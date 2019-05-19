Спасительный Головин

19 мая 2019, 11:23

«Монако» может вздохнуть спокойно – только чудо отправит команду в опасную зону стыковых матчей. «Соккер.ру» - об игре, где Александр Головин стал ключевым исполнителем.

У «Монако» в нынешнем сезоне настоящие американские горки. Команда стартовала с провала, уволила Леонарду Жардима, о чем пришлось через несколько месяцев жалеть, избавляться уже от Тьерри Анри с большой неустойкой и просить португальца вернуться. После возвращения Жардима «Монако», обитавший уже в зоне вылета, выдал успешную серию и выкарабкался из опасной зоны.

Но в последних турах включил старую пластинку и не мог победить на протяжении семи матчей подряд. Так получилось, что «Кан», который гуляет по зоне стыковых матчей за право сохранить место в Лиге 1, даже догнал «Монако». Напряжение достигло пикового значения. Обостряло ситуацию то, что в предпоследнем туре монегаски встречались с прямыми конкурентами – «Амьеном», который опережал команду Жардима всего на два очка и тоже боялся худшего. У «Амьена» свои приключения.

Эта команда восемь туров подряд не могла победить. Но при этом только один раз проиграла. Остальные семь игр завершились вничью. Так что с одной стороны очевидны проблемы «Амьена», с другой – обыграть эту скромную команду не так просто. А «Монако» приучил, что со скромными соперниками у него большие проблемы.

Жардим с момента возвращения и обновления состава избрал оптимальную схему 4-2-3-1, где группу атаки составляли Радамель Фалькао, Рони Лопеш, Желсон Мартинш и Александр Головин, а чуть глубже их поддерживали Сеск Фабрегаса и Адриен Силва. Последние двое частенько выбывали по разным причинам, поэтому в опорной зоне ротация существовала. Но сама схема не менялась. И Головину отводилось место в центре атакующей четверки.

Однако перед ответственным матчем с «Амьеном» Жардим пошел на интересные и довольно существенные перемены. Головин остался в центре, но оказался чуть глубже, Лопеш, который во многом был двигателем атак, внезапно оказался в запасе, зато с первых минут появился в нападении Винисиус, который у Жардима играл роль джокера, выходя на замену. Видимо, парень настолько хорошую форму набрал, что тренер решил доверить ему место в стартовом составе.

И теперь схема превратилась в 4-4-2, где пару Головину в центре составил Силва, Мартинш отправился с правого фланга на левый, зато справа образовалась сдвоенная пара защитников – Хенрикс и Джибриль Сидибе, который и раньше периодически играл в полузащите за счет своей активности в атаке. С новой схемой «Монако» отыграл неоднозначно. Монегаски начали матч очень агрессивно, ставка на стартовый напор сыграла – Фалькао с передачи Головина сумел забить в середине первого тайма, позволив княжеству вздохнуть свободнее.

К тому же в параллельных матчах главные конкуренты «Монако», встречавшиеся с сильнейшими противниками, сыпались на глазах – «Дижон» проиграл ПСЖ со счетом 0:4, «Кан» с таким же результатом уступил «Лиону». Но новизна схемы сказывалась на игре монегасков. Это привело к неуверенности в действиях на протяжении большей части матча. Уже начиная со второй половины первого тайма «Монако» больше страдал.

Конечно, не надо списывать со счетов «Амьен», которому тоже важно бороться за место под солнцем – он активизировался. Однако по потенциалу и именам эта команда ни в какое сравнение не идет с «Монако». Тем не менее, Диего Бенальо пришлось в воротах попотеть, спасая команду от создаваемых «Амьеном» угроз. Зато давление гостей приводило к образованию у них в тылу свободных зон, чем должен уметь пользоваться «Монако».

Собственно, это помогло в конце матча обезопасить себя от навала и штурма – Головин на 82-й минуте забил второй мяч и принес «Монако» достаточно уверенную победу. Но только по счету. Мячом владели больше футболисты «Амьена», били точнее футболисты «Амьена», даже передачи более точно отдавали гости, тогда как у «Монако» показатель точности был всего около 60 процентов с небольшим – не уровень для команды высокого класса.

Чуть ли не каждая вторая-третья передача оказывалась неточной. Вряд ли эту новую схему «Монако» можно считать достаточно надежной. Она скорее повлияла на сыгранность и понимание функций игроками. Допустим, те же Мартинш и Сидибе чувствовали себя не очень уверенно, да и Винисиус в роли джокера эффективнее. Зато схема отлично подошла Головину с Фалькао, что и сделало результат наряду с отличной игрой Бенальо, которому схема в общем-то безразлична.

Теперь от опасной зоны стыковых матчей «Монако» отделяют три очка. Теоретически «Кан» может догнать монегасков за один тур, однако разница мячей на семь в пользу «Монако». В заключительном туре монегаски будут встречаться с «Ниццей» на выезде. Это своего рода дерби, но «орлята», играющие в закрытый футбол, вряд ли смогут устроить разгром «Монако». «Кан» же встретится дома с «Бордо», который, несмотря на свое фестивальное настроение и нежелание уже давно играть в футбол, не допустит разгромного поражения.