Зе Луиш - приоритетная цель «Порту»

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау хочет пригласить в свою команду нападающего «Спартака» Зе Луиша.
Консейсау работал с игроком еще в «Браге», а теперь хочет снова тренировать его. Зе Луиш является приоритетным вариантом для «Порту» в атаку на летнее трансферное окно. Тренер уже связался с футболистом и позвал его к себе. «Спартак» должен получить предложение по кабовердинцу до вторника. По слухам, «красно-белые» готовы расстаться с игроком за 15 млн евро.
Зе Луиш выступает за «Спартак» с 2015 года. Всего футболист провел в составе москвичей 109 матчей во всех турнирах, забив 35 мячей и отдав 25 голевых передач.
именно тогда, когда открылось трансф.окно! ясно, что спартачи что-то мутят. наверное, целое племя хотят вывезти в тарасовку)
именно тогда, когда открылось трансф.окно! ясно, что спартачи что-то мутят. наверное, целое племя хотят вывезти в тарасовку)
Ну а так то давно обновлять список зулусов пора. А то нынешние кроме как ковролином на голове похвастаться не могут.
Ну а так то давно обновлять список зулусов пора. А то нынешние кроме как ковролином на голове похвастаться не могут.