Азар – в «Реале». Победа для всех

вчера, 10:45

Лето едва началось, а прогремел один из крупнейших трансферов года – Эден Азар перешел в «Реал». «Соккер.ру» - о сделке, которая не стала сенсацией, но впечатляет.

Это один из тех переходов, когда все прекрасно понимали, что рано или поздно он случится. Бывают разные типы сделок, зачастую они случаются неожиданно, создают «вау-эффект». А переход Азара в «Реал» кажется констатацией давно известного факта. Не удивимся, если кто-то и до этого думал, что бельгиец уже в мадридском клубе – настолько уверенно об этом как о свершившемся явлении писали иностранные СМИ .

Для перехода Азара в «Реал» все созрело, что называется. Оставалось только протянуть руку и сорвать это яблоко. Сам игрок весной подтвердил, что уйдет, он признавался, что ему интересен именно «Реал», именно работа с Зинедином Зиданом, так что намечавшиеся было слухи про ПСЖ скоренько отвалились. Сам Зидан тоже неоднократно подчеркивал, как ему нравится Азар и его игра.

Этой взаимной привлекательности не хватало одного аспекта – согласия «Челси». Но и оттуда последовали нужные сигналы. Кто-то скажет, что обреченные, а кто-то назовет их разумными. Можно было, конечно, до последнего упираться и говорить стандартное «Азар – игрок „Челси“, у него есть контракт». Но в Лондоне на такую устаревшую трансферную нелепость не пошли, оставшись честными.

Поэтому мы слышали слова о том, что Азар хочет уйти, хочет получить новый вызов, что «Челси» попытается удержать его, но будет очень сложно. И все из этого – правда. По информации британских СМИ , лондонцы пытались сохранить Азара, увеличив значительно ему зарплату. Но честен оставался и футболист. Он понимал, что уже не сможет с прежней самоотдачей и огнем играть за «Челси», которому отдал все, что мог.

Продолжение этих отношений сугубо на денежной основе никому не принесло бы удовлетворения. Напротив, очарованные Азаром доселе поклонники «Челси» могли в нем разочароваться, что было бы как минимум обидно. И да, снова отмечаем честность. На этот раз – игрока по отношению к своему клубу. Поэтому-то в «Челси» уже после первого отвергнутого предложения о новом контракте поняли, что переговорные усилия нужно направлять в иное русло – в выколачивание максимальных денег из «Реала».

Если уж сохранить не получается, то нужно играть на все деньги, что в «Челси» и сделали. Причем лондонцы блестяще сыграли на этом поле, хотя их позиция была не очень-то сильной. Ведь в «Реале» уже знали, что Азар хочет уйти, что «Челси» вряд ли его удержит. А это как бы должно скидывать сумму на игрока.

К тому же контракт Азара с лондонцами был рассчитан до 2020 года. То есть «Челси» мог его продать только этим летом – посреди сезона такие сделки обычно не совершаются. Такая зажатость клуба к стене тоже усиливала позиции «Реала» и ослабляла «Челси». Но переговоры, если верить английским и испанским СМИ , шли около трех месяцев.

Марина Грановская, о которой писали, что она очень жестко ведет переговоры, показала свое мастерство в сражении с одним из искушенных бойцов трансферного рынка – Флорентино Пересом, вынув из него душу и 100 миллионов евро без учета бонусов, которые могут быть баснословными. Это большая сумма даже для такого мастера, как Азар.

Большая именно из-за обстоятельств трансфера: короткого контракта с «Челси» и решенного вопроса с уходом. При этом не особо активно отрабатывалась тема конкуренции с тем же ПСЖ , поскольку сам Эден отсек это, заговорив о работе с Зиданом и «Реале». То есть все понимали, что Азар в любом случае уйдет в «Реал». Даже сами мадридцы.

Но все равно вывалили огромную сумму. Для испанского клуба это было необходимостью. Именно такой ранний переход. Не столько для обеспечения какой-то лучшей подготовки к следующему сезону, сколько для подачи сигнала Зидана и окружающим, что «Реал» возвращается, начав перестройку. Ее требовали от клуба ровно год. Перес совершил ошибку, когда продал Криштиану Роналду и не обеспокоился поиском замены сию же минуту.

Он исправляет ошибку ровно через год, делая ставку на Азара, который обладает в чем-то схожими с португальцем характеристиками, а в чем-то кардинально от него отличается. Этот переход стал сигналом еще и для сомневающихся из числа тех, на кого в «Реале» рассчитывают при строительстве новой команды. Например, для Килиана Мбаппе, которого Зидан любит и хочет видеть в клубе не меньше, чем Азара.