Результат «Спартака» зависит от неё

вчера, 21:45

Не только скандалы и ошибки менеджеров бьют по клубу с историей. «Соккер.ру» с любопытством ждет, что сделают с вечной бедой – обороной.

Сообщают, что Федун часто общается с Кононовым, нашлись два одиночества. Так даже лучше, посредничество между боссом и тренером мешало «Спартаку» все годы. Но и результат с игрой должны быть, их заждались.

Олег Георгиевич такой, как есть. Леонид Арнольдович – аналогично, а вот оборона «Спартака» может быть лучше. Почему можно быть категоричным? Ответ прост, хотя и состоит из перечня знакомых вам клубов.

Трижды «Ростов», дважды «Уфа» и «Динамо», «Рубин», «Амкар» и «Урал». Догадливые уже поняли смысл списка – все эти клубы из числа не самых богатых финишировали ниже «Спартака» в трех последних сезонах, но пропускали меньше мячей.

Простая арифметика. В этом сезоне не пропускайте дома от «Ахмата» дважды, а потом от «Ростова» единственный раз за игру в первом круге. Всего два матча, два середняка, две игры перед родными трибунами. И четыре пункта, которые сейчас бы позволили воевать за второе место.

«Спартаку» слишком дорого обходятся ошибки в защите – в данном конкретном случае в десятки миллионов евро, которые можно было получить от УЕФА за участие в групповом этапе Лиги чемпионов. Причем даже в таком сложном сезоне до второго места всего четыре пункта.

И для того, чтобы мало пропускать в РПЛ , не нужен грандиозный бюджет, не нужно быть такой трансферной приманкой, как клуб «Спартак». И не нужно играть от обороны, ведь «Краснодар» второй сезон подряд пропускает меньше, чем «красно-белые», не изменяя своему открытому стилю.

Москвичи объективно пропускают слишком много для фаворита. Для них реальностью было 10-е место в РПЛ по количеству результативных ошибок в защите – так было пять сезонов назад. Даже в чемпионском сезоне выше шестого места не прыгнули – финишировали ниже, чем «Уфа», если говорить о пропущенных мячах.

Проблема настолько очевидная, что шокирует вечный неудачный процесс ее решения. Но этим летом снова есть вопросы по абсолютно всем позициям в защитных порядках, кроме одной. И Кононову с Цорном пора найти на них ответы.

Селихов, Максименко и Ребров не подходят?

Старшему Александру мешают травмы, младшему – отсутствие опыта, Артему – его избыток. Ребров сломался морально, не смог стать первым номером в сезоне с тройкой тренеров и травмой первого номера, проиграл вчерашнему школьнику из ростовских краев, снова лечился.

А теперь Кононов, судя по всему, добавил в расклад еще одного голкипера. Можно было поискать «чудотворца», как был Дикань – будь Беленов в лучшей форме, подходил, но говорят о Левашове из «Арсенала». Странная ставка… Нигматуллин выиграл борьбу за место в старте у голкипера, который долго играл за «Арсенал-2»…

«Спартаку» нужен вратарь с невероятными спасениями, как Сафонов. Но Матвея никто не отдаст, да и не нужна ему команда из ЛЕ , но похоже, что голкипер приедет. Не обязательно Левашов, а вот имеющиеся объединены одной проблемой – не управляют линией. Страж ворот в «Спартаке» выгребает мячи из сетки, а не руководит.

Потенциальный капитан Джикия останется на скамейке?

В мире, где с Глушаковым прощаются, капитаном «Спартака» мог бы стать Джикия – не Комбарову ведь отдавать повязку. Но оба могут оказаться на скамейке за сезон до Евро-2020, на котором Георгий точно хотел бы сыграть. А теперь говорят, что центральный защитник не нравится Кононову из-за первого паса.

Но сам тренер виноват, что против «Спартака» проходит высокий прессинг – это он ставит такой выход в атаку, что и флангового защитника (например, Ещенко), и центральных можно «поддавить». А тот же Джикия, вырезает по 4.5 длинной передачи за игру и пас у него довольно точный при таком количестве дальних пасов вперед.

Так что слухи об отправке Георгия на скамейку и основной паре защитников Беляев – Жиго, где Максим является еще одним игроком «Арсенала» после Левашова, которого якобы затребовал у руководства Кононов, не кажутся хорошо обусловленными игрой и стилем «Спартака», о котором много говорят.

Беляев пробовался в «Локомотиве», адаптировался в Туле, но не сказать, что это самый стабильный защитник страны. Кроме того, у него лишь чуть больше длинных передач, но прим этом по работе с мячом он ровно такой же, как Джикия. Жиго по культуре паса лучше, но вы видите Самуэля в деле? Француз получил травму, которая оставила отпечаток, его еще вывести на пик формы необходимо.

Корень бед стоит искать в опорной зоне?

Кто помнит чемпионский сезон и защитника, который тогда выделялся сильнее, чем остальные? Илья Кутепов его имя, молодой бек выдавал тогда по 4.2 перехвата за игру. То есть молодой защитник компенсировал грубые ошибки Глушакова и Фернандо в защите, которые и тогда были. Да, и бразильца тоже – в силу физических кондиций его не назвать «двужильным».

Зобнина тогда бросали на разные участки, плюс травмы изменили характер игры Романа. Он собрался ради ЧМ -18, но выдавать темп в «Спартаке» на длительных отрезках пока не может. Тут объективная реальность, как понимание, что Умяров слишком молодой и не опытный, чтобы прямо сейчас диктовать игру в центре поля – хотя парень старается и руками машет не хуже молодого Тимощука, который тоже постоянно всем подсказывал.

Подсказа, кстати, не хватает – Глушаков не из тех, кто идет до конца или слушает приказы и без слов их исполняет. Гулиева тоже контролировать сложно, хотя он один из двух цепких игроков команды – вместе с Ещенко, который может остаться в «Спартаке» и выходить со скамейки, подменяя Рассказова. Но все указывает не необходимость появления опытного опорника. Им может стать Каборе – «Краснодар» как раз присмотрел себе бразильца в центр поля.

Шарль, когда на пике формы – прекрасен. А вот когда несобран, то напоминаем, почему «Краснодар» пока не был чемпионом России. Показывая блестящую игру в атаке, грамотно располагаясь тактически, им порой не хватает концентрации и позиционной грамотности центральных хавбеков и защитников, чтобы не пропускать в матчах с прямыми конкурентами. «Спартак» на такие поединки в основном собирает волю в кулак, но имеет грех поражений и пропущенных мячей с середняками. Нужен опорник в пару к Зобнину, а он пока говорят мало.

Оборона «Спартака» может заиграть успешно?

Еще раз увидели в Самаре, что команда Кононова физически не готова выдавать ровный матч – проседают частенько. Ровной игры нет, но не было пока и летних сборов с трансферами. Следовательно, Олег Георгиевич получит и достаточные для покупки игроков защиты деньги, и время, и краснодарский подход к трансферам обещали.

Другими словами, точечные усиления теми, о ком вы могли раньше не слышать, но одобрите, увидев в деле. Это в лучшем случае. В худшем будет «спартаковский» краснодарский подход – ставка на тех россиян, что не смогут себя реализовать. Например, один Беляев не решает проблемы – особенно не как игрок ротации, но тут нужна комплексная подготовка.

Меньше ошибок должно стать у всех, лучший выход в атаку – от каждого. Айртон и Рассказов вынуждены будут прибавить в защите и атаке соответственно. Жиго и Джикия – обозначить свою роль и определиться, через кого выход в атаку. Кутепову важно вылечить травмы, чтобы не затеряться. Фернандо может в команде не остаться, но по Зобнину вроде все более-менее понятно – с ним можно строить центр поля.

Подвижная игра в опорной зоне, где два зимних новичка хотят играть вместо Глушакова, может помочь защите как системе. Но пока модель игры не показали. «Краснодар» Кононова не работал в защите намного качественнее, чем «Спартак», но у них была ставка на игру в пас. Нынешний состав «красно-белых» копировать тот стиль не может.

Следовательно, не рассчитывая на элитных новичков, не подписав выдающегося опорника – чтобы играл за двоих, и не артикулируя элементарные вещи – пора бы огласить, что Глушакова выставляют на трансфер, чтобы его конкуренты поняли – чуть ближе к основе в случае крутой игры. Кононов робкий, Федун – робкий, а «Спартак» в защите одинаковый много лет.

Пора показать решимость, но вряд ли перевод двух игроков «Арсенала» станет ключом к успехам. Тем более, и в Москве – Комбаров, и в Туле – Комбаров. В том смысле, что традиций удачной игры в обороне нет, чемпионство добывали, нервничая и ведя в один мяч. Или проигрывая крупно и показательно, не обязательно в Ливерпуле – Самара тоже подошла.

В Грозном и Краснодаре не из-за защитных порядков Кононова держали, поэтому у «Спартака» есть ключевая проблема, есть запрос на свежих безошибочных мастеров в центр защиты и опорную зону – раз Фернандо или уходит, или переходит на позицию племейкера, но нет концепции, которую можно было обкатать уже весной. «Спартак» не успешен, поскольку их игра в защите рассчитана на случайность.

Максименко отобьет все в Краснодаре? Будет победа. «Динамо» не забьет? Выиграют. А ЦСКА и «Арсенал» отличились – проиграли. Низкая результативность вместе с пониманием, что «Спартак» всегда может пропустить – как против «Крыльев Советов» или «Рубина», не позволяет слепо верить в слова Кононова о светлом будущем и изменениях. Пора доказать делом, что «красно-белые» готовы починить защитную линию.

Ведь если надежда на Левашова и Беляева, то не лишним будет напомнить, что «Арсенал» пропустил на один гол больше, чем «Спартак». Тут как надежда, что перевоз Мевли и Набиуллина сделает из защиты «Зенита» симбиоз двух команд Бердыева. Не сделал, хотя самого Курбана Бекиевича в «Спартак» пока не зовут. Хотя понятно, что если нужно привить культуру игры в защите, пора отбросить басни о коротких пасах и двигаться маленькими шагами. Ведь не сократят ошибки в обороне – выше четвертого места не поднимутся.