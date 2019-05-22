Кубковые короли России

вчера, 20:53

«Локомотив» снова с кубком, «Арсенал» - в Лиге Европы, а «Соккер.ру» резюмирует самарский финал с игрой до первой ошибки.

Семин без дисквалифицированного Кверквелии придумал интересный вариант состава. Крыховяк перешел в центр защиты к Чорлуке, Идову и Лысов оказались на флангах, а Баринов, как и говорил Юрий Павлович, успел восстановиться и вышел в опорной зоне. Поддерживал его по ситуации Антон Миранчук, а Фернандеш оказался на привычном левом краю.

Жемалетдинов врывается в основу благодаря неплохой игре – играет по флангам, а Алексею Миранчуку не нужно дважды объяснить, как меняться позициями. Хотя если рисовать схему, то видели классику – или «4-1-4-1», или «4-2-3-1» в исполнении «Локомотива», который старался вести игру с первых минут, а просел за весь матч только на старте второй половины.

«Урал» тоже вынужденно перевел опорника в центр защиты – не нашли лучшего напарника для Страндберга. Кулаков и Меркулов предсказуемо заняли фланги, Бумаль привычно сыграл в центре поля, а вот по составу атакующей группы было понятно, что Парфенов не собирался отсиживаться в защите – Эль-Кабир, Панюков и Ильин вышли вместе, а поддерживали Погребняка.

Но у них мало что получалось – игру вел «Локомотив», атакующий план «Урала» в итоге не заработал. Быстрый гол Смолова оказался бракованным, судьи справедливо зафиксировали офсайд, но довольно быстро правильная подача Мануэла Фернандеша с угла поля завершилась голом от Баринова. Дмитрий также справлялся в опорной зоне – у «Урала» не получались контратаки, Гильерме не приходилось часто нервничать, разве что по ходу небольшого отрезка.

А вот когда Смолов получил шанс забить по правилам и не реализовал явный момент, то взбесился уже тренер Семин – Юрий Павлович упал на землю и реагировал, словно шла 89-я минута финала Лиги чемпионов и гол мог стать решающим. Во втором тайме, раз перевес фаворита был минимальным, «железнодорожники» пытались найти второй гол. Но Жемалетдинов не пробил Годзюра, оказавшись на идеальной ударной позиции.

Ярослав отсрочил финал встречи, а в концовке пошел к чужим воротам на угловой и забить не смог. Кстати, к чести Гильерме эпизод – голкипер «Локомотива» понимал, что ворота «Урала» опустели, но вратарская этика не позволила выбить мяч вперед в надежде на еще один гол в пустые ворота. Приятная деталь, матч получился не скандальным.

Факты и цифры финала Кубка России

- Восьмой российский кубок получил «Локомотив», и теперь московский клуб – рекордсмен страны по количеству побед. ЦСКА опустился на вторую строчку – у них остается 7 побед в турнире, а третье место разделяют «Зенит» и «Спартак» - у них по 3 трофея;

- «Локомотив» проиграл всего один финал Кубка России – двадцать один год тому назад «Спартаку», а Юрий Павлович сегодня стал шестикратным обладателем трофея. Семин и так был на первом месте, опережая Газзаева, а теперь еще сильнее оторвался от Романцева (3) и Слуцкого (2 победы);

- 38 018 зрителей – достойно зрителей собралось! Организаторы обещали аншлаг – заявляли, что все билеты проданы, но в рабочий день в Самаре полную арену собрать не удалось. Были пустые места в дебюте встречи, хотя примерно 10 000 москвичей приехали и поддержали «Локомотив», а местные фанаты подошли с работы чуть позже – трибуны заполнились;

- игра не получилась темповой, хотя команды менялись подходами и собирали в основном неточные удары. «Локомотив» сыграл довольно солидно и осторожно, «Урал» тоже не смог взвинтить темп. В результате зрители в Самаре увидели три десятка ударов, и каждый третий – в створ;

- «Арсенал» стартует в Лиге Европы. Если летом ключевые игроки не перейдут в другие клубы и Черевченко останется – туляки могут выступить в еврокубках не хуже, чем «Уфа», которая тоже сыграла в международных матчах благодаря путевке с шестого места РПЛ , но тогда «Тосно» обанкротился, а сейчас «Арсенал» обыграл «Локомотив» в чемпионате, но в награду получил большой подарок;

- «Локомотив» попадал чуть чаще, но им повезло, что «Урал» сегодня не забивал из ничего – два приличных момента победитель не реализовал. Впрочем, оба вратаря уверенно работали – у Гильерме 4 контакта с мячом, а у Годзюра – 5. В целом финал был равным, если не считать перевес «Локомотива» по владению мячом, но ключ в реализации стандартного положения. Быть может, «Уралу» не хватило Бикфалви, но финал не переиграть. «Железнодорожники» исполнили свой опыт и не промахнулись.

Герой поединка. Дмитрий Баринов («Локомотив»)

Во-первых, забил такой важный гол – там качество навеса важно, но и выбор позиции с прыжком порадовали. Во-вторых, отдавал хорошие низовые передачи. В-третьих, справлялся сам в опорной зоне, хотя когда вес ошибки вырос – появился на поле Тарасов, работали вдвоем. У «Локомотива» также симпатично сыграл Мануэл Фернандеш, но выделим молодого хавбека, он провел неплохой сезон и заслужил геройский статус.

«Локомотив» по делу выиграл Кубок России?

Если бы Семин прошел в финал, обыграв «Арсенал», то можно было заявлять, что Юрий Павлович разминулся с победителем фаворитов. Но именно «Локомотив» обыграл «Ростов» - команду, которая прошла «Краснодар» и «Зенит». Карпин теперь останется без Лиги Европы, а вот счастливый билет сегодня вытянули в Туле.

И «Локомотив» получил очередной трофей после возвращения Семина – Юрий Павлович справился после сложнейшей осени, в Лиге чемпионов после первых плохих матчей играли лучше, хотя везучестью не отличались, весной тоже были вопросы по игре, но результат говорит в пользу «железнодорожников».

А еще выделяется прогресс молодежи – Баринов и братья Миранчуки в порядке. Парфенов тоже неплохо поработал, ведь «Урал» в чемпионате не очень успешен, а в финале Кубка России снова засветились. Проиграли Семину во второй раз, но вряд ли в этом конкретном случае можно заявить о случайности результата. «Локомотив» предложил финал о терпении, «Урал» принял правила и хуже отработал у чужих ворот.

«Железнодорожники» снова празднуют победу, и если за лето лучше подготовятся к Лиге чемпионов – куда тоже попали, быть может, даже напрямую в группу, если сохранят вторую строчку, то к Юрию Павловичу вопросов останется мало. Все богатые клубы в России ошибаются, переживают спады и провалы, но «Локомотив» выиграл Кубок, потом стал чемпионом, вернулся спустя много лет в ЛЧ , второй раз подряд попал в тройку и на десерт получили новый трофей. У «Локомотива» успешная команда, короли кубков.