«Тоттэнхем» - «Ливерпуль»: Прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 07:54

«Тоттэнхем»

Очень здорово «шпоры» сыграли в Лиги Чемпионов в этом году. Чувствуется, что подопечные Маурисио Почеттино готовы биться за результат, невзирая на всевозможные трудности. На протяжении года «Тоттнэхем» практически никогда не играл в своем основном составе. Это не помешало команде занять четвертую строчку английской Премьер-Лиги. Кроме всего прочего отдельно хотелось бы отметить качественные действия в Лиге Чемпионов.

Проход «Аякса» и «Манчестер Сити» действительно дорогого стоит. Никто не верил в команду Почеттино, но ребята сумели собраться и продемонстрировали свою лучшую игру с потрясающей верой в друг друга. Все врачи «Тоттэнхема» трудятся над тем, чтобы Гарри Кейн сыграл в финале Лиги Чемпионов. К этому есть весьма неплохие предпосылки.

«Ливерпуль»

«Мерсисайды» верят в то, что опыт выступления в Киеве поможет команде сделать качественные выводы и все-таки выиграть Лигу Чемпионов. Триумф в противостоянии с «Барселоной» принес незабываемые эмоции болельщикам команды. Теперь остается собраться и в Мадриде продемонстрировать свои лучшие игровые качества. Наверняка большинство болельщиков будет поддерживать «Ливерпуль».

Юрген Клопп очень тактик и мотиватор. Он понимает, что его подопечные должны избежать провалов в построении атакующей игры, иначе рассчитывать на успех будет невероятно сложно.

Букмекерская контора Pinnacle определилась с фаворитом грядущего противостояния:

Победа «Ливерпуля» - 1,95

Ничья – 3,62

Победа «Тоттэнхема» - 4,22

Стоит признать, что сложно не согласиться с тем, что «Ливерпуль» выставлен фаворитом по мнению букмекерской конторы Pinnacle.

В качестве альтернативы можно будет рассмотреть еще и линию на тоталы:

Тотал больше 2,5 голов – 1,93

Тотал меньше 2,5 голов – 1,96

Прогноз

Стоит уходить от альтернативы в текущей встречи. Чувствуется, что очень здорово готов «Ливерпуль», поэтому, пожалуй, не стоит сюрпризов. При всем уважении к «шпорам» команда не сможет на равных противостоять мощной атаке «мерсисайдцев». Предлагаем заиграть победу «Ливерпуля» с коэффициентом 1,95. Именно такой коэффициент предлагает букмекерская контора Pinnacle.