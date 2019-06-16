Леонардо пришел достраивать ПСЖ

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В ПСЖ поняли, что с клубом не так и какие изменения нужно внести. «Соккер.ру» - о смене спортивного директора парижан и возвращении легенды.

Слухи о том, что спортивный директор ПСЖ Антеро Энрике может покинуть клуб, активно стали распространяться еще по ходу сезона, когда то тут, то там в ПСЖ вспыхивали внутренние разногласия. Самым заметным для окружающих стало приключение полузащитника Адриена Рабьо, который отказался продлевать контракт с клубом.

Энрике в отместку исключил молодого французского полузащитника из основного состава, наказав тем самым не только Рабьо, но и саму команду, потому что главный тренер Томас Тухель открыто заявлял, что хочет располагать Адриеном и рассчитывать на него, но не может. Из-за какой-то обиженности Энрике, который из-за личных мотивов нанес ущерб команде.

Причем Антеро не спешил восполнять пробел и подписывать центрального полузащитника, который очень был нужен ПСЖ уже зимой. Поведение Энрике раздражало многих в команде, не нравилось Тухелю и создавало напряжение в клубе.

Конечно, сложно только работу Энрике называть причиной провального сезона для ПСЖ , однако свой вклад спортивный директор сделал. Поэтому и было решено с ним расстаться – чтобы послать сигнал о том, что руководство клуба сделало выводы и готово к новому штурму высот Лиги чемпионов. А штурмовать теперь придется с Леонардо в качестве спортивного директора. И отношение к нему в Париже как к легенде.

Звучит это странно, потому что в этой роли Леонардо проработал в ПСЖ с 2011 по 2013 год, поиграл как футболист в 1996 и 1997 годах. Но именно на заре становления нового ПСЖ его работа была очень заметной. Леонардо принимал активное участие в формировании новой команды, участвовал чуть ли не в тренерской деятельности, интенсивно работал на трансферном рынке, подключая свои связи.

И делал то, чего не делали многие футболисты, не говоря уже о функционерах – по-настоящему бился за ПСЖ . При работе Леонардо не возникало впечатления, что в Париже собраны только те, кто хочет зарабатывать деньги и совсем не идентифицирует себя с командой. Сам Леонардо был очень деятелен, заинтересован в работе и буквально пылал азартом.

Но стоит отметить, что это было восемь лет назад. С тех пор азарт Леонардо мог поугаснуть, а инфраструктура рынка изменилась. Хотя сразу же после нового появления его в клубе возникли слухи об интересе ПСЖ к Джанлуиджи Доннарумме и Сергею Милинковичу-Савичу. То есть Леонардо уже начал работать и включать свои связи в агентском мире. Такой человек нужен ПСЖ в условиях, когда необходимо бороться с опасными акулами за ярких футболистов.

Леонардо многие в Париже любят до сих пор за приглашение Тиаго Силвы, Златана Ибрагимовича, Марко Верратти, Маркиньоса, Тиаго Мотты, Эдинсона Кавани. Этих футболистов в последнюю очередь можно упрекнуть в отсутствии самоотдачи. То есть Леонардо строил настоящую команду, чего от него хотят и теперь и чего нет у нынешнего ПСЖ .

Насер Аль-Хелаифи (президент ПСЖ ): «Возвращение Леонардо может вернуть ПСЖ на новый цикл со старыми амбициями. Я уверен, что это воссоединение сделает счастливым „Парк де Пренс“, который всегда сохранял Леонардо в своем сердце. С ним мы сможем связать поколения в ПСЖ ».

Но спустя шесть лет Леонардо столкнется с новой задачей, отличной от той, которую он решал, когда пришел в первый раз. Ранее он закладывал основы нового клуба, выводил его на фронт европейского футбола и мог наслаждаться постоянной положительной динамикой. На этот раз ему придется перезапустить машину, которая застряла в последние годы и накопила психологические проблемы из-за регулярных осечек в Лиге чемпионов.

При этом нужно остаться в рамках финансового фэйр-плей. Иногда строить с нуля значительно проще, чем перестраивать нагромождение. Поэтому новая задача кажется даже сложнее прежней. Примечательно, что контракт с Леонардо не ограничен какими-то сроками, как мы привыкли. Это просто бессрочный трудовой договор.

Но не стоит думать, что это нечто особенное. Условия в нем прописаны так, что ПСЖ может себе позволить расставаться со спортивными директорами. Поскольку аналогичный договор был и у Антеро Энрике, и у его предшественника Патрика Клюйверта, который поработал футбольным директором ПСЖ в 2016 и 2017 годах, но ничем не отметился.

На возвращение Леонардо уже радостно отреагировали Тиаго Силва и Маркиньос, которые помнят, как тот выстраивал ПСЖ и пытался сделать из набора звезд если не команду-семью, то хотя бы коллектив ответственных профессиональных людей. Леонардо придется сразу окунуться в интенсивную работу, потому что ПСЖ еще борется за Матийса де Лигта – победа над «Ювентусом» и «Барселоной» на этом фронте даст тысячу очков Леонардо сразу же.