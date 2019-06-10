Украина – Люксембург: Прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 15:31

Украина

В своем отборе на ЧЕ -2020 украинцы являются лидерами. Команда одержала две победы, переиграв Люксембург 2:1 и Сербию 5:0. С португальцами подопечным Шевченко удалось завершить встречу вничью 0:0.

Соперники в очередной раз подали жалобу в УЕФА , чтобы оценить правомерность выступления Жуниора Мораеса в желто-синей футболке. Приятно наблюдать за действиями команды под руководством Шевченко. Главный тренер сборной Украины не боится экспериментировать со стартовым составом.

Люксембург

В Лиге Наций подопечные Люка Хольца заняли второе место выступая с Молдовой и Беларусью. Команда уже успела сыграть две товарищеских встречи с Мадагаскором 3:3 и Литвой 2:1. Мощная игра, стремительные переходы из обороны в атаку позволили люксебуржцам несколько раскрепостится и более вариативно заиграть у ворот соперника.

Сборная Люксембурга в отборе провела две официальных игр – ничья с Литвой 1:1 и поражение от украинцев 1:2.

Букмекерская контора Pinnacle не сомневается в успехе сборной Украины в грядущем противостоянии, текущие котировки:

Победа Украины – 1,12

Ничья – 8,81

Победа Люксембурга – 20,38

Тотал больше 2,5 голов – 1,54

Тотал меньше 2,5 голов – 2,41

Факты об игре

Украинцы проиграли всего лишь 1 из 10 последних поединков

Люксембург постоянно проигрывает сборной Украины в истории личных встреч

Украина постоянно люксембуржцам забивает как минимум два мяча

Последний матч у сборной Люксембурга украинцы выиграли (2:1)

Прогноз

Нет никаких сомнений в общий триумф сборной Украины. Чувствуется, что команда отлично готова к качественному выступлению в отборе к Евро. Очередной домашний матч должен помочь подопечным Шевченко укрепиться свое лидерство в квартете. Наша ставка победа сборной Украины с учетом форы в -2 мяча. Такой исход в БК Pinnacle можно сыграть с коэффициентом 1,70.