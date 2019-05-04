«Ньюкасл» - «Ливерпуль»: наберут ли гости три очка?

04 мая 2019, 22:43

Подопечные Рафаэля Бенитеса после отвратительного старта сезона сумели набрать весьма неплохой ход. Команда добилась впечатляющих результатов и уже давно обезопасила себя от борьбы за выживание. Никакого турнирного значения последние матчи для «Ньюкасла» не имеюту. В последних турах довольно мощно смотрятся «сороки». Удалось им переиграть «Лестер» и «Саутгемптон» и была еще ничья с «Брайтоном».

На текущий момент времени команда расположилась на 13-й позиции в АПЛ . На домашней арене подопечные Бенитеса выглядят мощно. При определенных стечениях обстоятельств у команды есть весьма неплохие перспективы к тому, чтоб набрать три очка. Удалось «сорокам» дома переиграть «Манчестер Сити». У команды в лазарете находятся – Шон Лонгстафф, Мигель Алмирон, Флориан Лежен и Деандре Йедлин.

Все на протяжении сезона хвалят «Ливерпуль». Единственная проблема для этого коллектива в том, что у них есть целая масса шансов, чтобы добиться поставленных целей и задач. Правда вот можно завершить сезон без единого трофея. После поражения от «Барсы» (3:0) шансов на выход в финал Лиги Чемпионов невероятно трудно. В АПЛ команда уступает один балл «Манчестер Сити». Особой веры в то, что подопечные Гвардиолы потеряют очки, наверное, нет. В обоих кубках команда уже вылетела.

Сейчас в идеальном сочетании находятся «мерсисайдцы». Травмированы только Наби Кейта и Адам Лаллана начал подготовку после травм. Сейчас требуется определенное количество времени команды, чтобы все-таки обрести свои лучшие игровые качества и поверить в свой собственный успех. Откровенных перспектив при потере очков в АПЛ быть попросту не может. Учитывая варианты стоит признать, что даже при условии максимума набранных очков.

Обе команды будут биться за результат. С большой долей вероятности «сороки» сумеют забить на домашней арене. Что касается «Челси», то команда нуждается в максимуме набранных очков. Ожидаем, что мы увидим бескомпромиссную борьбу, в которой оба коллектива сумеют отличиться. Наша ставка – обе команды забьют за коэффициент 2,00 в букмекерской конторе Pinnacle.