ГлавнаяНовости

Зе Луиш - приоритетная цель «Порту»

сегодня, 13:59

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау хочет пригласить в свою команду нападающего «Спартака» Зе Луиша.

Консейсау работал с игроком еще в «Браге», а теперь хочет снова тренировать его. Зе Луиш является приоритетным вариантом для «Порту» в атаку на летнее трансферное окно. Тренер уже связался с футболистом и позвал его к себе. «Спартак» должен получить предложение по кабовердинцу до вторника. По слухам, «красно-белые» готовы расстаться с игроком за 15 млн евро.

Зе Луиш выступает за «Спартак» с 2015 года. Всего футболист провел в составе москвичей 109 матчей во всех турнирах, забив 35 мячей и отдав 25 голевых передач.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Касаев может перейти в курский «Авангард»
Сегодня, 17:30 Комментарии6
Слухи«Ахмат» рассматривает вариант с арендой Набиуллина
Сегодня, 10:14 Комментарии5
СлухиФернандес не перейдет в «Зенит» этим летом
Вчера, 18:35 Комментарии71
СлухиТульский «Арсенал» просмотрит опорника «Ростова»
Вчера, 13:38 Комментарии6
СлухиМексиканский клуб интересуется Дзагоевым
Вчера, 11:59 Комментарии63
СлухиХавбек «Ахмата» Исмаэл перейдет в ПАОК
08 июня Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Alhunah
Alhunah
сегодня в 18:59
Пускай уходит, посмотрим на федунишку потом
Рыжая Борода
Рыжая Борода
   406 / 748
сегодня в 18:53
Если в Порто, то 15,не меньше, если нет, то в Турцию за 10
Gessenschaft
Gessenschaft
   284 / 748
сегодня в 18:49
ЗЫ ЛЮДОЕДЫШ УЖЕ УСПЕЛ С ТАТЬ СИМВОЛОМ СПАРТАКА - ТАКИМ КАК ГЛУШАКОВ, ДЕЗЕУВ И АНАНИДЗЭ. ТАК ЧТО МЕНЬШЕ ЧЕМ ЗА ПОЛТОС ОТПУСКАТЬ НЕ ВИЖУ СМЫСЛА! АХТУНГ-КЛУБ ФАРТРИЯ ТОЖЕ НЕ ОДОБРИТ
GreeM
GreeM
   93 / 748
сегодня в 18:35
Самим то спартачам за 15 не смешно? ))))
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   42 / 748
сегодня в 18:35
Один Зулус из тарасовки уже показал свою профнепригодность в Севилье, Порту хочет на теже грабли наступить?
Fleischjager
Fleischjager
   407 / 748
сегодня в 18:24
видимо в штатах сново рабство ввели через Порту сразу на плантации
ziborock
ziborock ответил parallels
   59 / 748
сегодня в 18:23
именно тогда, когда открылось трансф.окно! ясно, что спартачи что-то мутят. наверное, целое племя хотят вывезти в тарасовку)
А чего же ты не дописал, что соглашение было подписано "на полях Петербургского международного экономического форума"! Видимо к Барриосу скоро земляки подъедут!)
13 RUS
13 RUS
   179 / 748
сегодня в 18:22
Фидучини опять утку пустил,да бы смыть позор о лишних миллиардах на трансферы
Гавроша
Гавроша
   106 / 748
сегодня в 18:10
Опять тарасовская утка.
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   62 / 748
сегодня в 17:51
Ничего бредовее я еще на соккере не читал! Позор спартаку!
parallels
parallels
   2 / 748
сегодня в 17:46

именно тогда, когда открылось трансф.окно! ясно, что спартачи что-то мутят. наверное, целое племя хотят вывезти в тарасовку)
112910415
112910415
   84 / 748
сегодня в 17:45
за нормальные деньги можно отдать...мало стал забивать !
sir_Alex
sir_Alex
   41 / 748
сегодня в 17:31
Да ладно???
Valeleo
Valeleo ответил Литейный 4
   30 / 748
сегодня в 17:28
Не смешите мои тапочки. Одна только цитата, что этим зулусом интересуются, сразу вызывает смех. Гыгыгы
Одним в Севилье уже разочаровались, показал свиное нутро тухлое.
Литейный 4
Литейный 4
   3 / 748
сегодня в 17:22
Не смешите мои тапочки. Одна только цитата, что этим зулусом интересуются, сразу вызывает смех. Гыгыгы
Hypnoz
Hypnoz
   182 / 748
сегодня в 17:17
Бомжи - напряглись ))) !
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   22 / 748
сегодня в 16:57
В принципе на замену мы можем гения ЗеБолотного выделить. Гуталином покроем и в бой. Цена сделки в районе 30 вечнозелёных.
parallels
parallels
   2 / 748
сегодня в 16:57
ахаха! ахаха!
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов
   693 / 748
сегодня в 16:54
Если правда знаком нынешнему тренеру Порту, и опыт в чемпионате имеет, то вполне вероятно купят, 15 млн для Порту - копейки.
dino-hsv
dino-hsv
   98 / 748
сегодня в 16:53
просто представьте на секундочку, что четвертьфиналист лч, стабильный участник плейофф этого турнира, хочет усилиться вот этим нытиком, который после первого кривого действия начинает пешеходить и вопить на всех вокруг. смешно? вот и я о том
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   22 / 748
сегодня в 16:35
Ну 15 за него никто не даст - порченный спартаком товар, стыдно за них.
Ну а так то давно обновлять список зулусов пора. А то нынешние кроме как ковролином на голове похвастаться не могут.
Novograd
Novograd
   538 / 748
сегодня в 16:32
зачем он им а вообще кто ето такое
морозз
морозз
   67 / 748
сегодня в 16:24
Из 10 стопроцентных моментов забивает один, пусть едет!
Константин Белых
Константин Белых
   610 / 748
сегодня в 16:21
Если и правда 10 млн дадут-перекрестится левой пяткой и отдать в упаковке! Нужен мобильный скоростной крайний нап-ну до зарезу! Даже больше чем игрок в центр. Продать хоть за 10 что есть добавить и купить кого то вроде Велика. А Зе больше не нужен-реально пусть к Адриано в подыгрыше Игнатьева наигрывает. Главно днище Мелкадзе не выпускать!
mikysss
mikysss ответил Красно Синий воин
   119 / 748
сегодня в 16:17
Беги Зулус беги!
написал копытом псевдоболельщик в команде которого (простите за слово команда) зулусов было немеренно
Заполярный
Заполярный ответил Байкал-38
   233 / 748
сегодня в 16:14
Да я думаю если Смолов ему зарядит, то Луишка по привычки упадёт и руки тянуть будет. А так 25% клоун сразу за мною коммент написал и хотел меня как то задеть этим, хотя я сам в недоумении как это он хотел это сделать, когда к примеру полузащитник Антон Миранчук сыграл намного лучше его и забил больше, да и голы его были намного важнее. Я даже улыбнулся, плюсик ему за это.
ЗАРЯДИТ, УПАДЕТ. ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ. ХОТЯ ЧТО ЕЩЕ МОЖНО ОЖИДАТЬ ОТ АФТОРА.
nikoladolgov
nikoladolgov
   414 / 748
сегодня в 15:58
Тогда вместе с Глушаком.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответил Багров-брат
   136 / 748
сегодня в 15:56
Скоро уже не утки будут на завтрак , наелись), а полноценный и качественный обед). Кого интересно первого накормят и каким блюдом) 😊 с 11 июня начнется... 😁
mugik1973
mugik1973
   165 / 748
сегодня в 15:55
Вот это рванула бомба. Травмпункты переполнены конебомжами от разрыва пуканов.
Самедов Агил
Самедов Агил
   463 / 748
сегодня в 15:52
109 игр, 35 голов и 25 голевых.... И это мимоворотчик) в каждой второй игре пюв среднем по 1 балу результативному действию) для рпл это нормально и даже хорошо, если тренер порту его в брпге тренеров пл и хочет увидеть его в порту то почему бы нет)! P. S. Да трату на рошу перекроет Спартак с этой продажей)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100