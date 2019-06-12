Промежуточный итог. Расклад отбора Евро-2020

сегодня, 10:20

Разбираем результаты и подводим свежие итоги. О героях и проколах международных футбольных матчей – на «Соккер.ру».

Англия осталась первой, невзирая на то, что соперники сыграли на 1-2 матча больше. Все, что нужно знать о первой группе отбора и ее фаворите. Третьи призеры Лиги Наций сражались в финальной части в Португалии, пока Чехия отыгрывалась на Черногории – 3:0, а болгары проиграли дома Косово. У этой команды есть шансы себя показать – решающий матч с чехами 7 сентября. А борьбы за первое место нет – Англия своего не отдаст, но Косово может стать дебютантом Евро-2020 даже без Лиги Наций, если чехи опростоволосятся.

Прогноз: из группы выйдут Англия и Косово.

Украина лидирует, набрав 10 пунктов в четырех матчах – потеряли два пункта лишь на выезде в Португалии. Дальше пока идет Люксембург, у которого тоже четыре сыгранных матча. Но их могут обойти сербы, которые влетели украинцам 0:5 – по дублю от Цыганкова и Коноплянки, но разгромили Литву 4:1. Если в начале сентября команда Шевченко на выезде справится с этим аутсайдером группы, а Португалия – у нее два матча в запасе из-за Лиги Наций, обыграет Сербию в гостях, то Крстаич вряд ли надолго останется тренером родной Йовича и Тадича.

Прогноз: из группы выйдут Португалия и Украина.

Северная Ирландия выиграла четыре матча этой группы, но тут ей здорово помог календарь. Сыграли по два раза с эстонцами и белорусами, а вот Германию и Нидерланды не встречали. Поскольку немцы обыграли Кумана, а Ван дейк отвлекся на Лигу Наций, то Северная Ирландия пока лидирует. Но Германия победой 8:0 над Эстонией напомнила, кто в доме хозяин. В итоге эту группу должны выигрывать фавориты, но пока Нидерланды на третьем месте – в начале сентября им важно зацепиться за очки с немцами, чтобы два матча с упрямой Северной Ирландией не напоминали изнуряющий финал с Португалией.

Прогноз: из группы выйдут Германия и Нидерланды.

Еще одна Ирландия создала хороший задел на будущее, но пока ничего себе не гарантировала. Ничья против Дании в гостях – плюс, ведь даже если проиграют дома Швейцарии (участник Лиги Наций пропустил два тура и может сравняться с британцами по очкам в теории), то сразу двух соперников выше не пропустят. Расклад такой, что ирландцы в случае отбора пунктов у команды Петковича и победы над Грузией могут сохранить первое место. А вот борьба между Шакири и Эриксеном будет серьезной. Пока счет 3:3 в очном матче – датчане отыгрались с 0:3. Теневой фаворит группы?

Прогноз: из группы выйдут Дания и Ирландия.

Еще одна ровная группа, хотя после матча четвертого тура для Словакии и Хорватии – он состоится в начале сентября, не будет трех лидеров с девяти пунктами, ведь славяне играют между собой. Проваливается пока сборная Гиггза и Бэйла – уступили и Венгрии, и Хорватии, победа над Словакией не сильно помогает. Но у них матчи против Азербайджана, а конкурентам играть между собой, поэтому не удивимся, если валлийцы вернутся в борьбу. В этой группе все может решиться в середине ноября, когда Хорватия дома сыграет со Словакией, а Уэльс – с Венгрией. Но не удивляйтесь, если вице-чемпионы мира пролетят мимо Евро-2020, соперники у них опасные. Венгрия, например, обыграла и хорватов, и валлийцев.

Прогноз: из группы выйдут Венгрия и Хорватия.

Испания обыграла Швецию со счетом 3:0, Рамос забивал и мальтийцам, и северянам, еще и право на пенальти отдал Морате – Серхио в ударе во всех смыслах. Теперь у Красной Фурии, которую Луис Энрике тренирует на расстоянии по семейным причинам, 12 пунктов в 4 матчах. Солидный старт фаворита, Испания уже на Евро-2020. А вот за второе место будет настоящее сражение. Швеция дома обыграла Румынию, но теряла очки в Норвегии. Из этой тройки команда Классона – крепкого ему здоровья после травмы, кажется фаворитом, но румыны пока не сдались.

Прогноз: из группы выйдут Испания и Швеция.

Как и испанцы, поляки набрали 12 пунктов из 12. Обыграли в гостях Австрию, справились дома с Латвией, потом наведались к македонцам и обыграли их. Наконец, грохнули дома Израиль, который пока держится выше и Австрии, и Словении. Группа казалась равной – поляки были фаворитами, но сразу четыре команды должны были воевать за вторую строчку. И пока прогнозы сбываются, только странный старт Словении удивил. Впрочем, на днях обыграли Латвию 5:0 на выезде – дела идут на поправку, хотя второе место взять будет сложно.

Прогноз: из группы выйдут Польша и Австрия.

Франция проиграла Турции – главная сенсация июньских матчей, ведь чемпионы мира редко уступают в отборах. И хотя все наслышаны об опасности выездов к команде Гюнеша – турецкие фанаты прекрасно поддерживают сборную, пережившую немало неудач, Дешам провалился полностью. Мбаппе сдержали, атака не сработала, турки были хороши и выиграли 2:0. С другой стороны, пока у Исландии есть такой защитник, как Рагнар Сигурдссон из «Ростова», лидерству французов в группе ничего не угрожает. Его дубль в ворота Турции зафиксировал, что в группе Н у трех команд по 9 пунктов. Похоже, игра Турции против Исландии в ноябре будет решающей.

Прогноз: из группы выйдут Франция и Исландия.

Де Брюйне радуется 12 пунктам в отборе. Вернее, раз это Кевин – просто констатирует, что взяли максимум. Ничего удивительного, бельгийцы – в числе фаворитов Евро-2020, ведь это призеры чемпионата мира, уступившие только будущему королю на российском мундиале. Сборная России проиграла лидеру группы в гостях, но обыграла казахов, киприотов и сборную Сан-Марино с рекордным для себя счетом 9:0. Но над реализацией надо работать, поскольку в Глазго в начале сентября нужны очки, а Шотландия шансы на выход из группы пока не потеряла.

Прогноз: из группы выйдут Бельгия и Россия.

В десятой группе пока пятый участник отбора, выигравший все четыре тура. Англия может быть шестой, но им еще сыграть два поединка. Неожиданно Роберто Манчини подошел сборной Италии – бывший наставник «Зенита» пользуется слабостями соперников по группе и календарем. Италия три матча провела дома, а на выезде сыграли против Греции, что сейчас уже не та. Удивляет неудача боснийцев – а не надо было финнам проигрывать в гостях на днях, но тут вся борьба впереди. А пока команда Градецки и Пукки претендует на поездку на Евро-2020. Впрочем, как и Армения, хотя боснийцы шансы не потеряли и скорее нужно довериться их опыту и классу.

Прогноз: из группы выйдут Италия с Боснией и Герцеговиной.

У кого еще будут шансы попасть на Евро-2020?

Многие ругают УЕФА за изменения – целых 24 сборных, целых 4 путевки отдали тем, кто сыграет в четырех финальных квартетах Лиги Наций. Но посудите сами. Если Швейцария не попадает в финальную часть через отбор – а это возможно, если датчане с ирландцами поднажмут, то турнир мог бы лишиться приличной команды.

А так Петкович отправится в финал четырех, где пройдет чистилище. Также крупно повезло всем из второго дивизиона, где Россия – поскольку почти все участники элиты пройдут обычный отбор (кстати, Португалия не получила на днях прямую путевку, ей дальше надо играть отбор), то те же хорваты, заняв третье место в группе, смогут повоевать в финале четырех.

И это крутое нововведение, поскольку увеличивает количество интересных решающих матчей. Кроме того, дает шанс таким сборным, как Словакия, Северная Ирландия, Норвегия, Шотландия или Сербия, играя с непростыми соперниками завоевать одну из четырех путевок на чемпионат Европы. Кроме того, Беларусь и Грузия, которые неудачно идут в отборе, как и Северная Македония и Косово – у последних дела идут неплохо, тоже сохраняют шансы.

Кто сказал, что наличие на скоротечном турнире с групповым раундом одной условно «слабой» сборной это плохо? Разве не заслуживают люди из Беларуси, Грузии или Косово побыть частью большого праздника? В футбол ведь для людей играют, причем не только с французскими и немецкими паспортами. Например, если бы два матча против Сан-Марино и Кипра провели в «Лужниках», есть большие сомнения, что атмосфера была бы такой, как в Саранске и Нижнем Новгороде.

Камерность и провинциальность не всегда вредит футболу, а большой праздник возможен всюду. Кроме того, в Европе давно уже есть больше двух десятков сильных сборных. Мимо Евро могут пролететь Швейцария или Дания, Словакия или Хорватия, Швеция или Румыния, Исландия или Турция. Отбор сложнейший, а многие группы, имея ярко выраженного фаворита, достаточно равные. Что там, Люксембург показывает в компании с португальцами, украинцами и сербами футбол вполне себе уровня группы Евро-2020.