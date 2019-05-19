Тринадцать баварцев

19 мая 2019, 10:45

«Соккер.ру» рассказывает о том, как 50 лет назад «Бавария» впервые выиграла Бундеслигу.

Вы уже читали, как «Бавария» пробилась в Бундеслигу и утвердилась там. И как мюнхенцы, которыми руководил Златко Чайковский, выиграли Кубок ФРГ и заслужили право играть в еврокубках. Сегодня вы узнаете, как баварцы впервые стали победителями Бундеслиги.

Свой первый чемпионский титул «Бавария» выиграла ещё до прихода Адольфа Гитлера к власти – в 1932 году. Этот успех долгое время оставался единственным. Баварцы котировались в германском футболе невысоко. Даже в первый сезон образованной в 1963 году Бундеслиги их не пригласили.

Но, как вы уже успели прочитать, в середине 60-х «Бавария» благодаря грамотной политики встала на ноги и смогла стать самым успешным в финансовом отношении клубом Западной Германии. Совершить прорыв в спортивном направлении, а оно, согласитесь, самое главное, должен был сделать тренер Златко Чайковский. И «Чик» («Окурок» на сербско-хорватском), как называли югослава за малый рост, оправдал доверие. «Бавария» ворвалась в элиту, заняв третье место и выиграв кубок страны в 1966 году. Через год баварцы финишировали шестыми, но повторили свой кубковый триумф и взяли первый европейский трофей – Кубок кубков. После такого стремительного броска пятое место в чемпионате 1967/68 и завершённые на стадии полуфиналов походы за домашним и европейским кубками, были признаны неудачами. Чайковский ушёл тренировать «Ганновер». Ещё одной причиной расставания с «Чиком» стали его противоречия с Гердом Мюллером. Златко изначально невзлюбил этого простого, деревенского парня, считал его увальнем и лентяем. Даже когда Герд поставил производство голов на конвейер, отношение не изменилось. Руководители в лице президента Вильгельма Нойдеккера и генерального менеджера Вальтера Фембека, поняли, что кому-то из них двоих придётся уйти. Нойдеккер и Фембек посчитали, что Мюллер более ценен.

Ещё непьющий Зебец

Новым тренером стал соотечественник Чайковского, его товарищ по сборной Югославии начала 50-х Бранислав, или как его чаще называли Бранко Зебец. Вы уже пересекались с ним в рассказе про «Гамбург». Тогда это был больной, часто неадекватный человек, при этом остававшийся сильным тренером. Но в момент своего прихода в «Баварию» Зебец был молодым, здоровым и почти непьющим. При этом он всегда отличался превосходной паузой и аналитическим складом ума. Прозвище «Математик» надо было заслужить. В 1967 году руководимое молодым тренером загребское «Динамо» выиграло Кубок ярмарок, одолев в финале франкфуртский «Айнтрахт» 0:3 и 4:0.

Зебец оказался более жёстким и требовательным, чем его предшественник. Однако Мюллера не тиранил и не унижал. Нагрузки на тренировках были запредельными. Однако «Математик» знал, что таких игроков, как Мюллер, Зепп Майер и Франц Беккенбауэр надо беречь как зеницу ока. Тем более что они в юности сделали свой выбор и решили связать себя с неказистой ещё «Баварией».

Выбора игроков у Зебеца практически не было. В его распоряжении было полтора десятка футболистов, в число которых входили и совсем молодые, ещё не совсем соответствовавшие критериям Бундеслиге игроки. Весь сезон вынесли на себе 12 игроков, тринадцатый заменил в нескольких встречах травмированного Мюллера, а второй вратарь Франц Коцарь просидел весь год в запасе.

Зепп Майер уже считался лучшим вратарём Германии. Недаром Зепп вытеснил из ворот сборной Ганса Тильковски. Майер своими выходками и желанием сыграть на публику порою выводил тренера из себя, но строгий Зебец прощал Зеппу все вольности. За правый фланг по-прежнему был в ответе капитан команды Вернер Ольк. На левом разместился новобранец, приглашённый из «Ваккера» австриец Петер Пумм. Франц Беккенбауэр уже освоил профессию последнего защитника. Впереди него действовали Ганс-Георг Шварценбек и Петер Купфершмидт. В середине сезона Купфершмидт получил травму. Его заменил 18-летний Гельмут Шмидт, больше игравший в середине поля. Появление Шмидта облегчило задачу основным центральным полузащитникам «Быку» и «Чёрному Густи» – Францу Роту и Аугусту Стареку. И тройка нападения – Райнер Ольхаузер, Герд Мюллер и Дитер Бреннингер. В начале второго круга пропустил несколько встреч Мюллер, а на поле выходил Густав Юнг. Вратарь Франц Коцарь, защитник Бенно Цельмайер, полузащитник Петер Штегманн, нападающие Рихард Липпер и Альбрехт Вахсманн на поле не выходили.

Осеннее буйство и зимняя спячка

Первый гол в сезоне пришёлся на счёт Ольхаузера. Он распечатал ворота «Кайзерслаутерна» на 7-й минуте. Во втором тайме молодой защитник «красных чертей» Отто Рехагель помог баварцем своим автоголом. Выигрыш на старте 2:0. Потом последовали 3:0 в игре с соседями из «Мюнхен 1860», 5:1 с «Гамбургом», 2:1 с «Шальке» и 3:0 с «Гертой». Мюллер забил 8 мячей в этой серии, чем дал понять, что готов вернуть себе звание лучшего бомбардира. «Бавария» же сделала заявку на чемпионство. Две ничьи – с франкфуртским «Айнтрахтом» и «Дуйсбургом» не помешали мюнхенцам остаться лидерами. А потом ещё три выигрыша, причём два – у преследователей «Айнтрахта» из Брауншвейга «Алемании». Герд забивал в девяти матчах подряд, наколотив уже 17 голов.

Первым, кто остановил «Баварию» и её бомбардира, был «Вердер», боровшийся за выживание. Потом мюнхенцы сорвали зло на дортмундской «Боруссии» 4:1, не смогли выиграть у «Кёльна» 1:1, разгромили «Нюрнберг». Команда оторвалась на 6 очков. И этот запас прочности позволил команде пережить зимний спад, совпавший с травмой Мюллера. На протяжении семи туров, с 16 ноября по 1 февраля «Бавария» не знала побед – две ничьи, три поражения. Но догнать себя не позволила.

Но как только потеплело, «Бавария» вышла из спячки. Вернулся в основу выздоровевший Мюллер. Две победы, ничья с «Дуйсбургом», который всегда был тяжёлым для баварцев соперником. Перед очной встречей «Бавария» опережала «Айнтрахт» на два очка. «Львы» из Брауншвейга смогли нейтрализовать Мюллера. Но при этом не уследили за Бреннингером и Ольхаузером. В итоге победа «Баварии» 2:1 на своём стадионе «Грюнвальдер Штрассе».

Двойной успех

На второе место тем временем вышел «Штутгарт». Который в следующем 26-м туре разгромил «Баварию» и вплотную приблизился к ней. Затем швабы могли догонять лидера, который не сумел выиграть дома у «Алемании». Но они сами проиграли в Бремене, и отрыв не исчез, а наоборот, чуточку увеличился. А после трёх побед в следующих турах баварцы сумели снова оттолкнуться от группы преследования. Шесть очков за четыре тура до финиша – это уже много.

В 31-м туре «Бавария» играла с чемпионом страны «Нюрнбергом» на поле соседей. Впрочем, к 31-м туру носитель титула давно сдал свои полномочия и боролся за выживание. Баварские клубы занимали полярные места в таблице. «Нюрнберг» выиграл 2:0. Но этот подвиг ему не помог. Чемпион так и остался последним в таблице. В итоге он и вылетел. А «Баварии» это поражение – как слону дробина. Конкуренты дружно проиграли.

А в следующем туре «Бавария» разгромила «Киккерс» 5:1 и обнаружила, что её теперь никто не догонит. Ибо ближайший из преследователей – «Боруссия» М отставала на 6 очков за два тура до конца. Так баварцы во второй раз в истории и впервые в формате Бундеслиги стали чемпионами. С тех пор мюнхенцы ещё 27 раз переживали подобное. Но та победа 50-летней давности стоит особняком.

В том сезоне «Бавария» не ограничилась одной Серебряной салатницей. Был выигран и Кубок Германии. Любопытно, но к финалу баварцы пришли не пропустив ни одного мяча. При том, что им по дороге попадали «Киккерс», «Арминия», «Гамбург» и несчастный чемпион «Нюрнберг». И только в финале Зепп Майер позволил нападающему «Шальке» Манфреду Польшмидту забить один мяч. Счёт к тому времени был 1:0 в пользу нового чемпиона. И отличился Герд Мюллер. Он же, не дожидаясь перерыва, забил второй мяч. Так «Бавария» впервые в истории сделала золотой дубль.

Эти подвиги «Бавария» сотворила с помощью 13 игроков. Больше не понадобилось. Но те, кому доверял Зебец, провели выдающийся сезон. Герд Мюллер забил 37 мячей в 35 встречах. При этом баварцы были одним из самых молодых коллективов Бундеслиги. 31-летний капитан Вернер Ольк выглядел стариком на фоне своих товарищей. 28 лет Райнеру Оберхаузеру 27 - Петеру Купфершмидту, 26 - Петеру Пумму, по 25 - Зеппу Майеру и Дитеру Бреннингеру, 24 - Густи Стареку и Густаву Юнгу, по 23 года - Герду Мюллеру, Францу Роту и Францу Беккенбауэру, 21 - Георгу Шварценбеку, 20 - Гельмуту Шмидту. А это означало, что команде Бранко Зебеца ещё было куда расти и расти. И она выросла.