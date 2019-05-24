Слуцкий и Адвокат борются за Лигу Европы

сегодня, 11:30

«Российское» противостояние – в решающем матче в Эредивизии. «Соккер.ру» предвкушает двухраундовую битву Леонида Слуцкого и Дика Адвоката в Нидерландах.

Прелесть чемпионата Нидерландов в том, что окончание регулярной части розыгрыша зачастую предваряет все самое интересное – стадию плей-офф. По этой схеме разыгрывается и путевка во второй дивизион, и – что самое любопытное – место в Лиге Европы.

В нынешнем сезоне в мини-турнире за Лигу Европы приняли участие «Витесс», «Утрехт», «Хераклес» и «Гронинген». Подопечные Леонида Слуцкого из «Витесса» в регулярной части стали пятыми, набрав 53 очка. Столько же получил «Утрехт» Дика Адвоката, но разница мячей у команды экс-тренера «Зенита» оказалась хуже на 10 голов. «Хераклес» уступил обеим командам пять очков, а еще в трех очках ниже финишировал «Гронинген».

В полуфинале плей-офф за Лигу Европы «Утрехт» достаточно уверенно справился с «Хераклесом» со счетом 2:0 на выезде и 3:0 дома – более чем уверенно. А вот «Витесс» с «Гронингеном» испытал определенные проблемы. В гостях команда Слуцкого проиграла со счетом 1:2. Гол Макса Кларка в конце игры позволил клубу из Арнема чувствовать себя увереннее.

В ответной игре у себя дома «Витесс» выдал шикарный старт, забив три мяча за 31 минуту. А потом позволил «Гронингену» вернуться в игру, тот в конце мяч отыграл, но большего добиться не успел. Таким образом, в финале сойдутся наиболее достойные и максимально равные оппоненты. А российским зрителя перца добавляет то, что и Слуцкий, и Адвокат хорошо им знакомы.

Тут очень сложно выделить фаворита, поскольку «Витесс» и «Утрехт» финишировали ноздря в ноздрю, набрав поровну очков. Если же оценивать силу соперников по составам, то и тут наблюдается паритет. По оценке авторитетного Transfermarkt, стоимость состава «Утрехта» - пятый в лиге (41,05 млн евро), а «Витесса» - шестой (36,78 млн евро). Разница менее пяти миллионов евро.

По средней стоимости игрока они тоже весьма близки. Один игрок «Утрехта» стоит в среднем 1,58 миллиона, а «Витесса» - 1,27 миллиона. При этом у клубов разные финансовые возможности. Арнемцы чувствуют себя куда увереннее в этом компоненте. Их бюджет – пятый в Эредивизии и составляет 27 миллионов евро. Бюджет «Утрехта» оценивается в 19 миллионов, но это шестое место в лиге. То есть если в абсолютных цифрах разница заметна, то по позициям они и тут соседи.

Но, конечно, куда интереснее непосредственно противостояние Слуцкого и Адвоката как тренеров. В России они встречались восемь раз. Но так получилось, что голландскому специалисту не довелось встретить Слуцкого, когда он работал с ЦСКА . Леонид Викторович противостоял Адвокату только в статусе тренера «Москвы» и «Крыльев Советов». Сами понимаете, что отпечаток накладывают возможности клубов.

Если у «Витесса» и «Утрехта» они равные, то там были совсем различные. Не удивительно поэтому, что Адвокат ни разу не проиграл Слуцкому. Было зафиксировано три ничьи и пять побед «Зенита». При этом баланс изменился, когда российский тренер приехал в Нидерланды. В нынешнем сезоне в первом круге в Арнеме «Витесс» победил со счетом 2:1 – Слуцкий одержал первую победу над Адвокатом. Во втором круге случилась ничья – 0:0.

Ориентировочный состав «Утрехта»: Йенсен, Клайбер, Янссен, Бергстрем, Гавори, Густафсон, Штрейдер, Базур, Керк, Дессерс, Баэбек.

Ориентировочный состав «Витесса»: Пасвер, Караваев, ван де Верфф, Духи, Кларк, Эдегор, Сереро, Фор, Беро, Матавж, Линссен.

Ключевое значение будет иметь противостояние атакующих игроков, поскольку там играют главные звезды клубов. У «Утрехта» надежда на воспитанника ПСЖ Жана-Кристофа Баэбека, который в игре с «Хераклесом» забил дважды. Еще два мяча на счету Симона Густафсона, который становился чемпионом в составе «Фейеноорда». У «Витесса» большая зависимость от реализации моментов Тима Матавжа и Брайана Линссена. Матавж в противостоянии с «Гронингеном» оформил дубль. Очень хорошо себя проявил Мартин Эдегор, который отличился голом и в целом показал, что в отменной форме. Вероятно, их игра впереди и станет определяющей в противостоянии.

Слова

Дик Адвокат (главный тренер «Утрехта»):

Россия меня не отпускает. Даже за Лигу Европы бьемся с русским тренером. Фаворит - «Витесс». У команды Слуцкого больше шансов, хотя, конечно, это не значит, что мы не хотим победить. Сделаем все возможное, чтобы выйти в Лигу Европы. У Слуцкого лучше состав. У клуба больше возможностей. Там выше зарплаты. Многие из лидеров «Витесса» уже летом наверняка уедут в топ-клубы. Один Эдегор чего стоит! Эдегор – исключительно одарённый игрок, талант от Бога. Почему Зийех настолько хорош? Потому что такими эти парни и рождаются. Этот паренёк [Эдегор] будет стоить 20-25 млн евро. О чём мы вообще говорим? За такие деньги здесь можно купить целый клуб. За его игрой действительно очень приятно наблюдать. Ты думаешь, что у него не получится пройти вперёд, но он делает очередное движение и освобождается от защитника. Такие игроки способны решать исход матчей.

Леонид Слуцкий (главный тренер «Витесса»):

Следующая игра у нас в финале плей-офф, так что она автоматически становится самой важной в сезоне. Каждый матч – это новая история с другим физическим состоянием игроков и с другим составом. Я уже говорил, что для нас это будет 5-й матч за 15 дней, и в этом плане у «Утрехта» будет небольшое преимущество, так как у них не возникло особых проблем в полуфинале с «Хераклесом». «Утрехт» – хорошая команда без явного лидера. Каждый игрок в их составе представляет опасность. «Утрехт» славится боевым духом и силен именно в игре, где много борьбы. Но у «Витесса» также есть характер. Считаю, что шансы – 50 на 50. Будет непросто начинать противостояние на выезде. Дома они играют очень агрессивно. Я ожидаю сложную и увлекательную игру.

Итак, готовим попкорн и ждем первую серию уже сегодня, ответный матч состоится в Арнеме 28 мая. А пока можно предположить, кто же окажется сильнее на этот раз. Противостояние должно получиться очень плотным.