ГлавнаяБлогиЦифровое измерение

Великий! 600 голов за «Барселону» и другие невероятные цифры Месси 

сегодня, 14:00

В полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Ливерпуля» Лионель Месси забил 600-й гол в футболке «Барселоны». «Соккер.ру» приводит величественные цифры Лео. 

Это просто удивительно, как два величайших футболиста современности – Роналду и Месси, идут в ногу. Отметки в 600 голов в клубной карьере они достигли с разницей в несколько дней: Криштиану забил свой юбилейный гол в субботу в ворота «Интера», а Лео в ближайшую среду разразился дублем в ворота «Ливерпуля». 

Да, Роналду на пару лет старше, и, соответственно, ему потребовалось больше матчей для достижения грандиозной отметки результативности – 803 матча против 683 у Месси, но очень символично, что португалец и аргентинец вошли в эту арку практически одновременно, а теперь уже готовы разменять седьмые сотни. На этом покончим со сравнениями, дальше – только о Месси!  

1-й гол за «Барселону» Месси забил в ворота «Альбасете» (2:0), этот матч состоялся 1 мая 2005 года.

5 раз Лионель Месси выигрывал «Золотой мяч». По этому показателю он наравне с Роналду, но по итогам этого года имеет все шансы вырваться вперед.

5 раз Лионель Месси примерял «Золотую бутсу» - это мировой рекорд, а по итогам нынешнего сезона аргентинец почти наверняка завоюет шестую в карьере престижную награду лучшему бомбардиру европейских лиг.

21-матчевая голевая серия в национальном чемпионате. С ноября 2012 года по май 2013-го Месси забивал в каждом матче испанской Ла Лиги. Такое больше никому не удавалось ни в Испании, ни в других профессиональных чемпионатах. 

26 голов в Эль Класико. Месси является самым результативным игроком противостояния «Реала» и «Барселоны». Второе место делят Альфредо Ди Стефано и Криштиану Роналду (по 18 забитых мячей).

26 голов в 33 играх забил Месси в ворота представителей АПЛ. Никто не ушел с пустыми руками

«Арсенал» - 9 голов
«Манчестер Сити» - 6 
«Манчестер Юнайтед» - 4 
«Челси» - 3 
«Тоттенхэм», «Ливерпуль» - 2

34 команды пострадали от Месси в еврокубках, «Ливерпуль» пополнил этот список. Всего Лео играл за «Барсу» против 39 разных команд из 16 национальных ассоциаций в турнирах под эгидой УЕФА и не смог поразить ворота только пяти из них: «Атлетико» (забивал «матрасникам» во внутрииспанских турнирах, но не в Лиге чемпионов), «Интер», «Бенфика», «Удинезе» и наш казанский «Рубин». 

36 командных трофеев завоевал Лионель Месси. 34 кубка он выиграл с «Барселоной», по одному – с юношеской и олимпийской сборными Аргентины. Лео мечтает привести к большой победе главную команду своей страны. 

42 гола за «Барсу» Лионель Месси забил прямыми ударами со штрафных (7% от общего числа голов). В текущем сезоне Лео забил 8 голов ударами со штрафных, и у него самая высокая реализация ударов по статичному мячу в карьере: 8 из 57, 14%. Недаром официальный Твиттер Ла Лиги недавно писал: «Для Месси штрафные – как пенальти». 

50 голов в одном сезоне чемпионата Испании. Рекордная цифра, Лео забил полсотни мячей в сезоне 2011/12.

C 65 голами Лионель Месси является самым результативным игроком в истории сборной Аргентины. 

91 гол в 2012 году. Ни одному профессиональному футболисту не удавалось забить такое количество голов за календарный год. Месси в Книге рекордов Гиннеса. 

100-й гол за «Барселону» Месси забил в ворота «Севильи» (4:0), этот матч состоялся 16 января 2010 года. «Севилья» - самый любимый соперник в карьере Лео, в ворота андалусийцев он забил 36 голов в 35 матчах. 

115 голов Лионель забил в турнирах под эгидой УЕФА. На это ему потребовалось 11379 игровых минут, то есть он забивает гол каждые 99 минут. 

200-й гол за «Барселону» Месси забил в ворота «Виктории Пльзень» (4:0), этот матч состоялся 1 ноября 2011 года. 200-й гол за «Барсу» пришелся на матч Лиги чемпионов. 

232 забитых мяча на счету второго в истории «Барсы» бомбардира – Сесара Родригеса. У Месси уже 600… 

300-й гол за «Барселону» Месси забил в ворота «Гранады» (2:1), этот матч состоялся 16 февраля 2013 года. У Лео все рассчитано: любит забивать юбилейные голы 1-го или 16-го числа. 

400-й гол за «Барселону» Месси забил в ворота «Валенсии» (2:0), этот матч состоялся 18 апреля 2015 года.

417 мячей на счету Лионеля Месси в матчах испанской Ла Лиги. Он лучший бомбардир в истории чемпионатов Испании. Отрыв от занимающего вторую строчку Роналду составляет 106 мячей и продолжит расти. 

491 гол Месси забил рабочей левой ногой, 85 мячей – правой ногой, 22 – головой, 1 – туловищем и 1 рукой. Рукой – в ворота «Эспаньола» в дерби в 2007 году.

500-й гол за «Барселону» Месси забил в ворота «Севильи» (2:1), этот матч состоялся 6 ноября 2016 года. И снова распрекрасная «Севилья». Во всех матчах, на которые приходились юбилейные голы Лионеля, «Барса» побеждала.

600-й гол за «Барселону» Месси забил в ворота «Ливерпуля», этот матч состоялся 1 мая 2019 года. Удивительное совпадение, не правда ли? Между первым и 600-м голами Лео за «Барсу» прошло ровно 14 лет. В ворота «Альбасете» и в ворота «Ливерпуля» аргентинец забивал в день весны и труда – 1-го мая. 

Поделиться
Другие материалы по теме
Месси забил голы 32 командам из 37, против которых играл в Лиге чемпионов
Сегодня, 00:32 Комментарии17
Месси забил 600 голов за «Барселону»
Сегодня, 00:08 Комментарии66
«Барселона» забила 500 голов в Лиге чемпионов
Вчера, 23:06 Комментарии17
Де Лигт установил рекорд Лиги чемпионов
Вчера, 00:21 Комментарии13
ОфициальноБолельщики «Рубина» выбрали лучшего игрока в апреле
30 апреля Комментарии6
«Спартак» сыграл 200-ю ничью в чемпионате России
29 апреля Комментарии13
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
   51 / 980
сегодня в 17:04
Шикарный сезон проводит Лео.
DXTK
DXTK
   221 / 980
сегодня в 16:10
Ага, а говорят он только уэскам и осасунам забивает в Ла Лиге в пятерке завсегдатых клиентов Атлетико и Реал, Мадрид унижать это в крови у каждого футболиста Барселоны.

А среди Английских Арсенал на первом месте, канониров он "любит" прямо как Я. Не удивительно, почему они поспешили слиться во второсортный кубок ЛЕ и не спешат вернуться обратно в ЛЧ, боясь снова быть униженными, прямо как в финале 2006 года.
Tostao
Tostao ответил abrek123
   375 / 980
сегодня в 15:56
Да просто чумовые показатели эти двое выдают,десятками лет планку не спускают и борются друг с другом каждый год за лучшего футболиста мира, всех болельщиков за десятки лет влюбили в себя и каждый в мире ждет когда увидит игры еще этих футболистов..Хотя все понимают время не кого не щадит но эти двое все равно держат планку для других в недосягаемости..Просто великие футболисты и нам повезло жить в это время и видеть как они радуют своих болельщиков своими играми на таком высочайшем уровне..
"...борются друг с другом каждый год за лучшего футболиста мира..."
------------------------------------------
Борется как раз-таки Роналду, заявляя на всех углах, что он - лучший всех времён и народов. А Месси как-то отрешённо смотрит на это противостояние, он находится в другом измерении. Надо ещё сказать, что на поле они выполняют разные функции, Лионель больше связан с организацией игры, а Роналду - завершитель, и тем более удивительна такая реализация у Месси.
Ну а так, в-общем, ты прав.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Кейптаунский Аякс
   28 / 980
сегодня в 15:46
да уж,Юве не одного игрока испортил
25процентный клоун
25процентный клоун ответил MACBARTON
   28 / 980
сегодня в 15:45
Спартаку только Гений модет забить,зениту любой
MACBARTON
MACBARTON
   187 / 980
сегодня в 15:39
Великому Спартаку четверку отгружал сам МЕССИ гыгыгыгы
дурман
дурман
   114 / 980
сегодня в 14:58
Кто с Альбиона к нам придёт, тот с тремя пробоинами вернётся
abrek123
abrek123
   80 / 980
сегодня в 14:48
Да просто чумовые показатели эти двое выдают,десятками лет планку не спускают и борются друг с другом каждый год за лучшего футболиста мира, всех болельщиков за десятки лет влюбили в себя и каждый в мире ждет когда увидит игры еще этих футболистов..Хотя все понимают время не кого не щадит но эти двое все равно держат планку для других в недосягаемости..Просто великие футболисты и нам повезло жить в это время и видеть как они радуют своих болельщиков своими играми на таком высочайшем уровне..
alex1990for
alex1990for ответил Остапчук 67
   582 / 980
сегодня в 14:37
Он и 700 забьет... А может и все 800 - 5 сезонов ему хватит.
5 сезонов он не отыграет. 2-3
Остапчук 67
Остапчук 67
   747 / 980
сегодня в 14:30
Он и 700 забьет...
А может и все 800 - 5 сезонов ему хватит.
Кейптаунский Аякс
Кейптаунский Аякс
   64 / 980
сегодня в 14:19
Не ту команду ранальда выбрала. И 610 не забьёт. Аха-ха.)
alex1990for
alex1990for
   582 / 980
сегодня в 14:18
скальпы всех топов апл вчера в коллекцию собрал)
Кейптаунский Аякс
Кейптаунский Аякс
   64 / 980
сегодня в 14:16
А если бы у Месси были одни буффоны и ювентусы на пути, то он бы 6000 забил. Аха-ха.)
alex1990for
alex1990for
   582 / 980
сегодня в 14:08
поправьте цифры по статистике клубам апл, переврали
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100