Двенадцать ступенек вниз

вчера, 20:54

«Соккер.ру» рассказывает о кошмарном сезоне «Шальке»

Главным неудачником недавно завершившегося чемпионата Германии стал «Шальке». «Нюрнбергу» не привыкать вылетать. Равно, как и «Ганноверу». «Штутгарт» пока ещё никуда не делся. А «Шальке» хоть и остался в элите, но сезон 2018/19 «горняки» постараются забыть как можно скорее. Ибо падать всегда больнее с высоты. Например, со второго места на четырнадцатое.

Их подменили

А ведь год назад «Шальке» стал первым после «Баварии». Самый молодой тренер Бундеслиги Доменико Тедеско купался в комплиментах. Даже уход Леона Горецки и Макса Майера, равно, как и продажа Тило Керера, не выглядели катастрофой. Ведь такой мощный отряд новичков подтянулся – Салиф Сане, Себастьян Руди, Омар Маскарель, Марк Ут… Лень всех перечислять. В любом случае, состав вице-чемпионов опасений не вызывал.

Но с самого начала всё пошло не так. «Шальке» повторил свой антирекорд, проиграв пять матчей на старте. После этого стало ясно, что в чемпионате «горнякам» нечего ловить. И дело даже не в результате. Пропали разыгранные как по нотам стандарты у чужих и своих ворот, быстрый переход из обороны в атаку, фланговые прорывы. Словно подменили Амина Арита. Матия Настасич допустил ошибок на несколько лет вперёд. Марк Ут оставил свою результативность в «Хоффенхайме», а Салиф Сане – свою надёжность в «Ганновере». Так и не оправдал надежд Евгений Коноплянка. И даже такая скала, как капитан Ральф Ферманн, дала трещину. Один из самых надёжных вратарей Бундеслиги проиграл конкуренцию Александру Нюбелю. Который тоже демонстрировал отнюдь не выдающуюся игру.

Доменико Тедеско, респектабельный и уверенный в себе, выглядел ребёнком, потерявшимся на вокзале. И только успешный предыдущий сезон спасал немецкого итальянца от увольнения. Выручала Лига чемпионов, где «горняки» вышли из группы. Но после унизительного разгрома, учинённого «Манчестер Сити» на «Эттихад» весь иммунитет Тедеско выветрился. Тренера, за котором полгода стояла очередь, оказала выброшенным. И сейчас желающих довериться ему как-то не видно.

Не всё в порядке и с микроклиматом. Ещё при Тедеско целая группа футболистов заливала горе от поражения в ночном клубе. За что их поставили на трансфер. Пригрозили наказать, но не наказали. Ушёл только Франко Ди Санто. Сама гроза превратилась в банальное сотрясение пальцем, что не добавило ни порядка в составе, ни авторитета руководству.

Золотая акция

«Шальке» на протяжении всего сезона выглядел безобразно как в гостях, так и дома. И трибуны «Фельштинс-Арены» стали пустеть. Не помогло команде и возвращение на пост главного тренера легендарного Хуба Стевенса. Не тот Хуб нынче, не тот.

И всё же проваливший сезон «Шальке» сыграл решающую роль в решении главного вопроса Бундеслиги, а именно кому быть чемпионом. Один матч «горняки» провели выше всяких похвал. И этот всплеск пришёлся на игру в Дортмунде, когда «Шальке» прибил с результатом 4:2 своего злейшего недруга. Если б этот удар ниже пояса «Боруссия» глядишь бы и выдюжила в споре с «Баварией». А так – клуб из Гельзенкирхена разбил уже подготовленный для торжеств ящик шампанского и испортил «чёрно-золотым» весь праздник. Извёл соседскую корову. Правда, помог «Баварии», к которой «кнаппены» тоже не испытывают большой любви.

Тень Клоппа

Ещё до конца чемпионата стало известно имя нового тренера. И тут подстава. Давид Вагнер, начинавший сезон в английском «Хаддерсфильде» и лишившийся своего поста в разгар сезона. Иногда его называют американцем и пишут имя на англосаксонский манер – Дэвид. Хотя он ещё меньший американец, чем Тедеско – итальянец. Но проблема Вагнера не в его происхождении, разумеется. Дело не в провале Вагнера в Англии. Не одному Тедеско падать носом вниз на банановой кожуре. И не в квалификации нового тренера.

Давид Вагнер – это кум Юргена Клоппа. Крёстный отец детей нынешнего тренера «Ливерпуля», а Юрген в свою очередь крестил детей своего старинного товарища – партнёра по атаке «Майнца». Они даже стригутся у одного парикмахера, отсюда и заметное внешнее сходство. Несмотря, что предки Вагнера по отцовской линии были темнокожими американцами. Недаром, в Англии Давиду придумали прозвище «Чёрный Клопп». А Клопп, при всём майнцевском прошлом и ливерпульском настоящем, у болельщиков «Шальке» – это в первую очередь «Боруссия». И Вагнер, тренировавший резерв дортмундского клуба, тоже «Боруссия».

А это значит, что гордый «Шальке», не позволивший «Боруссии» выиграть Серебряную салатницу, идёт на поклон к представителю ненавистного Дортмунда. Пусть и бывшему. И приглашает на царство не Клоппа, а его тень. Что выглядит несколько унизительно и со стороны, и особенно изнутри.

Хотя, может Вагнер и станет тем, кто соберёт из рассыпанных деталей команду и добьётся с «Шальке» успеха. Если вытащил хиленький «Хаддерсфилд» из Чемпионшипа и удержал его в Премьер-Лиге в первом сезоне, значит что-то может. Поживём – увидим.