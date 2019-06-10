Зе Луиш - приоритетная цель «Порту»

сегодня, 13:59

Главный тренер «Порту» хочет пригласить в свою команду нападающего «Спартака» .

Консейсау работал с игроком еще в «Браге», а теперь хочет снова тренировать его. Зе Луиш является приоритетным вариантом для «Порту» в атаку на летнее трансферное окно. Тренер уже связался с футболистом и позвал его к себе. «Спартак» должен получить предложение по кабовердинцу до вторника. По слухам, «красно-белые» готовы расстаться с игроком за 15 млн евро.

Зе Луиш выступает за «Спартак» с 2015 года. Всего футболист провел в составе москвичей 109 матчей во всех турнирах, забив 35 мячей и отдав 25 голевых передач.