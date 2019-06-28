Бразилия – в шаге от пропасти

вчера, 12:10

Кубок Америки едва не остался без хозяев. Сборная Бразилии только в серии пенальти одолела Парагвай и выбралась в полуфинал. «Соккер.ру» - о растущем давлении на бразильцев.

Перед стартом четвертьфинала мы говорили о том, что у Парагвая будет шанс только при тотальном невезении Бразилии и феноменальной концентрации самих «гуарани». И ведь такой сценарий едва не сработал. Матч получился удивительным по своей парадоксальности, хотя кажется, что в игре, которая завершилась со счетом 0:0 в основное время, вряд ли можно что-то рассмотреть.

Дело в том, что встречалась лучшая команда турнира по основным игровым статистическим показателям с командой, которая на честном слове протиснулась в плей-офф только благодаря тому, что на Кубке Америки в принципе все плохо со сборными. Ну кто всерьез может воспринимать участника плей-офф, который вышел из группы всего с двумя очками и за три матча не показал ничего содержательного?

Этот разобранный и несуразный Парагвай умудрился уступить в ключевом для себя матче с Колумбией, когда соперник выставил экспериментальный состав и уже не был мотивирован. Парагвайцы в той игре показали, что не могут в ответственный момент проявить собранность и концентрацию. Но даже такой гадкий утенок смог стать лебедем, пусть и на короткий отрезок – в игре с Бразилией. Отрезок составлял один час.

На протяжении первого часа игры бразильцы ничего не могли поделать с парагвайцами. А когда Бразилия легко и непринужденно не забивает быстрый гол, она начинает еще больше нервничать и дергаться, сбиваясь со своего футбола. Первый там получился сенсационно равным и с минимальным числом острых эпизодов, хотя как минимум по разу вратарям пришлось по-настоящему выручать.

К давлению на бразильцев, вызванному завышенными ожиданиями, хозяйским статусом и отсутствием быстрого гола, добавлялся еще и жесткий деморализующий прессинг парагвайцев, которые прекрасно понимали, что в техничный быстрый футбол с Бразилией тягаться не смогут, а вот в жесткой физической борьбе способны держаться.

Правда, как раз такой подход и вышел в итоге боком «гуарани». Заигравшись с тактикой фола, они остались в меньшинстве. Как раз на исходе часа игры, когда бразильцы стали прибавлять в скорости после мощной взбучки в раздевалке от Тите. С ростом скорости не справился Фабиан Бальбуэна, который схватил прямую красную карточку за фол последней надежды.

После этого игра резко поменялась и превратилась в осаду. И тут как раз сказался нервяк бразильцев, которые принялись торопиться, мельчить, суетиться и упускать момент за моментом, пока Парагвай терпел и ждал серии пенальти. Основания рассчитывать на нее у парагвайцев были – вратарь Роберто Фернандес показывал отменную игру и дотащил команду до лотереи, а вот в ней уже не удалось проявить себя. Алиссон же один удар парировал, еще одна попытка у парагвайцев оказалась неточной, у Бразилии же был только один промах – имени Роберто Фирмино.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 26 (8) – 5 (1)

Красноречивая статистика, которая может вводить в заблуждение, потому что набита она была в основном в последние полчаса игры (а здесь бьют серию пенальти после 90 минут матча, без дополнительного времени). В первый час игры бразильцы нанесли ударов шесть-семь всего. Зато потом посыпался град на ворота Фернандеса. Парагвай же свои считанные попытки предпринимал в основном в первой части матча.

Владение мячом (точность передач): 70,4% (88%) – 29,6% (67%)

А над процентом времени владения мячом бразильцы работали уже всю игру. Они в принципе на турнире лучше всех контролируют мяч, что доказали и на этот раз. Да и соперник особо не сопротивлялся, позволив Бразилии даже улучшить эти показатели по сравнению со средними. Парагвай не рассчитывал одолеть пентакампеонов на этом статистическом поле и рассчитывал на прессинг, контратаки и силовую борьбу.

После игры наставники по-разному оценивали произошедшее. Эдуардо Бериссо, возглавляющий сборную Парагвая, остался доволен тем, как его команда боролась:

Мы провели очень яркий матч. Я горжусь выступлением своих футболистов. Хочу поблагодарить ребят за то, как они прожили сегодняшнюю игру. Каждый матч мы должны проводить на высшем уровне. Должны требовать от игроков того же, что и сегодня. Необходимо продолжать работать, чтобы стать серьёзной и опасной командой. Такой настрой игроков очень радует, но нам предстоит ещё много работы.

А вот Тите, которому было немного неловко от того, как долго пришлось возиться со скромным противником и как дошло дело до серии пенальти, основной гнев направил на качество газона на стадионе:

Абсурдно, что на таком высоком уровне мы играем на полях, где сложно контролировать мяч. Игрокам необходимо три касания, чтобы укротить мяч. Это абсурд.

Но все прекрасно понимают, что обеспокоенный вид Тите во время игры имел не только из-за газона, на который жаловались и другие сборные. Он осознает, что давление на его команду становится все сильнее и сильнее. Трудно вообразить, что за психологические игры начнутся, если в полуфинале Бразилия встретится с такой же находящейся под давлением сборной Аргентины. Но перед этим аргентинцам нужно одолеть Венесуэлу.