Марио пробил «тридцатку». Топ-10 самых дорогих футболистов РПЛ

сегодня, 22:00

«Трансфермаркт» произвел сезонное обновление ценников футболистов: Фернандес упрочил лидерство, а в первой десятке четыре футболиста «Зенита» и ни одного спартаковца.

7-10 место. Себастьян Дриусси («Зенит») – 16 миллионов евро (+2.5 млн)

Самый дорогой аргентинец «Зенита» подорожал на 2.5 миллиона евро по сравнению с предыдущей оценочной стоимостью. Наверняка сказалось завоевание чемпионства в составе «Зенита» и результативная игра в весенней части сезона. Лучшим игроком «сине-бело-голубых» по итогам мая интересуется «Рома», но если дойдет до переговоров, «Зенит» запросит явно больше 16 миллионов.

7-10 место. Антон Миранчук («Локомотив») – 16 миллионов евро (+3.5 млн)

Знаменательное событие для брата Антона: впервые в карьере его оценили выше, чем брата-близнеца Алексея, что совершенно справедливо, ведь в завершившемся сезоне именно этот Миранчук выглядел ярче и статистику себе создал волшебную. Что касается брата-левши, то он тоже прибавил миллиончик к своей виртуальной стоимости – подорожал с 14 до 15, но этого ему не хватило, чтобы попасть в топ-10, пусть и совсем немного – Алексей на 11-й строчке.

7-10 место. Артем Дзюба («Зенит») – 16 миллионов евро (+3 млн)

Лучший ассистент завершившегося чемпионата России тоже добился прогресса, что не так просто сделать, когда тебе уже 30 лет. Дзюба действительно оказался футболистом, который поздно расцвел и вышел на пик в зрелом возрасте, теперь главное, чтобы поиграл подольше и не встретил ранний закат карьеры. Как мы знаем, у Артема наполеоновские планы: форвард хочет проверить свои силы в АПЛ и активно работает над этим. Надеемся, у него получится.

7-10 место. Федор Чалов ( ЦСКА ) – 16 миллионов евро (+6 млн)

Результативная игра молодого форварда ЦСКА не осталась незамеченной. Чалов ведь стал лучшим бомбардиром РПЛ , что не так-то легко сделать в нашей застегнутой на все пуговицы лиге «автобусов». У Федора тоже есть желание попробовать свои силы в сильном чемпионате, но общее мнение таково, что ему пока рановато принимать такой вызов. Об этом говорил Виктор Ганчаренко, а Станислав Черчесов косвенно подтверждает.

5-6 место. Вильмар Барриос («Зенит») – 17 миллионов евро (+2 млн)

Переезд в Европу определенно пойдет на пользу карьере Барриоса, вот он уже прибавил в статусе после перехода в «Зенит» - стоил 15 миллионов, теперь 17. А ведь впереди у Вильмара еще масса возможностей стать дороже, весомее: во-первых, он сыграет на Кубке Америки в составе сборной Колумбии. Во-вторых, осенью его ждет старт в Лиге чемпионов с «Зенитом». Если сумеет проявить себя в этих турнирах на «пятерку», то к концу года будет стоить, как минимум, 25 миллионов.

5-6 место. Сердар Азмун («Зенит») – 17 миллионов евро (+4 млн)

Карьере Сердара Азмуна переход в «Зенит» тоже придал мощное ускорение, да и сам иранец постарался, моментально начав забивать на новом месте. Логично, что один из лучших бомбардиров РПЛ вырос в цене, и снова же – это не предел. Когда Азмун «в огне», он показывает футбол высочайшего класса. Главная задача Сердара на ближайший сезон – стабилизировать уровень игры и улучшить реализацию, чтобы в каждом матче демонстрировать максимум возможностей.

3-4 место. Гжегош Крыховяк («Локомотив») – 18 миллионов евро (=)

Единственный в топ-10 самых дорогих футболистов РПЛ после обновления рейтинга, кто не прибавил в цене. Впрочем, для Крыховяка закрепиться на отметке уже само по себе неплохо, ведь он приезжал в Россию на спаде, а в «Локомотиве» снова нашел свою игру, стал важным звеном, выиграл Кубок России и «серебро» в чемпионате.

3-4 место. Виктор Классон («Краснодар») – 18 миллионов евро (+4 млн)

Виктор Классон постоянно растет после перехода в «Краснодар». Когда он приехал в столицу Кубани в начале 2017-го, «Трансфермаркт» оценивал его в 3 миллиона евро. К концу того года было уже 5, по завершении сезона 2017/18 – 8, осенью они подросли до десяти, а этот год швед встретил с ценником 14 миллионов евро, который теперь снова увеличился. Уже 18! Внушительный прогресс классного Виктора.

2 место. Никола Влашич ( ЦСКА ; в аренде из «Эвертона») – 20 миллионов евро (+2 млн)

Возможно, скоро придется вычеркнуть Влашича из десятки самых дорогих футболистов РПЛ , ведь не факт, что хорват продолжит карьеру в ЦСКА и в нашем чемпионате. Выкупить трансфер Николы будет непросто, особенно после такого роскошного сезона в России, но надежда у армейцев есть, вот и агент хорватского полузащитника подтверждает, что переговоры ведутся.

1 место. Марио Фернандес ( ЦСКА ) – 30 миллионов евро (+4 млн)