«Это как смерть». Эпоха ушла, громко хлопнув дверью

сегодня, 21:32

Тотти собрал пресс-конференцию, чтобы объявить об уходе из «Ромы». О недовольстве Ческо ролью в клубе было известно, но «Соккер.ру» удивлен, насколько все плохо.

Об уходе Франческо Тотти из «Ромы» было известно заранее, так что сегодняшняя пресс-конференция поразила не самим известием, а тем, как Император доложил о положении дел в клубе. Если бы Ческо тихо-мирно объявил о своем решении, то сегодняшнее прощание не стало бы таким уж большим событием. Да, легенда покидает клуб после 30 лет в «Роме», но все-таки последние два года Тотти был каким-то непонятным директором, настоящее расставание со слезами на глазах состоялось два года назад, когда Император уходил из футбола. Да и в этом году у «волков» уже было эмоциональное прощание – с Даниэле Де Росси.

Конечно, Тотти мог тихо сойти на берег, но это был бы уже не Тотти. Напоследок Франческо излил душу, и его слова могут привести к самым неожиданным последствиям. Для болельщиков «Ромы» Тотти – идол и Император, а среди десятков тысяч найдутся сотни по-настоящему сумасшедших, поэтому после такого яркого выступления Франческо не завидую людям, которые упомянуты в его отповеди и которые вообще собираются работать и строить карьеры в «Роме». И пусть Тотти говорит, что никогда не сделает родному клубу больно, кажется, что образование токсичной атмосферы вокруг «Ромы» теперь просто неизбежно.

Чем Тотти занимался два последних года? И почему он уходит?

После окончания карьеры Тотти получил должность в клубе, стал одним из директоров, но уже тогда этот пост попахивал каким-то «свадебным генеральством». Например, бывший спортивный директор «волков» Рамон Мончи описал первый рабочий день Франческо на новом месте: «Франческо проведал команду, он хотел увидеть наших новичков и посетить тренировочные занятия. Вижу, что он уже привыкает к новому рабочему ритму».

В общем, Тотти выступал в прессе, ходил на тренировки и похлопывал футболистов по спинам перед матчами. Возможно, в первый сезон его даже все устраивало, тем более команда добралась до полуфинала Лиги чемпионов, а осенью 2018-го вышла автобиография Франческо и между ним и Франко Бальдини пробежала черная кошка, которая долго ждала своего часа. В книге Тотти рассказал, что хотел провести в качестве футболиста еще один сезон, но Бальдини настоял на том, чтобы «Рома» не предлагала легенде контракт.

По ходу сезона Франческо хотел активнее включиться в работу, увеличить свой политический вес в «Роме», например, готов был взять на себя переговоры с Антонио Конте, чтобы тот возглавил клуб после Эусебио Ди Франческо. Судя по всему, указали на его место, ведь сейчас он говорит, что уходит из «Ромы», потому что не хочет быть обузой, еще одним костюмом в вип-ложе:

«Я так и не стал частью команды директоров. Меня не допускали к решению вопросов, хотя я не раз доносил до руководства, чем я хочу заниматься и в какой роли могу быть полезен. Меня не слушали и вынудили принять это решение. Уверяю вас, я не стал частью конфликтов в клубе: не было такого, чтобы кто-то за Тотти, кто-то за Палотту, просто лично для меня настал момент принять это тяжелое решение. Футболисты, тренеры и президенты приходят и уходят, но „Рома“ превыше всего».

Какие претензии предъявляет Тотти?

В своей речи Франческо не назвал конкретных виновных, но в действительности это еще хуже для нынешних владельцев и руководителей, ведь теперь под прицелом все. Все они оскорбили Императора! Тотти произнес громкие слова: «Американцы долго пытались выжить римлян из „Ромы“, теперь они этого добились».

Тотти не называет конкретных фамилий, но говорит, что знает тех, кто воткнул ему нож в спину. Дальше был жирный намек на Франко Бальдини, а потом Император и прямо сказал: отношений с Бальдини не было, пребывание их обоих не шло на пользу клубу, кто-то должен был уйти. При этом Франческо уверяет, что готов вернуться в «Рому» при новых владельцах и даже оставил себе лазейку сделать это при Джеймсе Паллотте, ведь целью атаки было скорее окружение владельца, чем он сам:

«Он сидит в своем Бостоне, вряд ли знаком с ситуацией в клубе очень хорошо. Паллотта окружил себя никчемными людьми, это не красит его, как босса. После завершения карьеры я общался с ним лично один раз, он просто не знает другой реальности, кроме той, которую ему навязывают его люди».

Тотти уверяет, что его просто задвигали на задний план: спортивного директора и тренера выбирали без него, о встречах и переговорах с кандидатами сообщали в последний момент, когда уже не было возможности не только подготовиться, но и присутствовать. Игнорированием и мелким пакостничеством Императора постепенно «выпилили» из клуба, и я думаю ключевая мысль в словах Тотти как раз о римлянах и об оторванности владельцев от реальности: «Думаю, они просто действуют вслепую. Они не живут в этом городе, не читают газеты, не слушают радио, не смотрят телевизор. Не понимают, что происходит и как этим управлять. Владелец за океаном, а все решения принимаются в Лондоне».

Чем собирается заниматься Тотти?

Франческо уверяет, что не останется безработным, у него много вариантов – зовут работать в итальянские клубы, при этом Тотти уверяет, что не примет предложения, которые могут оскорбить фанатов «Ромы». А еще Ческо обещает всегда быть болельщиком «Ромы», потому что по-другому он просто не может: «Я не прощаюсь навсегда, „Рома“ в моем сердце до самой смерти. И я с радостью вернусь, когда наступят лучшие времена. Сейчас я даже могу сказать, как болельщик: для меня будет странно видеть „Рому“ без Тотти».