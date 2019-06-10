Оранжевое небо

вчера, 17:24

«Соккер.ру» - о том, как голландцы выиграли чемпионат Европы.

Минули позолоченные для голландцев семидесятые и наступили сложные времена. На чемпионате Европы 1980 года сборная Голландии заняла третье место в группе и осталась ни с чем. Забей подопечные Яна Зварткрёйса на один мяч больше, и они могли бы сразиться с итальянцами за бронзу.

Безвременье

В той команде не было не только Йохана Кройфа, но и Йохана Неескенса с Робом Ренсенбринком. Но в строю оставались Ари Хаан, Руд Крол, Джонни Реп, братья Рене и Вилли ван де Керкхофы. Можно было выступить лучше. Но это были лишь цветочки накануне эпохи безвременья. Два следующих чемпионата мира – в Испании и Мексике, и первенство континента во Франции прошли без голландской сборной. Особенно обидным было непопадание на Евро-84.

«Оранье» выиграли 6 из 8 матчей отборочного турнира. Проиграли испанцам в гостях и заключили мир с исландцами. Но у сборной Испании, имевшей в запасе домашний матч с командой Мальты, было на два очка меньше. В том, что испанцы выиграют – сомнений не было. Но голландцы позаботились о разнице мячей - 22:6 против 12:7 у сборной Испании. Несложно догадаться, что испанцам нужно было не просто крупно победить островитян, а накрутить разницу мячей +16 из +5. Иными словами выиграть с преимуществом в 11 голов. Тогда в дело вступал второй дополнительный показатель – количество забитых мячей. Опять же если испанцы бы забили 11 мячей, то итоговый показатель был бы 23.

Голландцы знали о силе испанской команды, и о слабости сборной Мальты. Но в возможность жульничества они не верили. И напрасно. Сборная Испании выиграла с нужным счётом 12:1 и отправилась во Францию. Мальтийцы утешили тоску от разгрома отдыхом в пятизвёздочном отеле на Канарах. А сборная Голландии осталась с носом.

Пришлось вернуть на пост главного тренера знаменитого Ринуса Михелса. Но по ходу отборочного турнира ЧМ -86 «Генерал» уступил пост Лео Беенхаккеру. «Оранжевые» заняли второе место в группе, а в стыках проиграли соседям бельгийцам 1:0 и 1:2. И снова рокировка на тренерской скамье. В очередной раз её занял Михелс.

Возвращение «Генерала»

Отборочная группа голландцам досталась не простая и не сложная. Судите сами. Потрёпанные нашими и французами на чемпионате мира венгры. Сборная Польши, уже не та, что была шестью годами раньше. Поколение Збигнева Бонека и Юзефа Млынарчика старело. И соплеменники – сборные двух греческих стран – Греции и Кипра.

В трёх осенних матчах голландцы одержали две победы. Были обыграны венгры в Будапеште и киприоты в Лимассоле. А поляки выстояли в Амстердаме 0:0. Не смогли голландцы обыграть в домашнем матче греков – 1:1. Но в дальнейшем проблем не возникло. Почти не возникло. Результат домашнего матча с командой Кипра был аннулирован. Вратари гостей были атакованы с трибун. Андреасу Хариту разбили бутылкой голову уже на 4 минуте. Пришлось заменить. Но в начале второго тайма возле Адониоса Клефтиса взорвалась петарда. Гости ретировались в раздевалку, просидели там час, а потом вернулись и проиграли с неприличным счётом 0:8. По-хорошему, голландцам нужно было засчитать техническое поражение. И это как минимум. Но УЕФА проявил неслыханную мягкость. Заставил команды переиграть встречу уже при пустых трибунах после завершения отборочного турнира. «Оранжевые» забили киприотам в два раза меньше – всего четыре мяча.

Вскоре уже все позабыли о несчастных вратарях сборной Кипра. Сборная Голландии после восьмилетней паузы стала участником чемпионата Европы. И отправлялась она в Западную Германию не только ради участия. Ринус Михелс подобрал очень сильный состав.

В воротах давно обосновался Ханс ван Брёкелен из ПСВ . Рослый, хладнокровный голкипер с лицом, словно высеченным из камня. Второму вратарю Юпу Хиле из «Фейеноорда» опыта тоже было не занимать. Как положительного, так и не очень. Иногда Юп был непробиваем, а иногда пропускал всё, что летело в сторону ворот.

Ключевую позицию свободного защитника занимал Рональд Куман, уже сменивший «Аякс» на ПСВ . Рыжеволосый крепкий футболист не только отлично справлялся со своими непосредственными обязанностями. Он был прекрасным исполнителем штрафных и пенальти.

Справа в обороне играл Берри ван Арле ( ПСВ ), слева – Адри ван Тиггелен («Андерлехт»). Оба были скорее центральными, нежели крайними защитниками. Между ними располагался Франк Райкаард, на тот момент футболист «Сарагосы». Вообще-то, Франк больше любил играть в средней линии, но в интересах сборной трудился там, куда его отрядил «Генерал». Тем более что помогать атаке Райкаард не забывал. Запасные – Сьяк Трост («Фейеноорд»), Вим Куверманс («Фортуна»), Вилберт Сюврейн («Рода»).

Правый полузащитник – Гералд Ваненбург – один из лидеров ПСВ Гуса Хиддинка. Слева располагался либо Джон ван’т Схип («Аякс»), либо старший брат Рональда Кумана Эрвин из «Мехелена». В опорной зоне трудился Ян Воутерс («Аякс»). Диспетчерские функции были возложены на самого старшего футболиста – 37-летнего Арнольда Мюрена, вернувшегося в «Аякс» из «Манчестер Юнайтед». Арнольд не успел поиграть на чемпионате мира 1978 года. Но был лидером сборной в тяжёлые времена, отлично играл за «Аякс» и «Твенте», а потом не потерялся и в Англии. Мюрен во многом определял игру «Ипсвича» в славные времена Бобби Робсона, брал с «трактористами» Кубок УЕФА , потом выигрывал Кубок Англии с МЮ . В резерве – Арон Винтер («Аякс») и Хендри Крюзен («Ден Босх»). И наконец, атака – миланская парочка Руд Гуллит и Марко ван Бастен. В резерве Джон Босман из «Аякса» и Вим Кифт, недавно выигравший Кубок чемпионов с ПСВ .

Два раунда со сборной СССР

Жребий отправил сборную Нидерландов в группу В. Там же оказались сборные СССР , Англии и Республики Ирландии. Начинали же голландцы матчем с нашей командой - проиграли 0:1. В первом тайме советская сборная успешно противостояла голландским атакам. Во втором подопечные Валерия Лобановского сами взялись за дело. Ван Брёкелен броском в ноги прервал выход Игоря Беланова. Но вскоре Игорь вывел на удар Василия Раца. Мяч вонзился в дальний от ван Брёкелена угол. Голландцы пошли отыгрываться. Ринус Михелс бросил в бой не вполне здорового ван Бастена. Не помогло. Первый раунд (правда, тогда ещё никто не знал, что будет второй) остался за Валерием Лобановским.

Во втором туре «оранжевые» играли с англичанами. Крепкая английская сборная, блеснувшая в Мексике и пострадавшая от руки Диего Марадоны, приехала в Германию, не скрывая чемпионских амбиций. Гари Линекер был хорош. Да не только он. Но в первом тайме англичане растранжирили свои моменты, проверили на прочность штанги, а перед перерывом получили гол от ван Бастена. Марко получил пас от Гуллита, развернулся кругом, оставил не у дел Тони Адамса и пробил в дальний от Питера Шилтона угол. Тут же Марко едва не забил второй, но англичан выручил Адамс, отбивший мяч с «ленточки».

Во втором тайме Брайан Робсон продырявил голландскую оборону в центре и пустил мяч мимо выбежавшего из ворот ван Брёкелена – 1:1. Тут же Линекер головой направил мяч в перекладину, упустив возможность нарушить равновесие. Зато ван Бастен был не столь любезен. Получив пас от Гуллита, Марко низом, несильно, но точно отправил снаряд по месту назначения. А вскоре Рональд Куман выполнил угловой, его брат Эрвин головой прокинул мяч дальше, а там уже хищный ван Бастен - 3:1.

Голландцы завершали групповой турнир матчем с ирландской сборной, ещё не потерявшей шансы на выход в полуфинал. Более того, сборная Ирландии находилась выше «оранжевых» и их устраивала ничья. Островитяне оказали отчаянное сопротивление, и вплоть до 82 минуты чаша весов могла качнуться в любую сторону. Михелс бросил в бой Кифта и Босмана. Гуллит отошёл в среднюю линию и «оранье» стали играть в три форварда. Всё решил кивок Кифта. Отчаянный бросок Пата Боннера оказался бесполезен.

Сборная СССР выиграла групповой турнир и вышла в полуфинал на итальянцев. Занявшим второе место голландцам достались в соперники хозяева турнира. Долго, целых 14 лет ждала сборная Нидерландов возможности поквитаться за проигрыш в финале чемпионата мира. На 55 минуте Руди Фёллер забежал в голландскую штрафную, где налетел на ногу Воутерса. Пенальти. Лотар Маттеус пробил в притирку со штангой. Ханс ван Брёкелен не дотянулся. Но через 20 минут 11-метровый был поставлен в немецкие ворота, - Юрген Колер заплёл ноги ван Бастену. Рональд Куман выпалил, как из пушки, едва не порвав сетку за спиной Айке Иммеля.

Всё решилось за две минуты до финального свистка. Длинный пас Воутерса, и удар ван Бастена низом. Иммель делал всё правильно, сложился, прыгнул. Но мяч миновал руки немецкого вратаря и очутился в сетке. Сборная Нидерландов в финале.

Сборная СССР обыграла в прекрасном стиле команду Италии 2:0. Голы Геннадия Литовченко и Олега Протасова вывели нашу команду в финал. Но лишняя жёлтая карточка выбила из строя Олега Кузнецова. Кого поставить в оборону в пару к Вагизу Хидиятуллину? Не игравшего за сборную на столь высоком уровне Вячеслава Сукристова? Или отвести назад из средней линии Сергея Алейникова? Валерий Лобановский выбрал второй вариант и, возможно, ошибся. На 32 минуте Алейников не уследил за Гуллитом, и капитан сборной Голландии головой отправил мяч в ворота сборной СССР . А на 54 минуте Марко ван Бастен забил один из красивейших голов в своей карьере. Прекрасный диагональный пас Арнольда Мюрена, и удар Марко по высоко летящему мячу с острого угла. Ринат Дасаев хоть и выставил руки вверх, спасти нашу команду не смог. Упрекать советского вратаря язык не повернётся, настолько точным и сильным был удар голландца. У сборной СССР был небольшой шанс переломить ход финала, забей Игорь Беланов пенальти. Но лучший футболист Европы 1986 года пробил чересчур откровенно, и ван Брёкелен отбил мяч. Сборная Голландии выиграла 2:0 и впервые стала чемпионом Европы. Сборная СССР получила серебряные награды очень высокой пробы.

Но эта блестящая сборная Нидерландов покорила европейскую вершину и остановилась. Развития не произошло. Голландские футболисты блистали в своих клубах, но национальная команда даже не смогла приблизиться к своему успеху 1988 года. Тем более что травмы замучили ван Бастена и Гуллита, закончил играть Мюрен, а Михелс уже был слишком стар.