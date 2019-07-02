Бразилия – Аргентина: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 16:01

Бразилия

Подопечные Тите прошли группу легко и непринужденно, но с Парагваем в плей-офф у команды уже возникли проблемы. Только в серии послематчевых пенальти бразильцы сумели забить, хотя играли с преимуществом в одного игрока. Таким образом, удалось оформить путевку в полуфинал. Вроде бы много владеет мячом сборная Бразилии, но далеко не всегда есть какой-то конструктив в их действиях у ворот соперника. Часто игрока даже не знают, что им делать с мячом и просто решаются на дальние удары.

Аргентина

Подопечные Лионеля Скалони не лучшим образом прошли в группу. Удалось им собраться после поражения от колумбийцев и выйти в плей-офф. Весенуэла их ждала в четвертьфинале. Многие эксперты склонялись в пользу хорошо организованного соперника, но «альбиселесте» легко и непринужденно выиграли 2:0. Постепенно Лионель Месси набирает свои лучшие кондиции. Это очень может пригодится в полуфинальном матче. Отдельно стоит сказать о том, что без него команде крайне сложно рассчитывать на реальные предпосылки к успеху.

Котировки БК Pinnacle на матч Бразилия – Аргентина:

Победа Бразилии – 1,90

Ничья – 3,40

Победа Аргентины – 4,95

Интересные факты

Бразилия не проигрывает на протяжении 14 поединков – 11 побед и три ничьи

Бразильцы не пропускают на Кубке Америки уже в 4 матчах

Подопечные Тите в 3 из 5 последних поединков с Аргентиной, побеждали

Прогноз

Честно говоря, многие отдают предпочтение бразильцам в этой встрече, но здесь все весьма на тоненького. В плане командной игры обе команды не впечатляют. Есть ощущение, что итоговый результат будет зависеть исключительно от индивидуальных действий отдельных игроков. Мы все-таки поддержим подопечных Скалони. Аргентина имеет хорошие шансы на то, чтобы как минимум избежать поражения в основное время матча. Наша ставка – Аргентина не проиграет Х2 в букмекерской конторе Pinnacle такой исход можно сыграть с коэффициентом 1,95