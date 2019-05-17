Чудесный «Бордо». Волшебные Гуркюфф и Кавенаги

17 мая 2019, 17:31

«Соккер.ру» рассказывает, как «жирондинцы» прервали монополию «Лиона» на чемпионства.

«Президент» на тренерской скамейке

Семь лет во французском чемпионате правил «Лион». Менялись тренеры, игроки, количество бразильцев среди этих игроков. Неизменным оставался только президент Жан-Мишель Ола. «Лион» не обладал финансовым преимуществом над конкурентами, как нынешний «Пари Сен-Жермен». Но грамотная работа всех структур клуба приводила к тому, что чемпионский кубок отправлялся на берега Роны.

Но всему хорошему рано или поздно приходит конец. Вот и гегемония «Лиона» завершилась. Череду чемпионств прервал «Бордо», руководимый Лораном Бланом. Два года подряд «жирондинцы» приходили на финиш вторыми, но с третьей попытки им удалось отодвинуть «ткачей» с насиженного первого места.

Выиграв чемпионат Франции в 1999 году, «жирондинцы» довольно быстро сдали не только полномочия, но и статус ведущего клуба страны. Пределом мечтания был Кубок французской лиги, выигранный в 2002 году. В 2005-м клуб с трудом удержался в Лиге 1. Но потом новым тренером стал бывший защитник ПСЖ и «Бенфики» Рикардо Гомеш, дела пошли на лад. В 2006-м он вытащил команду на второе место, через год взял с ней Кубок Лиги, после чего отправился в «Монако», передав дела Лорану Блану.

Про бывшего защитника сборной Франции, чемпиона мира и Европы, участника целовального ритуала с Фабьеном Бартезом, говорили, что трудно найти клуб, куда бы не ступала его нога. Действительно Лоран играл в «Монпелье», «Ниме», «Сент-Этьене», «Осере», «Марселе», побывал в «Наполи», «Барселоне», «Манчестер Юнайтед» и «Интере». А вот в «Бордо» Лоран не выступал, появился уже в качестве тренера. Причём начинающего.

Но первый сезон выдался успешным - второе место. А в 2008-м «президент» - это прозвище закрепилось за Бланом ещё в бытность футболистом, решил замахнуться на чемпионский титул. Видимо, чувствовал и силы, и поддержку настоящего президента - Жана Луи Трио. Да и состав у «жиродницев» подобрался крепкий.

С вратарём и капитаном Ульриком Раме Лоран Блан выигрывал золото чемпионата Европы 2000 года. Более десяти лет назад он появился на стадионе «Шабан-Дельма» и с тех пор практически непрерывно защищал пост номер один. Даром, что носил на свитере шестнадцатый номер. Запасной голкипер - Матьё Вальверд, третий - Кевин Олимпа. Правый защитник Матьё Шальме пришёл уже при Блане из «Лилля», слева трудился молодой воспитанник клуба Бенуа Тремулинас. Основная пара центральных защитников - Марк Планюс и Сулейман Диавара. В запасе Диего Пласенте, Франк Юрьетти, Людовик Сане и Энрике.

В опорной зоне действовали Алу Диарра и Фернандо Менегаццо. Первый - чемпион Франции в составе «Лиона» и серебряный призёр чемпионата мира 2006-го. Также в послужном списке были «Ливерпуль» и «Бавария». Поигравший в Италии Менегаццо изредка вызывался в сборную Бразилии. Роль конструктора атак была отведена Йоанну Гуркюффу. Молодого полузащитника называли наследником Зидана, когда он играл в «Ренне». В «Милане» Йоанн толком не заиграл и, чтобы иметь практику, он попросился в аренду. И пригодился «Бордо», заменив своего тёзку - вышедшего на пенсию Мику. Йоан Гуффран мог сыграть и на левом фланге полузащиты, и на правом. Равно, как и Венделл. Резервисты Абду Траоре, Грегори Сертик, Габриэль Обертан, Пьер Дюкасс и Поль Ласн.

Пара основных нападающих - местный марокканец Маруан Шамах и Фернандо Кавенаги, так и не заигравший в «Спартаке». Фернандо был сначала арендован «Жирондинцами», а потом и выкуплен у москвичей. Здесь никто не ждал от него скорострельности, не смотрел в зарплатную ведомость и, может быть, поэтому нападающий смог раскрыться. Под рукой у Блана также имелись Давид Бейон, Жюсси и Анри Сайве. Вполне крепкий и боеспособный состав.

Зимняя оттепель

Заявка на успех была сделана в матче за Суперкубок Франции, в котором «Бордо» не уступил чемпиону в игровое время 0:0. А в серии пенальти «жирондинцы» были успешнее 5:4, даром что Кавенаги и Бейон загубили свои попытки. Опытнейший Раме взял верх над Уго Льорисом.

В первом туре «Бордо» нанёс поражение «Кану» 2:1 за счёт голов Гуркюффа и Кавенаги. Визит в столицу обернулся поражением 0:1, при том, что гости смотрелись не хуже ПСЖ . Кавенаги отличился и в третьем туре, реализовав пенальти в ворота «Нанта». И «Лиллю» аргентинец забил, даром что его команда проиграла. После домашней ничьи с «Марселем», Гуркюфф, Кавенаги и их товарищи шли десятыми, уже успев отстать на 6 очков от «Лиона». Который не собирался спускаться с вершины.

В Лиге чемпионов «Бордо» с ходу же получил 0:4 от «Челси» в Лондоне. А после домашних 1:3 от «Ромы» стало ясно, что о выходе в плей-офф мечтать не стоит. Зато в чемпионате Франции было одержано несколько побед, что позволило подняться сначала на четвёртую позицию, а потом и на вторую. Да и отставание от «ткачей» сократилось вдвое. В Лиге чемпионов оказался соперник более слабый, чем они - румынский «Клуж». Две победы над чемпионами Румынии, и уже не всё так тоскливо. Третье место предполагало продолжение борьбы в Кубке УЕФА . А выше подняться не получилось, ибо в матчах с «Челси» и «Ромой» удалось зацепить лишь очко.

В чемпионате же Франции после некоторого спада и отступления на шестое место, «Бордо» с наступлением холодов вдруг разбегался. Один выигрыш, второй, третий. В Монте-Карло гости «горели» со счётом 0:3. Но поднялся с лавочки Шамах и забил два мяча, отличился Диарра, а под занавес Кавенаги провёл четвёртый гол. И победу принёс, и свою голевую серию продлил до трёх встреч. На зимний перерыв, совпавший с окончанием первого круга, «жирондинцы» ушли вторыми. И снова минус 3 от «Лиона».

Второй круг команда Блана начинала матчем с ПСЖ и сполна рассчиталась за августовский проигрыш. Диавара и Кавенаги в первом тайме, Гуркюфф и Менегаццо после перерыва - итого 4:0. Но перед этим был вылет из Кубка Франции от «Сент-Этьена». Зато в Кубке Лиги всё шло хорошо. Снова крупно обыгран «Пари Сен-Жермен», уже в полуфинале третьего по значимости турнира - 3:0.

Весенняя сказка

В феврале последовал спад, повлекший спуск на несколько строк вниз. Очень обидным стал вылет из Кубка УЕФА от «Галатасарая». Нулевая ничья на «Шабан-Дельма», потом обмен голами на «Али Сами Йен». На 90 минуте счёт было 3:3. Но Сабри Сараджоглу сумел пробить Раме в четвёртый раз и вывел турецкий клуб в дальнейшую стадию. После этого вылета «Бордо» с особым ожесточением продолжил бои в чемпионате. Но после оглушительных 0:3 в Тулузе «жирондинцы» сели на шестое место. Отставание от лидера, а им был, естественно, «Лион», составило 6 очков.

А вот потом произошло чудо. Одиннадцать побед в одиннадцати турах. И хотя сбился прицел у Кавенаги, в составе было кому забивать, - Шамах, Бейон, Гуффран. Гюркуфф и раздавал голевые пасы, и забивал сам. В игре с «Лионом» решил судьбу встречи Алу Диарра.

«Бордо» обнаружил себя на первом месте за три тура до финиша. «Лион» уже смирился с утратой титула. Но оставался «Марсель». Три очка преимущества. После 37 тура положение не изменилось, ибо оба претендента выиграли. Золотым же стал гол Гуффрана, обеспечивший победу над «Каном». «Марсель» тоже выиграл напоследок, но отстал на три очка и довольствовался вторым местом.

А «Бордо» после десятилетнего перерыва стал чемпионом. Для Ульрика Раме этот титул стал вторым. Выдающийся сезон, едва ли не лучший в карьере провёл Йоанн Гуркюфф. 12 голов + 14 голевых передач. «Бордо» выкупил его контракт. По 13 голов забили Шамах и Кавенаги. Фернандо наконец-то избавился от ярлыка неудачника.

Ещё раньше «Бордо» в финале Кубка Лиги разгромил «Ван» 4:0 и снова овладел трофеем. Итого, Суперкубок, Кубок Лиги и победа в чемпионате. Славно потрудился Лоран Блан.

Этот тройной успех принёс «президенту» репутацию одного из самых способных тренеров Франции. Неслучайно Блан был востребован и в «Пари Сен-Жермен», и в сборной Франции. Правда, сейчас он находится в творческом отпуске, который изрядно затянулся.