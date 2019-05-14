Артём Зидан. Самый заслуженный чемпион РПЛ

14 мая 2019, 12:30

«Соккер.ру» из состава «Зенита» выделяет одного человека, который смог изменить себя в футбольном смысле ради долгожданного титула.

Превратился в чемпиона

Два года подряд чемпионат России выигрывали старики. Вслед за «Локомотивом» победил «Зенит», средний возраст команды Семака по итогам 28 туров – 28.25 лет. Для этого параметра каждая десятая имеет значение, так что снова победила опытная команда, а на втором месте пока такая же. Своего «Аякса» нет.

Но кто персонально поработал над собой, чтобы стать чемпионом? Точно не молодые люди в «Зените» – их в команде попросту нет. Также трудно называть выдающейся работой и яркими переменами игру Азмуна, ведь скорее это озарение от попадания в самый сильный состав в его жизни, а также переход в команду, где у форварда много моментов.

В «Рубине» Сердар наносил по 3 удара каждые 90 минут, в «Зените» целых 4.3. В Казани ему создавали моменты по качеству - 0.43 каждый полный матч, в Санкт-Петербурге – 0.89, вдвое лучше. Любой талантливый форвард штрафной в таких условиях прибавит в результативности. Так что Азмун – герой, но объяснить его прогресс по голам просто.

Также не трудно доказать, что Анюков, Жирков, Иванович, Нобоа, Смольников или Ракицкий – опытные члены команды Семака, приняли участие в сезоне, но в силу возраста на новые трюки не способны. Или они не понадобились, ведь штрафные или дальние пасы того же Ярослава – возвращение к его лучшим матчам за «Шахтер», а не новая грань таланта.

Нельзя также приписать выдающийся прогресс или невероятную работу над собой Паредесу, Эрнани, Барриосу, Ригони или Луневу. Про Кокорина можно не начинать – Александру вручат медаль за 3 сыгранных матча, когда выйдет, но все понимают, что тут история Маркизио – в силу непреодолимых обстоятельств опытный именитый игрок «Зениту» не помог.

Ерохин травмировался – хотя часто выручал и был Азмуном осени, ведь отдал немало голевых и забивал. А Оздоев включился в идеальный для команды период и скорее вернулся к тому, что хорошо делал еще у Бердыева на коротком отрезке, когда Магомед играл как взрослый центральный хавбек со светлой головой. Вот и получается, что Семак выпускал на поле десятки игроков, а классический чемпионский путь прошел один.

Дзюба – главный чемпион. Дело не только в драматизме сюжета, но и в игре. Вышвырнули из «Зенита», зацепился за шанс в Туле, случайно оказался в заявке, а потом и в основе сборной, завоевал симпатии, которые успели растаять до момента, когда Дзюба превратился в «грузчика» в схемах Семака. Но оказалось, не хватало Азмуна и времени, чтобы лучшая тактическая идея тренера сработала.

Всегда будет под прицелом

Той самой критики, о которой говорил вчера Роналду. Ругать Артема нормально, поскольку для воспитанника «Спартака» являются традиционными показательные паузы – не сразу заиграл в «Томи», не все получалось во втором сезоне в «Ростове». Ну, и Манчини не только из вредности отправил его в Тулу, а хотел бы сгноить в резерве. А ведь речь о форварде, с которым сыгрался Халк – Дзюба тогда работал «столбом», и от него мяч частенько отскакивал в сетку.

Но уже при Семаке увидели, как Артем в очередной раз ломает себя. Дзюба правильно сказал – стал сильнее, когда начал учиться контролировать эгоизм. Много слов сказано, историй приключилось, но давайте посмотрим на футбол в этом сезоне, ведь у каждого давно есть мнение о Дзюбе – и благодаря армии фанатов «Спартака» гневных комментариев не избежать, но за всей мишурой часто не замечают самой игры в футбол.

Вспомните сезон после чемпионата мира, где к Дзюбе как к лидеру и человеку, который пахал ради результата, вопросов нет ни у кого – Черчесов по праву сделал его капитаном, и было понятно, что у Акинфеева повязка по статусу, а настраивает команду как классический капитан именно центральный форвард. В таком амплуа Дзюба и начал сезон в «Зените» – в игре с «Енисеем» Шатов и Мак располагались на флангах, а Артем играл на острие в одиночку.

И сражался достойно. Был хет-трик в ворота «Динамо» из Минска, когда казалось, что шансов нет и быть не может. Но Дзюба показал характер. Пусть тот матч нельзя анализировать – классика футбольного безумия и повод для теорий заговоров, как обычно в таких случаях бывает (победу «Ливерпуля» тоже в мире некоторые люди окрестили «коварным планом ставочной мафии»), есть ведь еще и РПЛ , где «Зенит» кого только не обыгрывал за три года.

Без Дзюбы у команды могло не быть ряда побед в августе. И хотя уже в сентябре подустал, вспомните очень важный для Семака поединок – домашний с «Краснодаром». Наверное, именно в той игре родился чемпион, а после нее команда повзрослела – после проступка Кокорина все поняли, что есть два пути. Или снова потерпеть неудачу, или меняться. Умения играть ответственно очень не хватало ФК «Зенит» в последние годы.

Дзюбе взвешенности подхода не хватало на старте карьеры, а в тридцать лет и на фоне усталости после ЧМ -18 – адреналин, на котором начался сезон, выветрился довольно быстро, форвард сумел пересмотреть роль на поле. У него, как и у всего «Зенита», были ужасные по качеству матчи, но загвоздка в том, что играл центральный форвард без качественных передач. Помните цифру Азмуна - 0.89 xG каждые 90 минут в «Зените»?

У Дзюбы за весь сезон этот показатель составляет всего 0.33. Речь о нападающем, который провел на поле 2 276 минут, сыграл в 26 матчах, а ему создавали в среднем меньше качественных моментов за полный матч, чем Кокорину, Дриусси, Заболотному и Азмуну в пересчете. Артем фактически засунул себе в одно место амбиции результативного нападающего – далеко не каждый тяжелый форвард на подобную жертву пойдет.

Весной родился Артем Зидан

Форвард в ответ на вопрос об ассистах пошутил, что появился Артем Зидан. Странно, что в 2019 году кто-то всерьез считает, что Дзюба сравнил себя с Зинедином. Это как не понимать, что Златан всегда в образе. Артем рос, когда синонимом слова «плеймейкер» была фамилия француза. И довольно четко обозначил не позицию – он не «десятка», а роль – работает на Азмуна и команду.

Ничего героического, но достойно. Человек пахал ради титула, в «Зените» именно у Дзюбы суммарно больше всего созданных моментов. А его хет-трик голевыми передачами против ЦСКА подтверждает, что изначальная ставка Семака на то, что форвард «таскает рояль», наконец сработала. Девять ассистов – прекрасный результат, ведь три из них увидели с первой по непробиваемости защитой сезона.

Вернее, до встречи с Дзюбой так было. Артем научился работать не в центре атаки. Понадобилось время, чтобы освоиться и понять задачу. Половину сезона работал мастером борьбы за безнадежные мячи. Все отмечают, сколько раз форвард выиграл «воздух» - у него 118 побед и второе место по их количеству во всей РПЛ после Шунича. Но мало кто обращает внимание, насколько неудачно «Зенит» играл на Дзюбу верхом весь сезон до приезда Ракицкого.

У Артема 118 проигранных дуэлей – ровно столько же, как и выигранных. Но это равенство является впечатляющим результатом – у Сигурдарссона, Слая, Деспотовича или Канунникова (форвардов, часто ведущих верховую борьбу) успешных примеров игры головой меньше, чем неудачных. Это у защитников статистика иная, а форвард с равенством побед и поражений наверху выделяется. Впрочем, в умении Дзюбы играть головой никто не сомневается.

Зато существует миф насчет его техники. Вот только шутливое прозвище Дзюбиньо не носит оскорбительный характер – все, кто работал с Артемом без шуток подтверждают, что он для тяжелого центрального нападающего довольно техничный. Не может нападающий, который не умеет работать с мячом, отдавать по 1.7 паса под удары за игру. По этому показателю форвард вырос – только полгода в «Спартаке» перед расставанием настолько часто подыгрывал напарникам.

И никогда в жизни Дзюба не был вовлечен в игру так сильно, как в этом сезоне – у него по 31 передаче за матч, что для нападающего является высоким числом. Тактически Артем изменился. Против ЦСКА у него 68 касаний мяча (к слову, рекорд «Зенита»), при этом лишь 8 из них – в штрафной площади. Дзюба больше не играет в центре, оставив завершающую фазу Азмуну. С «Крыльями Советов» у Артема снова 8 касаний в штрафной (из 54), и даже против «Краснодара» автор дубля справился после тех же 8 касаний (из 55).

Дзюба забивал или отдавал голевые передачи в 13 из 19 победных матчей «Зенита» в РПЛ (хотя голевую на Ерохина в Казани ему не засчитали, но гол создал Артем – навязал борьбу Байрамяну), так что речь о невероятно полезной игре. И при этом о форварде, который забил 8 мячей после 63 ударов по воротам. Если учитывать только те, что дошли до створа, то получится, что у Дзюбы было всего 26 шансов – реализовал почти каждый третий, а это очень высокий показатель.

А если оценивать все его моменты, то можно констатировать – Дзюба за весь чемпионат испортил всего два момента с очень высокой вероятностью оказаться голевыми. И оба в матчах, которые «Зенит» выиграл, забив 5 мячей. У Азмуна, например, 7 явных промахов за 11, а не 26 поединков. Так что нечестно оценивать Артема лишь по тому, что было раньше, ведь футболисты меняются крайне редко, но это именно исключение.



Многие по привычке оценивают футбольного персонажа, известного как балагур или язва Дзюба, забывая посмотреть на важность игрока для «Зенита». Артем наработал на титул. Если искать человека, который может занять первое место в номинации «Самый заслуженный чемпион 2019 года», то лучше никого нет. По принципу Зобнина чемпионского сезона «Спартака» выиграть мог Кузяев? Да, его болельщики уважают за умение пахать.

Но, во-первых, Далер пропускал матчи, во-вторых, а разве он главный пахарь команды? Нет, и все в «Зените» понимают, что Дзюба выложился на 100 %. Запоминается последнее слово? Оно за Дзюбой – в двух матчах пять голевых передач, а без него в Грозном «Зенит» сыграл в завершении не лучшим образом. Форвард не перестает намекать на то, что готов рассмотреть предложения богатых середняков АПЛ – «Эвертона» или «Вест Хэма», но при этом понимает, что с «Зенитом» при Азмуне можно неплохо сыграть в Лиге чемпионов.

Нашел новую роль – Дзюба точно лидер команды, как и Иванович, только более эмоциональный и многословный, но что важнее – на поле другой Артем. Артем Зидан? Не настолько, конечно, по-прежнему хорошо борется за мячи в воздухе, куда умнее работает на двух флангах и оказывается в тех зонах, где видите Азара в «Челси». Не являясь по характеристикам инсайдом и оттянутым нападающим, Дзюба к концу сезона им стал.

Казалось, что не получится, ведь не клеилось совершенно – «Зенит» сыграл много унылейших матчей, но покупка Азмуна перевернула всю концепцию – недостающий элемент появился, схема заработала. Теперь Дзюба тискает чемпионский кубок, достиг главной цели скандального переезда из Москвы в Санкт-Петербург. У сборной России какой угодно капитан – вам выбирать личные выражения и оценки, разумеется, но работящий.

Учитывая, что игровая лень погубила многих футболистов, правильное отношение Артема к тренерским задачам вызывает как минимум уважение. Наперед знаем, что Дзюба не сможет без спадов, но вы прекрасно знаете, чем славится нападающий. Всегда возвращается и окончательно утвердился в статусе крепкого орешка.