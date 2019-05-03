Обыграть «Айнтрахт» без Азара. Миссия провалена

сегодня, 10:00

После первого полуфинала Лиги Европы в Германии «Челси» остается фаворитом в паре. Но вряд ли однозначным. «Соккер.ру» - о боевитом «Айнтрахте».

К этому матчу франкфуртский клуб, который сравнивают по грандиозности шествия в Лиге Европы с «Аяксом» и его стремительным рывком по Лиге чемпионов, подошел не в оптимальном состоянии. В частности, «Айнтрахт» не мог рассчитывать на Анте Ребича и Себастьяна Аллера, которые составляют значительную часть атакующей мощи команды. Но главное, что Лука Йович был в строю – значит, «Айнтрахт» готов к сражению.

Показательно, что «Челси» остался приверженцем еврокубковой ротации, хотя можно было ожидать, что уж с полуфинала-то Лиги Европы лондонцы будут играть в оптимальных сочетаниях, чтобы наверняка пройти в финал и выиграть, завоевав путевку в Лигу чемпионов. Однако мы увидели, что Эден Азар остался на скамейке, Гонсало Игуаин и Матео Ковачич составили ему там компанию.

Вероятно, поэтому «Челси» тяжело перенес стартовые минуты. «Айнтрахт» в присущей ему агрессивной манере высоко прессинговал и старался захватить мяч, а также проводить быстрые выпады, переходя образцово из обороны в атаку. Такой подход на фоне не слишком поворотливой игры «Челси» принес быстро свои плоды. Луку Йовича партнеры вывели на удар, и тот забил быстрый гол, поставив лондонцев в неловкое положение.

«Челси» не хватало динамичности и резкости в первом тайме, что позволяло гостям рассчитывать только на дальние удары, не несшие особой опасности. Первый тайм должен был завершиться в пользу «Айнтрахта», хотя он все сильнее оглядывался на оборону. Однако после розыгрыша углового перед самым перерывом «Челси» забил усилиями Педро. Во втором тайме игра поменялась ощутимо. «Айнтрахту» не хватило сил на интенсивный футбол.

Хозяева, которым следовало идти в атаку, исходя из текущего счета, в основном защищались, а «Челси» нагнетал давление, создавая все более острые и неприятные ситуации у ворот Кевина Траппа. В некоторых эпизодах «Айнтрахт» гулял на грани провала, однако в обороне сыграл на последнем рубеже очень самоотверженно, да и Трапп выручал лихо. С выходом Азара «Айнтрахту» стало еще тяжелее, и все же он выстоял, удержав неоднозначную ничью. С одной стороны – в первом тайме он мог бы лидировать, а во втором мог бы проигрывать. Как результат – баланс в счете.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 6 (2) – 16 (5)

«Челси» значительно превзошел «Айнтрахт» по числу ударов, хотя по степени точности они оставляли желать лучшего. Немецкий клуб с середины первого тайма и до 85-й минуты не нанес ни одного удара по воротам соперника, что хорошо олицетворяет то, насколько непросто далась ничья «Айнтрахту». В его составе два удара нанес Давид Абрахам – защитник. У «Челси» самым бьющим стал Рубен Лофтус-Чик, который нанес четыре удара и вообще провел очень хорошую игру. У Педро на счету три удара.

Владение мячом (точность передач): 32,9% (67%) – 67,1% (84%)

Тут тоже тотальное превосходство «Челси» по показателям. Две трети времени матча мячом распоряжались гости. И если в первой половине «Айнтрахт» предлагал контригру для этого, то после перерыва хозяевам было уже тяжело огрызаться. Об этом свидетельствует и точность передач – у «Айнтрахта» каждый третий пас был неточным, тогда как «Челси» стандарт выдерживал. Немцы сделали всего 288 передач, тогда как у «Челси» только точных пасов – 496.

Слова

Маурицио Сарри (главный тренер «Челси»):

1:1 на выезде - это не так уж плохо. В первые 25 минут мы играли с целью удержать счет 0:0, но затем изменили подход. Нам нужно избегать контратак «Айнтрахта», они очень опасные. У нас было три или четыре хороших голевых возможности, могли забивать больше. Дома нужно сыграть осторожно и с тем же настроем, что и в концовке первого тайма. Я хочу попасть в финал, и не важно, будет ли нам противостоять «Арсенал» или «Валенсия». Я хочу попасть в финал, и на этот раз хочу не просто сыграть в нём, но одержать победу. Три месяца назад мы попали в сложную ситуацию в чемпионате, но смогли достойно выйти из неё. Теперь нам предстоит провести заключительные 15 дней сезона, и мы по-прежнему боремся за место в четвёрке и выход в финал Лиги Европы. В этом сезоне мы заслужили трофей.

Ади Хюттер (главный тренер «Айнтрахта»):

Конечно, очень обидно было пропустить перед самым перерывом, хотя давление «Челси» на наши ворота все нарастало. Во втором тайме нам примерно 30 минут пришлось бегать без мяча. Но что меня порадовало - как мы побежали забивать второй мяч в конце встречи. У нашей команды крутой характер. Атмосфера на стадионе снова была невероятной. В первом тайме мы прыгнули выше головы и точно заслужили открыть счет. С нетерпением ждем поединка в Лондоне. Мы убеждены, что моменты там у нас будут.

В этой встрече «Челси» установил рекорд Лиги Европы по числу матчей без поражений. «Синие» стали первой командой, которая провела в этом турнире 16 матчей подряд, не проиграв ни разу. Все говорит о том, что серия должна продлиться. «Айнтрахту» пока недостает опыта и энергии. Однако эта команда не раз по ходу нынешнего сезона показывала, что может компенсировать недостаток сил и мастерства запредельной самоотдачей и волей. Вспомните два гола «Бенфике» в гостях в меньшинстве. А «Челси» уже показывал, что может невовремя расслабиться – вспомните три пропущенных мяча от «Славии» дома. Так что не все столь однозначно. И Хюттер прав, говоря, что моменты у его команды на «Стэмфорд Бридж» будут. Важно ими воспользоваться.