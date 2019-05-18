Революция Райкарда

18 мая 2019, 16:00

«Соккер.ру» рассказывает о начале славной эпохи в истории «Барселоны».

Полным событий для «Барселоны» стал 2003 год. В январе был отправлен в отставку главный тренер Луи ван Гал, которого поспешно заменил Радомир Антич, приводивший «Атлетико» к победе в чемпионате. Уже в феврале покинул президентский пост Жоан Гаспар, занимавший высшую должность на протяжении трёх лет. Новый президент Энрик Рейна продержался в кабинете чуть более трёх месяцев. Потом «Барса» целый месяц жила без первого лица, а в июне высший пост занял Жоан Лапорта.

Конец «Барсаякса»

Естественно, о хорошем результате в таких условиях мечтать было сложно. «Барсаякс» имени Луи ван Гала к тому времени изжил себя. Команда оказалась расколота на разные группировки, причём соотечественники тренера оказались на привилегированном положении. Голландец успел поругаться со многими футболистами «сине-гранатовых». Ривалдо и вовсе пришлось уйти в «Милан», где он и выиграл Лигу чемпионов. Плюс ряд неудачных трансферов, совершённых по настоянию ван Гала, которые подорвали бюджет и атмосферу внутри команды. В конце января каталонцы рухнули аж на 12 место, что собственно и стало поводом для расставания с голландским тренером.

При Античе «Барса» выбыла из Лиги чемпионов, уступив «Ювентусу» в четвертьфинале. Зато дела в чемпионате серб сумел выправить. «Сине-гранатовые» финишировали на шестом месте. Плохо, но после январской двенадцатой позиции и это выглядело удачей. Кроме того, Антич произвёл несколько важных перемен в составе. Нашёл на поле позицию для Хави, ввёл в состав Андреса Иньесту и доверил ворота воспитаннику клуба Виктору Вальдесу.

Однако Антич не был утверждён новым руководством в роли главного тренера. На должность главного тренера был приглашён новый голландец Франк Райкард. Тогда этот выбор казался очень рискованным. Репутация Райкарда-футболиста сомнений не вызывала. Но Райкард-тренер?

Рискованный выбор

Завершив карьеру в 1995 и выиграв на прощание Лигу чемпионов с «Аяксом», Франк на какое-то время оказался вне футбола. Он работал продавцом ... в магазине женского белья. Таким образом, хозяева намеревались привлечь покупателей. Сам Райкард трусы продавал! Вряд ли такая работа приносила знаменитому футболисту удовольствие, а поэтому он охотно согласился стать помощником Гуса Хиддинка в сборной Голландии. А потом его, не имевшего опыта самостоятельной работы, назначили и главным тренером «оранжевых». Третье место на домашнем чемпионате Европы было признано неудачей. Хотя голландцам просто не повезло в полуфинале с итальянцами, когда вратарь соперников Франческо Тольдо показал какую-то феноменальную игру. Но Франку пришлось уйти.

Потом он возглавил старейший клуб страны «Спарту». Лучшие времена роттердамцев давно миновали и предметом гордости оставался тот факт, что они никогда не покидали Эре - высший дивизион чемпионата Нидерландов. Не покидали, пока не пришёл Райкард. А потом вылетели. Разгневанные фанаты забросали легенду голландского футбола лифчиками и трусами, как бы намекая на опыт работы в магазине женского белья.

Целый год Франк приходил в себя после этого провала, после чего вдруг последовал звонок из Барселоны. Райкард сначала подумал, что это розыгрыш. Если уж у ван Гала не получилось, то куда ему. Он со «Спартой» не справился, а тут целая «Барса». Но на том конце провода не шутили.

Барселонская публика также была в шоке от подобного назначения. Райкард никогда не играл в «Барсе», особых успехов не добивался, к тому же темнокожий. Расизм тут не причём. Скорее предубеждение. Много ли в мире тренеров с тёмным цветом кожи? Сейчас немного, а тогда 17 лет назад и того меньше. А успешных и вовсе можно было пересчитать с помощью пальцев на одной руке. Товарищ Франка по сборной и «Милану» Руд Гуллит было начал успешно в «Челси», но потом... Особенно в «Ньюкасле». Вот и в Райкарда как-то не очень верили.

Летом новый президент развернул активную деятельность на трансферном рынке. «Барселона» изо всех сил изображала борьбу с «Реалом» за Дэвида Бекхэма и демонстративно проиграла её. При этом был куплен у «Пари Сен-Жермен» один из героев чемпионата мира 2002 года Роналдиньо. В ПСЖ бразильцу было откровенно скучно. Можно даже назвать парижский период карьеры «Здесь томился Роналдиньо». Стоп, какой Роналдиньо. Бразилец в ту пору просил называть себя Роналдо Ассисом или Роналдо Гаушо. Но на «Камп Ноу» ему довольно быстро вправили мозги, и чемпион мира больше думал о футболе и смирился с игровым именем, под которым и вошёл в историю.

Из «Спортинга» перешёл Рикарду Куарежма, которому сулили славу второго Луиша Фигу. Другое дело, что на произнесение имени перешедшего в «Реал» португальца было наложено табу, и подобные сравнения никто не озвучивал. Центр обороны укрепил мексиканец Рафаэль Маркес из «Монако». В молодого Виктора Вальдеса Райкард видимо не очень верил, раз позвал вратаря сборной Турции Рюштю Речбера. Не обошлось и без соотечественников нового тренера - на левый фланг обороны был куплен Джованни ван Бронкхорст. Но количество голландцев по сравнению с временами ван Гала, не изменилось - пять человек. Патрик Клюйверт, Михаэль Райцигер, Филипп Коку, Марк Овермарс. Ушел Франк де Бур, пришёл ван Бронкхорст. А зимой ещё один голландец появился - Эдгар Давидс. Всё это не очень нравилось болельщикам. Голландцев на «Камп Ноу» любили со времён Ринуса Михелса и Йохана Кройфа, но не до такой степени. При ван Гале игроки из Нидерландов стали вызывать отторжение.

Как же выглядел состав? Виктор Вальдес не стал уступать места в воротах Рюштю и выиграл конкуренцию у турка. А тот в свою очередь проиграл место на лавочке Альберту Хоркере. Доставшихся Райкарду в наследство аргентинца Роберто Бонано и немца Роберта Энке клуб постарался трудоустроить. Для начала в аренду. Фланги обороны находились в ведении голландцев - Михаэль Райцигер и Джованни ван Бронкхорст. Пара центральных Рафаэль Маркес и Карлес Пуйоль. В запасе Олегер, Оскар Лопес и до января Патрик Андерссон.

В средней линии Хави, Филипп Коку и Тиаго Мотта, который в январе уступил место Эдгару Давидсу. На правом фланге часто выходил Луис Гарсия, реже Рикарду Куарежма. Также в резерве Габри, Херард и Серхио Сантамария. Роналдиньо получил полную свободу действий в атаке. Рядом с ним чаще играл аргентинец Хавьер Савиола. В запасе Патрик Клюйверт и Марк Овермарс.

Осенне-зимние страдания

Обновлённая «Барселона» начинала непросто. И если выездные матчи у команды Райкарда получались - победы в Бильбао и Альбасете, ничья в Мадриде с «Атлетико». И бледная игра на «Камп Ноу» - ничьи «Севильей» и «Осасуной», проигрыш чемпиону «Валенсии» и «Депортиво». Только в Кубке УЕФА «сине-гранатовые» побаловали домашнюю публику восемью голами в ворота словацкого «Пухова». В октябре, после упомянутых выше поражений на «Камп Ноу» каталонцы опустились на 11 место. Как при позднем ван Гале. Потом проследовал хороший отрезок - три победы в четырёх встречах. Наконец-то на своём поле удалось выиграть - у «Мурсии» и «Бетиса». В Кубке УЕФА был пройден греческий «Паниониос». Но на конец ноября -начало декабря пришёлся новый спад - «Малага» отхлестала гранда по щекам - 5:1, потом «Реал» покорил «Камп Ноу» в Эль Классико - 2:1. Один из двух мячей забил Роналдо, отыгравший в «Барсе» сезон. Мадридская пресса потом язвила - «видели разницу между Роналдо и Роналдиньо»?

Уже мало кто сомневался, что назначение Райкарда - ошибка, которую надо было исправить. И чем скорее - тем лучше. Болельщики же «Барселоны» обзавелись не только традиционными в таких случаях белыми платочками, но и взяли на вооружение опыт коллег из «Спарты». Но Лапорта не спешил, и дал голландцу исправить ситуацию. И был прав.

Чудесное преображение

«Барселона» пошла на поправку в январе. После очередного унизительного проигрыша - 0:3 в Сантандере. В 11 матчах - десять побед и ничья. Разыгрался Роналдиньо. Уже никто не ставил под сомнение целесообразность покупки бразильца. Отлично действовал «Кролик» Савиола, приход Давидса добавил жёсткости средней линии. Это уже была не та «Барса», мечущаяся и ищущая. Гадкий утёнок превращался в прекрасного лебедя.

За превращением пришлось заплатить вылетом из Кубка Испании. Кубком УЕФА тоже пожертвовали - в одной восьмой дорогу перешёл «Селтик». Но в чемпионате всё шло, как хотелось Лапорте, Райкарду да и болельщикам. Обыграны в гостях «Валенсия» и «Реал». Только в конце чемпионата «сине-гранатовые» устали и проиграли «Сельте» с «Сарагосой». От «Валенсии» барселонцы отстали на шесть очков. Но никому больше не позволили себя обойти. Третью команду Испании - «Депортиво» они опередили на очко, враждебный «Реал» - на два. Второе место стало большим успехом «Барселоны».

И дело не только в игре. Красивой, результативной, мощной. Время подтвердило правильность выбранного Лапортой курса. Райкард оказался настоящей находкой, а Роналдиньо - тем лидером, которого не хватало каталонцам. Терпение и выдержка президента заслуживало особых слов. Наверняка у Лапорты рука тянулась подписать распоряжение об увольнения голландца в декабре. Но выждал паузу, и снова проявил мудрость. И вскоре за вторым местом пришли победы - яркие и звонкие.