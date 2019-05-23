Лисица и синицы - титул «Лестера» до чемпионства в АПЛ

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«Соккер.ру» рассказывает о громких, но слегка забытых успехах «Лестера».

Если мы вспоминаем «Лестер», то первое, что приходит в голову, – блестящий и неожиданный выигрыш Премьер-Лиги в сезоне-2015/16. Вне всякого сомнения, это выдающийся и самый крупный успех «лисиц». Но не единственный. Были и другие победы. Например, три победы в Кубке Лиги. И две из них были относительно недавно – в 1997 и 2000 годах. А в 1999-м «лисицы» играли в финале полюбившегося им турнира.

Оба этих трофея были выиграны под руководством тренера Мартина О'Нила. И оба раза «Лестер» занимал в Английской Премьер-Лиге девятое место. Все усилия были брошены на одно направление. «Лисицы» не стали гоняться за журавлями в небесах, а довольствовались синицами, - самым доступным из трёх больших английских трофеев.

Пришелец из гэльского футбола

Вот мы и поговорим об этих двух кампаниях, между которыми всего три года разницы. А начнём рассказ с декабря 1995 года. Именно в это время в клубе сменился тренер. Вместо Марка МакГи на вахту заступил Мартин О'Нил. Один из ключевых полузащитников великолепного «Ноттингем Форест» Брайана Клафа.

Выходец из многодетной католической семьи, оказавшейся после раздела Ирландии в протестантской её части - Ольстере, Мартин мечтал быть историком. Или частным детективом. Его интересовали тайны египетских пирамид, а также кто убил Джона Кеннеди. Но в итоге этот мечтатель-отличник стал профессиональным футболистом. Причём в футбол классический О'Нил пришёл из футбола гэльского. Некоего гибрида футбола и регби, где играют команды, состоящие из 15 человек, но при этом имеется вратарь. И мяч круглый, а не дынеобразный. Ворота выполнены в форме Н. Забитым считался мяч, пролетевший как под, так и над перекладиной. Только в первом случае гол оценивается в три раза дороже. Ведь эту часть ворот защищает голкипер. Можно было применять захваты и прочие регбийные приёмы. Но брать мяч в руки позволялось только вратарю.

Большая и лучшая часть О'Нила-игрока прошла в «Ноттингеме», в рядах которого он взял два Кубка чемпионов. Также Мартин, несмотря на свою принадлежность к католической церкви, играл за сборную Северной Ирландии. Как ни парадоксально, в те времена, когда Ольстер считался самой горячей точкой Европы, североирландские болельщики были весьма терпимы к футболистам-католикам в своей сборной. Обструкций, как позже Нилу Леннону, им никто не устраивал.

К 1995 году тренерский опыт О'Нила был невелик. Отработал пять лет в «Уикомбе» и вытащил его из Конференции. После чего ирландец пришёл в «Норвич». Как пришёл, так и ушёл. Из-за разногласий с руководством. Но творческий отпуск был недолго, и в декабре Мартин получил приглашение в «Лестер».

В 1987 году «лисы» выбыли из старого первого дивизиона и отсутствовали там семь лет. В 1994-м они вернулись уже в Премьер-Лигу, но провели там всего сезон. Предпоследнее, 21-е место. Перед МакГи была поставлена задача – вернуться через год. Но уже по ходу первенства эту миссию пришлось выполнять Мартину О'Нилу. Которому было очень тяжело на первых порах. Очки давались со скрипом. Но благодаря мощному финишу «Лестер» завершил основную часть чемпионата пятым, что позволило «лисицам» сыграть в дополнительном турнире за третью путёвку. А потом команда Мартина О'Нила обыграла по сумме двух встреч «Сток Сити», а в финальной «перестрелке» с большим трудом взяла верх над «Кристал Пэлас». Есть заветная путёвка!

Сказать, что летом состав новичка Премьер-Лиги подвергся значительному усилению, было нельзя. Большинство новичков не нюхали пороху элитного английского дивизиона. Даже самый ценный из новобранцев – американский вратарь Кейси Келлер, только собирался пробиться в высшее общество с «Миллуоллом». Вместе с нашими Сергеем Юраном и Василием Кульковым. Но во второй части сезона лондонских «львов» постигла катастрофа, и они вышли из первого дивизиона. Но не вверх, а в противоположном направлении.

Кейси Келлер стал основным вратарём «лисиц» и, наверное, их ключевой фигурой. Американец сам спасал много, а ещё умело руководил действиями обороны. Этим он выгодно отличался от ветерана Кевина Пула, полагавшегося, прежде всего, на себя. В оборону О’Нил отряжал либо пятерых, либо четверых бойцов – в зависимости от соперника. Саймон Грэйсон и Понтус Камарк играли ближе к флангам – правому и левому соответственно. В центре располагались капитан команды Стив Уолш и Майк Уитлоу, иногда им придавался в усиление Спенсер Прайор. В запасе Мэтт Эллиотт, Джулиан Уоттс, Колин Хилл и Роберт Уллаторн. В средней линии ключевой фигурой стал пришедший из «Крю Александры» Нил Леннон, североирландский католик, как и его тренер. Нил отвечал за разрушение, а творческую работу выполнял арендованный у «Челси» Мустафа «Маззи» Иззет, сын переселенцев из Северного Кипра. Если «Лестер» играл в пять защитников и с тремя полузащитниками, то этим третьим был пришедший из «Астон Виллы» Гарри Паркер. Если в среднюю линию отряжались четверо, то на правый фланг ставился Стюарт Тэйлор, а на левый – Стив Гаппи. В запасе Скотт Тэйлор, Джейми Лоренс и Стюарт Уилсон.

Выбор нападающих был невелик. Купленному у «Бирмингема» Стиву Клариджу обычно всегда находилось место в стартовом составе. А мощный Йан Маршалл, начинавший защитником, проиграл борьбу ещё более мощному молодому человеку. Эмилу Уильяму Айвенго Хески не было 18, но этот темнокожий гигант очень быстро освоился во взрослой команде. Чувствовалось, что этот парень скоро станет главной звездой «лисиц». Марк Робинс, ярко начинавший у Алекса Фергюсона в МЮ , довольствовался редкими выходами на замену.

Выбор цели

С первых туров «Лестер» проявил себя серьёзным коллективом, который просто так не обыграешь. Конечно, случались и проигрыши, в том числе и крупные, как 0:3 от «Ливерпуля» у себя на стареньком «Филберт Стрит». И шли «лисицы» во втором десятке. Но в зону вылета не опускались. Чувствовался запас прочности. Юный Хески мог продавить любую оборону, а надёжный Келлер не просто хорошо сыграть, но и спасти игру.

Мартин О’Нил поставил перед собой две задачи – удержать команду в элите и побороться за Кубок Лиги. Кубок Англии «лисицы» бы не потянули, тем более что разыгрывается он во второй половине сезона. С первым соперником – «Скарборо», особых затруднений не возникло – 2:0 в гостях, 2:1 дома. Воспользовался своим шансом Лоренс, забивший в обеих встречах. В 1/16 финала «Йорк» пободался на своём поле, но голы Леннона и Грайсона сломили сопротивление. А вот следующий соперник был более чем серьёзен. На «Филберт Стрит» приехал «Манчестер Юнайтед». Стив Кларидж в первом тайме и Эмил Хески во втором забили по мячу в ворота Раймонда ван дер Гоува, чем сотворили мини-сенсацию. Конечно, состав гостей был далёк от идеала. Но, согласитесь, это проблемы МЮ .

В четвертьфинале «лисам» противостояли «трактористы» из Ипсвича. Тут и пригодился Марк Робинс, забивший победный мяч. После выхода в полуфинал, у команды разгорелся большой аппетит. Ситуация в чемпионате была относительно благоприятной. «Лестер» шёл 15-м с пятиочковым отрывом от зоны вылета. Можно было рискнуть и побороться за Кубок.

В полуфинале команду О’Нила ждал «Уимблдон». Тренер Джо Киннейр пытался возродить «банду психов» второй половины восьмидесятых. Естественно, без Денниса Уайза, Винни Джонса и Дэйва Бизанта с Джоном Фашану. С другими исполнителями, но с той же философией игры. Откровенно примитивный, несколько грубоватый, но в то же время весьма смотрибельный футбол. Конечно, копия отличалась от оригинала не в лучшую сторону. Но «Уимблдон» Киннейра был непростым оппонентом. Особенно для новичка Премьер-Лиги. На «Филберт Стрит» ноль-ноль. Спасибо вратарям Кейси Келлеру и Нилу Салливану. В Лондоне тоже ничья – 1:1. Ответный гол Саймона Грайсона и вывел «лисиц» в финал. Где им противостоял «Мидлсбро» Брайана Робсона.

Двести сорок минут

«Боро» первым из английских клубов распахнул двери для бразильцев. В составе «речников» играли маленький кудесник Жуниньо и прошедший школу «Порту» Эмерсон. И не только бразильцами был славен клуб с севера Англии. В нападении играл седовласый Фабрицио Раванелли, выигрывавший Лигу чемпионов с «Ювентусом». Защитник Джанлука Феста был не последним футболистом «Интера». Ворота защищал надёжный австралиец Марк Шварцер. Но такое созвездие имён не мешало «Мидлсбро» проваливаться. В чемпионате «Боро» шёл последним и выглядел безнадёжно. Но выигрыш Кубка Лиги, а вместе с ним и путёвки в Кубок УЕФА , позволил бы Брайану Робсону смягчить последствия падения.

Большинство футболистов «Лестера» впервые ступили на поле «Уэмбли», поэтому испытывали волнение. Но и «Мидлсбро» вёл себя довольно стеснительно. 90 минут прошли довольно скучно. Голов тоже не было. И вот на 95-й минуте Раванелли сам начал комбинацию в штрафной «лис» и сам же её завершил резким ударом. Ни единого шанса отбить мяч у Келлера не было. Теперь «Боро» намеревался засушить игру и удержать победный счёт.

За пять минут до конца дополнительного времени Жуниньо должен был забивать второй мяч. Его команда получила право на штрафной. Келлер загнал в стенку всю команду. И был прав. Кручёный удар бразильца приняла на себя челюсть высоко выпрыгнувшего Хески. Не прыгни Эмил или увернись от мяча – второй гол был бы неизбежен. А так всего лишь угловой.

А через несколько минут Хески совершил свой второй героический поступок – сравнял счёт. Грайсон прострелил с острого угла. Шварцер посчитал, что мяч ушёл за линию ворот (а так оно и было) на какой-то момент выключился из игры. Иззет подобрал мяч и навесил на Хески. С первым ударом нападающего Шварцер справился, но в толчее у ворот Эмил всё же затолкал мяч за линию – 1:1.

Послематчевые пенальти не были предусмотрены регламентом, поэтому потребовалась переигровка. Только не в Лондоне, а в Шеффилде, на печально известном «Хиллсборо». В воротах «Боро» не оказалось Шварцера. Но Бен Робертс довольно успешно заменил коллегу. Снова 0:0 после 90 минут. Гол состоялся на сотой минуте. Капитан «лисиц» Стив Уолш головой отправил мяч в штрафную. Защитники «Мидлсбро» сосредоточились на нейтрализации Хески, забыв про Клариджа. А тот от души засадил мяч в дальний от Роберса угол. Удерживать счёт «Лестер» умел лучше своего соперника. Так Кубок Лиги уехал на «Филберт Стрит».

И хотя Кубок Лиги был всего лишь третьим по значимости трофеем, его выигрыш стал настоящим праздником для Лестера. Да и путёвка в Кубок УЕФА лишней не была. Самое главное, что эта победа не подействовала на команду расслабляюще. Никакой эйфории. Наоборот, «Лестер» дал бой «Манчестер Юнайтед», добившись почётной ничьей с чемпионом, обыграл дома «Шеффилд Уэнсдэй» дома 1:0 и «Блэкберн» в гостях 4:2. В итоге вполне респектабельное девятое место. Как и в недавно завершившемся чемпионате Англии.

О том, как «Лестер» выиграл ещё один Кубок Лиги и снова стал девятым – в следующем рассказе. Продолжение следует.