота «Эспаньола» в дерби в 2007 году.

500-й гол за «Барселону» Месси забил в ворота «Севильи» (2:1), этот матч состоялся 6 ноября 2016 года. И снова распрекрасная «Севилья». Во всех матчах, на которые приходились юбилейные голы Лионеля, «Барса» побеждала.

600-й гол за «Барселону» Месси забил в ворота «Ливерпуля», этот матч состоялся 1 мая 2019 года. Удивительное совпадение, не правда ли? Между первым и 600-м голами Лео за «Барсу» прошло ровно 14 лет. В ворота «Альбасете» и в ворота «Ливерпуля» аргентинец забивал в день весны и труда – 1-го мая.