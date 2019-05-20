Полёт Икара: от чемпионства до вылета за один год

20 мая 2019, 13:35

«Соккер.ру» рассказывает, как «Нюрнберг» в течение двух сезонов умудрился стать чемпионом и вылететь из элиты.

Накануне вы могли прочитать, как «Бавария» в первый раз выиграла Бундеслигу. С той поры минуло ровно пятьдесят лет, а мюнхенцы снова первые. И, как и пятьдесят лет назад, главным неудачником чемпионата Германии стал другой баварский клуб - «Нюрнберг». Вы наверняка обратили внимание, что за год до того, как покинуть компанию сильнейших, «Клуб» в девятый раз выиграл чемпионский титул.

Обратите внимание. Само неофициальное имя «Нюрнберга» - Der Club как бы указывает на особое положение баварцев. На их счету девять побед в чемпионатах Германии (в разных форматах, Бундеслигу «Клуб» выигрывал лишь однажды), что является вторым результатом за всю историю немецкого футбола. Подумать только. 51 год минул со дня последнего чемпионства баварцев, а никто их так и не обошёл.

Да здравствует наш Карабас удалой

Давайте перенесёмся в январь 1967-го, когда новым тренером «Клуба» был назначен Максимилиан Меркель. Один из самых авторитетных тренеров той поры. Меркель прославился тем, что в середине 50-х возглавил полуживую сборную Голландии и помог ей обыграть чемпионов мира – команду ФРГ . Затем он поработал в родном «Рапиде», а потом перебрался из Австрии в Западную Германию. Едва не сделал чемпионом страны дортмундскую «Боруссию», довёл до финала, где его команда «попала» под «Нюрнберг» 0:3. После этого поражения Меркель уехал в Мюнхен, где успешно тренировал «львов». Даже сделал «Мюнхен 1860» чемпионом.

Меркель зарекомендовал себя не только как выдающийся тренер, но и как самодур и сумасброд. Но с этой стороной его характера сталкивались те, кому приходилось тренироваться под руководством австрийца. На людях Максимиллиан был весьма корректен и учтив. Разве что сыпал остротами. Но футболисты «Мюнхена» однажды не вытерпели и взбунтовались против Меркеля. Он ушёл, но недалеко. Перебрался из Мюнхена в Нюрнберг, да так, что стал самым высокооплачиваемым тренером Бундеслиги. Но при этом оставался футбольным прототипом персонажа сказки про Буратино. Разве что длинную бороду не носил.

«Нюрнберг», которым в сезоне-66/67 успели поруководить венгры Йено Ченкадь и Йено Винце, обитал на дне турнирной таблицы. Пусть и не сразу, но Меркель вытащил «Клуб» из пропасти аж на десятое место. Теперь нужно было привести в порядок потенциально крепкую команду. Тренер провел чистку рядов, а именно избавился от девяти футболистов. Привлёк шесть новых игроков, причём двух иностранцев. Полузащитник сборной Австрии Аугуст Старек, он же «Чёрный Густи», приехал из родного для Меркеля «Рапида». Усилил среднюю линию один из лидеров сборной Югославии Звездан Чебинац. У себя на родине Чебинац был известен тем, что успел поиграть за «Партизан» и «Црвену Звезду». Но в Германию Звездан приехал из голландского ПСВ .

Odnoklassniki.de

Переходим к составу. Чех по национальности Роланд «Ролли» Вабра по всем документам значился как немец. Уроженец Праги защищал ворота «Клуба» уже с десяток лет. Его дублёр Дьюла Тот, пришедший из «Шальке», не смог выиграть конкуренцию и присел на лавочку. И оставался там, даже когда команду тренировали венгры. Оборона справа налево – Хорст Леопольд, он же «Лео», Фердинанд «Нанди» Венаэр, Людвиг «Люгги» Мюллер и Фриц Попп. Эти четверо знали друг друга с детства, даже учились вместе, а потому были прекрасно сыгранными. В опорной зоне действовали Хайнц Мюллер и Карл-Хайнц Фершль. Иногда к ним присоединялся Аугуст «Густи» Старек. Звездан Чебинац играл оттянутого форварда. Пару выдвинутых вперёд нападающих чаще всего составляли прошедший через две самые известные «Боруссии» Франц Брунгс и кто-то из молодых воспитанников клуба - либо Георг Фолькерт, либо Хайнц Штрель. В запасе кроме вратаря Тота защитник Гельмут Хильперт, полузащитник Хорст Бланкенбург и нападающий Губерт Шолль.

Меркель растормошил уже имевшихся игроков - три тренировки в день кого угодно растормошат. А Чебинац и Старек добавили «Клубу» живости и мощи. Баварский коллектив хорошо подготовился к сезону. Что и показал старт - пять побед в шести встречах. Любопытно, но единственная ничья пришлась на игру с самым слабым из оппонентов - «Боруссией» из Нойкирхена. Чемпион - «Айнтрахт» из Брауншвейга был разгромлен в гостях со счётом 3:0. И после шести туров «Нюрнберг» занимал первую строчку.

Избиение «Баварии»

В седьмом туре в Нюрнберг пожаловал «Мюнхен 1860». И надо сказать, «львы» были рады ничейному исходу - 1:1. Мирный исход в Гельзенкирхене Меркеля огорчил, ведь «Шальке» провалил старт, плёлся в конце таблицы и был «вполне съедобен». И без того интенсивные тренировки усилились, и «Штутгарт» испытал на себе злость «Клуба» - 1:5. А потом и «Вердеру» досталось прямо в Бремене - 0:4. После того, как «Клуб» разбил «Кайзерслатерн» 4:1, многим в Германии стало ясно - главным соперником «Нюрнберга» в борьбе за чемпионство может стать только сам «Нюрнберг». Попыталась было составить конкуренцию «Бавария». Но после 2 декабря 1967 года стало ясно, что и этот преследователь сломался. «Нюрнберг» разгромил соседей из Мюнхена 7:3. Из Франца Беккенбауэра и Георга Шварценбека сделали посмешище, а Зеппу Майеру ещё долго снились семь пропущенных мячей. Пять из них положил в сетку Франц Брунгс.

Второй круг «Клуб» прошёл не столь ярко, как первую половину. Чувствовалась усталость игроков, да и созданный отрыв несколько расхолаживал. Февраль и вовсе принёс одни разочарования - ни одной победы за месяц. Поэтому выиграть чемпионат заблаговременно не получилось. Из всех оппонентов самым шустрым оказался «Вердер», которым вёл погоню за баварцами.

И всё же «Нюрнберг» досрочно выиграл свой девятый титул. И сделал это в Мюнхене, в гостях у «Баварии», которой не терпелось расквитаться за семь штук, пропущенных в декабре. Но Штрель и Брунгс забили по мячу в ворота Майера, чем сделали «Клуб» недосягаемым. А тренер «Баварии» Златко Чайковский после той игры подал прошение об отставке. В итоговой таблице «Нюрнберг» опередил «Вердер» на три очка. «Бавария» и вовсе застряла на шестой позиции. Всю тяжесть борьбы вынесли 13 футболистов. И ни одной травмы.

Самоубийство

Что произошло внутри коллектива за время отпуска неизвестно, но Макс Меркель сорвался с цепи. По его инициативе были проданы в «Герту» Франц Брунгс и Карл-Хайнц Фершль - лучший бомбардир и опорник. Густи Старек молча собрал вещи и отправился в «Баварию». Это только три потери. Ещё ушли пятеро резервистов.

Первый из новичков пришёл в «Нюрнберг» до выхода команды из отпуска, и трансфер этот был совершён без ведома Меркеля. И хотя полузащитник Ганс Кюпперс входил в сборную ФРГ и был хорошо знаком тренеру по работе в «Мюнхене», самого Макса такое приобретение не обрадовало. Видимо, они конфликтовали ещё в тот период. Зато остальные приобретения санкционировал тренер. Из «Вейле» взяли лучшего футболиста Дании - правого защитника Джонни Хансена. Вратарь Юрген Риньо перебрался из вылетевшего «Карлсруэ». Там же нашли и полузащитника Клауса Зачика, он должен был заменить Фершля. На место Густи Старека был приглашён Эрик Беер из «Гройтен Фюрт».

Хансен вытеснил из основы Лео - Хорста Леопольда, и разрушился квартет друзей-одноклассников. Накануне сезона получил травму новый капитан Хайнц Штрель. Уже по ходу сезона, после неудачи в Кубке чемпионов с «Аяксом», был усажен на лавочку старый верный Вабра. А у Риньо не сложились отношения с обороной, да и сам Юрген действовал крайне неуверенно.

Коротко о составе - Юрген Риньо в воротах. Оборона Джонни Хансен, Нанди Венаэр, Люгги Мюллер и Франц Попп. В опорной зоне Хайнц Мюллер и Клаус Зачик. Атакующие полузащитники Эрих Беер и Эрих Беер. В нападении Звездан Чебинац и Георг Фолькерт.

Всё пошло не так с первого тура. Проиграли дома «Алеманнии» 1:4. Потом в Оффенбахе «Киккерсу». Крупная победа над гладбахской «Боруссией» 4:0 несколько обнадёжила. Но вскоре оптимизм улетучился. «Клуб» начал хромать. Дебют в Кубке чемпионов тоже не задался. Ничья с «Аяксом» дома - гости отыгрались с помощью гола Йохана Кройфа. Но в Амстердаме чемпионы Голландии были на голову выше 4:0. После этого разгрома Меркель и убрал Вабру из ворот. Получилось только хуже.

Первый круг чемпион завершил на шестнадцатом месте. «Бавария» тоже не упустила возможность отомстить - выиграла 3:0 у себя в Мюнхене. Плохо, но ещё не критично. Но уже в следующем туре, снова проиграв «Алемании», на этот раз 2:4, «Клуб» опустился на последнее, 18-е место. В середине февраля, когда ситуация не стала лучше, Меркелю поставили условие - или он всё исправит - выиграет три ближайших матча, или его уволят, невзирая на заслуги.

«Мюнхену» забили три штуки. Два раза огорчил бывшую команду Кюпперс, он поддержал Меркеля, невзирая на все их былые обиды. С последнего места чемпион никуда не делся, но по количеству очков сравнялся с «Айнтрахтом» из Франкфурта. И «Кайзерслаутерн» был чуть выше. Но потом ничья с «Шальке», и 0:2 в Берлине с «Гертой». И играли неплохо, пока Риньо не выронил мяч за линию своих ворот. После этого поражения Меркелю выписали расчёт. В своём последнем матче он обыграл франкфуртский «Айнтрахт», после чего передал полномочия Роберту Кёмеру. А там и «рыцарь Куно» - именитый тренер Куно Клётцер на помощь подоспел.

До конца чемпионата оставалось ещё время. Бился «рыцарь Куно» отчаянно. И брауншвегйский «Айнтрахт» помог обыграть, и даже «Баварию» - без пяти минут чемпиона. Ничья с «Вердером» в Бремене 3:3. Даже из зоны вылета вытащил. Туда переместились «Киккерс» и «Боруссиия» из Дортмунда. Выиграй «Клуб» у этой «Боруссии» дома - миссия была выполнена. Не выиграл. Ничья 2:2, А в последнем туре команда Кутцера не сдюжила в Кёльне - 0:3. «Боруссия» же разгромила дома «Киккерс» с тем же счётом, благодаря чему и выжила в элите. А «Киккерс» и «Нюрнберг» - нет. Особенно обидным был вылет бывшего чемпиона.

Почти все игроки разбежались. Многие из них сделали себе успешные карьеры. Хансен прижился в «Баварии», Беер в «Герте», Фолькерт с Зачиком нашли счастье в «Гамбурге». Только Риньо остался неудачником и потом провалился в Дортмунде.

Куно Кутцер не смог вернуть «Нюрнберг» в Бундеслигу, но проделал это с «Киккерсом». А Макс Меркель и вовсе стал легендой «Атлетико». Не повезло в этой истории «Нюрнбергу». Он как Икар взлетел высоко и не заметил, когда лишился крыльев.

«Нюрнберг» со временем превратился из самого титулованного клуба Германии в скитальца между лигами. В недавнем сезоне «Клуб» только подтвердил эту репутацию.