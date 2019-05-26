«Рома» - «Парма»: Прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 14:12

«Рома»

У подопечные Клаудио Раньери минимальные шансы, чтобы попасть в Лигу Чемпионов. Сейчас у команды 63 пункта – шестое место в Серии А. Отставание от «Интера» и «Аталанты» составляет целых три очка.

Травмирован в составе крестоносцев Константинос Манолас. Если «Аталанта» и «Интер» потеряют очки, то только тогда у «Ромы» есть реальные шансы зацепится за зону Лиги Чемпионов. Здесь необходима не ничья от указанных выше команд, а их проигрыш.

Команда решила даже не продлевать контракт с Даниэле Де Росси вызвав огромное негодование у болельщиков.

«Парма»

Однозначно подопечные Роберто Д`Аверса могут этот сезон занести себе в актив. Команда очень здорово отработала весь чемпионат и еще до финиша сохранила себе место в Серии А на следующий сезон. Учитывая состав, рассчитывать на нечто большее было попросту нереально.

Сейчас «Парма» находится на 14-й позиции в Чемпионате. Удалось в прошлом туре добыть сенсационную победу над «Фиорентиной». Серьезные проблемы с составом у команды. Травмированы – Лука Риго, Абду Диакате, Жервиньо и Роберто Инглезе.

Факты об игре

«Волки» в последних пять матчах обыгрывали «Парму», но все победы были добыты с разницей в один мяч

«Рома» забивала более двух голов только в одной игре из 13 последних

«Парма» в гостях уходила с футбольного поля без забитых голов только в 1 из 10 игр

Коэффициенты БК Pinnacle на текущую встречу:

Победа «Ромы» - 1,18

Ничья – 15,22

Победы «Пармы» - 8,01

Тотал больше 3,5 – 1,78

Тотал меньше 3,5 – 2,13

Прогноз

Сложно не согласиться с букмекерской конторой Пинекл в том, что явным фаворитом матча выглядят хозяева. Весь вопрос в том будет ли «Рома» стремится к тому, чтобы добыть уверенную победу. Есть ощущение, что крайне неоднозначно выглядят сейчас хозяева и вряд ли им удастся добыть легкую победу. Плюсовая фора на гостей является привлекательным вариантом для ставки. Все-таки стоит признать, что «Парма» готова биться, несмотря на всевозможные проблемы с составом. Прогнозируем победу «Пармы» с учетом форы в +2,5 мяча с коэффициентом 1,50 в букмекерской конторе Pinnacle.