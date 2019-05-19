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Тринадцать баварцев

19 мая 2019, 10:45

«Соккер.ру» рассказывает о том, как 50 лет назад «Бавария» впервые выиграла Бундеслигу.

Вы уже читали, как «Бавария» пробилась в Бундеслигу и утвердилась там. И как мюнхенцы, которыми руководил Златко Чайковский, выиграли Кубок ФРГ и заслужили право играть в еврокубках. Сегодня вы узнаете, как баварцы впервые стали победителями Бундеслиги.

Свой первый чемпионский титул «Бавария» выиграла ещё до прихода Адольфа Гитлера к власти – в 1932 году. Этот успех долгое время оставался единственным. Баварцы котировались в германском футболе невысоко. Даже в первый сезон образованной в 1963 году Бундеслиги их не пригласили.

Но, как вы уже успели прочитать, в середине 60-х «Бавария» благодаря грамотной политики встала на ноги и смогла стать самым успешным в финансовом отношении клубом Западной Германии.  Совершить прорыв в спортивном направлении, а оно, согласитесь, самое главное, должен был сделать тренер Златко Чайковский. И «Чик» («Окурок» на сербско-хорватском), как называли югослава за малый рост, оправдал доверие. «Бавария» ворвалась в элиту, заняв третье место и выиграв кубок страны в 1966 году. Через год баварцы финишировали шестыми, но повторили свой кубковый триумф и взяли первый европейский трофей – Кубок кубков. После такого стремительного броска пятое место в чемпионате 1967/68 и завершённые на стадии полуфиналов походы за домашним и европейским кубками, были признаны неудачами. Чайковский ушёл тренировать «Ганновер». Ещё одной причиной расставания с «Чиком» стали его противоречия с Гердом Мюллером. Златко изначально невзлюбил этого простого, деревенского парня, считал его увальнем и лентяем. Даже когда Герд поставил производство голов на конвейер, отношение не изменилось. Руководители в лице президента Вильгельма Нойдеккера и генерального менеджера Вальтера Фембека, поняли, что кому-то из них двоих придётся уйти. Нойдеккер и Фембек посчитали, что Мюллер более ценен.

Ещё непьющий Зебец

Новым тренером стал соотечественник Чайковского, его товарищ по сборной Югославии начала 50-х Бранислав, или как его чаще называли Бранко Зебец. Вы уже пересекались с ним в рассказе про «Гамбург». Тогда это был больной, часто неадекватный человек, при этом остававшийся сильным тренером. Но в момент своего прихода в «Баварию» Зебец был молодым, здоровым и почти непьющим. При этом он всегда отличался превосходной паузой и аналитическим складом ума. Прозвище «Математик» надо было заслужить. В 1967 году руководимое молодым тренером загребское «Динамо» выиграло Кубок ярмарок, одолев в финале франкфуртский «Айнтрахт» 0:3 и 4:0.

Зебец оказался более жёстким и требовательным, чем его предшественник. Однако Мюллера не тиранил и не унижал. Нагрузки на тренировках были запредельными. Однако «Математик» знал, что таких игроков, как Мюллер, Зепп Майер и Франц Беккенбауэр надо беречь как зеницу ока. Тем более что они в юности сделали свой выбор и решили связать себя с неказистой ещё «Баварией».

Выбора игроков у Зебеца практически не было. В его распоряжении было полтора десятка футболистов, в число которых входили и совсем молодые, ещё не совсем соответствовавшие критериям Бундеслиге игроки. Весь сезон вынесли на себе 12 игроков, тринадцатый заменил в нескольких встречах травмированного Мюллера, а второй вратарь Франц Коцарь просидел весь год в запасе.

Зепп Майер уже считался лучшим вратарём Германии. Недаром Зепп вытеснил из ворот сборной Ганса Тильковски. Майер своими выходками и желанием сыграть на публику порою выводил тренера из себя, но строгий Зебец прощал Зеппу все вольности. За правый фланг по-прежнему был в ответе капитан команды Вернер Ольк. На левом разместился новобранец, приглашённый из «Ваккера» австриец Петер Пумм. Франц Беккенбауэр уже освоил профессию последнего защитника. Впереди него действовали Ганс-Георг Шварценбек и Петер Купфершмидт. В середине сезона Купфершмидт получил травму. Его заменил 18-летний Гельмут Шмидт, больше игравший в середине поля. Появление Шмидта облегчило задачу основным центральным полузащитникам «Быку» и «Чёрному Густи» – Францу Роту и Аугусту Стареку. И тройка нападения – Райнер Ольхаузер, Герд Мюллер и Дитер Бреннингер.  В начале второго круга пропустил несколько встреч Мюллер, а на поле выходил Густав Юнг. Вратарь Франц Коцарь, защитник Бенно Цельмайер, полузащитник Петер Штегманн, нападающие Рихард Липпер и Альбрехт Вахсманн на поле не выходили.

Осеннее буйство и зимняя спячка

Первый гол в сезоне пришёлся на счёт Ольхаузера. Он распечатал ворота «Кайзерслаутерна» на 7-й минуте. Во втором тайме молодой защитник «красных чертей» Отто Рехагель помог баварцем своим автоголом. Выигрыш на старте 2:0. Потом последовали 3:0 в игре с соседями из «Мюнхен 1860», 5:1 с «Гамбургом», 2:1 с «Шальке» и 3:0 с «Гертой». Мюллер забил 8 мячей в этой серии, чем дал понять, что готов вернуть себе звание лучшего бомбардира. «Бавария» же сделала заявку на чемпионство. Две ничьи – с франкфуртским «Айнтрахтом» и «Дуйсбургом» не помешали мюнхенцам остаться лидерами. А потом ещё три выигрыша, причём два – у преследователей «Айнтрахта» из Брауншвейга  «Алемании». Герд забивал в девяти матчах подряд, наколотив уже 17 голов.

Первым, кто остановил «Баварию» и её бомбардира, был «Вердер», боровшийся за выживание. Потом мюнхенцы сорвали зло на дортмундской «Боруссии» 4:1, не смогли выиграть у «Кёльна» 1:1, разгромили «Нюрнберг». Команда оторвалась на 6 очков. И этот запас прочности позволил команде пережить зимний спад, совпавший с травмой Мюллера. На протяжении семи туров, с 16 ноября по 1 февраля «Бавария» не знала побед – две ничьи, три поражения. Но догнать себя не позволила.

Но как только потеплело, «Бавария» вышла из спячки. Вернулся в основу выздоровевший Мюллер. Две победы, ничья с «Дуйсбургом», который всегда был тяжёлым для баварцев соперником. Перед очной встречей «Бавария» опережала «Айнтрахт» на два очка. «Львы» из Брауншвейга смогли нейтрализовать Мюллера. Но при этом не уследили за Бреннингером и Ольхаузером. В итоге победа «Баварии» 2:1 на своём стадионе «Грюнвальдер Штрассе».

Двойной успех

На второе место тем временем вышел «Штутгарт». Который в следующем 26-м туре разгромил «Баварию» и вплотную приблизился к ней. Затем швабы могли догонять лидера, который не сумел выиграть дома у «Алемании». Но они сами проиграли в Бремене, и отрыв не исчез, а наоборот, чуточку увеличился. А после трёх побед в следующих турах баварцы сумели снова оттолкнуться от группы преследования. Шесть очков за четыре тура до финиша – это уже много.

В 31-м туре «Бавария» играла с чемпионом страны «Нюрнбергом» на поле соседей. Впрочем, к 31-м туру носитель титула давно сдал свои полномочия и боролся за выживание. Баварские клубы занимали полярные места в таблице. «Нюрнберг» выиграл 2:0. Но этот подвиг ему не помог. Чемпион так и остался последним в таблице. В итоге он и вылетел. А «Баварии» это поражение – как слону дробина. Конкуренты дружно проиграли.

А в следующем туре «Бавария» разгромила «Киккерс» 5:1 и обнаружила, что её теперь никто не догонит. Ибо ближайший из преследователей – «Боруссия» М отставала на 6 очков за два тура до конца. Так баварцы во второй раз в истории и впервые в формате Бундеслиги стали чемпионами. С тех пор мюнхенцы ещё 27 раз переживали подобное. Но та победа 50-летней давности стоит особняком.

В том сезоне «Бавария» не ограничилась одной Серебряной салатницей. Был выигран и Кубок Германии. Любопытно, но к финалу баварцы пришли не пропустив ни одного мяча. При том, что им по дороге попадали «Киккерс», «Арминия», «Гамбург» и несчастный чемпион «Нюрнберг». И только в финале Зепп Майер позволил нападающему «Шальке» Манфреду Польшмидту забить один мяч. Счёт к тому времени был 1:0 в пользу нового чемпиона. И отличился Герд Мюллер. Он же, не дожидаясь перерыва, забил второй мяч. Так «Бавария» впервые в истории сделала золотой дубль.

Эти подвиги «Бавария» сотворила с помощью 13 игроков. Больше не понадобилось. Но те, кому доверял Зебец, провели выдающийся сезон. Герд Мюллер забил 37 мячей в 35 встречах. При этом баварцы были одним из самых молодых коллективов Бундеслиги. 31-летний капитан Вернер Ольк выглядел стариком на фоне своих товарищей. 28 лет Райнеру Оберхаузеру 27 - Петеру Купфершмидту, 26 - Петеру Пумму, по 25 - Зеппу Майеру и Дитеру Бреннингеру, 24 - Густи Стареку и Густаву Юнгу, по 23 года - Герду Мюллеру, Францу Роту и Францу Беккенбауэру, 21 - Георгу Шварценбеку, 20 - Гельмуту Шмидту. А это означало, что команде Бранко Зебеца ещё было куда расти и расти. И она выросла.

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Все комментарии
DXTK
DXTK
   120 / 833
20 мая в 18:53
Разогнались так, что остановиться не могут. Редко кто Баварии составляет конкуренция, конкуренты через сезон другой разваливаются. Бомбардир нации Герд Мюллер великолепный нападающий,прекрасное чутье на голы, отличные показатели не только за Баварию, но и за сборную. Беккенбауэр это просто кайзер, то есть лидер на поле.

PS чего меня удивляет, почему на таких статьях мало болельщиков Баварии, может они и во все за нее не болеют, а выбирают как самого лучшего в бундеслиге.
Правдин Семён
Правдин Семён
   38 / 833
20 мая в 01:41
Скажу банальность,возможно. Но фамилии в этой Баварии -как гром в небе!
Олег Лыткин
Олег Лыткин ответил Сливки общества
   183 / 833
19 мая в 13:47
И по сей день самый легендарный состав Баварии. Выиграли просто всё, что только можно.
Ещё нет Брайтнера и Хёнесса.
Сливки общества
Сливки общества
   389 / 833
19 мая в 12:52
И по сей день самый легендарный состав Баварии. Выиграли просто всё, что только можно.
bublikyo
bublikyo
   327 / 833
19 мая в 11:53
Герд Мюллер - лучший нападающий в истории
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