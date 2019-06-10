Зе Луиш и «Порту». Курьез или всерьез?

вчера, 19:30

«Порту» якобы хочет подписать Зе Луиша, но у «Соккер.ру», как и у болельщиков «драконов», есть большие сомнения. Делимся ими с читателями.

Дежавю

Два года назад, в июне 2017 года «Спартак» еще не отошел от чемпионского угара, а агенты свежеиспеченных победителей РПЛ вели активную работу по улучшению контрактов своих клиентов. Тогда же появились слухи об интересе «Порту» к скромной персоне Зе Луиша, причем новости двухгодичной давности и сегодняшние одинаковые почти слово в слово. В обоих случаях говорится о личной заинтересованности в африканском форварде со стороны Консейсау, который летом 2017-го только возглавил «драконов». Дело в том, что Сержиу работал с Зе Луишем в «Браге» и с тех самых пор восхищается талантом футболиста. По крайней мере, так пишут в португальских спортивных газетах.

Агенты Зе Луиша работают на совесть

Знаете, чем закончилось дело в прошлый раз? Через пару недель после пика слухов об интересе «Порту» Зе Луиш продлил контракт со «Спартаком»: срок действия соглашения увеличился на два года, а зарплата выросла вдвое – с 1 миллиона евро до 2. Летом 2018-го Зе Луишем никто не интересуется, а сейчас, когда до истечения действующего соглашения остается два года, как и в 2017-м, снова появляется интерес со стороны «Порту». Очень вовремя! Нет, «драконы», конечно, могут заинтересоваться форвардом из РПЛ , но в качестве варианта №1 я бы рассматривал агентский вброс, цель которого – растормошить «Спартак» перед подписанием нового контракта.

Во-первых, сейчас правильный момент, чтобы задуматься о продлении отношений со «Спартаком»: до конца действующего контракта два года, Зе Луиш стал лучшим бомбардиром «красно-белых» в прошедшем сезоне, у московского клуба сменилось руководство. Как минимум, такая ситуация поможет прозондировать почву относительно будущего форварда в московском клубе, ведь ходили слухи, что «Спартак» с удовольствием расстанется с Зе за 15 миллионов евро. Обеспечить вброс в португальской прессе – дело нехитрое, ведь у Луиша агенты из Португалии, которые дружат с другими агентами, которые представляют других футболистов и тренеров. По такой цепочке даже до самого Сержиу Консейсау нетрудно добраться с простенькой просьбой: обозначить интерес к Зе Луишу и допустить утечку.

А хочет ли уходить Зе Луиш?

Практика показывает, что массового интереса к футболистам, выступающим в РПЛ , из Европы нет. Скаутский канал работает с перебоями, только молодые и многообещающие вроде Головина и Чалова могут интересовать кого-то на западе, большинству же, чтобы уехать, приходится нанимать специальных агентов, которые будут ходить по клубам и предлагать того или иного футболиста. Зе Луиш не показывает выдающейся результативности в РПЛ , у него есть сильные качества, но в целом даже по меркам РПЛ форвард из Кабо-Верде не лучший, поэтому сообщения о каком-либо интересе к нему воспринимаются скептически.

Зе Луиш никогда не делал программных заявлений, как Квинси Промес, обещавший выиграть чемпионство, а потом уехать в сильный чемпионат. Голландец свое слово сдержал, а африканцу, кажется, хорошо живется в России, и он точно не спешит сниматься с места. Во-первых, в «Порту» вряд ли согласятся повторить зарплату, как в «Спартаке» - в Португалии требования к футболистам выше. Во-вторых, Зе Луиш отлично чувствует себя в Москве, у него даже девушка русская, и у нее может найтись несколько весомых аргументов, когда придет время выбирать будущее. Иными словами, у Зе нет и вряд ли появится дикое желание уезжать из России, а без этого ничего не получится.

Как лучше для «Спартака»?

Наверное, нужно уточнить для «Спартака» - это для кого? Для команды, клуба или болельщиков? Команду уход Зе ослабит, если не будет приобретена адекватная замена, с другой стороны, африканец не является незаменимым, как тот же Квинси. Линия атаки у «Спартака» состоит из двух вальяжных ребят, которые лечатся по очереди – Зе Луиш и Луис Адриано, оба своего рода мастера, но нестабильность и ненадежность все портит. В связи с этим и болельщики не станут биться о стены, если Зе уйдет, но нужна замена, и это должен быть не Мелкадзе, который уже продлил контракт, хотя еще не забил ни одного гола за основу.

Клуб однозначно «за» продажу Зе Луиша, ведь у «Спартака» курс на разгрузку зарплатной ведомости и омоложение (кто-то называет происходящее предпродажной подготовкой). Так что если кто-то даст 15 или хотя бы 12 миллионов за Зе Луиша, мне кажется, уже сам «Спартак» будет уговаривать нападающего принять предложение. Вообще, перед «красно-белыми» стоит дилемма: очевидно, есть желание расстаться с одним из форвардов и заполнить вакансию бюджетным футболистом. Зе Луиша можно продать за живые деньги, на него вроде даже спрос имеется, зато Адриано получает самую высокую зарплату в команде и слишком часто стал впадать в «спячку».

В прошедшем сезоне Зе забил 14 голов, а Адриано в два раза меньше. Рентабельность обоих нападающих под вопросом, если подключить параметр «цена – качество» (читай: «зарплата – забитые голы»), но Зе Луиша трудно заподозрить в безразличии: когда выходит на поле, всегда идет в борьбу и старается быть полезным. Продав парня из Кабо-Верде, «Спартак» останется в следующем сезоне с бразильским дембелем и неподражаемым Георгием Мелкадзе в линии атаки. Хорошо, если купят Комличенко. Еще лучше, если Заболотного. А если нет? «Красно-белые» только что установили антирекорд результативности для чемпионатов России и обязательно побьют его, если халатно отнесутся к формированию атакующей линии.