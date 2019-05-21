Как стать звездой. Славная эпоха в истории «Севильи»

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«Соккер.ру» рассказывает о превращении «Севильи» в еврогранда в сезоне-2005/06.

На протяжении большей части своей истории «Севилья» была добротным испанским клубом. Однажды становилась чемпионом – в далёком 1946 году. Представляла Испанию во втором розыгрыше Кубка чемпионов, даром что заняла второе место. Спасибо «Реалу». Который, правда, и выбыл андалусийцев в четвертьфинале. Также южане брали и не раз Кубок Испании. Случались и провалы. Несколько раз «бело-красные» покидали компанию сильнейших. Последний вылет случился относительно недавно - в 2000 году. Но ссылка была непродолжительной – всего один год.

Рамос ушёл, Рамос пришёл

В еврокубках «Севилья» не блистала. Выход в четвертьфинал Кубка чемпионов-1957/58 долгое время оставался наивысшим достижением. Да и играли андалусийцы в еврокубках, мягко говоря, нечасто. Но за какие-то 13 лет клубный музей пополнили сразу 6 европейских трофеев и три домашних.

В 2002 году президентом клуба был избран Хосе Мария дель Нидо, который позвал на должность спортивного директора бывшего вратаря Рамона Вердехо – более известного как Мончи. Хоакин Капаррос сохранил пост главного тренера. Под его руководством южане закрепились в Примере, а потом два года подряд занимали шестое место, позволявшее играть в Кубке УЕФА .

Мончи оказался весьма толковым менеджером. Он умел находить нужных команде футболистов, а также выгодно продавать тех, кто пользовался наибольшим спросом. В 2004 году он загнал «Арсеналу» Хосе Антонио Рейеса за 30 миллионов, а Жулио Батишту «Реалу» за 27. Через год с помощью спортивного директора отправился в «Реал» молодой правый защитник Серхио Рамос. Тот самый. На счёт «Севильи» капнуло 27 миллионов. Но тренер Хоакин Капаррос не был рад этой сделке, бросив «мы в футбол играем или на рынке торгуем»? И ушёл вслед за Рамосом. Но не в «Реал», а в «Депортиво».

Один Рамос ушёл, другой пришёл. Новым тренером «бело-красных» был назначен Хуан де ла Крус (Хуанде) Рамос. Пятидесятилетний на тот момент тренер сам не играл в футбол на профессиональном уровне, но перепробовал немало команд. Перепробовал, потому что нигде долго не задерживался. Год-полтора и всё. Только в «Райо Вальекано» он проработал три сезона.

Рамос с первых дней активно впрягся в работу, пообещав не уронить команду, как минимум. На вырученные от продажи Рейеса, Батишты и Рамоса, клуб мог существенно укрепить состав. Искать игроков Мончи тоже умел.

Так на роль основного вратаря был приглашён Андрес Палоп, игравший и «Вильярреале» и протиравший штаны в «Валенсии». Французский защитник Жюльен Эскюде не нашёл применения своим силам в «Аяксе», но получил шанс на «Рамон Санчес Писхуан». Из бельгисйкого «Стандарда» приехал ещё один игрок обороны Ивица Драгутинович. В средней линии появился прошедший «Ювентус» и «Фиорентину» Энцо Мареска. Фактически заново была отстроена линия атаки – ненужный «Барселоне» аргентинец Хавьер Савиола, не сумевший раскрыться в «Порту» Луис Фабиано и огромный француз Фредерик Кануте, отыгравший пять лет в лондонских «Вест Хэме» и «Тоттенхэме». Отчаявшись попасть в сборную Франции, Кануте вспомнил о своих малийских корнях и представлял на международном уровне свою историческую родину.

Получился такой состав. Андрес Палоп в воротах, а Антонио Нотарио присел на скамейку. Справа в обороне Дани Алвес, заставивший забыть о продаже в «Реал» Серхио Рамоса, а за левую бровку отвечал Давид Кастедо. Основная пара нападающих – капитан Хави Наварро и Ивица Драгутинович. Последнего порою подменяли Жюльен Эскюде или Айтор Осио. Реже на поле выходили Хосе Анхель Креспо и Давид Прието.

Правый фланг бороздил Хесус Навас, слева бегал бразилец Адриано Корреа. В центре полузащиты Хосе Луис Марти и Энцо Мареска. Запасные – Ренато, Жорди Лопес, Фернандо Салес, Антонио Пуэрта, Диего Капель и Хесули. В нападении высокий Фредерик Кануте и Хавьер Савиола прекрасно дополняли друг друга. Часто выходил на поле Луис Фабиано, реже Кепа Бланко.

Европейский выбор

Сознательно ли была сделана ставка на Кубок УЕФА или так сложилось по ходу сезона – сказать трудно. Но в международных матчах андалусийцы смотрелись интереснее. В первом квалификационном раунде «Севилья» прошла крепкий «Майнц» Юргена Клоппа. Ноль-ноль на «Рамон Санчес Писхуан» и дубль Кануте в Германии. А домашних встречах «Севилья» смотрелась бледно – 17-е место после пятого тура. Одна вымученная победа над «Расингом». Проснулись «бело-красные» в октябре, а три победы поправили дела в первенстве. Седьмое место – не семнадцатое.

Следующий соперник по Кубку УЕФА турецкий «Бешикташ» приехал в Испанию за ничьей. И план тренера «чёрных орлов» Жана Тигана долгое время претворялся в жизнь, пока Савиола и Кануте за минуту дважды не взломали оборону гостей. В конце встречи Кануте сделал счёт крупным.

Первым зарубежным клубом, нашедшим управу на «Севилью», стал «Зенит», обыгравший гостей из Испании на «Петровском» 2:1. Оба гола провёл Александр Кержаков, который тогда не знал, что забивал своей будущей команде. И испортил им настроение после победы в андалусийском дерби над «Бетисом». Но ещё до наступления Нового года «Севилья» выиграла у португальской «Витории» 3:1 и сыграла вничью с «Болтоном». Так команда Рамоса заняла первое место в своей группе, обогнав «Зенит» по дополнительным показателям.

Игра команды в первенстве не впечатляла. Да, «Севилья» дала бой «Барселоне» на «Камп Ноу» и «Реалу» на «Сантьяго Бернабеу», но была вынуждена покинуть поле побеждённой. В Кубке Испании дорогу перебежал «Кадис». Но Хуанде Рамос не вешал носа, а готовил к матчу 1/16 финала с «Локомотивом».

«Локомотив», «Зенит», далее везде

В Москве «Севилья» играла без ряда ведущих игроков. Но получивший шанс полузащитник Жорди Лопес смог забить единственный мяч в этой встрече, который и предопределил исход двухраундового противостояния. На «Рамон Санчес Писхуан» отличились также игроки средней линии поля – Мареска и Пуэрта. Так, довольно легко «Севилья» прошла «Локомотив» и двинулась дальше, в одну восьмую финала. А там французский «Лилль».

Первый раунд за «догами». Грубо ошибся Антонио Нотарио, защищавший ворота в международных матчах. Единственного гола Грегори Дерниса хватило для победы во Франции. В Испании в ворота встал Андрес Палоп, который сыграл безупречно. А голы Кануте и Луиса Фабиано позволили андалусийцам продолжить своё шествие по Европе.

К четвертьфиналу, а там «Севилье» снова достался «Зенит», команда Хуанде Рамоса комфортно расположилась на шестом месте. Упасть ниже не позволял запас прочности. Можно было побороться с «Осасуной» за четвёртое лигочемпионское место. А можно было собрать все силы на борьбу с «Зенитом». Что севильцы и сделали.

В Испании «Зенит» хватило на один тайм. Кержаков ответил точным ударом на гол Савиолы. Но после перерыва Марти с не самого очевидного пенальти вывел хозяев вперёд, потом отличился Савиола. А уже в добавленное время Луис Фабиано забил четвёртый мяч, загнав «Зенит» в угол. Из которого он уже не выбрался.

В Санкт-Петербурге Хон Ён Мин подарил было «Зениту» надежду, забив на 50-й минуте. Но нечасто игравший Кепа вышел на замену, поймал хозяев на контратаке, а потом удалился за эмоциональный спор с арбитром. Потом «Севилья» могла выйти вперёд, реализуй Дани Алвес пенальти. Ничья 1:1, которая вывела «Севилью» в полуфинал. Так далеко она ещё не доходила.

В полуфинале жребий свёл «Севилью» с «Шальке». В Гельзенкирхене лучшими были вратари – Франк Рост и Андрес Палоп, что отразилось в двух нулях на табло. И на «Рамон Санчес Писхуан» та же история. Пришлось задержаться на поле ещё на полчаса. Во время которых Антонио Пуэрта нашёл ключ к воротам Роста – 1:0. «Севилья» в финале. Туда же добрался и английский «Мидлсбро».

Решающий матч проходил в Эйндховене. «Мидлсбро» предложил сыграть в открытый футбол, «Севилья» согласилась. И превзошла соперника в создании опасных моментов. А потом и в реализации. Дани Алвес издалека навесил в штрафную, где Луис Фабиано умело пробил головой. Во втором тайме атаковали обе команды, забивала одна. Вратарь английской команды Марк Шварцер справился с ударом Кануте, но на беду «Боро» рядом пробегал Мареска – 0:2. А потом итальянец после скидки Кануте в третий раз заставил «речников» начать с центра поля. А в самом конце Энцо вернул Фредрику долг, позволив афрофранцузу довести счёт до разгромного – 4:0. Так «Севилья» впервые в истории овладела Кубком УЕФА .