вчера, 20:44

Украина – Сербия: прогноз от БК Pinnacle

Обе команды борются за место на Евро. Они отлично готовы к турниру и идут в нем без поражений. Чьи шансы на победу выглядят предпочтительнее? – ответ в нашем материале.

Украина

Подопечные Шевченко на протяжении всего турнира к отбору на Евро выглядят действительно мощно. Есть ощущение, что очень сложно придется коллективу в ближайшем матче, так как есть целый ряд проблем с составом. Травмированы – Бойко, Лунин, Мораес, Хачериди, Кучер, Федецкий и Селезнев.

В последней игре с большими трудностями украинцы добили три пункта, одержав победу над Люксембургом (2:1).

Сербия

Чувствуется, что очень здорово прибавили сербы на турнире Лиге Наций. Команда сумела сыграть вничью со сборной Германией и Португалией. Обе встречи завершились с одинаковым счетом 1:1. Из проблем с составом стоит выделить только отсутствие Неманьи Матича. Стойкович ушел из сборной и вот теперь совершенно не ясно кто же займет его место.

Коэффициенты БК Pinnacle на текущую встречу:

Победа Украины – 2,75

Ничья – 3,15

Победа Сербии – 3,00

Интересные факты об игре

Украина на домашней арене забивала в 9 из 11 поединков

Украина всегда забивала как минимум один гол сербам в истории личных противостояний команд

Сербия не проигрывала на протяжении девяти поединков кряду

Прогноз

Хочется сказать о том, что у украинцев выделяется солидная средняя линия, но давайте не будем забывать, что обе команда демонстрируют фантастический уровень игры. Пятов в последнее время далеко неубедительно действует на последнем рубеже. После фееричного сейва в его действиях может наблюдаться провальная игра.

У сербов практически каждый игрок в атакующей линии является лидером в своей команде. Учитывая это, мы хотим отметить тот факт, что нас ждет оборонительная игра со стороны обеих коллективов. Позволим рискнуть и сыграем ничью в грядущей встрече. В букмекерской конторе Pinnacle текущее пари можно заключить с коэффициентом 3,15.