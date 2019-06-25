Голландия – Япония: Прогноз от букмекерской конторы Pinnacle

сегодня, 09:14

Голландия

Лидером женской сборной Нидерландов является Мьедема, которая сумела забить два мяча. В рамках группового этапа команда сумела добыть три уверенных победы над Новой Зеландией, Канадой и Камеруном. По прогнозам местных экспертов, у команды есть весьма неплохие шансы к достижению максимального для себя результата на женском Чемпионате Мира.

Сейчас пока единственной проблемой голландок являются стандарты. Очень сложно им противостоять мощным игрокам соперник.

Япония

С большими трудностями японки сумели выйти в плей-офф женского Чемпионата Мира. Совершенно ничего не получалось у женской сборной Японии в противостоянии с Аргентиной (0:0). Поражение от англичан совершенно никого не удивило 0:2. Благодаря тяжелой победе над Шотландией 2:1 удалось оформить выход в плей-офф.

Сугасава и Ивабучи забивали за женскую сборную Японии на текущем турнире. Преимущество в скорости японки использовать пока не могут, так как при переходе из обороны в атаку команда допускает огромное количество ошибок при передачах.

Коэффициенты букмекерской конторы Pinnacle на матч Голландия – Япония

Победа Голландии – 1,87

Ничья – 3,66

Победа Японии – 4,32

Тотал больше 2,5 голов – 2,18

Тотал меньше 2,5 мячей – 1,71

Статистика

Сборная Голландии выиграла 3 из 4 последних матчей в противостоянии с японками

Сборная Японии добыла победу в 1 из 7 последних игр

Голландки сумели добыть семь побед кряду

Прогноз

Учитывая желание играть в атакующий футбол со стороны обеих команд мы предположим, что нас ждет результативный поединок. У японок многовато ошибок, но есть стремление очень быстро переходить из обороны в атаку. Голландки не лучшим образом играют при стандартных положениях. Ожидаем «верховую» встречу. В букмекерской конторе Pinnacle можно сыграть итоговый тотал больше 2,5 голов с коэффициентом 2,18.