Римское величие имени дона Фабио

16 мая 2019, 12:52

Новый рассказ «Соккер.ру» посвящён блестящему успеху «Ромы» под руководством Фабио Капелло.

Успехи «Лацио» не могли не вызвать зависти у их соседей - «Ромы». Особенно, когда у «Лацио» стало два Скудетто, два европейских трофея - Кубок кубков и Суперкубок, и три Кубка Италии. У «Ромы» тоже было два чемпионских титула - в сезонах 1942/43 и 1983/84, аж семь Кубков и всего один еврокубок - старенький Кубок ярмарок образца 1961 года. Нужно было обойти недругов.

Вторая молодость дона Фабио

Собственно, подобная задача была поставлена перед «джаллоросси» ещё в 1999 году. Недаром же в Риме появился такой добытчик трофеев, как Фабио Капелло. А ведь годом ранее дон Фабио говорил, что футбол ему надоел до чёртиков. И вообще, кроме моря, он ничего видеть не хотел. Но с наступлением холодов Капелло вспомнил о кальчо и стал комментировать матчи на одном из каналов. Но всё же он оставался тренером. Поэтому он принял приглашение президента «Ромы» Франко Сенси возглавить столичную команду. К тому же не чужую для Капелло. Фабио в молодости отыграл три сезона в красно-жёлтой футболке.

От первого сезона под руководством именитого тренера в Риме ожидали большего, нежели шестое место. Конечно, билет в Кубок УЕФА это неплохо, а разгром будущего чемпиона - «Лацио» болельщики «волков» помнят до сих пор. Но концовка чемпионата - одна победа, три поражения и шесть ничьих - оставила горькое послевкусие.

Не считаясь с затратами

Капелло смог убедить Сенси, что состав нуждается в усилении. И на «Рому» пролился золотой дождь. Было потрачено более ста миллионов евро. Главным событием стала покупка у «Фиорентины» Габриэля Батистуты, который обошелся в 36 миллионов. Бразилец Эмерсон по прозвищу Пума перешёл из «Байера» за 18 миллионов европейской валюты. 20 миллионов ушли в Буэнос-Айрес, на счёт «Бока Хуниорс» за Вальтера Самуэля. Молодой француз Жонатан Зебина был куплен у «Кальяри» всего за девять с половиной. Ветерана Абеля Бальбо вернули из Флоренции за миллион семьсот пятьдесят тысяч.

Прежде чем познакомиться с составом «Ромы», поговорим о схеме, которую применил Капелло. Три центральных защитника - один свободный и два передних, два фланговых игрока, которые отвечали не только за оборону, но и активно помогали впереди. Двое чернорабочих в опорной зоне. Франческо Тотти, игравший ... Тотти, - оттянутого нападающего. И пара форвардов.

А теперь персоналии. В воротах Франческо Антониоли, когда-то считавшийся надеждой «Милана», но не заигравший в воротах «россонери». Тот же Капелло предпочитал ему Себастьяно Росси. Но в Риме Франческо, разменявший четвёртый десяток, пользовался полным доверием. В запасе Кристиан Лупателли, обладатель экстравагантной стрижки - клок волос на бритой голове и не менее вычурной бородки. Роль заднего защитника исполнял Антонио Карлос, он же Заго, он же Терминатор. С этой миссией неплохо справлялся и другой бразилец Алдаир, игравший в «Роме» более десяти лет. Два передних центральных защитника - Вальтер Самуэль слева и Жонатан Зебина справа. На правой бровке носился Кафу, слева трудился Венсан Кандела. На левом краешке мог сыграть уругваец Джанни Гигу, который в отличие от француза Кандела больше тяготел к атакующим действиям. Алессандро Ринальди и Амедео Мангоне в резерве.

Травмы выбили из строя Эусебио Ди Франческо и Эмерсона. Вся нагрузка в опорной зоне легла на Дамиано Томмази и Кристиано Дзанетти, не звёздных, но чрезвычайно полезных футболистов. 16-летний Даниэле Де Росси мог разве что потренироваться с основой, его время ещё не пришло. Резерв составляли Маркос Ассунсао и Хидетоси Наката, который скорее исполнял роль главного японца Серии А, нежели приносил реальную пользу.

Зато Франческо Тотти уже носил капитанскую повязку и прозвище «Император». В чемпионском сезоне Тотти больше помогал забивать другим, нежели бил по воротам сам. Но при этом именно он плёл разные комбинации. Редкая атака римлян проходила без его участия.

Место Габриэля Батистуты в стартовом составе не обсуждалось. Партнёром Бати-гола был либо Марко Дельвеккьо либо Винченцо Монтелла. Первый больше действовал в подыгрыше, сам же порою грешил неточными ударами. «Аэроплан» был более результативен, хотя тянул одеяло на себя. Ветеран Абель Бальбо выходил на поле чрезвычайно редко.

Срезать Скудетто

В связи с Олимпиадой в Сиднее старт Серии А был отложен аж на 1 октября. К этому времени «Рома» успела пройти словенскую «Горицу» в 1/32 Кубка УЕФА - 4:1 в гостях и 7:0 в столице Италии, а также вылететь из Кубка Италии. Не справились с «Аталантой» - 1:1 дома и 2:4 в Бергамо. Эта встреча привела к внеплановому визиту тифози к команде и весьма жёсткому разговору. Без рукоприкладства. Футболисты пообещали срезать Скудетто с футболок «Лацио».

Видимо эта встреча с болельщиками произвела на игроков большое впечатление, и «Рома» стартовала с трёх убедительных побед - 2:0 над «Болоньей» дома, 4:0 над «Лечче» в гостях и 3:1 с «Виченцей» снова в Риме. А потом ещё гостевая победа над «Боавиштой» в 1/16 финала Кубка УЕФА - 1:0. Монтелла изобразил воздушный полёт после забитого мяча.

Всё было хорошо, пока «Рома» не приехала в Милан на встречу с «Интером». Где получила два безответных мяча - от Хакана Шукюра и Альваро Рекобы. Но уже в следующей игре «волки» на выезде уверенно разобрали на запчасти «Брешию» 4:2. Батистута сотворил свой первый хет-трик в новом клубе. Для суммарной победы над «Боавиштой» хватило ничьей 1:1. Победа над «Реджиной» вернула «джаллоросси» на первое место, а крупный выигрыш у «Вероны» позволил там закрепиться.

В Кубке УЕФА пройден очередной соперник - «Гамбург» 1:0 и 3:0. В чемпионате команда Капелло взяла верх в римском дерби благодаря автоголу Паоло Негро, причём в роли хозяина выступала потерпевшая сторона. С «Ювентусом» домашняя ничья 0:0. На «Сан-Сиро» проиграли второй раз за осень - 2:3. Андрей Шевченко постарался, забил два мяча из трёх в ворота римлян. Но крупная победа над «Наполи» позволила «Роме» уйти на перерыв первой, с трёхочковым отрывом от «Ювентуса».

После зимней паузы «волки» обыграли в гостях «Парму» и «Болонью» 2:1, увеличив тем самым своё преимущество вдвое. Но в Кубке УЕФА римлян постигла неудача - 0:2 на «Стадио Олимпико» от «Ливерпуля». Майкл Оуэн дважды заставил написать свою фамилию на табло. На «Энфилде» Гигу частично вернул должок. Но заканчивая матч вдевятером «Рома» не имела шансов на полноценный реванш, поэтому закончила европейскую кампанию с гордо поднятой головой. Можно было сосредоточиться на борьбе за Скудетто.

Обыграны «Интер», «Брешиа» и «Верона». Зато «Фиорентина», лишившаяся Батистуты и Бальбо, очень хотела показать, что эти потери не смертельны. И у «фиалок» получилось. Лидер получил хлёсткие 1:3. После 25 туров отрыв от Юве» всё те же 6 очков. Но после внеплановой домашней ничьей с «Перуджей» от шести очков осталось четыре. Но «старая синьора» лишилась двух очков по милости Джанлуиджи Буффона, в последний раз в карьере противостоявшего туринцам. Снова стало плюс 6 в пользу «волков».

Нервная концовка

За три тура до конца «Рома» первая, имея в активе 70 очков. А на второе место вылез «Лацио». В 32-м туре не покорился римлянам «Милан» - 1:1, и то пришлось отыгрываться. «Ювентус» снова запрыгнул на второе место и отставал на четыре очка. А после того, как в предпоследний игровой день «джаллоросси» оставили два очка в Неаполе, ситуация обострилась до предела - два очка преимущества над «Юве», три над «Лацио». Можно было стать чемпионом. А можно - и пролететь.

«Лацио» сложил полномочия, проиграв «Лечче». Впрочем, «орлы» лишь теоретически претендовали на Скудетто. «Ювентус» выиграл у «Аталанты» 2:1, но судьба первого места решалась в Риме. Где «Рома» принимала «Парму». Тотти распечатал ворота Буффона на 19-1 минуте. На 39-й уже Монтелла изобразил полёт аэроплана. Когда во втором тайме Батистута в третий раз заставил «Парму» начать с центра поля, всё стало ясно. «Рома» в третий раз в истории стала чемпионом Италии.

Затраты оправдали себя. Все новички, кроме травмированного Эмерсона, деньги отработали. Батистута забил 21 мяч, доказав, что и на новом месте он не утратил голевого чутья. Настоящим капитаном проявил себя Тотти. Выдающийся сезон провёл Кафу. Впрочем, воздавать похвалы отличившимся можно ещё долго.

Фабио Капелло проработал в «Роме» ещё три года. Дважды занимал второе место, брал Кубок Италии. Римляне под его командованием достойно бились в Европе. Но то чемпионство остаётся пока последним в истории «волков».